Гръцките фермери отново ще затруднят преминаването на леки коли и камиони през граничните пунктове

Заради стачни дейности и блокада от гръцките фермери, от "Гранична полиция" съобщиха, че ще има затруднения при преминаването на леки коли и камиони през граничните пунктове с Гърция, предаде БТА.



Представител на фермерска асоциация в Солун съобщи вчера, че протестиращите ще проведат национална среща в неделя, за да определят следващите си действия.



Трафикът към Турция, Република Северна Македония, Сърбия и Румъния е нормален, допълниха от "Гранична полиция".

Гърция посрещна 2026 година с нови, значително по-високи цени за ползване на магистралната мрежа в северната част на страната. От днес, 1 януари, тол таксите по основната артерия „Егнатия Одос“, свързваща пристанище Игуменица с турската граница, са преизчислени на база 0.04 евро за километър плюс ДДС.

За хилядите български шофьори, които преминават през граничен пункт Кулата – Промахон, пътуването до Солун вече струва с 23 процента повече. Ако до вчера таксата в едната посока за лек автомобил беше 4.35 евро, от днес тя се повишава на 5.35 евро. По-сериозен е ударът върху шофьорите на бусове и камиони, за които увеличението е още по-осезаемо.

Основната причина за скока на цените е официалното прехвърляне на управлението на магистралата на консорциума „ГЕК ТЕРНА – Егис“, който пое обекта на концесия за следващите 35 години. Новият оператор оправдава поскъпването с необходимостта от поддръжка на качеството и безопасността на пътя.

С влизането в сила на новите правила обаче настъпва и друга важна промяна – прекратяват се всички досегашни програми за отстъпки през системата „EgnatiaPass“. Това означава, че дори редовните пътуващи вече ще заплащат пълната стойност на таксите. Безплатното преминаване се запазва единствено за жители на регионите, през които минава магистралата, за срок от две години.

Общата цена за преминаване на целия маршрут от Игуменица до границата при Капитан Андреево (Кипи) за лек автомобил вече е 30.45 евро, в сравнение с досегашните 24.45 евро. Пътуването до популярни дестинации като Кавала, Аспровалта и Александруполи също е поскъпнало с около едно евро на всяка тол станция по трасето.

По информация на гръцките медии, концесионерът планира сериозни инвестиции в инфраструктурата, но успоредно с това въвежда и нови ограничения на трафика в ключови тунели заради належащи ремонти. Повишението на цените е част от общонационална тенденция в Гърция, като леко поскъпване е регистрирано и по магистралата „Атики Одос“ в района на Атина.

От днес в Гърция са в сила промени за допустима скорост в градовете. До 30 километра в час е вече допустимата скорост по тесни улици, в близост до училища и болници, както и в зони с активен пешеходен трафик. Запазва се скоростта до 50 километра в час по главните градски пътища и магистралите в населени места, но ако знаците не налагат друго ограничение.



Увеличават се глобите за превишена скорост, като целта е да се намали броя на злополуките в градовете и гръцките правила да са в съответствие с европейските стандарти. Нарушителите ще плащат по 700 евро глоба и отнемане на книжка за два месеца, а при нарушение за трети път глобата е 2 хиляди евро и шофьорът остава без книжка за една година.



От днес в градския транспорт отпада и хартиения билет. Въвежда се дигитално разплащане. Пътниците вече заплащат пътуването директно на валидатор в градския транспорт, като използват своя банкова карта. По този начин могат да се закупят и дневни карти за 24 часа или за 10 пътувания.