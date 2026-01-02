Новини
Проблеми с таксиметровите услуги

Проблеми с таксиметровите услуги

2 Януари, 2026

Не всички коли са оборудвани с нови апарати, а някои са неизрядни

Проблеми с таксиметровите услуги - 1
Мария Атанасова

С въвеждането на еврото скок и на цената на такситата в София. Минималните тарифи се повишават, а шофьорите ще приемат плащания в двете валути.

Преминаването от лева в евро обаче създаде проблеми в бранша. Оказва се, че не всички автомобили са оборудвани с новите машини, при които крайната сума се изчислява в евро.

И още един проблем - голяма част от ремонтираните апарати, които показват цената в евро увеличават изминатите километри почти двойно, а така расте и цената.

Няма точни данни колко от автомобилите са с изрядни апарати, които да пресмятат крайната цена на пътуванията в евро. Шофьорите, които все още не са направили тези корекции, вече са в нарушение на Закона за въвеждане на еврото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напредък

    20 3 Отговор
    Навсякъде кашата е пълна !

    Коментиран от #7, #11

    08:16 02.01.2026

  • 3 Както се очакваше

    17 4 Отговор
    Проблемите тепърва започват.

    08:19 02.01.2026

  • 4 честен ционист

    11 8 Отговор
    С тези двойни валути, България съвсем заприлича на бананова република от сорта на Кения и Уганда. Остава само да раздат на Ганчо и гривничките за M-PESA.

    08:20 02.01.2026

  • 5 ПКП

    14 1 Отговор
    ...Ходете пеша бре...

    08:29 02.01.2026

  • 6 Снежинка

    12 2 Отговор
    Значи двойно увеличение на тарифите и двойно превъртане на показанията за изминати километри. Ха честито на онези, които твърдяха, че това нямало да се случи.

    08:39 02.01.2026

  • 7 Ще има и още

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Напредък":

    Както се казваше във вица: щом и шофьорите на таксита не знаят как да се оправи държавата.......значи да, кашата вярно е пълна.....

    08:41 02.01.2026

  • 8 “държавата”

    3 0 Отговор
    стоварва всичката тежест на гърба на каруцарите, а те на кого друг да разтоварят джоба, освен на клиента.
    Прецаканият винаги остава най-малкият и на най-ниско ниво в хранителната верига - гражданинът.

    08:51 02.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Бакшишите, които в София са предимно роми, въобще не ги е грижа за тази дреболия. Вземат на око. Както дойде.

    08:52 02.01.2026

  • 10 Няма…

    5 1 Отговор
    ….проблеми -> ние сме в клубът на богатите хипердлъжници, няма се притеснявате, харчете на воля!

    08:54 02.01.2026

