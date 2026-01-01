Новини
България »
Петрич »
Гръцките фермери отново ще затруднят преминаването на леки коли и камиони през граничните пунктове

Гръцките фермери отново ще затруднят преминаването на леки коли и камиони през граничните пунктове

1 Януари, 2026 16:11, обновена 1 Януари, 2026 20:59 3 099 28

  • гърция-
  • магистрала-
  • цена-
  • поскъпване

Пътуването на българите до Гърция поскъпна с 23 процента

Гръцките фермери отново ще затруднят преминаването на леки коли и камиони през граничните пунктове - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради стачни дейности и блокада от гръцките фермери, от "Гранична полиция" съобщиха, че ще има затруднения при преминаването на леки коли и камиони през граничните пунктове с Гърция, предаде БТА.

Представител на фермерска асоциация в Солун съобщи вчера, че протестиращите ще проведат национална среща в неделя, за да определят следващите си действия.

Трафикът към Турция, Република Северна Македония, Сърбия и Румъния е нормален, допълниха от "Гранична полиция".

Гърция посрещна 2026 година с нови, значително по-високи цени за ползване на магистралната мрежа в северната част на страната. От днес, 1 януари, тол таксите по основната артерия „Егнатия Одос“, свързваща пристанище Игуменица с турската граница, са преизчислени на база 0.04 евро за километър плюс ДДС.

За хилядите български шофьори, които преминават през граничен пункт Кулата – Промахон, пътуването до Солун вече струва с 23 процента повече. Ако до вчера таксата в едната посока за лек автомобил беше 4.35 евро, от днес тя се повишава на 5.35 евро. По-сериозен е ударът върху шофьорите на бусове и камиони, за които увеличението е още по-осезаемо.

Основната причина за скока на цените е официалното прехвърляне на управлението на магистралата на консорциума „ГЕК ТЕРНА – Егис“, който пое обекта на концесия за следващите 35 години. Новият оператор оправдава поскъпването с необходимостта от поддръжка на качеството и безопасността на пътя.

С влизането в сила на новите правила обаче настъпва и друга важна промяна – прекратяват се всички досегашни програми за отстъпки през системата „EgnatiaPass“. Това означава, че дори редовните пътуващи вече ще заплащат пълната стойност на таксите. Безплатното преминаване се запазва единствено за жители на регионите, през които минава магистралата, за срок от две години.

Общата цена за преминаване на целия маршрут от Игуменица до границата при Капитан Андреево (Кипи) за лек автомобил вече е 30.45 евро, в сравнение с досегашните 24.45 евро. Пътуването до популярни дестинации като Кавала, Аспровалта и Александруполи също е поскъпнало с около едно евро на всяка тол станция по трасето.

По информация на гръцките медии, концесионерът планира сериозни инвестиции в инфраструктурата, но успоредно с това въвежда и нови ограничения на трафика в ключови тунели заради належащи ремонти. Повишението на цените е част от общонационална тенденция в Гърция, като леко поскъпване е регистрирано и по магистралата „Атики Одос“ в района на Атина.

От днес в Гърция са в сила промени за допустима скорост в градовете. До 30 километра в час е вече допустимата скорост по тесни улици, в близост до училища и болници, както и в зони с активен пешеходен трафик. Запазва се скоростта до 50 километра в час по главните градски пътища и магистралите в населени места, но ако знаците не налагат друго ограничение.

Увеличават се глобите за превишена скорост, като целта е да се намали броя на злополуките в градовете и гръцките правила да са в съответствие с европейските стандарти. Нарушителите ще плащат по 700 евро глоба и отнемане на книжка за два месеца, а при нарушение за трети път глобата е 2 хиляди евро и шофьорът остава без книжка за една година.

От днес в градския транспорт отпада и хартиения билет. Въвежда се дигитално разплащане. Пътниците вече заплащат пътуването директно на валидатор в градския транспорт, като използват своя банкова карта. По този начин могат да се закупят и дневни карти за 24 часа или за 10 пътувания.


Петрич / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    32 6 Отговор
    Еврото оскъпи дори пътуването в Гърция!

    16:12 01.01.2026

  • 2 няма как

    33 1 Отговор
    така сме богаташите в клуба на богатите

    16:16 01.01.2026

  • 3 Всичко е под контрол 🎃🐷

    36 3 Отговор
    Регистрираме поредното поскъпване в Клубът на богатите, и Местните данъци и такса смет няма да се разминат 😆

    Коментиран от #6

    16:17 01.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ужас

    18 2 Отговор
    Значи отиване и връщане до Птелеос вече 30 евро. Това ми е вечерята с едно узо 200млл. за двама души с жена ми. Гладни ще останем

    Коментиран от #15

    16:31 01.01.2026

  • 6 Урсуляк

    23 4 Отговор

    До коментар #3 от "Всичко е под контрол 🎃🐷":

    Приготвили сме ви ги данъците от догодина. Данък имот 10% от пазарната стойност на имота годишно. Като в Британия. Нали ще хармонизираме законодателството.

    Коментиран от #9

    16:33 01.01.2026

  • 7 Питане

    7 9 Отговор
    Плюещи еврото,
    Дали заглавието ви е подвел, или не можете да намерите отговора на 2 + 2 ???
    В заглавието вместо "В", за ваша радост и угода е написано "ДО" .
    Това "до" е храната ви за плюенето...

    Коментиран от #10

    16:39 01.01.2026

  • 8 Черноморските

    14 4 Отговор
    мутри започнаха отрано с хейта за Гърция...

    16:49 01.01.2026

  • 9 село Припково

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Урсуляк":

    Ще ти правим кукла!

    16:51 01.01.2026

  • 10 Отговорче

    5 25 Отговор

    До коментар #7 от "Питане":

    Всички тия плюещи Еврото и Европа до преди 5 години не знаеха Гърция къде е!! И оня "лошия Бойко" им даде по някой лев а

    16:51 01.01.2026

  • 11 Уса

    16 7 Отговор
    Това е началото а края за ЕС ще бъде тежък и ще горят вада

    16:59 01.01.2026

  • 12 QR Виза

    7 2 Отговор
    Знаете ли, че по голяма част от тунелите по Егнатия Одос нямат еквивалент на нещо българскуя Акт16 и това е от години😉 Сега прехвърлиха тази отговорност да ги въведе в експлоатация на новия концесионер, който уж също също, щял да носи и отговорност, ако нещо се случи в тях? Ако си мислите, че гърците отстъпват по мишюнгии, както се изразява кир Бойко много се лъжете😉 Отам се сещайте и за таксите, както и защо държавата буквално хариза тази концесия?

    17:04 01.01.2026

  • 13 Македонка

    13 2 Отговор
    Сърбин, грък и румънец хванали златка рибка и тя им дала по 1 желание да си изберат
    сърбина казал: Искам България от земетресение да се разруши!
    руменъца казал: Искам невиждан потоп в България!
    гръка казал: Искам Вулкан да изригне в София!
    и гледат в Белград разрушително земетресение! в Бъкурещ 10 метра вода! а в Атина се пръкнал от някъде изригващ вулкан!


    "Рибке, кво направи ти бе?!" тя се обърнала към тях "Леле, извинявайте! използвах старата карта"

    Коментиран от #24

    17:13 01.01.2026

  • 14 Бай Иван фукарията-българин

    2 1 Отговор
    ...дреми ми на шмайзера...

    17:14 01.01.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ужас":

    За 30 евро в Гърция можеш да вечеряш с жена ти и ще пиеш едно узо, ако си ги носиш в багажника на колата. То и в България, вечеря за двама, плюс 200гр. узо за 60лв.вече няма почти никъде. Освен ако не ядете по едно шкембе.

    17:25 01.01.2026

  • 16 Не мога да разбера

    1 1 Отговор
    Отиваш на Банкомата. Изтегляш 10,000,000 в Левро и го изхвърляш в Гърция. Гърция ги прибира и ги изпраща в Италия, Италия ги брои и изпраща в Испания, Испания ги брои и ги изпраща във Франция, Франция ги брои и ги изпраща в Холандия, Холандия ги брои и ги изпраща в Германия, Германия ги брои и ги изпраща в Австрия, Австрия ги брои и ги изпраща обратно в България. Но понеже пращането е било електронно и от нулите не е останало нищо. От 10,000,000 изпратени българско левро в Гърция се върнало обратно само 1 левро.

    18:19 01.01.2026

  • 17 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Много важно.Българете вече са в клуба на богатите. Бълха ги отхапала.5 € е една бира.

    19:13 01.01.2026

  • 18 Ний ша Ва упрайм

    1 3 Отговор
    немам тоя проблем гръцко ми далече нашето моренце по близко

    19:27 01.01.2026

  • 19 Нали

    3 2 Отговор
    Да им е на хайрлия на Евроидотите.

    19:30 01.01.2026

  • 20 Факт

    3 1 Отговор
    100 км 30 Евро в клуба на богатите!

    20:07 01.01.2026

  • 21 Да,бе

    2 2 Отговор
    Камионите да им затворят границата през летния сезон на наглите малки и ще си седнат на разработените подкръстия....

    21:03 01.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Ние нямаме проблем. Много гърци не идват на ски в България. Скъпо им е, а гърците са бедни.
    Тези фермери са българи. Повечето. Говорят архаичен български, който македоните наричат македонски язик.

    21:12 01.01.2026

  • 24 Галина Колева

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Македонка":

    Страхотна илюстрация ,но кой ли я разбира ....
    Благодарение на нихилизма на пплитиците ни младото ни поколение не знае истината за миналото ни.
    .

    21:14 01.01.2026

  • 25 Галина Колева

    1 0 Отговор
    Страхотна илюстрация ,но кой ли я разбира ....
    Благодарение на нихилизма на пплитиците ни младото ни поколение не знае истината за миналото ни.
    .

    21:14 01.01.2026

  • 26 Миризливи грък

    1 1 Отговор
    Само се напих, изкъпах и пак съм тук...

    21:27 01.01.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Мицотакис вече им каза, че няма да им даде нищо. То няма и от де да вземе пари. ЕС им спря субсидиите заради огромни кражби.

    21:42 01.01.2026

  • 28 Литератор

    0 0 Отговор
    Затруднят...мисирко неизтрезняла.

    22:14 01.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове