Тротинетка - животозастрашаващи се явяват травмите на главата! Д-р Светослав Тодоров пред ФАКТИ

Тротинетките са опасни! Колко още трябва да се казва това, за да разберат хората. Или хората пък не мислят сериозно за живота си, а искат да се придвижват просто по-бързо… Скоро лекарите в Бургас буквално се бориха за живота на младеж, който бе паднал от тротинетка. Случаят, за щастие, приключи успешно, но… Как да бъде решен проблемът с тротинетките… Пред ФАКТИ говори неврохирургът д-р Светослав Тодоров, д.м., зам.-директор на УМБАЛ Бургас АД.

- Д-р Тодоров, преди дни се борихте за живота на малко дете, паднало от тротинетка. И успяхте - медицината победи…

- Така е! Медицината победи в пореден случай на инцидент с тротинетка, довел до потенциално застрашаващо живота състояние – тежка черепно-мозъчна травма със счупване на черепа и мозъчен кръвоизлив. Но и тук бих отбелязал, че щастливият финал е благодарение на поредица от правилни и адекватни действия не само от медицинските специалисти, а и на очевидец на инцидента, който е оказал помощ. Това ми напомня на случаят отпреди две години, когато мълния удари малко дете на плажа в Бургас и тогава баща му прилагаше действия по първа долекарска помощ до пристигането в УМБАЛ Бургас АД и това позволи на подготвените медицински екипи да спасят пациента и да го изпишат напълно възстановен.

- Разкажете в какво състояние бе прието детето и какво последва?

- Детето бе докарано с екип на Центъра за спешна медицинска помощ до Мултипрофилно спешно отделение на УМБАЛ Бургас АД, която е единственото лечебно заведение на територията на Община Бургас, където се лекуват лица под 18 г.в. с неврохирургична патология в кома и беше хоспитализирано в Отделението по реанимация и интензивно лечение. След проведено контролно образно изследване се установи необходимост от провеждане на оперативна интервенция по повод мозъчния кръвоизлив. През следващите дни детето бе преведено в Отделение по неврохирургия, където продължи консервативното лечение до пълното му възстановяване.

- Какво трябва да се случи, за да разберат хората, че тротинетките са опасно нещо. Или всеки ги кара с идеята, че на него няма да му се случи нещо…

- Не зная какво още трябва да види и чуе обществото, че този тип превозно средство да се възприеме като опасно. Медици, органите на МВР и журналистическата гилдия особено през топлите месеци на годината ежедневно споделяме за множеството инциденти и вместо хората да намалят употребата или поне да я направят правилна, статистиката показва обратното – инцидентите зачестяват, смъртните случаи също.

В този, последният случай, имаме отговорни родители, които са скрили тротинетката след забраните, които знаят, че тя може да бъде опасна, но детето е взело тротинетката на баща си – видяло е къде държи ключовете и ги е взело в миг на невнимание. Децата в тази възраст са наистина непредсказуеми, класическо обяснение на поговорката „играчка – плачка“. Ето дори и при семейство, в което има контрол, пак може да се случи.

- От тротинетката падаме от височина на собствен ръст, както се казва, но макар и минималното ускорение, да приемем, че се движим бавно, до какви травми води?

- Настилката, върху която се пада, винаги е твърда повърхност и няма как да се избегнат контузиите на крайниците. Опасни и животозастрашаващи се явяват травмите на главата, защото, когато водачът е без предпазна каска, а това е една от най-честите причини да настъпи такъв тип травма при падането, съществуват зони на черепа, които бидейки засегнати, са по-лесно чупливи и създават предпоставка за вътречерепен кръвоизлив.

- Върху тротинетка стоим изправени, а краката ни са върху малка площ. Това как влияе?

- Отново негативно и с по-голям риск от контузии при падането, защото не съществува опора на тялото. Но в предходните два въпроса се засяга темата от риска за самия водач, а аз бих искал да обърнем внимание и за риска за пешеходците, когато насреща им или зад тях се движи непредпазлив водач на индивидуално електрическо превозно средства с висока скорост - често те нямат време за правилна реакция да се отдръпнат и биват блъскани и, за съжаление, най-уязвими в тези случаи са малките деца и възрастните хора.

- Вече се въведе и забрана за тротинетките, но смятате ли, че се спазва?

- Свидетел съм на засилени проверки от страна на органите на МВР, не бих могъл да споделя със задоволство обаче, че новите правила и препоръки се спазват.

- И глобите се увеличиха, но хората май не се впечатляват. Защо е така?

- Защото нямаме самосъзнание, защото за някои животът е даденост и нямат ангажимент към грижата за него, което е жалко. Жалко е, че и с липсата на ангажимент към собственото си здраве и живот понякога застрашаваме и този на невинни хора. Тук е мястото на общественото самосъзнание, което очевидно липсва.

- Колко зачестяват инцидентите с пострадали, управлявали тротинетка? Каква е статистиката ви за тази година?

- По време на активния летен сезон не минаваше ден без поне няколко инцидента с травми, получени при падане от тротинетка. За съжаление, по-големият процент от пострадали беше при лица под 18 г.в. Не бяха малко и оперативните интервенции, които се приложиха с цел спасяване на живота и опазване на здравето на пациенти с травми, получени вследствие на употреба на тези електрически превозни средства. Предстои изготвяне на подробен анализ, с който обществото ще бъде запознато с цел превенция на подобен тип инциденти.