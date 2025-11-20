Парно ли… Защо от потребители ставаме клиенти? Димитър Тодоров пред ФАКТИ

Продължение…
- Но как може да се пренебрегне европейската директива и законът за енергетиката?
- Могло е. И сега е възможно, ако се погледне сериозно на факта, че имаме противоречие в законите. Ясно е, че всички заинтересовани ръководители в топлофикациите, във фирмите за дялово разпределение, в Министерството на енергетиката, ще кажат, че разпределителите са внедрени на основание на европейските директиви, транспонирани в закона за енергетиката. Обаче никой не казва и не поглежда чл. 9, т. 3 от Директива 2012/27 на ЕС, в който пише: „Когато използването на индивидуални измервателни уреди за отчитане на отоплението не е технически осъществимо или разходно ефективно, се използват индивидуални топлинни разпределители за определяне на потреблението на топлинна енергия от всеки радиатор,
освен ако въпросната държава членка не докаже, че монтирането на подобни топлинни разпределители не би било разходно ефективно.
В такива случаи може да се помисли за използване на алтернативни разходно ефективни методи за измерване на потреблението на топлинна енергия.”
Написаното дава възможност българските депутати, в нашия и в Европейския парламент, да докажат, че топлинните разпределители не могат да се използват в България и това да доведе до промяна в закона за енергетиката.
- След като твърдите, че разпределителите не дават вярна информация за изразходваната енергия за отопление, как се отразява това на изравнителните сметки?
- Изравнителните сметки са абсолютно сгрешени. Енергията за отопление се разпределя без да е измерена. Това противоречи на стандарта БДС EN 834. Все едно да разпределяш някакво количество енергия, която не е известна предварително. Необходими са редица изчисления.
- Тогава защо са ни необходими тези разпределители, след като те не дават точна информация?
- Така може да се направи извод, че да се закупуват нови разпределители с дистанционно отчитане е просто глупаво. Те ще разпределят, също като сега действащите разпределители, грешно определена енергия за отопление от радиаторите. Учудвам се, че бившият министър на енергетиката Теменужка Петкова (б.р. – сега финансов министър), проф. д-р инж. Никола Калоянов от Техническия университет, енергийният експерт Иван Хиновски, управителят на фирмата за топлинно счетоводство „Техем сървисис” ЕООД Милена Стоянова, обясняват по медиите, че когато всички се обзаведат с разпределители с дистанционно отчитане и се въведе ежемесечно отчитане, то гражданите ще получават точни сметки. Как ще стане това, след като изравнителните сметки са грешни, не става ясно.
Досега ни лъжеха веднъж в годината, а с дистанционното отчитане ще ни лъжат всеки месец.
На всичкото отгоре ще плащаме и такса за тази лъжа.
- Казахте, че и водомерите за топлата вода също трябва да са с дистанционно отчитане. Това ще помогне ли за по-точни сметки?
- Нищо няма да помогне. Особено големи сметки се начисляват за топлата вода чрез необосновано високи стойности на специфичния разход на енергия за подгряване на един куб. м вода. Тези стойности достигат до над 100 кВтч/м3. От доклад на проф. д-р инж. Никола Калоянов – преподавател в Техническия университет в София - за измерване на енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда, изпратен на 10.03.2015 г. до Делян Добрев – председател на парламентарната комисия по енергетика, се вижда, че енергийният разход за подгряване на един куб.м вода от 10 до 55 оС може да достига 80 кВтч и то при амортизирана и неизолирана тръбна мрежа. Теоретичният разход е 53,33 кВтч/м3. В този доклад е показано, че ако в абонатната станция се монтира допълнителен топломер след подгревателя за отопление на сградата, то разликата между показанието на общия топломер, измерващ цялата енергия и показанието на този допълнителен топломер, ще даде точно енергията за подгряване на топлата вода.
Тогава няма да е нужно да се изчислява специфичен разход на енергия за подгряване на 1 м3 вода и с него да се спекулира.
