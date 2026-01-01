Новини
България »
БНБ сложи край и на възпоменателните монети в левова стойност

БНБ сложи край и на възпоменателните монети в левова стойност

1 Януари, 2026 18:38 798 29

  • бнб-
  • възпоменателни монети-
  • левове

От БНБ посочват, че списък на емитираните за периода 1999 - 2025 г. възпоменателни монети с номинални стойности в лева, групирани както по серии, така и по отделни монети, ще бъде публикуван на официалната интернет страница на банката

БНБ сложи край и на възпоменателните монети в левова стойност - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С присъединяването на България към еврозоната от днес БНБ преустановява емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в лева и започва емитирането на колекционерски монети с номинална стойност в евро. Това се посочва в Концепция на БНБ за подхода при емитиране на колекционерски и възпоменателни монети с българска национална страна, публикувана на страницата на централната банка в интернет.

От БНБ посочват, че списък на емитираните за периода 1999 - 2025 г. възпоменателни монети с номинални стойности в лева, групирани както по серии, така и по отделни монети, ще бъде публикуван на официалната интернет страница на банката. Така ясно ще се разграничат емитираните до края на 2025 г. възпоменателни монети и серии с номинални стойности в лева от българските колекционерски монети в евро, които БНБ ще започне да емитира през 2026 г.

Основната цел на БНБ е да осигури устойчиво развитие на нумизматиката в България, като съчетава националните традиции в монетосеченето с международния опит и приемственост между монетите, емитирани преди и след въвеждането на еврото, ознаменуването на дадено събитие или личност, но и с възможността за реализация на емитираните монети на вътрешния и международния нумизматичен пазар, отбелязват от централната банка.

Съгласно европейската правна уредба държавите от еврозоната могат да емитират разменни, възпоменателни и колекционерски монети, се разяснява в документа. Монетите в обращение (разменни монети с национална страна) се емитират и пускат в обращение по номинална стойност. Те са осем вида според номиналната им стойност (1, 2, 5, 10, 20, 50 евроцента и 1 и 2 евро), като всяка монета има обща европейска и отличителна национална страна.

Възпоменателните монети се емитират само и единствено с номинал 2 евро и са посветени на теми от голяма национална или европейска значимост. Те могат да се емитират до два пъти годишно, освен в случаите, в които дизайнът е общ за всички държави членки. Емитираният им обем е ограничен, за да се гарантира малък дял на възпоменателните монети спрямо общия брой монети. Колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата-емитент, а номиналната им стойност трябва да е различна от номиналните стойности на евромонетите в обращение. Този вид монети трябва да се различава съществено от разменните монети и по поне два от три параметъра - цвят, диаметър и тегло.

След 1 януари 2026 г. БНБ ще продължи да изготвя Програма за емитиране на колекционерски евромонети с тригодишен хоризонт, посочват още от централната банка. Монетната програма на БНБ ще включва монети с нови технически параметри, свързани основно с промяна на номиналната стойност и на паричната единица от лева в евро.

Монетната програма за 2026 г., публикувана на страницата на БНБ в интернет, предвижда емитиране на една златна, три сребърни и една медна колекционерски монети през новата година. Златната монета, която се очаква през октомври, ще бъде с номинал 100 евро и ще бъде посветена на Св. Иван Рилски. Сребърните монети са „125 години електрически трамваи в България“, „150 години от Априлското въстание“ и „Преображенски манастир“. Номиналната им стойност ще бъде 10 евро, като те се очакват съответно през януари, април и август. Медната монета, с номинал 5 евро, ще бъде посветена на 150 години от рождението на Кръстьо Сарафов и се очаква през март.

От 2026 г. БНБ ще има право да емитира до две възпоменателни монети годишно с номинална стойност от 2 евро, които следва да преминат през предварителна съгласувателна процедура с Европейската комисия и ЕЦБ най-малко шест месеца преди емитирането им. В тази връзка Монетната програма на БНБ за 2026 г. предвижда емитиране на възпоменателна монета „Българска азбука“ от 2 евро през второто полугодие на 2026 г.

Считано от днес, БНБ ще преустанови емитирането на златна възпоменателна монета "Св. Богородица - Златна ябълка" без определен тираж. От БНБ обясняват решението с намален интерес сред колекционерите към тази монета поради липсата на лимитиран тираж и високата ѝ цена. Обясняват също, че липсата на лимитиран тираж е в противоречие с европейски регламент от 2012 г., съгласно който „емисиите на колекционерски монети са включени в общото количество от монети, което се одобрява от Европейската централна банка“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краварска медия

    12 1 Отговор
    Нещастници

    18:40 01.01.2026

  • 2 ЕЦБ

    13 0 Отговор
    И на БНБ беше сложен край.Алилуя

    18:40 01.01.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    15 0 Отговор
    Жалки продажници!

    Народен съд и клада за тези изверги и поддръжниците им!

    18:42 01.01.2026

  • 4 Град Симитли

    8 0 Отговор
    Една последна монета:
    Един лев, с надпис "Д. те го!"

    18:42 01.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор
    Вече левовете в евро и монетите в евро.

    18:44 01.01.2026

  • 6 Тик- Ток

    12 0 Отговор
    България се качи на потъващия кораб Титаник,
    Бог да прости България

    18:46 01.01.2026

  • 7 само питам

    2 0 Отговор
    ОТКЪДЕ ЩЕ МОЖЕ ДА ГИ КУПИМ?

    18:47 01.01.2026

  • 8 Баце

    6 0 Отговор
    Демек последния да гаси лампата вече не е само израз?

    18:49 01.01.2026

  • 9 Кабамилионеров

    4 0 Отговор
    Добре,че ГЕПИ и Дел...лян дават комиси...она за възстановяването на наводнените Карловски села в евра..ци,....та вече сме готови с милио...ните за купуване...то на изборите....има и за лични нужди.

