Александър Симов: Не виждам терен за друга лява партия, затова трябва да подобрим БСП и да я върнем в "А" лигата

Да, БСП прави компромиси. БСП ще плати цената за тези компромиси, виждам разочарованието в членове. Когато отмине пушилката ще дойдат истинските проблеми и тогава ще бъде оценена БСП -била ли е социален ляв стълб в управлението и по него ще бъде писана оценката на БСП, каза в интервю пред БНР бившият депутат на Столетницата Александър Симов.

"Разочарование има, проблеми има, но големият изпит на БСП предстои", категоричен бе той в предаването "Нещо повече".

А изпитът за БСП е пакетът от 11 предложение за промяна на данъчната политика и социалните политики, за които левицата ще се бори да бъдат вкарани в бюджета за 2026 г.

"Големият въпрос е, могат ли новите избори да са носител на промяна. Ако бяхме на избори и ГЕРБ пак са първи, ДПС-НН втори, а ПП-ДБ трети, сега щяхме да имаме дясна коалиция и да се окаже, че Пеевски не е враг … В крайна сметка някои трябва да мисли и за хората", обясни Симов.

Той посочи, че червените линии на БСП не се крият и не са по линия на самочувствие:

"Червените линии е социалната страна на бюджета, голямата битка която започва сега. БСП има цял пакет – цяла серия от мерки, които да компенсират хората от инфлационната спирала, в която влизаме. Ние не искаме неразумно харчене, а да се заложат социални мерки. Не искаме целият бюджет похарчен за социална политика, а присъствието на левицата да бъде отбелязано със социални политики. Този социален компонент трябва да го има и това ще е голямата политическа битка и линията на напрежението в коалицията."

Александър Симов твърди, че правителството ще издържи до президентските избори – есента на 2026 г.

"Виждам уверенията за цял мандат, но да сме честни, в България политическите процеси са разяждащи и единственият хоризонт е до президентските избори. След това ще има преформатиране или нови избори", смята той.

Според него социалните напрежения и сега се виждат, "не подписките за референдуми, виждам скока на цените в магазина и не се дължи на еврото, има спекулантски натиск":

"Има разочарование в избирателите на БСП, но има и много, които казват, "продължавайте, защото времето е важно". Ще видим коя линия ще надделее. "

А относно ротацията на председателското място в НС той коментира:

"Според мен е някакво разместване на територии и ритане по кокалчетата на партньорите в управлението. Наясно съм, Пеевски и Борисов доминират – не, никой не доминира. Разбирам емоцията на Иван Петков и задавам въпроса. Напускаме управлението, какво следва за държавата и БСП, и по принцип отиваме на нови избори? Историята показва, че ще влезем в цикъл на нестабилност и накрая ще се роди подобна формула на управление."

Симов напомни, че БСП не е идеалната, но е реалната българска левица.

"Не съм видял друг да участва на избори, да прави компромиси, да действа прагматично, когато резултатът не е добър. И не виждам терен за друга лява партия, затова трябва да я подобрим и да я върнем в "А" лигата", прогнозира той бъдещето на Столетницата.