Новини
България »
Започва акция "Зима": Последен ден за подготовка на водачите за предстоящия сезон

Започва акция "Зима": Последен ден за подготовка на водачите за предстоящия сезон

31 Октомври, 2025 08:20 1 137 23

  • акция зима-
  • водачи-
  • сезон

Продължителността на акцията е до края на месеца

Започва акция "Зима": Последен ден за подготовка на водачите за предстоящия сезон - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Последен ден за подготовка на водачите за предстоящия сезон, преди акция „Зима“ да започне. Тя стартира на 1 ноември в цялата страна и е свързана с безопасността както на водачите, така и на пешеходците през студените месеци.

Продължителността на акцията е до края на месеца и условно е разделена в три кампании - първата е по отношение на безопасността на превозните средства, втората е за толерантност на пътя и третата е за технически изправни пътни превозни средства. Така, след 15 ноември всички превозни средства трябва да бъдат със зимни гуми или с такива с 4 мм дебелина на протектора.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киро

    13 1 Отговор
    Мойте гуми са всесезонни

    Коментиран от #3

    08:21 31.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 0 Отговор
    Акцията е "ВЗИМА" ❗

    08:22 31.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Киро":

    Пак могат да те цакат ❗

    08:22 31.10.2025

  • 4 Не моят ме накара да си сложа

    10 2 Отговор
    зимни гуми на такива високи градуси. Гумите ми са от най-високия клас, както летни, така и зимни. На джанти са ми и ги сменям за няма и час, според времето.

    08:24 31.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор
    - Охооо, като гледам доста често сте имали вземане-даване с КАТ❕
    -Ааа, не. Имал съм само даване❕

    08:24 31.10.2025

  • 6 Аман

    9 0 Отговор
    от тия акционери !

    08:24 31.10.2025

  • 7 Петър

    8 0 Отговор
    По решение на ЕК, дълбочината на грайфера мможе да бъде на по-малка от 1,6мм, т.е. не 4 а до 1,6мм. Актовете им няма да издържат пред съд.

    08:29 31.10.2025

  • 8 Абе

    6 0 Отговор
    Защо лъжити и плашити хората.

    08:37 31.10.2025

  • 9 ахойййййййй

    5 0 Отговор
    Интересно ми е как ще проверяват толерантността на пътя???? Сигурно някой шапкар ще се опитва да ми лази един час по нервите и ако не го нокалтирам ще мина за толерантен ?

    Коментиран от #15

    08:37 31.10.2025

  • 10 Пич

    9 2 Отговор
    Миналата година за пръв път пробвах всесезонни гуми и съм много доволен ! За нашите почти отсъстващи зими са много добро решение.

    Коментиран от #14

    08:38 31.10.2025

  • 11 ЧИЧО

    5 0 Отговор
    През ден акции да могат законно да глобяват. Дълго време карах по Европейските пътища,сутрин чета БГ новини - съвместна акция в ЕС полиция а в Европа никъде няма акция.Акциите продължават а катостофите се увеличават.

    08:41 31.10.2025

  • 12 редник

    2 0 Отговор
    /...със зимни гуми или с такива с 4 мм дебелина на протектора./

    Е, все пак по закон е 4мм дълбочина на протектора!

    ЗДП член 139 - от 15 ноември до 1 март шофьорите са длъжни да карат с „гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми, чиято дълбочина на протектора е не по-малка или равна на 4 мм”.

    08:42 31.10.2025

  • 13 Значи до края на ноември

    2 1 Отговор
    Докато трае акцията ще си сложа новите гуми! После пак със старите галоши, а новите ще си прибера за следващата акция!🤥

    08:46 31.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Картел, сър❗
    Ние дълги години карахме БЕЗ зимни гуми.
    Ама сега
    за да не те глоби КАТ,
    трябва гумажия да ти смени гумите,
    които купуваш от търговец,
    а производителите отчитат ръст на печалбите❗

    08:51 31.10.2025

  • 15 Лопата Орешник

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ахойййййййй":

    Забавен си, но при добро желание може да се регулира и толерантността! Цивилна патрулка на магистралата, която се движи с около 100 в бавната лента има чудесен обзор над обстановката! Светкавица в гърба, изпреварване от дясно, каране почти до бронята отзад, това са елементарни и лесно уловими неща. Може да се проведе контрол, ноооо , поне да накарат народа да не се лъзга с летните галоши, пак ще е от полза! Само да спрат с тия зимни гуми! Законът е ясен, ГРАЙФЕР!!!

    08:51 31.10.2025

  • 16 Лудия Шапкар

    2 0 Отговор
    Последен ден, Хелоуин, защото в полунощ каляските се превръщат в тикви.

    08:52 31.10.2025

  • 17 Хе!

    0 0 Отговор
    Не е нужно цивилна полицейска кола да кара със 100 на магистралата и регистрира толерантността! Да застане на някое околовръстно или място с ограничение, където се инкасират глоби за превишена скорост и за един ден ще установят 100 - 200 камиона с чужда регистрация предимно, които са на метър и половина зад спазващите ограничението!

    09:01 31.10.2025

  • 18 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Всесезонни гуми няма

    Коментиран от #21

    09:05 31.10.2025

  • 19 ТИР

    0 0 Отговор
    Ние се надяваме на акция Маркировка,,,,
    На много пътища липсва

    09:06 31.10.2025

  • 20 Герп боклуци

    1 0 Отговор
    Жена към катаджия: аз този като го блъснах той пиеше водка и говореше по телефона
    Катаджията: госпожо, той може да прави каквото иска в хола си

    09:07 31.10.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ООрана държава":

    Нямаш понятое❗
    А всесезонни гуми е имало, има и ще има❗

    Коментиран от #22

    09:07 31.10.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Нямаш понятие от гуми❗

    09:09 31.10.2025

  • 23 Семейство Свинсънс

    0 0 Отговор
    Всесезонките както всичко си имат свойте плюсове и минуси. По малко разправия. По малко харчове. Минуси по бързо износване. По ненадеждни. По шумни. По голям разход на гориво

    09:09 31.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове