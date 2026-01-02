Проблеми с таксиметровите услуги

С въвеждането на еврото скок и на цената на такситата в София. Минималните тарифи се повишават, а шофьорите ще приемат плащания в двете валути.
Преминаването от лева в евро обаче създаде проблеми в бранша. Оказва се, че не всички автомобили са оборудвани с новите машини, при които крайната сума се изчислява в евро.
И още един проблем - голяма част от ремонтираните апарати, които показват цената в евро увеличават изминатите километри почти двойно, а така расте и цената.
Няма точни данни колко от автомобилите са с изрядни апарати, които да пресмятат крайната цена на пътуванията в евро. Шофьорите, които все още не са направили тези корекции, вече са в нарушение на Закона за въвеждане на еврото.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Напредък
Коментиран от #7, #11
08:16 02.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Както се очакваше
08:19 02.01.2026
4 честен ционист
08:20 02.01.2026
5 ПКП
08:29 02.01.2026
6 Снежинка
08:39 02.01.2026
7 Ще има и още
До коментар #1 от "Напредък":Както се казваше във вица: щом и шофьорите на таксита не знаят как да се оправи държавата.......значи да, кашата вярно е пълна.....
08:41 02.01.2026
8 “държавата”
Прецаканият винаги остава най-малкият и на най-ниско ниво в хранителната верига - гражданинът.
08:51 02.01.2026
9 Данко Харсъзина
08:52 02.01.2026
10 Няма…
08:54 02.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.