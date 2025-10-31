Катастрофа край „Руски паметник” блокира движението на трамваи

Кола катастрофира и блокира трамвайните линии край „Руски паметник“, информира БГНЕС.
Инцидентът е станал на бул. „Акад. Иван Гешов“ до „Пирогов“ и е причинен от автомобил, който е навлязъл в релсите, по които се движат трамваите.
На място има екипи на пожарната и полицията. Блокирани са 10 трамвая.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хипотетично
20:45 31.10.2025
2 си дзън
Коментиран от #3, #4, #5, #7
20:45 31.10.2025
3 оня с питон.я
До коментар #2 от "си дзън":аре бе. а ти къде?
20:48 31.10.2025
4 Обаче
До коментар #2 от "си дзън":Паметника е в чест и на царя освободител Александър ІІ.
20:50 31.10.2025
5 Град Симитли
До коментар #2 от "си дзън":Иди го взриви бе, "герой"!
На място ще те пречукат шофьорите!
21:03 31.10.2025
6 ⚒️🗽🗿
21:09 31.10.2025
7 днес ги разби
До коментар #2 от "си дзън":копейките. Хвала
21:13 31.10.2025