Новини
България »
Всички градове »
Александър Симов: Не виждам терен за друга лява партия, затова трябва да подобрим БСП и да я върнем в "А" лигата

Александър Симов: Не виждам терен за друга лява партия, затова трябва да подобрим БСП и да я върнем в "А" лигата

27 Октомври, 2025 17:33 631 33

  • александър симов-
  • лява партия-
  • терен-
  • подобрение-
  • бсп

"Големият въпрос е, могат ли новите избори да са носител на промяна. Ако бяхме на избори и ГЕРБ пак са първи, ДПС-НН втори, а ПП-ДБ трети, сега щяхме да имаме дясна коалиция и да се окаже, че Пеевски не е враг … В крайна сметка някои трябва да мисли и за хората", обясни още Симов

Александър Симов: Не виждам терен за друга лява партия, затова трябва да подобрим БСП и да я върнем в "А" лигата - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Да, БСП прави компромиси. БСП ще плати цената за тези компромиси, виждам разочарованието в членове. Когато отмине пушилката ще дойдат истинските проблеми и тогава ще бъде оценена БСП -била ли е социален ляв стълб в управлението и по него ще бъде писана оценката на БСП, каза в интервю пред БНР бившият депутат на Столетницата Александър Симов.

"Разочарование има, проблеми има, но големият изпит на БСП предстои", категоричен бе той в предаването "Нещо повече".

А изпитът за БСП е пакетът от 11 предложение за промяна на данъчната политика и социалните политики, за които левицата ще се бори да бъдат вкарани в бюджета за 2026 г.

"Големият въпрос е, могат ли новите избори да са носител на промяна. Ако бяхме на избори и ГЕРБ пак са първи, ДПС-НН втори, а ПП-ДБ трети, сега щяхме да имаме дясна коалиция и да се окаже, че Пеевски не е враг … В крайна сметка някои трябва да мисли и за хората", обясни Симов.

Той посочи, че червените линии на БСП не се крият и не са по линия на самочувствие:

"Червените линии е социалната страна на бюджета, голямата битка която започва сега. БСП има цял пакет – цяла серия от мерки, които да компенсират хората от инфлационната спирала, в която влизаме. Ние не искаме неразумно харчене, а да се заложат социални мерки. Не искаме целият бюджет похарчен за социална политика, а присъствието на левицата да бъде отбелязано със социални политики. Този социален компонент трябва да го има и това ще е голямата политическа битка и линията на напрежението в коалицията."

Александър Симов твърди, че правителството ще издържи до президентските избори – есента на 2026 г.

"Виждам уверенията за цял мандат, но да сме честни, в България политическите процеси са разяждащи и единственият хоризонт е до президентските избори. След това ще има преформатиране или нови избори", смята той.

Според него социалните напрежения и сега се виждат, "не подписките за референдуми, виждам скока на цените в магазина и не се дължи на еврото, има спекулантски натиск":

"Има разочарование в избирателите на БСП, но има и много, които казват, "продължавайте, защото времето е важно". Ще видим коя линия ще надделее. "

А относно ротацията на председателското място в НС той коментира:

"Според мен е някакво разместване на територии и ритане по кокалчетата на партньорите в управлението. Наясно съм, Пеевски и Борисов доминират – не, никой не доминира. Разбирам емоцията на Иван Петков и задавам въпроса. Напускаме управлението, какво следва за държавата и БСП, и по принцип отиваме на нови избори? Историята показва, че ще влезем в цикъл на нестабилност и накрая ще се роди подобна формула на управление."

Симов напомни, че БСП не е идеалната, но е реалната българска левица.

"Не съм видял друг да участва на избори, да прави компромиси, да действа прагматично, когато резултатът не е добър. И не виждам терен за друга лява партия, затова трябва да я подобрим и да я върнем в "А" лигата", прогнозира той бъдещето на Столетницата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бен Ходжа

    24 1 Отговор
    Кученцето Сашко лаеше в защита на Корнелия, когато беше председател. А сега върти опашка пред Наско НАТО-то.

    17:35 27.10.2025

  • 2 Сменете си името

    24 0 Отговор
    Гнус предателска, сменете си името!