В Решение 727/20.06.2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е дадено становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на проекта за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването. В раздел III Заключение, т. 6, „… що се отнася до количеството топлинна енергия за загряване на 1 куб. м. топла вода през отоплителния сезон, Комисията поддържа вече изказаното мнение, че най-точният начин за това е измервателният, чрез монтиране на допълнителен топломер в абонатната станция на кръга за отопление за сметка на топлофикационното предприятие”. С тази препоръка на КЗК трябваше да се съобрази работната група за промени в наредбата. Поне така беше написано в заповедта на министъра на енергетиката за създаване на групата.
- И какво стана?
- Тези препоръки не бяха изпълнени,
защото трябваше да се запише, че допълнителният топломер в кръга на отоплението трябва да е за сметка на топлофикационното предприятие.
Имаше и оправдание: такава възможност и сега съществува в закона за енергетиката, но забележете - за сметка на абонатите. Разбира се, никоя етажна собственост няма да си сложи таралеж в гащите. Защото това включва закупуване, монтаж, метрологични проверки на всеки пет години, евентуални ремонти или подмяна.
Изводът е - след като енергията за затопляне на водата не се измерва правилно, то и начислените сметки за топлата вода не са верни. Дистанционното отчитане с нищо не допринася за точността.
- Според вас има ли други, меко казано, несъответствия в нашето законодателство, имащи отношение към отчитането на топлоенергията?
- Ще ви дам няколко примера:
1) В Държавен вестник бр.54/17.07.2012 г. бе публикувано изменение в Закона за енергетиката, според което навсякъде думите потребител, потребители, потребителски и т.н. трябва да се заменят с думите клиент, клиенти, клиентски и т.н. По късно това беше направено и в наредбата за топлоснабдяване. Интересното е, че това се отнасяше само за този закон. Защо изменението не се направи за всички закони? Защо продължават да съществуват Закон за защита на потребителите, Комисия за защита на потребителите, Федерация за защита на потребителите, Асоциация за защита на потребителите, а нямаме Закон за защита на клиента, Комисия за защита на клиента и т.н.? Яснота по този въпрос дойде по-късно. Тогавашният омбудсман на България Мая Манолова поиска от Върховния касационен съд тълкувателно решение дали "в случаите на доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда – етажна собственост се прилагат разпоредбите на специалния Закон за енергетиката или те се дерогират от защитаващата правата на потребителите разпоредба на чл. 62 от Закона за защита на потребителите, регламентираща непоисканата доставка на стоки или услуги?". Т.е. ако не искаш една услуга, не си длъжен да я плащаш.
На 28 септември 2016 г., ден преди делото в съда по това тълкувателно решение, в сайта "Правен свят” се появи статия от проф. д-р Иван Русчев, преподавател в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Според него: "С прекратяване на топлоподаването към индивидуалния имот, физическото лице спира да бъде потребител по смисъла на ЗЗП”. Той пише още, че "Преди всичко, за да е налице непоискана услуга или доставка, по смисъла на чл. 62 ЗЗП, е нужно лицето да има качество на потребител, каквото етажните собственици, прекратили топлоподаването към имотите си, по същество нямат”. Тук се има предвид абонатите, които са си махнали радиаторите, но имат сградна инсталация и са задължени да плащат отделената от нея енергия.
След това той пише, че "в законовия текст след изменението е възприет терминът "клиенти", а не потребители на топлинни услуги, тъй като обективно услугата е прекратена и липсва основание за нейното доставяне, предвидено в закона”.
Това означава, че ако абонатът е без радиатори, вече не е потребител. Но, за да му вземат парите за сградната инсталация, го назовават "клиент” и тогава той е длъжен да се подчинява на Закона за енергетиката, а това, че има Закон за защита на потребителите няма никакво значение.
Проф. д-р Русчев прави разлика между двете думи "потребител” и "клиент”. И този път ЗЗП може да се окаже безсилен, защото всички абонати, според ЗЕ, са клиенти на топлофикационните дружества, а не потребители.
