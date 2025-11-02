Новини
Променят маршрута на 5 трамвайни линии в София

Променят маршрута на 5 трамвайни линии в София

2 Ноември, 2025 08:37 1 204 1

Промяната влиза в сила днес до 29 ноември

Променят маршрута на 5 трамвайни линии в София - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg
В София от днес до 29 ноември се променя маршрута на трамвай линии № 1, 6, 11, 12 и 27 заради ремонт на релсите.

Разкрива се и временна автобусна линия Номер 12ТМ, която ще се движи по маршрут от Централна ж.п. гара до гара "София Север", уточнват от Столична община.

Подробности за временната организация на движение:
  • Трамвайна линия № 1 ще се движи от надлез "Надежда" по действащия маршрут до кръстовище бул. "Княгиня Мария Луиза":
    бул. "Христо Ботев", направо по бул. "Княгиня Мария Луиза" и от спирка с код: 2003 "ул. Козлодуй" по маршрут посока ж.к. "Иван Вазов", двупосочно.
  • Трамвайна линия № 6 ще се движи по маршрут от ж.к. "Обеля- 2" до гара "София Север".
  • Трамвайна линия № 11 ще се движи по маршрут от кв. "Княжево" до Централна автогара:
    от кв."Княжево" по действащия маршрут до транспортен подлез "Надежда", надясно по бул. "Княгиня Мария Луиза", по бул. "Христо Ботев", наляво по ул. "Струга" и по бул. "Княгиня Мария Луиза" през транспортен подлез "Надежда" по маршрут до кв. "Княжево".
  • Трамвайна линия № 12 ще се движи по маршрут от площад "Журналист" през Централна ж.п. гара до ж.к. "Иван Вазов":
    от площад "Журналист" до спирка с код 1332 "Централна гара" на бул. "Княгиня Мария Луиза", наляво по бул. "Христо Ботев" и по маршрута на трамвайна линия № 6 до ж.к. "Иван Вазов", двупосочно.
  • Трамвайна линия № 27 ще изпълнява скъсен маршрут от кв. "Манастирски ливади запад" до надлез "Надежда".
  • Автобусна линия № 12ТМ с маршрут от Централна ж.п. гара до гара "София Север" като рейсовете няма спират на спирка с код 2829 за автобус № 60 в посока надлез "Надежда".
    - в посока Централна ж.п. гара: от гара "София Север" от начална спирка с код 2672 "Гара София Север" за автобусна линия № 413 – начална по ул. "Йордан Хаджиконстантинов – Джинот", наляво по бул. "Рожен", надлез "Надежда" и по бул. "Княгиня Мария Луиза" до спирка с код 2830 "Бул. Княгиня Мария Луиза" за автобусна линия № 74 – крайна.
    - в посока гара "София Север": от крайната спирка с код 2830 "Бул. "Княгиня Мария Луиза" направо по бул. "Княгиня Мария Луиза" до спирка с код 1333 "Централна гара" за автобусни линии № 21 и 22 – начална, бул. "Княгиня Мария Луиза", обратен завой на кръстовището с входа на централна автогара, бул. "Княгиня Мария Луиза" (по бул. "Княгиня Мария Луиза" /локално платно/, като автобусите се движат по маршрута на автобусни линии № 85 и 285 и изпълняват спирка с код 2080 "Ул. Опълченска"), надлез "Надежда" и по маршрута до гара "София Север".


София / България
  • 1 надарена кака

    Ох,добре! Тъкмо ще оставя колата и няма да се натоварвам с движещите се коли около моята.Оставям я в гаража.Цял месец почивка за очите и вниманието ми. Нося си маска в чантичката.В случай,че ми потрябва,като отивам на работа.

    08:42 02.11.2025