    Коментиран от #6

    17:38 27.10.2025

  • 3 Нито акъл нито образование

    12 2 Отговор
    Това сме го слушали при Петър Волгин по радиото но то беше по рано. Сега нещо се е из родил и не искаме нито да го виждаме нито да го чуваме плюеме връз тез.

    17:39 27.10.2025

  • 4 ГРОБ = дЪпЪсЪ

    16 0 Отговор
    БСП щели да се върнат в А групата. Да се смея ли що ли? Тези хора там май не са наясно, че вече са извън борда и те не А групата, а в Я групата няма да бъдат. Сами са си виновни след като станаха патерица на ГРОБ и дЪпЪсЪ.

    17:41 27.10.2025

  • 5 защо

    12 0 Отговор
    Прав си Симов!
    Арахангел Михаил чака четиридесетия ден, та да представи БСП на изпита.

    17:41 27.10.2025

  • 6 Ни дума ни вопъл ни стон

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сменете си името":

    Не човек а желязо просъскал агента фашист . Тихо мъртвия казал не комунист.

    17:41 27.10.2025

  • 7 Един

    17 0 Отговор
    Абе Симов! Каква социална партия сте вие бе!!! Милионери ама били социалисти!

    КРАДЛИВА ПАСМИНА СТЕ!

    Да ти го направя разбор, че разбереш:
    БСП - КРАДЛИВА И ПРОДАЖНА ПАРТИЯ!
    ИТН - КРАДЛИВА ПРОДАЖНА И ПРОСТАШКА ПАРТИЯ!
    ДПС - КРАДЛИВА МАФИОТСКА ПАРТИЯ!
    ГЕРБ - КРАДЛИВА МАФИОТСКА ПАРТИЯ!

    ПП/ДБ заедно и по отделно ПРОДАЖНА ИДИОТСКА ПАРТИЯ!

    Тва е! Нема кво да се напъваш да мажеш фекалиите на другарЕтЕ!!!

    17:42 27.10.2025

  • 8 Комунист ли се пуше

    2 2 Отговор
    Или кумуниз

    17:43 27.10.2025

  • 9 Някой

    11 0 Отговор
    Щом в България има място за 20 "десни" партии значи има място и за 20 "леви" партии. Обаче проблема е, че няма нито една "лява" партия. БСП са червена аристокрация менте социалисти.

    17:44 27.10.2025

  • 10 Дориана

    8 0 Отговор
    Много е важно да се разбере, коя от управляващите партии работи срещу народа и иска Швейцарското правило да се изчислява без добавките при пенсионерите и те да преминели към Социалното министерство. Коя е тази партия, която е кандидат за народния гняв и скандализира обществото, защото тази партия ще си получи заслужения бумеранг за провал в политиката и довела до стрес и унищожение на пенсионерите.

    17:44 27.10.2025

  • 11 Всички злини

    4 7 Отговор
    Са от комунистите и от техните ортаци фашистите. Ж.желев го доказа на времето.

    Коментиран от #19

    17:45 27.10.2025

  • 12 Хубавото е че на един път ще се отървем

    10 1 Отговор
    И от управляващите и от опозицията в лицето на момчето.

    17:46 27.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Точен

    10 4 Отговор
    Още малко време ви остава на вас, лъжесоциалистите. ВЪЗРАЖДАНЕ, МЕЧ и дори кретеноидите от Величие ви грабят избирателите. А като дойде Радев, пишете си некролога.

    Коментиран от #21

    17:49 27.10.2025

  • 15 Хахаха

    2 3 Отговор
    БСП в атака, хахаха.
    Кой ли е следващия след Симов?
    Всички от оцелялото БСП се изказаха под мъдрото наблюдение на кьоравите!

    17:54 27.10.2025

  • 16 Абе Саше

    1 3 Отговор
    Как не виждаш? ПП са лява партия. Знам, че се наричат десни, но това е лъжа. Виждаме им политиката.

    БСП отказахте да се модернизирате и да станете woke и се пръкнаха ПП - модерното ляво.