2) В чл.10 т. 1 от Директива 2012/27 е записано „информацията за фактурирането да бъде точна и да се основава на действителното потребление“. В чл. 155, ал. 2 от Закона за енергетиката също е записано, че „топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия фактурира консумираното количество топлинна енергия въз основа на действителното потребление най-малко веднъж годишно“. Действително потребление имаме, когато се отчитат действителните параметри на топлоносителя, а именно 70 оС на подаването и 50 оС на връщането. Тези цифри са взети от писмо № Г-12341А/22.10.2015 г. на „Топлофикация – София” ЕАД.
При такива параметри мощността на отоплителните тела е с 1/3 по-малка, отколкото при проектни температури, които са 90 оС на подаването и 70 оС на връщането.
Фирмите за дялово разпределение (ФДР) правят всички изчисления при проектните температури, с което се завишават мощностите на отоплителните тела. Това води до грешно определяне на енергията, отделена от щранг - лирите, грешно определяне на максималния специфичен разход на сградата, неправилно начисляване на енергия на абонатите, неосигурили достъп. Фирмите за дялово разпределение имат основание, защото в т.4. от допълнителните разпоредби на последната наредба за топлоснабдяване е записано, че „инсталираната отоплителна мощност в имот е сумата от мощностите на монтираните в жилището отоплителни тела, определени при проектни условия“. Но, проектни параметри и действителни са две различни неща. Ето тук е противоречието между подзаконовия нормативен акт и закона и директивата което води до маса грешки.
- След толкова много забележки имате ли някаква надежда да се оправят нещата?
- Да, надявам се законодателите да изхвърлят от закона за енергетиката думите „дялово разпределение“.
Парно ли… Защо от потребители ставаме клиенти? Димитър Тодоров пред ФАКТИ
20 Ноември, 2025 09:00 3 183 50
Изравнителните сметки са абсолютно сгрешени, казва той
Продължение…
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хейт
Коментиран от #6
09:03 20.11.2025
2 Директора👨✈️
Този господин е свикнал едно време да не плаща парно и си мисли, че цял живот ще е така. Тук не говорим за разходването на средствата и тяхното крадене, а за услугата! Няма вече безплатно, няма.
Коментиран от #11, #13
09:06 20.11.2025
3 Кит
Ужасяващият проблем е критичната задлъжнялост на Топлофикация София.
Предприятието е във фактически фалит и това няма как да се промени с нова система за дялово разпределение.
Коментиран от #19
09:07 20.11.2025
4 честен ционист
09:07 20.11.2025
5 нацюга
09:08 20.11.2025
6 честен ционист
До коментар #1 от "Хейт":Сам си си виновен, щом използваш чуждици оъ сорта на "уикенди". Парите за новите тръби, отдавна са изтекли в някоя западна офшорка. Ако си беше стоял в Социализъма, нямаше да има къде да бягат и шмекеруват и накрая щеше да си имаш парно, а не да се жалваш днес като някоя женичка.
09:09 20.11.2025
7 Щранг
09:10 20.11.2025
8 Типично за дезинформатор
09:12 20.11.2025
9 Шморко
Коментиран от #14
09:13 20.11.2025
10 Некачествена услуга
Коментиран от #20
09:17 20.11.2025
11 Кит
До коментар #2 от "Директора👨✈️":Прав си - няма по-добро, чисто, изгодно, комфортно, и ЕВТИНО от парното.
И докато целокупна България дотира Топлофикация София / а така е още от времето на Вълко Червенков/ - все така ще бъде.
Колко евтино е парното ползвателите му ще разберат едва в момента, в който сами започнат да плащат сметките си. И този момент наближава, вервайте ми!
