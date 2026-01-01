Официален онлайн калкулатор изчислява левовете в евро

Онлайн калкулатор за превалутиране е активен от лятото на официалната интернет страница за въвеждане на еврото в България – еврото.бг/evroto.bg, след като официално беше обявен курсът от 1.95583 лева за едно евро. Калкулаторът е на видимо място на заглавната страница и е максимално опростен. Може да го намерите ТУК.
Той позволява въвеждане на сума в лева, която автоматично се превалутира в евро по официалния курс. Потребителите имат възможност и за обратната опция – при въвеждане на сума в евро, стойността се преизчислява в левове.
Еврото.бг е полезен и сигурен източник на точна и актуална информация. Интернет страницата събира на едно място всички важни въпроси и отговори, новини и др. важна информация, свързана с въвеждането на единната европейска валута в България.
1 Спецназ
Аз наум мога да сметна колко е
60 евро!
Баце ЕЛЕМЕНТАРНО Е: 60 евро е 117.34 лева!
НЕМА СЕ ПРАЙТЕ НА ТЪПИ САМО!
20:07 01.01.2026
2 Спецназ
за 60 евро дава 120 лева, ДЕМЕК по 2 и готово!
20:09 01.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Турбо функция има ли
20:18 01.01.2026
5 Тото 2 -5 от 35
20:20 01.01.2026
6 между другото
Коментиран от #8
20:22 01.01.2026
7 ООрана държава
20:23 01.01.2026
8 Прав си
До коментар #6 от "между другото":Ни гланц има.... Даже са деформирани като юфка.... спагети...
20:28 01.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Помак
20:46 01.01.2026
11 Коки
Още не ясен курса на нашенското евро към европейското.
20:48 01.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да бе
Нищо не струва
По-добрият калкулатор е Levro
Може да се намери в Гугъл плея изчислява си общо за плащане в €
И плащане в лева или ври и долу показва рестото
20:49 01.01.2026