    18:55 01.01.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    0 6 Отговор
    Копейките цял ден вият като гладните чакали, в гората край язовир Огоста. Музика за ушите.

    Коментиран от #19, #20, #24

    18:56 01.01.2026

  • 11 бибо

    3 0 Отговор
    Абе верно ли… 35 години все слушаме едни и същи фрази - Как сме щели да станем европейци, как сме щели да си вдигнем стандарта, колко цивилизационен избор сме направили, как влизаме в клуба на богатите… сега за еврото същите глупости… е не стигнахме ли вече…

    Коментиран от #28

    18:58 01.01.2026

  • 12 цап-царап..

    3 0 Отговор
    ефбет се превалутира...........нихт арбайт...

    19:00 01.01.2026

  • 13 Сатана Z

    3 0 Отговор
    БНБ няма да сече и златни евро монети,щото ЕЦБ прибра златото ни в мазето си.

    19:03 01.01.2026

  • 14 .......

    3 1 Отговор
    ЧНГ на всички ТКЗС-ари и честито евро :)

    Коментиран от #17

    19:07 01.01.2026

  • 15 Путинистче идиотче

    0 5 Отговор
    Бутайте тая БНБ сграда бе долу всичко българско трябва да се откъснем от раша.

    Коментиран от #25

    19:09 01.01.2026

  • 16 Констатация

    3 0 Отговор
    Брюкселски еничари!
    След разпада на ЕС и ЦЕБ пак ще има пак народен съд,но за съжаление загубите за България ще са огромни.

    Коментиран от #18, #26

    19:09 01.01.2026

  • 17 Путинистче идиотче

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от ".......":

    Трябва да разпушим АЕЦ Козлодуй последната зависимост от рашистанците. Братята турци ще ни продават ток с отстъпка.

    Коментиран от #27

    19:10 01.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Добри

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    И центовете мляскате сякаш започва да капе мед а всъщност сте с празни кратуни

    19:11 01.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Вън Израелското Евро

    1 0 Отговор
    За СМЯНА на лева, трябва да ГЛАСУВАТ над 181 депутати, над 3/4 мнозинство е парламента... Защото НЯМА след всеки избори да СМЕНЯМЕ паричната едицица, която е от 150 години...А и когато сме избирали ЛЕВА, НЕ сме допуснали до българското Народно СЪбрание, тия партии на евреи и турци- ДПС и БКП...
    Със Израелско- еврейското ЕВРО, всичко ще ПОСКЪПВА...
    През 2010 година, Минималната заплата в България и Китай е била ЕДНАКВА.. Това е било ПРЕДИ да се домъкне Боклук Б Б Банкя-лията и неговата партия ГРАБЕЖ...
    Обаче тия турци и евреи в ГАРБ и БКП , за 15 години направиха минималната запалта в България да е ДВА пъти по- висока от Заплатите в Китай...Сега Минималната заплата в Китай е 635 лева. Също така се ПОВИШИХА и цените на всички стоки- хляб, мляко, месо.. Турците и евреите в ГАРБ и БКП взимат по 4 милиарда долара- ЗАЕМИ, всяка година, за да си ВДИГАТ заплатите..
    Обаче, Боклук Б Б пуска разни китайци и турци да внасят ЕВТИНИ стоки и така Заводите на българските на производители ФАЛИРАТ.. А ЗАЕМИТЕ ще трябвада ги ВРЪЩАТ други българи.. Ако ЧАСТНА фирма вземе ЗАЕМИ и НЕ ги върне, фирмата ще ФАЛИРА...
    Китайците станаха милиарди и дори КРАДАТ Бизнеса, Работата и Парите на американците и германците , като правят американски и германски маратонки Найк и Адидас..
    ПП- ДБ май искат някаква ДАЛАВЕРА, и затуй се скараха с ГАРБ за варненския кмет... Изглежда сякаш , като група крадци НЕ могат да разделят това което са ОТКРАДНАЛИ от българи...
    ПП- ДБ, ако са за

    19:12 01.01.2026

  • 23 Вън Израелското Евро 2

    0 0 Отговор
    ПП- ДБ, ако са за ЕВРО ( израелско- еврейското Евро) , нека се махат от българското Народно Събрание !!!
    НЕ ни трябва, на мястото на едни крадци, да седнат ДРУГИ крадци, които заедно с турци и евреи КРАДАТ от нас, българите...
    За СМЯНА на лева, трябва да ГЛАСУВАТ над 181 депутати, над 3/4 мнозинство е парламента... Защото НЯМА след всеки избори да СМЕНЯМЕ паричната едицица, която е от 150 години...А и когато сме избирали ЛЕВА, НЕ сме допуснали до българското Народно СЪбрание, тия партии на евреи и турци- ДПС и БКП...

    19:13 01.01.2026

  • 24 Мда

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Данко успокой топката, еврото в България няма да го бъде! Ще ни вземат каквото могат и чао!

    19:13 01.01.2026

  • 25 Ботягата

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Путинистче идиотче":

    Бутай си твоята къща, разрушител или иди в Белгия да буташ нещо

    19:13 01.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Олег

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Путинистче идиотче":

    Малоумен

    19:14 01.01.2026

  • 28 12345

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "бибо":

    Както пиша всеки ден на някой умствено ощетен Полезен. България, страната с най-много русофили, путинофили и соцносталгици най-зле в ЕС. Заедно с Унгария на Орбан, която беше отличник от бившите соц преди копейката популист да заграби властта.

    19:19 01.01.2026

  • 29 А50

    0 0 Отговор
    Да съкратим и 90% от служителите в БНБ

    19:23 01.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове