Катастрофа край „Руски паметник” блокира движението на трамваи

Кола катастрофира и блокира трамвайните линии край „Руски паметник“, информира БГНЕС.

Инцидентът е станал на бул. „Акад. Иван Гешов“ до „Пирогов“ и е причинен от автомобил, който е навлязъл в релсите, по които се движат трамваите.

На място има екипи на пожарната и полицията. Блокирани са 10 трамвая.