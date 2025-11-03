Костадин Костадинов: Лагард иска да заграби резервите ни, не искаме еврото

Привърженици на партия "Възраждане" се събраха днес на протест пред сградата на Българската народна банка в София. Причината е планираната визита на председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард в България.

Лагард пристига в страната за конференция на БНБ "На прага на Еврозоната", в която ще произнесе основната реч. По план тя трябваше да бъде в БНБ в 10:30 часа, но към момента все още не е пристигнала, каза пред журналисти лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Може би заради този протест днес нейната програма ще претърпи изменение," допусна Костадинов. "Ние знаем какъв е нейният маршрут, знаем какви са ѝ ангажиментите днес и утре, знаем по същия начин каква е програмата на Домбровскис и ще се постараем тези хора да разберат две неща: първо, че не са добре дошли в нашата страна, и второто нещо, че България не иска еврото," заяви той, цитиран от БТА.

Според лидера на "Възраждане", дори България да бъде въведена в еврозоната, това ще доведе до последици, които "те не са и предполагали". "Еврозоната ще бъде срутена, България ще възвърне своята финансова независимост, а хората, които в момента ни вкарват незаконно с манипулирани и фалшифицирани данни в еврозоната, ще понесат своята наказателна отговорност," смята Костадинов.

Протестиращите внесоха писмо със своите искания до управителя на БНБ Димитър Радев, който трябва да го предаде на Кристин Лагард. Демонстрантите скандираха "Не на еврото" и носеха български знамена.

По време на протеста двама мъже се опитаха да запалят флаг, наподобяващ този на Европейския съюз, върху който бяха изрисувани свастики. Полицията, охраняваща сградата на БНБ и протеста, веднага реагира. След като не успяха да го запалят, по-късно протестиращите го нарязаха, съобщава БТА.

Кристин Лагард пристига в България във връзка с предстоящото влизане на страната в еврозоната от 1 януари 2026 година. Конференцията на БНБ "На прага на Еврозоната" се провежда в хотел "Бояна Резиденс" в София.

