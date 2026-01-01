България влезе в еврозоната със светлинно шоу над София

България официално стана част от еврозоната в първите минути на 2026 година. Историческото събитие беше отбелязано с мащабен концерт на площад "Княз Александър I Батенберг" в София и светлинен спектакъл с дронове, който освети небето над столицата точно в полунощ.
"Нека хората си донесат доброто настроение и да се облекат дебело, защото температурите ще са отрицателни", заяви Благородна Здравкова, заместник-кмет на Столичната община, цитирана от Mediapool.bg. Тя подчерта, че подготовката за концерта е започнала още в началото на лятото, за да се гарантира празничната атмосфера в тази ключова за страната нощ.
Специално шоу с дронове маркира символично членството на страната ни в единния валутен съюз. По същото време Европейската централна банка във Франкфурт също отбеляза събитието със светлинна инсталация. Празничната програма в София включваше изпълнения на Mary Boys Band, Ирина Флорин и група "Сигнал". За първи път от 30-годишната си история Mary Boys Band излезе на новогодишната сцена на общината.
"Направили сме програма, която бързо да хвърля мост между годините", сподели Мария Мутафчиева от групата.
Въпреки празничния дух, мерките за сигурност в центъра на София бяха безпрецедентни. Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) разположи контролно-пропускателни пунктове, а между гражданите се движеха полицаи с дълго цевно оръжие.
"Всички мерки за гарантиране на реда и пътната безопасност са взети", заяви главен инспектор Иван Георгиев от СДВР. Той предупреди, че лица, прекалили с алкохол или наркотици, няма да бъдат допускани до площада, а използването на частни дронове е абсолютно забранено.
Новата година и влизането в еврозоната бяха отбелязани и в други големи градове. В Русе началото на програмата беше дадено в 23:00 часа на площада пред Общината. Във Велико Търново крепостта "Царевец" остана отворена за туристи, а кметът Даниел Панов поведе новогодишното хоро след празничната заря. В Кюстендил организаторите раздадоха 35 подаръчни ваучера на стойност над 700 евро, а Сливен посрещна 2026 година с рок група "Ахат".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това ли празнуват тези
Коментиран от #27
09:10 01.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ало мисирката
Коментиран от #89
09:12 01.01.2026
4 Данко Харсъзина
09:13 01.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 БОЦ - ко
От Сибир пристига дядо Мраз,
Чувал препълнен със евраци,
Поздрав - "БЪЛГАРИ, ЮНАЦИ"!!!
Коментиран от #30
09:17 01.01.2026
7 Ха - ха
09:18 01.01.2026
8 две чудесни новини
Възраждане си отива. Костадинов бе обещал да подаде оставка ако влезе Еврото в България. Сега дали ще си удържи на мАжката дума?
Коментиран от #33, #62
09:18 01.01.2026
9 така е
Коментиран от #14, #53, #55
09:19 01.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!
09:20 01.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Нали празника и шоуто бяха за посрещане
09:21 01.01.2026
14 оня с коня
До коментар #9 от "така е":отрепките като теб може да се изнесете скоростно към брюксел
Коментиран от #22
09:21 01.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 така е
До коментар #10 от "ЧАКАЙ ТИ":Шефа каза, че ние 5 милиона бедни българи ще храним 500 милионния Еврапейский Союз. Само на нас разчитали да ги изкараме из калта.
09:22 01.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Костадин съм
09:23 01.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Вашето мнение
До коментар #23 от "Данко Харсъзина":Внимавай какво си пожелаваш
09:26 01.01.2026
27 иван костов
До коментар #1 от "Това ли празнуват тези":При влизането ни в Османската империя 1393г. пак е имало шоу и са се радвали! Тогавашните пепета и дебета!☹️
Коментиран от #29, #44
09:27 01.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Търнов
Коментиран от #43
09:32 01.01.2026
33 Картаген
До коментар #8 от "две чудесни новини":Коцето е най-добър в запрятането на ръкави.Дай му да прави първа копка и да се снима с торба намерения.
Но когато търгуваш торба намерения за торба субсидия какво му е лошото? Хитрец е Коцето.Признавам му го...
09:32 01.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Обективно
Коментиран от #38
09:34 01.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 глупости
До коментар #36 от "Обективно":Официално БНБ е пълноправен член и глас в Европейската Централна Банка
09:36 01.01.2026
39 Какво ли не карат Парите !
Да прави Човек !
