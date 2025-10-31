Започва акция "Зима": Последен ден за подготовка на водачите за предстоящия сезон

Последен ден за подготовка на водачите за предстоящия сезон, преди акция „Зима“ да започне. Тя стартира на 1 ноември в цялата страна и е свързана с безопасността както на водачите, така и на пешеходците през студените месеци.
Продължителността на акцията е до края на месеца и условно е разделена в три кампании - първата е по отношение на безопасността на превозните средства, втората е за толерантност на пътя и третата е за технически изправни пътни превозни средства. Така, след 15 ноември всички превозни средства трябва да бъдат със зимни гуми или с такива с 4 мм дебелина на протектора.
1 Киро
Коментиран от #3
08:21 31.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
08:22 31.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "Киро":Пак могат да те цакат ❗
08:22 31.10.2025
4 Не моят ме накара да си сложа
08:24 31.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
-Ааа, не. Имал съм само даване❕
08:24 31.10.2025
6 Аман
08:24 31.10.2025
7 Петър
08:29 31.10.2025
8 Абе
08:37 31.10.2025
9 ахойййййййй
Коментиран от #15
08:37 31.10.2025
10 Пич
Коментиран от #14
08:38 31.10.2025
11 ЧИЧО
08:41 31.10.2025
12 редник
Е, все пак по закон е 4мм дълбочина на протектора!
ЗДП член 139 - от 15 ноември до 1 март шофьорите са длъжни да карат с „гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми, чиято дълбочина на протектора е не по-малка или равна на 4 мм”.
08:42 31.10.2025
13 Значи до края на ноември
08:46 31.10.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Пич":Картел, сър❗
Ние дълги години карахме БЕЗ зимни гуми.
Ама сега
за да не те глоби КАТ,
трябва гумажия да ти смени гумите,
които купуваш от търговец,
а производителите отчитат ръст на печалбите❗
08:51 31.10.2025
15 Лопата Орешник
До коментар #9 от "ахойййййййй":Забавен си, но при добро желание може да се регулира и толерантността! Цивилна патрулка на магистралата, която се движи с около 100 в бавната лента има чудесен обзор над обстановката! Светкавица в гърба, изпреварване от дясно, каране почти до бронята отзад, това са елементарни и лесно уловими неща. Може да се проведе контрол, ноооо , поне да накарат народа да не се лъзга с летните галоши, пак ще е от полза! Само да спрат с тия зимни гуми! Законът е ясен, ГРАЙФЕР!!!
08:51 31.10.2025
16 Лудия Шапкар
08:52 31.10.2025
17 Хе!
09:01 31.10.2025
18 ООрана държава
Коментиран от #21
09:05 31.10.2025
19 ТИР
На много пътища липсва
09:06 31.10.2025
20 Герп боклуци
Катаджията: госпожо, той може да прави каквото иска в хола си
09:07 31.10.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #18 от "ООрана държава":Нямаш понятое❗
А всесезонни гуми е имало, има и ще има❗
Коментиран от #22
09:07 31.10.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Нямаш понятие от гуми❗
09:09 31.10.2025
23 Семейство Свинсънс
09:09 31.10.2025