БНБ сложи край и на възпоменателните монети в левова стойност

С присъединяването на България към еврозоната от днес БНБ преустановява емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в лева и започва емитирането на колекционерски монети с номинална стойност в евро. Това се посочва в Концепция на БНБ за подхода при емитиране на колекционерски и възпоменателни монети с българска национална страна, публикувана на страницата на централната банка в интернет.

От БНБ посочват, че списък на емитираните за периода 1999 - 2025 г. възпоменателни монети с номинални стойности в лева, групирани както по серии, така и по отделни монети, ще бъде публикуван на официалната интернет страница на банката. Така ясно ще се разграничат емитираните до края на 2025 г. възпоменателни монети и серии с номинални стойности в лева от българските колекционерски монети в евро, които БНБ ще започне да емитира през 2026 г.

Основната цел на БНБ е да осигури устойчиво развитие на нумизматиката в България, като съчетава националните традиции в монетосеченето с международния опит и приемственост между монетите, емитирани преди и след въвеждането на еврото, ознаменуването на дадено събитие или личност, но и с възможността за реализация на емитираните монети на вътрешния и международния нумизматичен пазар, отбелязват от централната банка.

Съгласно европейската правна уредба държавите от еврозоната могат да емитират разменни, възпоменателни и колекционерски монети, се разяснява в документа. Монетите в обращение (разменни монети с национална страна) се емитират и пускат в обращение по номинална стойност. Те са осем вида според номиналната им стойност (1, 2, 5, 10, 20, 50 евроцента и 1 и 2 евро), като всяка монета има обща европейска и отличителна национална страна.

Възпоменателните монети се емитират само и единствено с номинал 2 евро и са посветени на теми от голяма национална или европейска значимост. Те могат да се емитират до два пъти годишно, освен в случаите, в които дизайнът е общ за всички държави членки. Емитираният им обем е ограничен, за да се гарантира малък дял на възпоменателните монети спрямо общия брой монети. Колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата-емитент, а номиналната им стойност трябва да е различна от номиналните стойности на евромонетите в обращение. Този вид монети трябва да се различава съществено от разменните монети и по поне два от три параметъра - цвят, диаметър и тегло.

След 1 януари 2026 г. БНБ ще продължи да изготвя Програма за емитиране на колекционерски евромонети с тригодишен хоризонт, посочват още от централната банка. Монетната програма на БНБ ще включва монети с нови технически параметри, свързани основно с промяна на номиналната стойност и на паричната единица от лева в евро.

Монетната програма за 2026 г., публикувана на страницата на БНБ в интернет, предвижда емитиране на една златна, три сребърни и една медна колекционерски монети през новата година. Златната монета, която се очаква през октомври, ще бъде с номинал 100 евро и ще бъде посветена на Св. Иван Рилски. Сребърните монети са „125 години електрически трамваи в България“, „150 години от Априлското въстание“ и „Преображенски манастир“. Номиналната им стойност ще бъде 10 евро, като те се очакват съответно през януари, април и август. Медната монета, с номинал 5 евро, ще бъде посветена на 150 години от рождението на Кръстьо Сарафов и се очаква през март.

От 2026 г. БНБ ще има право да емитира до две възпоменателни монети годишно с номинална стойност от 2 евро, които следва да преминат през предварителна съгласувателна процедура с Европейската комисия и ЕЦБ най-малко шест месеца преди емитирането им. В тази връзка Монетната програма на БНБ за 2026 г. предвижда емитиране на възпоменателна монета „Българска азбука“ от 2 евро през второто полугодие на 2026 г.

Считано от днес, БНБ ще преустанови емитирането на златна възпоменателна монета "Св. Богородица - Златна ябълка" без определен тираж. От БНБ обясняват решението с намален интерес сред колекционерите към тази монета поради липсата на лимитиран тираж и високата ѝ цена. Обясняват също, че липсата на лимитиран тираж е в противоречие с европейски регламент от 2012 г., съгласно който „емисиите на колекционерски монети са включени в общото количество от монети, което се одобрява от Европейската централна банка“.