Новини
България »
Официален онлайн калкулатор изчислява левовете в евро

Официален онлайн калкулатор изчислява левовете в евро

1 Януари, 2026 20:00 1 125 13

  • евро-
  • левове-
  • калкулатор

Той позволява въвеждане на сума в лева, която автоматично се пресмята по официалния курс

Официален онлайн калкулатор изчислява левовете в евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Онлайн калкулатор за превалутиране е активен от лятото на официалната интернет страница за въвеждане на еврото в България – еврото.бг/evroto.bg, след като официално беше обявен курсът от 1.95583 лева за едно евро. Калкулаторът е на видимо място на заглавната страница и е максимално опростен. Може да го намерите ТУК.

Той позволява въвеждане на сума в лева, която автоматично се превалутира в евро по официалния курс. Потребителите имат възможност и за обратната опция – при въвеждане на сума в евро, стойността се преизчислява в левове.

Еврото.бг е полезен и сигурен източник на точна и актуална информация. Интернет страницата събира на едно място всички важни въпроси и отговори, новини и др. важна информация, свързана с въвеждането на единната европейска валута в България.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    3 1 Отговор
    ВИЕ МЕ разбихте с ТАЯ НОВИНА, БАЦЕ!

    Аз наум мога да сметна колко е

    60 евро!

    Баце ЕЛЕМЕНТАРНО Е: 60 евро е 117.34 лева!

    НЕМА СЕ ПРАЙТЕ НА ТЪПИ САМО!

    20:07 01.01.2026

  • 2 Спецназ

    3 1 Отговор
    Който не му се занимава да си товари главата-

    за 60 евро дава 120 лева, ДЕМЕК по 2 и готово!

    20:09 01.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Турбо функция има ли

    4 1 Отговор
    Щото от утре тока за бизнеса скача с 30%...

    20:18 01.01.2026

  • 5 Тото 2 -5 от 35

    6 0 Отговор
    Числото е 41

    20:20 01.01.2026

  • 6 между другото

    10 0 Отговор
    Новите банкноти имат вид на етикети за буркани. Жалка картинка са, също като жалките ни политици.

    Коментиран от #8

    20:22 01.01.2026

  • 7 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Ква е тая глупост бе гледам на желязкоф луковата глава и на нушето големия п@рдуч

    20:23 01.01.2026

  • 8 Прав си

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "между другото":

    Ни гланц има.... Даже са деформирани като юфка.... спагети...

    20:28 01.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Помак

    2 0 Отговор
    1,95583 лева за 1 Ено евро .Калкулатор има и на телефона всеки може да сметне , не е толко сложно и всичко е ясно и просто .правим го от близо 20 г. Някой се възползват от превалутирането ... което е няколко клика

    20:46 01.01.2026

  • 11 Коки

    0 0 Отговор
    Не се хабете напразно...
    Още не ясен курса на нашенското евро към европейското.

    20:48 01.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да бе

    1 0 Отговор
    Ама това е САМО калкулатор
    Нищо не струва
    По-добрият калкулатор е Levro
    Може да се намери в Гугъл плея изчислява си общо за плащане в €
    И плащане в лева или ври и долу показва рестото

    20:49 01.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове