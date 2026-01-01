Новини
България влезе в еврозоната със светлинно шоу над София

България влезе в еврозоната със светлинно шоу над София

1 Януари, 2026

За първи път от 30-годишната си история Mary Boys Band излезе на новогодишната сцена на общината

България влезе в еврозоната със светлинно шоу над София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България официално стана част от еврозоната в първите минути на 2026 година. Историческото събитие беше отбелязано с мащабен концерт на площад "Княз Александър I Батенберг" в София и светлинен спектакъл с дронове, който освети небето над столицата точно в полунощ.

"Нека хората си донесат доброто настроение и да се облекат дебело, защото температурите ще са отрицателни", заяви Благородна Здравкова, заместник-кмет на Столичната община, цитирана от Mediapool.bg. Тя подчерта, че подготовката за концерта е започнала още в началото на лятото, за да се гарантира празничната атмосфера в тази ключова за страната нощ.

Специално шоу с дронове маркира символично членството на страната ни в единния валутен съюз. По същото време Европейската централна банка във Франкфурт също отбеляза събитието със светлинна инсталация. Празничната програма в София включваше изпълнения на Mary Boys Band, Ирина Флорин и група "Сигнал". За първи път от 30-годишната си история Mary Boys Band излезе на новогодишната сцена на общината.

"Направили сме програма, която бързо да хвърля мост между годините", сподели Мария Мутафчиева от групата.

Въпреки празничния дух, мерките за сигурност в центъра на София бяха безпрецедентни. Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) разположи контролно-пропускателни пунктове, а между гражданите се движеха полицаи с дълго цевно оръжие.

"Всички мерки за гарантиране на реда и пътната безопасност са взети", заяви главен инспектор Иван Георгиев от СДВР. Той предупреди, че лица, прекалили с алкохол или наркотици, няма да бъдат допускани до площада, а използването на частни дронове е абсолютно забранено.

Новата година и влизането в еврозоната бяха отбелязани и в други големи градове. В Русе началото на програмата беше дадено в 23:00 часа на площада пред Общината. Във Велико Търново крепостта "Царевец" остана отворена за туристи, а кметът Даниел Панов поведе новогодишното хоро след празничната заря. В Кюстендил организаторите раздадоха 35 подаръчни ваучера на стойност над 700 евро, а Сливен посрещна 2026 година с рок група "Ахат".


  • 1 Това ли празнуват тези

    30 15 Отговор
    идиоти

    Коментиран от #27

    09:10 01.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ало мисирката

    38 16 Отговор
    шоуто ще е по магазините и продавачите, и купувачите ще полудеят.

    Коментиран от #89

    09:12 01.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    12 26 Отговор
    България бавно и полека, порасна с няколко века!

    09:13 01.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БОЦ - ко

    15 12 Отговор
    Със шейна в среднощен час,
    От Сибир пристига дядо Мраз,
    Чувал препълнен със евраци,
    Поздрав - "БЪЛГАРИ, ЮНАЦИ"!!!

    Коментиран от #30

    09:17 01.01.2026

  • 7 Ха - ха

    22 11 Отговор
    Цялата ситуация с еврото е едно шоу!

    09:18 01.01.2026

  • 8 две чудесни новини

    19 25 Отговор
    Еврото официално дойде
    Възраждане си отива. Костадинов бе обещал да подаде оставка ако влезе Еврото в България. Сега дали ще си удържи на мАжката дума?

    Коментиран от #33, #62

    09:18 01.01.2026

  • 9 така е

    15 32 Отговор
    След 140 години руско "Присъствие" в България, днес страната отново е свободна! Днес започва истинския Преход към Демокрация в България.

    Коментиран от #14, #53, #55

    09:19 01.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 7 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    09:20 01.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нали празника и шоуто бяха за посрещане

    29 13 Отговор
    на 2026год!Пак излъгахте хората! Каква Еврозона сте Посрещали, какво Евро??? Кораба потъва!!

    09:21 01.01.2026

  • 14 оня с коня

    16 10 Отговор

    До коментар #9 от "така е":

    отрепките като теб може да се изнесете скоростно към брюксел

    Коментиран от #22

    09:21 01.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 така е

    14 9 Отговор

    До коментар #10 от "ЧАКАЙ ТИ":

    Шефа каза, че ние 5 милиона бедни българи ще храним 500 милионния Еврапейский Союз. Само на нас разчитали да ги изкараме из калта.

    09:22 01.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Костадин съм

    9 17 Отговор
    Честито на всички българи отпадането на позорния валютен Борд на България. Ние от Возраждане се преборихме за това!

    09:23 01.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Вашето мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Данко Харсъзина":

    Внимавай какво си пожелаваш

    09:26 01.01.2026

  • 27 иван костов

    12 10 Отговор

    До коментар #1 от "Това ли празнуват тези":

    При влизането ни в Османската империя 1393г. пак е имало шоу и са се радвали! Тогавашните пепета и дебета!☹️

    Коментиран от #29, #44

    09:27 01.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Търнов

    10 7 Отговор
    Как ли са празнували падането под турско робство?

    Коментиран от #43

    09:32 01.01.2026

  • 33 Картаген

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "две чудесни новини":

    Коцето е най-добър в запрятането на ръкави.Дай му да прави първа копка и да се снима с торба намерения.
    Но когато търгуваш торба намерения за торба субсидия какво му е лошото? Хитрец е Коцето.Признавам му го...

    09:32 01.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Обективно

    9 5 Отговор
    БНБ да се закрие. Вече нямат никакви задължения или финансова роля.

    Коментиран от #38

    09:34 01.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 глупости

    5 6 Отговор

    До коментар #36 от "Обективно":

    Официално БНБ е пълноправен член и глас в Европейската Централна Банка

    09:36 01.01.2026

  • 39 Какво ли не карат Парите !

    6 2 Отговор
    Какво ли не карат Парите !

    Да прави Човек !

    Не Човек !

    А Маймуна !

    09:36 01.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Калоян

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Данко Харсъзина":

    Пътят към Ада е послан с рози !
    Об ли звай западния ботуш . Това е предназначението ти в Клуба на богатите.

    09:36 01.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Жан Виденов

    4 4 Отговор

    До коментар #27 от "иван костов":

    Виждал ли си, как са празнували съветското робство? Това поне е докуминтирано на лента.

    09:38 01.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Супер

    4 3 Отговор
    Браво.

    09:41 01.01.2026

  • 53 Уточнение

    6 6 Отговор

    До коментар #9 от "така е":

    Дефакто днес се освободихме от 6-7 вековно евразийско присъствие.

    09:41 01.01.2026

  • 54 Бени Пича

    3 6 Отговор
    Не се знае да ли е добре или зле влизането в еврозоната, но е важно да се отбележи, че за много българи това ще им позволи да работят в Европа по-лесно и да правят бизнес по-лесно, просто защото превалутирането, дори и с борд, носеше несигурност в бизнеса.
    Сега поне с еврото цената която оферира една фирма на друга е фиксирана и не носи риск от загуба заради същото това превалутиране.

    Коментиран от #74

    09:41 01.01.2026

  • 55 Ъхъ

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "така е":

    Ъхъ,верваме ти! ..Думба- лумба два дни.След това: цял живот гладни!

    09:41 01.01.2026

  • 56 хахаха

    5 3 Отговор
    Всички тези високопарни фрази ги слушахме и четохме при влизането у Шенгеня...знаем какво последва още в първата седмица след това:))) Жокер - 10% поскъпване на тока и с 30% на храните:)

    Коментиран от #63, #69

    09:43 01.01.2026

  • 57 син

    5 3 Отговор
    Имаше едно светлинно шоу със самозапалени хора при управлението на Винету.Очаквам скоро второ такова.

    09:43 01.01.2026

  • 58 Такова ,,Светлинно шоу",ни спретнаха...

    3 4 Отговор
    ...нашите управляващи,че над главите ни кръжат светещи и мигащи звездички,все едно някой ни е ударил с чук по главата и скоро няма да се съвземем...!
    Стой и гледай,че е така...

    09:43 01.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 БеГемот

    1 2 Отговор
    И,ЕВРО!О,КЕФ!

    Коментиран от #71

    09:45 01.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Горски

    0 1 Отговор
    Лошо ми е.

    09:47 01.01.2026

  • 66 меритата бендчета

    2 2 Отговор
    По колко им платиха за да празнуват гибелта на България?

    Коментиран от #75

    09:48 01.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 дядото

    4 2 Отговор
    няколко хиляди крадци и предатели празнуват еврото,а десетки хиляди пенсионери трябва да живеят с пенсии под прага на бедност от 390,63 евро на месец.пфу.

    09:48 01.01.2026

  • 69 не е за смях

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "хахаха":

    ами то същите мантри ги слушахме и 2002-ра като ни набутаха в ессср-то и вместо тука нещо да се подобни стана още по-зле

    09:49 01.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 По-яваш,с ,,кефа"...🤣🤣🤣!

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "БеГемот":

    Да не...опръскаш монитора...😉🤣😂😝!

    09:50 01.01.2026

  • 72 гдфгфдг

    3 2 Отговор
    И трябваше камиони бомби да гръмнат там,само сарасаиди са били на площада

    09:51 01.01.2026

  • 73 Ко речи

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Виете ли копейки?":

    Гледам че само центажите виете като линейки сякаш шпеци на кокорчо ви е ощастливил

    09:51 01.01.2026

  • 74 тц тц

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "Бени Пича":

    Затова ли четири години подред на първо място в ЕС по инвестиции е Унгария??? Толкова ли е хубаво в еврозоната, че тази година немската BOSH се мести в Будапеща?
    И да, няма загуба заради превалутиране, но пък загубите от различните 47 вида такси /особено върху бяла и черна техника/ ще са огромни. Пример: само екотаксата за бялата техника ще я оскъпи с 20%. Не случайно страните от еврозоната не са конкурентно способни и не случайно в топ по икономики за миналата година няма ни една държава от там, но има три от БРИКС.

    Коментиран от #91

    09:52 01.01.2026

  • 75 Минаха ни бате

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "меритата бендчета":

    До оня ден даваха по 50 лева за масовка по протести, ама снощи вместо 50 евро дадоха само 20 че нямало как 1 към 1 а банкноти от 25 евро Шиши още не бил напечатал.

    09:54 01.01.2026

  • 76 истината за шоуто в софия

    4 2 Отговор
    Имаше 40 чавека на концерт в София за еврото и нова та им еврозонска година.Техници дето опъват кабелите,агенти журналя,сглобчици на сцена и обслужващ персонал.Това беше публиката на цялото им сорос шоу....Затова ви снемат по кадрите сгради фасади и участници .Публика не дават.

    09:55 01.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Пловдив

    1 2 Отговор
    Защо не със заря, както е в целия нормален свят?? Скоро явно и родител 1 и 2 ще наложат по същия мазен начин…

    09:58 01.01.2026

  • 79 Костадин съм

    1 1 Отговор
    „Въпреки липсата на приемане на бюджет, въпреки неразплатените сметки на държавата с контрагенти, които чакат да им се платят, което ще натовари допълнително бюджета, само и само да се нагласят числата, за да се постигне любимия на евроатлантическите еничари фетиш - еврозоната. Поведението на новите управляващи е слугинаж. Националният интерес е последното, което ги интересува. След като България нито е подготвена за еврозона, нито отговаря на критериите, какво искате за да е вкарана България през задната врата. „Възраждане“ няма да стои и да гледа отстрани как се унищожава националната валута и стабилността на икономиката на страната. Няма да допуснем България да влезе в еврозоната незаконно, ще ви подпалим, ако трябва“, закани се той.

    10:00 01.01.2026

  • 80 Какво е това?

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Българин":

    Не съм, не съм и чувал за съветски поробител. Къде е било това?

    10:01 01.01.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Реформи

    3 1 Отговор
    Затваряйте БНБ! лев няма, резервите са предадени, машините нарязани. Да се закрива!

    Коментиран от #85

    10:02 01.01.2026

  • 83 нннн

    2 0 Отговор
    Обратно. Еврозоната влезе в България.

    10:03 01.01.2026

  • 84 Точно така

    2 1 Отговор
    България влезна със шоу, направо с цирк!

    10:03 01.01.2026

  • 85 глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Реформи":

    БНБ е пълноравен член и глас в Европейската Централна Банка. Т.е. и от гласа на България зависи управлението на единната европейска валута.

    10:05 01.01.2026

  • 86 Асен

    0 0 Отговор
    Бедняците в Европа си спретнаха светлинно шоу как ще ни стигнат Китайците?

    10:07 01.01.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Ей,ти бе...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ало мисирката":

    Няма се плашите.Всичко ще утихне.До вчера как пазарувахте всяка седмица в Одрин?Че и там курса постоянно се мени заради инфлацията.А в ЕС?Тези които се оплакват са саботьори.Да,точно тези които желаят точно днес в 06.00часа да теглят пари.Една искала точно днес да си внася данък смет?

    10:08 01.01.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Бени Пича

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "тц тц":

    И какво като се мести в Унгария, сигурно има причина, може би Орбан направи унгарците по-евтини от нас. Сигурно Бош сега ще започне да продава продукцията си във форинти.

    10:14 01.01.2026