09:18 20.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Отдавна им го набивам това,
До коментар #2 от "Директора👨✈️":но явно така са свикнали, кратуните им не възприемат. Искат да цоцат както преди 89-та, тогава топлофикациите бяха на дотации от държавата, и пилееха яко пари за комфорт. Колеги са ми казвали, че нощно време спели на отворени прозорци, защото им било много топло. Сега тези дотации пресъхнаха, и истината цъфна-топлофикация започва да фалира, а потребителите й ревнаха. Сега топлото се плаща реално и затова стана скъпо. Има два варианта, или фалират и парно няма, или си плащат от скъпо-по скъпо абонатите. Не може хем да им е топло, хем да не плащат.
Коментиран от #18, #23
09:24 20.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ърп
09:29 20.11.2025
18 Прав си!
До коментар #13 от "Отдавна им го набивам това,":Искаш топло--плащаш си!!! Както всички НЕсофиЕнци!
09:32 20.11.2025
19 Ти вчера друга песен пееше,
До коментар #3 от "Кит":че топлофикация ви крадяла с вертикалните щрангове и искаше хоризонтални системи, сега взе да се опомняш, че топлофикация ще фалира, а помисли ли защо! Защото искате да живеете по старому, някой друг да ви плаща масрафа, но времената са други и с протести не става, няма кой да плаща.
Коментиран от #24, #25
09:34 20.11.2025
20 РадиЯтор
До коментар #10 от "Некачествена услуга":Купи си калориферче 4киловата, да се сгрееш и преносно и буквално........
09:34 20.11.2025
21 12340
Месечните сметки дефакто са прогнозни, парите обаче са реални!
.. Ако при изравняването хайдуците. от топлото имат да ти връщат пари--те вече са натоварени с инфлацията, т. е връщат ти по-малко!
....
Подобна МОШЕНГИЯ правят водните дружества с дивотията:"релен отчет" и "ичислено потребление"!
09:34 20.11.2025
22 флип
09:35 20.11.2025
23 честен ционист
До коментар #13 от "Отдавна им го набивам това,":Топлофикация фалира не заради потребителите си, дотациите си, или пък заради себестойността на услугите които предлага, а заради системното източване, трупане на дългове за фиктивна поддръжка на топлопреносната мрежа, и поради разграбването на активите й. В света няма фалирала топлофикация, защото крайният продукт, който продава е отпаден продукт в следствие производство на електроенергия от ТЕЦ София. Топлофикация София ще е прецедент за умишлено доведено до фалит дружество и после приватизирано.
Коментиран от #26, #27, #36
09:39 20.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кит
До коментар #19 от "Ти вчера друга песен пееше,":Твърдението ти е лесно проверимо, неистиноговорещи друже.
Коментиран от #29
10:15 20.11.2025
26 Кой ще преватизира нещо амортизирано и
До коментар #23 от "честен ционист":с неясно бъдеще за горивото което ползва? Когато се строяха топлофикациите, стойността на горивото беше символична-гориво бол и то евтино, но сега кравария ще ни го носи в дамаджани, а топлофикациите ще го ползват по лъжичка, така ще е. Дойде време да питаме къде се...т гладните, но поне сме със свободна душа, но треперим като кучета.
10:29 20.11.2025
27 Честно казано
До коментар #23 от "честен ционист":Не знаеш, че топлоенергията от ТЕЦ София покрива само част от нуждите на ТС. Останалото са регионални газови топлоцентрали с когенерация / основно Земляне и Люлин/ . Не знаеш и това, че ТЕЦ София вече работи на газ. Не знаеш и какво стана с цената на природния газ след обещаното четворно намаление през 2022.
А за точенето и калпавото управление си прав. Но и СО, и ДАНС са на газ.
Райски газ.
