И рибар съм, и ловец съм! Днес се открива груповият лов на дива свиня

Днес, 4 октомври, се открива груповият лов на дива свиня, съобщават от БНР-Видин. Според ловците този лов е голяма тръпка. 1700 човека са заверили членските карти във видинското ловно-рибарско дружество. Всички, които излязат днес на лов, ще преминат инструктаж.

"За всяко едно откриване се правят графици за лов, къде ще се ловува, в кое ловище дадената ловна дружина, които се утвърждават от държаното горско стопанство, за да може да има контрол, да се следи. Направени са инструктажи на председателите... Всяко едно започване на лов на едър и на дребен дивеч местен е придружено към разрешителното с инструктаж, в който е описано ловната дружина, номерът на разрешителното, ловният район, в който ще се ловува", каза Румен Николов- ръководител по лова в сдружението.

Възстановява се популацията на диви прасета. Ловците от ловно-рибарското дружество във Видин при пролетната таксация са забелязали 574 диви свине. През този ловен сезон ще могат да отстрелят 294 прасета.

"По пролетната таксация, която сме направили, ловците са забелязали преминаващи 56 благородни елена, 1078 сърни, 574 диви прасета, 4305 заека, 5432 фазана и 5879 яребици... На базата на тази таксация се отпуска бройката за отстрел. Добре е. Малко е ниска яребицата, защото яребицата навремето, която е имало тук, е била над 10 хиляди бройки, а сега са само 5 800. Защото, нали, фазанът, който пък е вдигнал своята популация е грубо казано враг на яребицата. Модерното земеделие е рай за фазана, но не е добре за яребицата. Яребицата обича стърнища, обича трънки, където да се скрие, обича дребното земеделие", каза Румен Николов.

Тази година ловното дружество е разселило 3 200 фазана и за първа година 650 яребици. В зависимост от това как се развият ятата следващата година ще продължат с възстановяване на популацията на яребицата. Много дружинки няма да ловуват на яребица, за да може да се възстанови популацията.

Секретар на ловната дружинка в село Големаново, община Кула, е Красимир Тодоров. Дружинката ловува в планински район с много пресечени местности с 20 ловци, а ловът на дивя свиня е най-очакваният:

"Хубав район с много насаждения от царевица. Това е добре за дивите свине. Виждали сме ги и на камерите, имаме камери и ги виждаме. Поставили сме ги да гледаме какво е развитието на прасетата в района и дали ги има изобщо, дали влизат бракониери."

Камерите засичат бракониери, каза още Красимир Тодоров и допълни, че редовно сменят местата на камерите, за да следят влизането и излизането от ловния район. Имат си и охрана по дивеча, която извършва постоянни наблюдения.

На откриването на лова членовете на дружинката ще се съберат първо в ловния клуб. Там ще преминат инструктаж.