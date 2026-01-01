Български политици с пожелания за Нова година

Български политици и държавници отправиха пожелания по случай Нова година, посочи "Нова телевизия".

В профила си във Facebook лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи икономическа равносметка на изминалата година и подчерта важността на приемането на еврото. „Приключваме годината с брутен вътрешен продукт от 113 млрд. евро. Откакто е създаден ГЕРБ БВП е нарастнал с 4 пъти - от 27 млрд. евро през 2006 до 113 през 2025 г. Икономическият растеж е над 3%, което ни нарежда сред първите пет държави в Европейския съюз по темпове на растеж. България отдавна вече не е най-бедната страна в ЕС“, посочи той. Според него еврозоната е била тест за политическата зрялост. „Убеден съм, че еврозоната не е просто смяна на валута, а цивилизационен избор. Това ключово решение изправи политическата класа пред ясен избор: тяснопартиен популизъм или държавност. За ГЕРБ изборът беше ясен! Пожелавам 2026 година да донесе мир, повече успехи и по-добро бъдеще за България. Честита Нова година!“, написа Борисов.

В социалните мрежи Кирил Петков отправи пожелание за „силна и достойна 2026 година“, като се фокусира върху политическата промяна и гражданската активност. „2026 няма да е лесна, но ще бъде решаваща. Ще се изправим срещу статуквото, но този път по-подготвени. Вече знаем къде се крият зависимостите, кои институции и кои позиции крепят модела на корупция и кражби. Аз съм оптимист за 2026. Масовите протести в края на тази година показаха нещо важно – промяната идва, когато действаме заедно. Българите вече от три поколения го знаят. Показаха и че имат праг на търпимост, който моделът „Пеевски–Борисов” отдавна прекрачи“, написа Петков в социалните мрежи. Той призова за координация при опазването на вота на предстоящите избори: „121 места на свободни хора в следващия парламент не трябва да е мечта, а цел. Всеки трябва да бъде част от решението – от своята камбанария и със своя ресурс. Координирано и организирано ще променим България. Свободни българи, вярвам във вас. Заедно ще успеем. Честита нова година!“, се казва още в публикацията му.

Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов също отправи кратко послание в своя профил: "2026 година може да бъде годината на новото българско Възраждане. България може и трябва да бъде свободна и независима държава! Честита Нова 2026 година, българи!“.

Лидерът на ДПС и ПГ на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски обвърза настъпването на Новата година с приемането на единната европейска валута. „Честита Нова година! Най-хубавото предстои! С настъпването на Новата 2026-та година и приемането на единната европейска валута - еврото, България получи своя шанс за ново начало. Сега страната ни трябва да върви напред с увереност, стабилност и национално самочувствие и не трябва да допуснем разделението и омразата да подкопаят държавността и демократичния ред. Във времена на изпитания, държавата има нужда от сигурност, работещи институции и разумни решения в интерес на хората. Пожелавам здраве и благополучие на българските семейства и увереност, че утрешният ден ще бъде по-сигурен и по-справедлив. Най-хубавото предстои! Честита Нова година!“, се казва в позицията на Пеевски.

