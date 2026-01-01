Официален онлайн калкулатор изчислява левовете в евро

Онлайн калкулатор за превалутиране е активен от лятото на официалната интернет страница за въвеждане на еврото в България – еврото.бг/evroto.bg, след като официално беше обявен курсът от 1.95583 лева за едно евро. Калкулаторът е на видимо място на заглавната страница и е максимално опростен. Може да го намерите ТУК.

Той позволява въвеждане на сума в лева, която автоматично се превалутира в евро по официалния курс. Потребителите имат възможност и за обратната опция – при въвеждане на сума в евро, стойността се преизчислява в левове.

Еврото.бг е полезен и сигурен източник на точна и актуална информация. Интернет страницата събира на едно място всички важни въпроси и отговори, новини и др. важна информация, свързана с въвеждането на единната европейска валута в България.