Александър Симов: Не виждам терен за друга лява партия, затова трябва да подобрим БСП и да я върнем в "А" лигата

Да, БСП прави компромиси. БСП ще плати цената за тези компромиси, виждам разочарованието в членове. Когато отмине пушилката ще дойдат истинските проблеми и тогава ще бъде оценена БСП -била ли е социален ляв стълб в управлението и по него ще бъде писана оценката на БСП, каза в интервю пред БНР бившият депутат на Столетницата Александър Симов.
"Разочарование има, проблеми има, но големият изпит на БСП предстои", категоричен бе той в предаването "Нещо повече".
А изпитът за БСП е пакетът от 11 предложение за промяна на данъчната политика и социалните политики, за които левицата ще се бори да бъдат вкарани в бюджета за 2026 г.
"Големият въпрос е, могат ли новите избори да са носител на промяна. Ако бяхме на избори и ГЕРБ пак са първи, ДПС-НН втори, а ПП-ДБ трети, сега щяхме да имаме дясна коалиция и да се окаже, че Пеевски не е враг … В крайна сметка някои трябва да мисли и за хората", обясни Симов.
Той посочи, че червените линии на БСП не се крият и не са по линия на самочувствие:
"Червените линии е социалната страна на бюджета, голямата битка която започва сега. БСП има цял пакет – цяла серия от мерки, които да компенсират хората от инфлационната спирала, в която влизаме. Ние не искаме неразумно харчене, а да се заложат социални мерки. Не искаме целият бюджет похарчен за социална политика, а присъствието на левицата да бъде отбелязано със социални политики. Този социален компонент трябва да го има и това ще е голямата политическа битка и линията на напрежението в коалицията."
Александър Симов твърди, че правителството ще издържи до президентските избори – есента на 2026 г.
"Виждам уверенията за цял мандат, но да сме честни, в България политическите процеси са разяждащи и единственият хоризонт е до президентските избори. След това ще има преформатиране или нови избори", смята той.
Според него социалните напрежения и сега се виждат, "не подписките за референдуми, виждам скока на цените в магазина и не се дължи на еврото, има спекулантски натиск":
"Има разочарование в избирателите на БСП, но има и много, които казват, "продължавайте, защото времето е важно". Ще видим коя линия ще надделее. "
А относно ротацията на председателското място в НС той коментира:
"Според мен е някакво разместване на територии и ритане по кокалчетата на партньорите в управлението. Наясно съм, Пеевски и Борисов доминират – не, никой не доминира. Разбирам емоцията на Иван Петков и задавам въпроса. Напускаме управлението, какво следва за държавата и БСП, и по принцип отиваме на нови избори? Историята показва, че ще влезем в цикъл на нестабилност и накрая ще се роди подобна формула на управление."
Симов напомни, че БСП не е идеалната, но е реалната българска левица.
"Не съм видял друг да участва на избори, да прави компромиси, да действа прагматично, когато резултатът не е добър. И не виждам терен за друга лява партия, затова трябва да я подобрим и да я върнем в "А" лигата", прогнозира той бъдещето на Столетницата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бен Ходжа
17:35 27.10.2025
2 Сменете си името
Коментиран от #6
17:38 27.10.2025
3 Нито акъл нито образование
17:39 27.10.2025
4 ГРОБ = дЪпЪсЪ
17:41 27.10.2025
5 защо
Арахангел Михаил чака четиридесетия ден, та да представи БСП на изпита.
17:41 27.10.2025
6 Ни дума ни вопъл ни стон
До коментар #2 от "Сменете си името":Не човек а желязо просъскал агента фашист . Тихо мъртвия казал не комунист.
17:41 27.10.2025
7 Един
КРАДЛИВА ПАСМИНА СТЕ!
Да ти го направя разбор, че разбереш:
БСП - КРАДЛИВА И ПРОДАЖНА ПАРТИЯ!
ИТН - КРАДЛИВА ПРОДАЖНА И ПРОСТАШКА ПАРТИЯ!
ДПС - КРАДЛИВА МАФИОТСКА ПАРТИЯ!
ГЕРБ - КРАДЛИВА МАФИОТСКА ПАРТИЯ!
ПП/ДБ заедно и по отделно ПРОДАЖНА ИДИОТСКА ПАРТИЯ!
Тва е! Нема кво да се напъваш да мажеш фекалиите на другарЕтЕ!!!
17:42 27.10.2025
8 Комунист ли се пуше
17:43 27.10.2025
9 Някой
17:44 27.10.2025
10 Дориана
17:44 27.10.2025
11 Всички злини
Коментиран от #19
17:45 27.10.2025
12 Хубавото е че на един път ще се отървем
17:46 27.10.2025
14 Точен
Коментиран от #21
17:49 27.10.2025
15 Хахаха
Кой ли е следващия след Симов?
Всички от оцелялото БСП се изказаха под мъдрото наблюдение на кьоравите!
17:54 27.10.2025
16 Абе Саше
БСП отказахте да се модернизирате и да станете woke и се пръкнаха ПП - модерното ляво.
17:54 27.10.2025
17 78291
17:55 27.10.2025
18 Дориана
17:55 27.10.2025
19 Комунизма и фашизма са двете лица на
До коментар #11 от "Всички злини":Една и съща злина. Ж.Ж. го доказа още преди много години в легендарната си книга "Фашизма". Така че и да ми слагаш минус и да не ми слагаш все тая.
Коментиран от #24
17:56 27.10.2025
20 Ти си нещастна
Кога най-накрая ще го разбереш?
17:57 27.10.2025
21 Oня с коня
До коментар #14 от "Точен":Понеже си точен,дай и точен отговор:Казваш че Меч ,Възраждане и Величие грабят от Електората на БСП,Радев като дойде от кого ще граби?
17:57 27.10.2025
22 Ха ха ха
18:00 27.10.2025
23 Лява партия ще се появи отново
18:02 27.10.2025
24 Книгата излиза в соца и е забранена !
До коментар #19 от "Комунизма и фашизма са двете лица на":Но в демокрацията може би може да се намери. Книгата недвусмислено доказва че по начина на действие и по много други неща комунизма и фашизма си приличат. Книгата е шедьовър и апогей за нейния автор. Всеки трябва да я прочете особенно сега в демокрацията.
18:07 27.10.2025
25 Политици ГЕРБ и МВР крият Българин
18:08 27.10.2025
26 мдаа
18:09 27.10.2025
28 Абе, ако направи партия
18:09 27.10.2025
29 Фред Флинтстоун и НС
Белата Киселова
Беллата Киселова, мила мамо
С черния анцуг
Бялата Киселова, мила мамо
С черния анцуг
Никой се не нае
Киселова да купи.
Киселова да купи, мила мамо
С черния анцуг
Киселова да купи, мила мамо
С черния анцуг
Най се е наело
Дебелото Боци
Киселова да купи, мила мамо
За прогрес данък
Киселова да купи, мила мамо
С Шиши да я дели
18:12 27.10.2025
30 Др.Тодор Живков 🇧🇬
БСП е ясно "бесни страшни пенсии"
ОЛ от оли гофре ни ли е ????
18:17 27.10.2025
31 боби
18:24 27.10.2025
32 БСП ОЛ
18:26 27.10.2025
33 Прав е
18:29 27.10.2025