10:33 20.11.2025
28 Рон Джереми
10:34 20.11.2025
29 Това не са твърдения, а факти,
До коментар #25 от "Кит":кое не е вярно, уточни се. Не е ли вярно, че искате да ползвате топло, но да го плащате по старите тарифи? И започнахте да търсите под вола теле, то не бе кусури в инсталацията, все формули умуват как да урдурдисат нещата, че да се върне пак старото положение, че понеже им станало скъпо, започнаха да се отказват от парно, а се топлят от онези които остават включени. Даже рационализатори внедриха нов вид радиатор, като навиваха на вертикалните щрангове медни стружки да отнемат повече топлина от тях. С тарикатлък няма да се спаси топлофикация, карате я като при комунизъма-ние ги лъжем, че им работим, те ни лъжат, че ни плащат, ето това е действителността с топлофикациите. Нямали били формула да изчислят загубите на сградната инсталация, ами да сложат топломери за тръби и да отчитат колко топлина отдават. А те тръгнали чак в европейският съд да се жалват, сякаш той ще им реши проблема.
Коментиран от #33
10:52 20.11.2025
30 Бай Ганьо
10:55 20.11.2025
31 странно
10:56 20.11.2025
32 редник
Коментиран от #39
11:23 20.11.2025
33 Кит
До коментар #29 от "Това не са твърдения, а факти,":Имаш главни проблеми.
Главата ти за нищо не става.
Коментиран от #34
11:37 20.11.2025
34 По себе си ли съдиш?
До коментар #33 от "Кит":Аз проблеми нямам, които реват имат проблеми!
Коментиран от #37
11:42 20.11.2025
35 Вальо
11:52 20.11.2025
36 Пояснение
До коментар #23 от "честен ционист":ТЕЦ София не произвежда електроенергия, а само пара, която се получава във Водогрейни котли, което струва пари. Електроенергия произвежда само ТЕЦ Изток, но като цяло - малко.
Коментиран от #43
12:25 20.11.2025
37 Кит
До коментар #34 от "По себе си ли съдиш?":Дори това, че не "рева" не си разбрал - не ползвам услугите на ТС. Но съвестно плащам своя дял от дотациите, които държавата налива в предприятието, за да могат моите съграждани да са убедени, че "по-хубаво и евтино от централно парно няма". Да, потвърждавам - няма нищо по-хубаво от централно топлозахранване тогава, когато другите поемат над 50% от реалната цена на услугата. Ако ползващите ТЕЦ плащаха всичко, което потребяват, ситуацията щеше да е съвсем друга.
За пореден път демонстрираш главните си проблеми, следователно.
12:35 20.11.2025
38 Вече
Сега сме Швейцария на Балканите с обратен знак.
Благодарим на националните престъпни правителства.
12:57 20.11.2025
39 Кит
До коментар #32 от "редник":Повтарянето на тази глупост за евтиното преминаване към хоризонтална разводка в старите сгради няма да направи твърдението ти истина. А просто глупост на квадрат.
Да не говорим за това, че ползата от топлинното саниране е глобална - намалява се нетния разход на енергия за отопление в сградата средно с 40%, а в добрите случаи и над 70, докато преминаването към хоризонтална разводка решава един друг проблем, този с несправедливото дялово разпределение между потребителите в една сграда.
Преведено за неумни хора: ако вместо саниране изхарчим пари+ за хоризонтална разводка, ощетените преди тази реконструкция на отоплителната система ще плащат само потребеното, което е обичайно между 20-30 лв по-малко, а тарикатите - съответната сума повече, губи се възможността да товарят комшиите със свои разходи.
А ако в същата сграда се приложи добра схема на саниране, сметките на ВСИЧКИ падат с между 40-70%. Балансът е изцяло в полза на санирането, а не на хоризонталната разводка, при санирането печалбата е несравнимо по-голяма и за всички.
Разликата е видна за разумните хора, за реднеците - не!
13:11 20.11.2025
40 ООрана държава
14:17 20.11.2025
41 ИМПЕРИАЛИСТ
ДА ЖИВЕЕ ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА!
ИЗКУПУВАМ НА ЕДРО ЖИЛИЩА, А СЪЩО И ЦЕЛИ ВХОДОВЕ, В СГРАДИ СЪС СПРЯНО ПАРНО. ПЛАЩАМ ИЗГОДНО В ЕУРО, ДОЛАРИ ИЛИ КОМПЕНСАТОРНИ БОНОВЕ. ПОБЪРЗАЙТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ. ПРИ БЪРЗО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, ПОЛУЧАВАТЕ ПОДАРЪК.
