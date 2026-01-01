България влезе в еврозоната със светлинно шоу над София

България официално стана част от еврозоната в първите минути на 2026 година. Историческото събитие беше отбелязано с мащабен концерт на площад "Княз Александър I Батенберг" в София и светлинен спектакъл с дронове, който освети небето над столицата точно в полунощ.

"Нека хората си донесат доброто настроение и да се облекат дебело, защото температурите ще са отрицателни", заяви Благородна Здравкова, заместник-кмет на Столичната община, цитирана от Mediapool.bg. Тя подчерта, че подготовката за концерта е започнала още в началото на лятото, за да се гарантира празничната атмосфера в тази ключова за страната нощ.

Специално шоу с дронове маркира символично членството на страната ни в единния валутен съюз. По същото време Европейската централна банка във Франкфурт също отбеляза събитието със светлинна инсталация. Празничната програма в София включваше изпълнения на Mary Boys Band, Ирина Флорин и група "Сигнал". За първи път от 30-годишната си история Mary Boys Band излезе на новогодишната сцена на общината.

"Направили сме програма, която бързо да хвърля мост между годините", сподели Мария Мутафчиева от групата.

Въпреки празничния дух, мерките за сигурност в центъра на София бяха безпрецедентни. Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) разположи контролно-пропускателни пунктове, а между гражданите се движеха полицаи с дълго цевно оръжие.

"Всички мерки за гарантиране на реда и пътната безопасност са взети", заяви главен инспектор Иван Георгиев от СДВР. Той предупреди, че лица, прекалили с алкохол или наркотици, няма да бъдат допускани до площада, а използването на частни дронове е абсолютно забранено.

Новата година и влизането в еврозоната бяха отбелязани и в други големи градове. В Русе началото на програмата беше дадено в 23:00 часа на площада пред Общината. Във Велико Търново крепостта "Царевец" остана отворена за туристи, а кметът Даниел Панов поведе новогодишното хоро след празничната заря. В Кюстендил организаторите раздадоха 35 подаръчни ваучера на стойност над 700 евро, а Сливен посрещна 2026 година с рок група "Ахат".