Вицепремиерът в оставка и лидер на „БСП - Обединена левица” Атанас Зафиров пожела новата година да донесе мир и стабилност: „Посрещаме Новата 2026 година с много надежди – за мир и просперитет. Нека това е годината, в която разумът надделее над дрънкането с оръжия и Европа отново се превърне в континента, на който с диалог и дипломация постигаме нашите общи цели в един все по-сложен и динамичен свят. Нека опазването на човешкия живот и добруването на обикновените хора отново се превърнат в най-висши ценности за нас, европейците. Нека това е годината, в която стабилността и благоденствието се завърнат в нашата страна. Днес България извървява последната крачка от дългия си път на пълна европейска интеграция, на който още преди десетилетия ни поставиха редица далновидни политици, голяма част от които социалисти. Българското евро не е просто валута. То е част от нашия цивилизационен и осъзнат избор, който правим всеки ден. Влизането ни в Еврозоната обаче далеч не е краят на нашето европейското развитие. Нека през новата година да започнем градежа на тази България, която всички ние искаме да видим. Нека заедно да отворим и напишем тази нова страница от нашата обща история. Накрая, приемете сърдечните ми пожелания новата 2026 година да ви донесе здраве, семейно щастие и благополучие, на Вас и близките Ви! Честита Нова 2026 година!“, се казва в неговото послание.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев подчерта нуждата от решителни действия и справедливост: „Скъпи българи, Новата година не изисква думи, а характер и смелост. България има нужда от ред, справедливост и управление, което служи на народа, а не на мафията. Народът има нужда от истината. Наш дълг е да отстояваме суверенитета си, да защитим националния интерес и да върнем силата на държавата – в закона, в институциите и в отговорността на властта пред хората. Компромисите с беззаконието и толерирането на корупцията трябва да останат в миналото. Това не може да се случи без да се потърси отговорност! Пред нас стои задачата да разградим модел, който е устойчив и самодостатъчен и да изградим държава с правила, с морал и ясен хоризонт. С решителност, саможертва и вяра в България можем да върнем достойнството на нацията, което беше загубено. Нека Новата година бъде година на действията, а не на оправданията, защото нямаме време за губене“, заяви Василев.

От партия „Величие“ също поздравиха българите за празника: „Скъпи сънародници, Пожелаваме ви през новата 2026 година да бъдете здрави и силни, да имате смелостта да заставате на страната на доброто и справедливостта, да бъдете постоянни в делата си и с общи усилия да превръщаме нашата родина в най-хубавото място за живот. Благодарим ви за всички усилия, които положихте през 2025 година. Вярваме, че през 2026-та те ще дадат своите плодове и ще донесат резултати, които ще ви направят истински щастливи. Да ни е честита, силна и съграждаща новата година!“.

За първи път от Второто българско царство насам България печата валута, която се приема извън пределите на страната. Първи януари 2026 г. е началото на една епоха. Българите пътуват свободно, работят и развиват бизнес като равноправни граждани в най-богатия съюз на света, заяви във видеобръщение във Фейсбук председателят на „Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев.

По думите му, за да станем равноправни на другите европейски народи, трябва да свършим още доста работа. Качествено и достъпно здравеопазване и образование за всички български граждани, независимо къде живеят и независимо колко пари имат техните семейства - това е новата богата, справедлива и европейска България, която трябва да изградим заедно, заяви лидерът на ПП.

„Много хора ще ви кажат, че това е утопия, че е невъзможно, че България е малка и има нужда от голям брат. Това са същите тези хора, които вече 20 години ни обясняват как всички са маскари, как от нас нищо не зависи, как няма смисъл, как България е прекалено малка и бедна, докато в същото време ограбваха хората, ограбваха бизнесите, управляваха със страх и изгониха над 1 милион българи зад граница. Най хубавото на 2025 година е, че българското общество им каза - стига", посочва Асен Василев.

Нека 2026 г. бъде годината, в която пълната ни евроинтеграция и гражданското пробуждане ще променят страната ни за добро. Годината, в която гневът от площадите и силата на протеста се превръщат в градивно действие и отговорност пред бъдещето на България и децата ни. Това написа съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев във Фейсбук.

Нека в делата ни ни водят непримиримостта и вярата, че можем заедно да изградим силна общност и достойна, модерна страна — гордо изправена, наравно с европейските ни партньори, допълни той.

Мирчев отбеляза, че пред нас е година на решаващи избори. От общите ни усилия зависи мракът на зависимости, арогантност и безнаказаност да отстъпи пред волята ни за подредена държава — с правила, справедливост и работещи институции. България на гражданите, а не на задкулисието, посочи той.

Честита 2026 година! Няма да е лесна, но вярвам, че може да бъде годината на истинския обрат — годината, в която вдигаме бариерите пред развитието на България и подреждаме страната така, както я заслужаваме, написа още Ивайло Мирчев.