ЗА ИНТЕРНЕТ ЮЗЕРИ,-ПРЕФЕРЕНЦИИ.
ОТДАВАМ ПОД НАЕМ/ПРОДАВАМ ОФИСИ, ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ, ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ, ГАРАЖИ В НОВОПРОЕКТИРАНИ БИЗНЕС-СГРАДИ.
ТЪРСЯ ФИРМА ЗА МАЩАБНО ВЗРИВЯВАНЕ НА ПАНЕЛКИ.
15:04 20.11.2025
42 ПРИПОМНЯНЕ
Коментиран от #44
15:11 20.11.2025
43 Точно затова, най изгодният вариант
До коментар #36 от "Пояснение":за отопление е локалното, генераторът на топлина да се намира в абонатната станция. Няма загуба на топлина по външни тръбопроводи, които на места показват от къде минават, земята е суха над тях, и прекрасно топлят котките през зимата. Но това беше приложимо, докато получавахме евтина руска газ, сега вече не се знае какво снабдяване на газ ще има и на каква цена.
Коментиран от #45
15:32 20.11.2025
44 Браво, един професионално обоснован
До коментар #42 от "ПРИПОМНЯНЕ":коментар. Всички го знаят това, но не им е изгодно да го приемат за истина, но това си е за тяхна сметка. Искат отвсякъде да им идва топлина, но да не я плащат, искат да я плащат "будалите" които са останали като абонати на топлофикация, а селските тарикати искат топло без пари, затова е този рев за сградна инсталация. Истината е да си санират жилищата, и всички да ползват топлофикация, това ще е най честното за живущите.
Коментиран от #47, #48, #49
15:43 20.11.2025
45 Топлофикацията
До коментар #43 от "Точно затова, най изгодният вариант":трябва да се реорганизира като газоснабдително дружество и вместо тръбопроводи с пара да прекарва газопроводи до всяка абонатна станция и да поддържа газовите котелчета. Тъкмо ще е конкурент на "Ситигаз".
Коментиран от #46
16:48 20.11.2025
46 Много добра идея,
До коментар #45 от "Топлофикацията":но кресльовците пак ще гракнат, че искат да ги ограбват. Те искат, ама да е без пари.
17:09 20.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #44 от "Браво, един професионално обоснован":ЕБВР и СБ искат по-бърза продажба на “Топлофикация София“
Dnevnik - 30 Юли 20:30
Министерството на икономиката и Столичната община да ускорят процедурата за продажбата на “Топлофикация София“, като създадат работна група, която да изработи механизма за това. Това поискаха представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Световната банка (СБ) на среща със зам.-министъра на икономиката и енергетиката Валентин Иванов.
...
Това което разбрах. Топлофикация не трябва да я има. Тя пречи за по-нататъшното разграбване. Приватизацията е само първа стъпка. Панелните комплекси трябва да останат без централното топлоснабдяване, което е непосилно за хората в панелните. Следва масово разпродаване на жилищата.
Дългоочакваното взривяване на така опл?ваните "панелки" и ... се изравняваме с ЕС по показателя "собствено жилище на глава от населението".
Коментиран от #50
17:50 20.11.2025
50 То е ясно, че така ще стане,
До коментар #49 от "ПРИПОМНЯНЕ":тези панелки, така наречени хрушчовки, имат срок на годност около 30-40 години, мах. 50, така или иначе, трябва да се съборят, и на тяхно място да се строят по трайни жилища. По едно време се заговори за паспорти на жилищата и панелките трябваше да се разбиват и да се снимат заварките на сглобките. Тогава живущите скочиха и паспортите отпаднаха, но дали няма да почнат да падат и панели. Повечето са строени от строителни войски, не знам защо още не са съборени.
07:20 21.11.2025