Не Човек !
А Маймуна !
09:36 01.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Калоян
До коментар #31 от "Данко Харсъзина":Пътят към Ада е послан с рози !
Об ли звай западния ботуш . Това е предназначението ти в Клуба на богатите.
09:36 01.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Жан Виденов
До коментар #27 от "иван костов":Виждал ли си, как са празнували съветското робство? Това поне е докуминтирано на лента.
09:38 01.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Супер
09:41 01.01.2026
53 Уточнение
До коментар #9 от "така е":Дефакто днес се освободихме от 6-7 вековно евразийско присъствие.
09:41 01.01.2026
54 Бени Пича
Сега поне с еврото цената която оферира една фирма на друга е фиксирана и не носи риск от загуба заради същото това превалутиране.
Коментиран от #74
09:41 01.01.2026
55 Ъхъ
До коментар #9 от "така е":Ъхъ,верваме ти! ..Думба- лумба два дни.След това: цял живот гладни!
09:41 01.01.2026
56 хахаха
Коментиран от #63, #69
09:43 01.01.2026
57 син
09:43 01.01.2026
58 Такова ,,Светлинно шоу",ни спретнаха...
Стой и гледай,че е така...
09:43 01.01.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 БеГемот
Коментиран от #71
09:45 01.01.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Горски
09:47 01.01.2026
66 меритата бендчета
Коментиран от #75
09:48 01.01.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 дядото
09:48 01.01.2026
69 не е за смях
До коментар #56 от "хахаха":ами то същите мантри ги слушахме и 2002-ра като ни набутаха в ессср-то и вместо тука нещо да се подобни стана още по-зле
09:49 01.01.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 По-яваш,с ,,кефа"...🤣🤣🤣!
До коментар #60 от "БеГемот":Да не...опръскаш монитора...😉🤣😂😝!
09:50 01.01.2026
72 гдфгфдг
09:51 01.01.2026
73 Ко речи
До коментар #70 от "Виете ли копейки?":Гледам че само центажите виете като линейки сякаш шпеци на кокорчо ви е ощастливил
09:51 01.01.2026
74 тц тц
До коментар #54 от "Бени Пича":Затова ли четири години подред на първо място в ЕС по инвестиции е Унгария??? Толкова ли е хубаво в еврозоната, че тази година немската BOSH се мести в Будапеща?
И да, няма загуба заради превалутиране, но пък загубите от различните 47 вида такси /особено върху бяла и черна техника/ ще са огромни. Пример: само екотаксата за бялата техника ще я оскъпи с 20%. Не случайно страните от еврозоната не са конкурентно способни и не случайно в топ по икономики за миналата година няма ни една държава от там, но има три от БРИКС.
Коментиран от #91
09:52 01.01.2026
75 Минаха ни бате
До коментар #66 от "меритата бендчета":До оня ден даваха по 50 лева за масовка по протести, ама снощи вместо 50 евро дадоха само 20 че нямало как 1 към 1 а банкноти от 25 евро Шиши още не бил напечатал.
09:54 01.01.2026
76 истината за шоуто в софия
09:55 01.01.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Пловдив
09:58 01.01.2026
79 Костадин съм
10:00 01.01.2026
80 Какво е това?
До коментар #43 от "Българин":Не съм, не съм и чувал за съветски поробител. Къде е било това?
10:01 01.01.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Реформи
Коментиран от #85
10:02 01.01.2026
83 нннн
10:03 01.01.2026
84 Точно така
10:03 01.01.2026
85 глупости
До коментар #82 от "Реформи":БНБ е пълноравен член и глас в Европейската Централна Банка. Т.е. и от гласа на България зависи управлението на единната европейска валута.
10:05 01.01.2026
86 Асен
10:07 01.01.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Ей,ти бе...
До коментар #3 от "ало мисирката":Няма се плашите.Всичко ще утихне.До вчера как пазарувахте всяка седмица в Одрин?Че и там курса постоянно се мени заради инфлацията.А в ЕС?Тези които се оплакват са саботьори.Да,точно тези които желаят точно днес в 06.00часа да теглят пари.Една искала точно днес да си внася данък смет?
10:08 01.01.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Бени Пича
До коментар #74 от "тц тц":И какво като се мести в Унгария, сигурно има причина, може би Орбан направи унгарците по-евтини от нас. Сигурно Бош сега ще започне да продава продукцията си във форинти.
10:14 01.01.2026