Румен Радев ще присъства на откриването на Големия египетски музей в Гиза

На 1 ноември, събота, държавният глава Румен Радев ще присъства на официалното откриване на Големия египетски музей в Гиза по покана на президента на Египет Абдел Фатах ас-Сиси, предаде dariknews.bg.
Очаква се като израз на културната дипломация на Египет събитието да събере държавни глави, монарси и правителствени ръководители от цял свят.
Домакин на откриването, което е най-голямото културно събитие в Египет от век насам, ще бъде президентът на Египет Абдел Фатах ас-Сиси, който заедно със съпругата си Интисар Амер ще посрещнат официалните гости. За церемонията, която ще се състои вечерта на 1 ноември, държавният глава Румен Радев ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева.
Идеята за създаването на музея се заражда още през 90-те години на миналия век, като той е изграден като най-големия музей в света, посветен на една-единствена цивилизация. В него ще се съхраняват десетки хиляди експонати, включително хиляди артефакти от гробницата на Тутанкамон, които за първи път ще бъдат показани на едно място.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
07:45 01.11.2025
2 Турист Радев
07:46 01.11.2025
3 Божеее
Коментиран от #11
07:46 01.11.2025
4 Град Симитли
в разградско село с кмет Саръчизмели Мехмедаа!
Коментиран от #15
07:48 01.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Не го пускайте никаде
07:51 01.11.2025
8 Вместо
07:54 01.11.2025
9 Нека да пиша
07:54 01.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Нека да пиша
До коментар #3 от "Божеее":На Радев и жена му Деса Жирафа ще е там.
07:56 01.11.2025
12 Там да остане
07:57 01.11.2025
13 Ще му покажат камила
07:59 01.11.2025
14 Бай Араб
08:03 01.11.2025
15 Бай Араб
До коментар #4 от "Град Симитли":Тебе ще те правим коледна звезда,ще бъеш на върха на елхата.
08:06 01.11.2025
16 Гавраил
08:09 01.11.2025
17 Стамен
08:20 01.11.2025