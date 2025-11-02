Важните новини във ФАКТИ на 02.11.2025 г.

Лъчезар Богданов: Кризата ще дойде 2027 г. Сега имаме нещо на хартия, ще видим, че то няма да работи другата есен

Обичайно по това време на годината - на фокус на властта са парите ни. Вече в евро. Тази седмица, макар и със закъснение, очакваме да видим план-сметката на управляващите за Бюджет 2026. След вътрешнокоалиционни совалки и преговори с работодатели и синдикати - вече са ясни някои параметри.

Това не е бюджет на ГЕРБ. Последният проектобюджет на ГЕРБ беше за 2021 година. Сега това са бюджети, които се правят в коалиционен формат и докато не свърши политическата криза – ще водим такъв тип дебати за бюджета. Това означава, че когато събереш ГЕРБ, БСП и ИТН – не може да твърдиш, че бюджетът е само на ГЕРБ, като същевременно търсиш подкрепата на „ДПС-Ново начало”, защото не ти излизат гласовете. Трябва да се съобразяваш и да търсиш пресечната точка във всички възможни политики, които могат да се преплетат в проекта за бюджет.

България приема първия си бюджет в евро на фона на санкции срещу „Лукойл”, които ще ударят приходите на държавата. Синдикати и работодатели скочиха на проектобюджета, стимулира ли сивия сектор, намалява ли работещите на светло, има ли друго решение, освен това да се вдигат данъците на работещите. Темата коментира в ефира на Нова телевизия лидерът на ПП и съпредседател на коалицията ПП-ДБ Асен Василев.

Багер е влязъл в бившия сарай на Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" в столичния квартал "Бояна", съобщиха от БНТ.

От КНСБ подновиха призива си като измерител за политиката по доходите да бъде възприета така наречената заплата за издръжка, а не средната заплата за страната, съобщават от БНР.

Всяка седмица, всеки ден България плаща по 1,050 млн. лв. на "Боташ", договор сключен от президента. Няма как направени разходи и дадени права, ние сега да кажем, "хоп и орязваме ги". Напротив, всички онези призиви към нас за съкращаване на администрацията, вслушваме се внимателно и плавно без никакви резки движение, каза в интервю пред БНР Костадин Ангелов, председател на Съвета за съвместно управление и депутат от ГЕРБ-СДС.

Договорено е вече рафинерията на "Лукойл" в Бургас до седмица или две да бъде продадена на шведската фирма "Гънвор", има разрешение от САЩ тази сделка да стане.

Данък "дивидент" ще се увеличи от 5% на 10%, за да се спре сивата икономика. Имаме такава нагласа в Съвета за съвместно управление (ССУ). Това каза пред БНР Драгомир Стойнев от БСП, председател на ПГ на "БСП-Обединена левица", заместник-председател на Народното събрание.

Отново сигнал за пукнатини по сграда, заради строителството на метрото към квартал "Слатина", съобщават от БНТ. Хората от жилищен блок са забелязали пукнатини по фасадата, а стълбището се е отлепило. От столичния "Метрополитен" уверяват, че няма място за притеснение. Преди седмица в района имаше сигнал за пукнатини и по 93-то училище, което се намира до изкоп за метрото на кръстовището на улиците "Гео Милев" и "Коперник". Скоро там ще започне да работи т. нар. "къртица" и жителите се притесняват, че вибрациите ще станат още по-силни.

Не очаквах да отговарям на въпрос за министъра на културата Мариан Бачев. Не виждам проблем нито в работата на министъра на културата, нито считам, че подобни скандали касаят Министерство на културата и неговото управление, каза в интервю пред БНР депутатът от ИТН Павела Митова, председател на енергийната комисия в НС.

Трябват конституционни промени, за да се преоснове прокуратурата. Отвътре не можем да очакваме съдействие, защото прокуратурата винаги ще казва, "ние сме си добре, работим в обществени интерес". Не може да уволним всички прокурори. Нещо трябва да се направи по темата, защото иначе ще продължи да бъде ОПГ, каза в интервю пред БНР Божидар Божанов, бивш министър на електронното управление и съпредседател на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ.

Правителството ще внесе за разглеждане в Народното събрание проекта на държавен бюджет за догодина идния петък, съобщиха източници на БНР.

Три семейни автомобила на инспектор от Главната инспекция по труда (ГИТ) в Монтана са били запалени тази нощ. Изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова е в постоянна комуникация с Министерството на вътрешните работи. Полицаите веднага са се отзовали и работят, за да се изяснят причините за това деяние, съобщават от пресцентъра на МТСП.

"Има един премиер и това е Росен Желязков. А колко лидери имат партиите, това е друг въпрос - колкото са коалициите", каза съветникът по културата на премиера Вежди Рашидов в ефира на bTV.

От тази седмица 51-вото Народно събрание има нов председател - Рая Назарян от ГЕРБ-СДС. Назарян седна на стола на Наталия Киселова, като част от ново споразумение между партньорите в управлението.

Депутатът от "Възраждане" Цвета Рангелова коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" пенсионната система, доктрината за "преучредяване на държавата", еврозоната, кризата с горивата и политическите процеси в страната.

България може да поиска дерогация, която да ѝ позволи да назначи особен управител и да поеме дружеството "Лукойл България" под държавен контрол, за да гарантира сигурността на доставките и в един кратък период да осъществи продажбата на активите. Това не е национализация! Доколкото ми е известно, това за момента не е основната опция, по която се работи.

Във връзка с изразената от лидера на “Възраждане” Костадин Костадинов теза за унищожаване на втория стълб на пенсионната система, дружествата, членове на БАДДПО категорично обявяваме следното:

Евродепутатът от "Има такъв народ" (ИТН) Ивайло Вълчев заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", че предстоящото обсъждане на бюджета ще бъде истинският тест за политическа отговорност и че правителството трябва да търси подкрепа за политики, които носят реална полза на държавата.

Изненадваща находка край Несебър озадачи българските учени – омар с тегло над килограм се оказа уловен в мрежите на риболовен кораб. Това не е единичен случай. През последните месеци подобни екземпляри са били забелязвани и по Северното, и по Южното Черноморие, което поражда въпроси дали нов вид вече се установява в нашите води, съобщава Нова телевизия.

Над 100 интерактивни експозиции превръщат формули и експерименти в незабравимо преживяване в новото място за наука и изкуство в София, пише Нова телевизия.

Какви са новите решения за сигурността на Европа след международната среща, организирана от "Капитал" – коментира Петър Карабоев в "Мрежата" по програма "Христо Ботев".

Авария на магистрален водопровод е причина за спирането на водата в части от жк “Бриз“ и от местност “Св. Никола“. Това съобщиха от „Водоснабдяване и канализация-Варна“.

Сдружение „Ангели на пътя“ организира национален протест под надслов „Стига мълчание“.

В София от днес до 29 ноември се променя маршрута на трамвай линии № 1, 6, 11, 12 и 27 заради ремонт на релсите.

Разкрива се и временна автобусна линия Номер 12ТМ, която ще се движи по маршрут от Централна ж.п. гара до гара "София Север", уточнват от Столична община.