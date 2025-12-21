Почина Цветан Атанасов, създател на Ретро музея във Варна

Създателят и собственик на емблематичния Ретро музей във ВарнаЦветан Атанасов почина днес след тежко боледуване. Тъжната вест съобщиха неговите близки, цитирани от БГНЕС. Атанасов си отиде след мъчителна борба с тежка форма на рак на стомаха.

Седмица преди фаталния край, когато осъзнава, че състоянието му е необратимо, Цветан Атанасов записва видео обръщение към своите приятели и последователи. В него той оставя силни думи за смисъла на живота и човешките ценности.

"Скъпи приятели, живейте разумно, обичайте живота. И, ако може, бъдете щастливи от това, което правите. Ретро музеят бе проектът на живота ми. Бъдете здрави. На земята животът е кратък и интересен, твърде интересен понякога, но и болезнен", гласят последните думи на Атанасов.

Семейството на Атанасов го описва като пример за труд, честност и човечност. Неговата страст към историята и колекционерството превърна Ретро музея в една от най-посещаваните туристически атракции във Варна, съхраняваща спомените за епохата на социализма.

"Той остави след себе си не само спомени, а дело, което има смисъл и стойност. Загубата е огромна и думите трудно могат да опишат празнотата, която оставя след себе си, но ние с труд и любов ще продължим пътя, който той начерта", заявиха близките на Атанасов в официално съобщение.

Информация за датата и мястото на поклонението ще бъде оповестена допълнително.