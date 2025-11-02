Музей, в който може да пипнете светлината

Над 100 интерактивни експозиции превръщат формули и експерименти в незабравимо преживяване в новото място за наука и изкуство в София, пише Нова телевизия.

В центъра на София отвори врати първият по рода си музей на науката и изкуството, който превръща сложните формули, експерименти и картини в незабравимо преживяване. На площ от 500 квадратни метра са разположени над 100 интерактивни експоната, които доказват, че любопитството е най-добрият начин да научиш нещо ново. Тук няма табели "Не пипай!", защото всичко е създадено, за да бъде докосвано.

Създателят на уникалното пространство е Мирян Костадинов, познат от сцената на X Factor, който сбъдва своя стара семейна мечта. Неговата цел е да покаже, че науката не е само това, което пише в учебниците. "Искаме като цяло да дадем криле на много млади хора да усетят тези неща като полезни и важни за човечеството", споделя той.

Музеят е създаден с мисъл за децата, но вълнува и възрастните. Посетителите могат да експериментират с физични явления, да управляват мълнии, да нареждат команди на куче-робот и да се потопят в оптични илюзии.

Една от най-впечатляващите експозиции е посветена на плазмата - четвъртото агрегатно състояние на материята. "Плазмата е най-популярната материя в заобикалящата ни Вселена. Тя прави 99.9% от всичко около нас. На Земята обаче я виждаме само под формата на северното сияние и светкавици", обяснява Мирян Костадинов. В музея този ефект се постига чрез високо волтово електричество, което позволява на посетителите буквално да докоснат светлината.

След всички експерименти, усмивки и изненади, посетителите си тръгват с усещането за събудено любопитство при децата и с детско вдъхновение при възрастните.