    17:54 27.10.2025

  • 17 78291

    2 2 Отговор
    Аз пък виждам другарю,даже ще вземе вашите на възраждане и няма такъв народ, АБВ, всички знайни незнайни партии

    17:55 27.10.2025

  • 18 Дориана

    2 4 Отговор
    Александър Симов е много далеч от реалността и за това им диагноза. Реалната истина е, че БСП ОЛ на предстоящите Парламентарни избори падат на дъното и това, ще е резултата от предателската им патерица към Борисов и Пеевски. Донесоха на България диктатура, корупция и предстоящ икономически срив.

    17:55 27.10.2025

  • 19 Комунизма и фашизма са двете лица на

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Всички злини":

    Една и съща злина. Ж.Ж. го доказа още преди много години в легендарната си книга "Фашизма". Така че и да ми слагаш минус и да не ми слагаш все тая.

    Коментиран от #24

    17:56 27.10.2025

  • 20 Ти си нещастна

    3 2 Отговор
    подлога на капитала.

    Кога най-накрая ще го разбереш?

    17:57 27.10.2025

  • 21 Oня с коня

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Точен":

    Понеже си точен,дай и точен отговор:Казваш че Меч ,Възраждане и Величие грабят от Електората на БСП,Радев като дойде от кого ще граби?

    17:57 27.10.2025

  • 22 Ха ха ха

    3 4 Отговор
    Направете с прецедента една лява партия Баджанаци......така ило иначе вече сте бъркали в една дупка.....

    18:00 27.10.2025

  • 23 Лява партия ще се появи отново

    2 4 Отговор
    народът обеднява. Като се има в предвид,че водещите държави във Евросъюза, съвместно иат борч около 10 трилиона евро,тоест те а във финансово икономически упадък, след влизането на България, ще споделяме този дълг и всяко негово нарастване, тоест у на ще се очаква падение на жизненото равнище на населението, което ще доведе до пролетаризиране на обществото, което неминуемо ще доведе до зараждането на Лява партия При това обедняване, БСП става ненуждна. . А бе лъжедругари социалисти, четете Маркс.

    18:02 27.10.2025

  • 24 Книгата излиза в соца и е забранена !

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Комунизма и фашизма са двете лица на":

    Но в демокрацията може би може да се намери. Книгата недвусмислено доказва че по начина на действие и по много други неща комунизма и фашизма си приличат. Книгата е шедьовър и апогей за нейния автор. Всеки трябва да я прочете особенно сега в демокрацията.

    18:07 27.10.2025

  • 25 Политици ГЕРБ и МВР крият Българин

    2 1 Отговор
    Българин в критично състояние в Вейл ам Рейн Германия,бият го полицаи и Българи от Перник!Българина мръзне на улицата месеци наред при 0 градуса!Никой не реагира!Мирослав Германов

    18:08 27.10.2025

  • 26 мдаа

    2 3 Отговор
    Началото на края на прехода ще настъпи, когато терористичната организация БСП/БКП/ изпадне от парламента.

    18:09 27.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Абе, ако направи партия

    3 1 Отговор
    видния русофил Радев, приключва окончателно с терористичната организация БСП.

    18:09 27.10.2025

  • 29 Фред Флинтстоун и НС

    2 2 Отговор
    Продава се мамо
    Белата Киселова
    Беллата Киселова, мила мамо
    С черния анцуг

    Бялата Киселова, мила мамо
    С черния анцуг

    Никой се не нае
    Киселова да купи.
    Киселова да купи, мила мамо
    С черния анцуг

    Киселова да купи, мила мамо
    С черния анцуг

    Най се е наело
    Дебелото Боци
    Киселова да купи, мила мамо
    За прогрес данък

    Киселова да купи, мила мамо
    С Шиши да я дели

    18:12 27.10.2025

  • 30 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Какво е БСП ОЛ??

    БСП е ясно "бесни страшни пенсии"
    ОЛ от оли гофре ни ли е ????

    18:17 27.10.2025

  • 31 боби

    0 1 Отговор
    БСП- Вие вече не сте на политическата сцена! Това е краят Ви,да си знаете!

    18:24 27.10.2025

  • 32 БСП ОЛ

    1 1 Отговор
    Бивша Социалистическа Партия - Огладнели Лъжци

    18:26 27.10.2025

  • 33 Прав е

    1 0 Отговор
    Трябва ни стабилност, щото изборите не са решение, но също и социална политика, и никакви помощи за войната

    18:29 27.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол