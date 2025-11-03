Новини
Костадин Костадинов: Лагард иска да заграби резервите ни, не искаме еврото

3 Ноември, 2025 14:46

Протестиращите внесоха писмо със своите искания до управителя на БНБ Димитър Радев

Костадин Костадинов: Лагард иска да заграби резервите ни, не искаме еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Привърженици на партия "Възраждане" се събраха днес на протест пред сградата на Българската народна банка в София. Причината е планираната визита на председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард в България.

Лагард пристига в страната за конференция на БНБ "На прага на Еврозоната", в която ще произнесе основната реч. По план тя трябваше да бъде в БНБ в 10:30 часа, но към момента все още не е пристигнала, каза пред журналисти лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Може би заради този протест днес нейната програма ще претърпи изменение," допусна Костадинов. "Ние знаем какъв е нейният маршрут, знаем какви са ѝ ангажиментите днес и утре, знаем по същия начин каква е програмата на Домбровскис и ще се постараем тези хора да разберат две неща: първо, че не са добре дошли в нашата страна, и второто нещо, че България не иска еврото," заяви той, цитиран от БТА.

Според лидера на "Възраждане", дори България да бъде въведена в еврозоната, това ще доведе до последици, които "те не са и предполагали". "Еврозоната ще бъде срутена, България ще възвърне своята финансова независимост, а хората, които в момента ни вкарват незаконно с манипулирани и фалшифицирани данни в еврозоната, ще понесат своята наказателна отговорност," смята Костадинов.

Протестиращите внесоха писмо със своите искания до управителя на БНБ Димитър Радев, който трябва да го предаде на Кристин Лагард. Демонстрантите скандираха "Не на еврото" и носеха български знамена.

По време на протеста двама мъже се опитаха да запалят флаг, наподобяващ този на Европейския съюз, върху който бяха изрисувани свастики. Полицията, охраняваща сградата на БНБ и протеста, веднага реагира. След като не успяха да го запалят, по-късно протестиращите го нарязаха, съобщава БТА.

Кристин Лагард пристига в България във връзка с предстоящото влизане на страната в еврозоната от 1 януари 2026 година. Конференцията на БНБ "На прага на Еврозоната" се провежда в хотел "Бояна Резиденс" в София.

Източник: www.dunavmost.com


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хаха

    18 23 Отговор
    Копейкин да каже ще има ли сандвичи със сирини, не да плещи глупости

    14:48 03.11.2025

  • 2 Един

    14 20 Отговор
    и същ репертоар !

    14:49 03.11.2025

  • 3 провинциалист

    19 1 Отговор
    Споко, Коце, за Лангард няма да остане. Еничарите в парламента и т.нар. едър бизнес вършеят последните години ударно.

    14:50 03.11.2025

  • 4 си дзън

    17 19 Отговор
    А Коцето иска да ограби българите заедно с руснаците

    Коментиран от #37

    14:51 03.11.2025

  • 5 мьрсулана + разбойко = ❤️

    10 7 Отговор
    Погледнеш надолу, море.
    Изправиш се, небе.
    Обърнеш се, циганин.
    Що е то ?
    Варна.

    14:51 03.11.2025

  • 6 Един

    22 9 Отговор
    Може да е всякаквъ, но е прав!!!
    ЕЦБ е поредна година на милиарди загуби - от нас ще покрият 2 години загуби поне.
    Да не говорим, че ще ни натиснат да купуваме отпадъка на Италия и Франция, вместо качествени държавни облигации.
    Никой не купува ценните книжа на Италия - само ЕЦБ ги изкупува и принуждава останалите членки да купуват иначе ерото рухва! Само че вече и Франция е на същото дередже и спасения няма!

    Коментиран от #29

    14:53 03.11.2025

  • 7 ясно

    13 6 Отговор
    Дадохме два тона злато, ама трябвало всяко тримесечие.

    14:54 03.11.2025

  • 8 Копейка

    14 15 Отговор
    Като не искаш Евро и Европа Отивай в Русия.

    14:57 03.11.2025

  • 9 Емигрант

    10 9 Отговор
    Този интригант е копие на Намагнитения и Тиквата и тримата са големи "патриоти", единият защитава уж лева, другият работел в полза на хората, третият пък винаги "светец" и тримата са олицетворение на подлост и лицемерие, но има кой да им вярва и затова крайният "продукт" е мизерията и беднотията в България, но нали разумът на овцата не е като на човек, затова и тези елементаристи печелят избори !

    14:57 03.11.2025

  • 10 оня с коня

    9 11 Отговор
    Костадинов напира Лагард да знае,че "не е добре дошла" в БГ.Това което обаче се случва е,че Тя не идва в Русофило-Костадинова България,а в БЪЛГАРСКА България и изобщо не се нуждае от Покана на Възраждане,дори не се интересува дали изобщо са живи.

    Коментиран от #17

    14:57 03.11.2025

  • 11 Никога Възраждане

    13 5 Отговор
    Вятър те вее на бел кон,каква Лагранд бе руско куче Боко унишожи държавата ти по Лагранд ми лаеш

    Коментиран от #16

    14:58 03.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 негроз

    6 4 Отговор
    Путин ни заграби Нефтохима.

    15:02 03.11.2025

  • 14 Ник 3900евр.

    2 6 Отговор
    Копейките от всички страни обединение до победата да живее Русия.

    15:02 03.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Е все пак Копейкин

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Никога Възраждане":

    е "под прикритие" в полза на ГЕРБ и НН, това ако още не е разбрано е жалко ?

    15:03 03.11.2025

  • 17 Ма верно си

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    мноо пр@ст!Как пък всички българофоби пишете едни и същи про дто тии!Ограбват ни като пладнешки разбойници,с вие им се радвате,к ре тен и без мозъчни!

    Коментиран от #31, #32, #33

    15:04 03.11.2025

  • 18 Майна

    2 6 Отговор
    Браво, Коце!
    Ти ще бъдеш Президент на българите!

    Коментиран от #20

    15:04 03.11.2025

  • 19 12340

    2 0 Отговор
    Константин Манасий

    15:06 03.11.2025

  • 20 Джони Инглиш

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Майна":

    Щом Желю е бол--всеки може да е!

    Коментиран от #22

    15:07 03.11.2025

  • 21 Проблемът е, че "резервите" ви са

    5 2 Отговор
    в евра, а не в рубли. Всичко при вас е демагогия!

    15:08 03.11.2025

  • 22 Майна

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Джони Инглиш":

    Ще ти се , явно си много" инглиш" ,а.., ха ха

    Коментиран от #26

    15:09 03.11.2025

  • 23 икономист

    2 7 Отговор
    Сега ли се усетихте , че Запада ни граби ? Така е от 1989 година , от развита страна се превърнахме в колониална африканска държава , обаче в Европа .Само големите хранителни вериги изнасят от България 700 милиона евро на месец , а това е колосална сума .Една година запада ако не ни краде , заплатите ще са по 5000 , ще си върнем дълга , ще си построим магистралите още много други неща . Само една година ако ни оставят на мира .

    Коментиран от #34

    15:09 03.11.2025

  • 24 алхимик

    1 4 Отговор
    Проблема Коце е , че крадат от личните пари на хората , а като приемем еврото , върви ги търси във Франкфурт .Народеца се спотайва и се страхува .

    15:11 03.11.2025

  • 25 123456

    0 5 Отговор
    Първа точка в партията Алтернатива за Германия е излизане от еврото .

    15:12 03.11.2025

  • 26 Джони Инглиш

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Майна":

    Колкото ти си "дойч" :))
    Не е важно дали се казва парата лев, рубла, марка или грош--важно е какво можеш да си купиш с нея

    Коментиран от #35

    15:12 03.11.2025

  • 27 Луд умора няма!

    5 0 Отговор
    50 лумпена си заработват рублите!

    15:15 03.11.2025

  • 28 Екзекуторът

    3 0 Отговор
    Само един въпрос имам
    Руснаците винаги играят в патриотичното поле за прокарване на собствената си пропаганда
    България на първо място итн итн
    Защо тогава главните им публични мекерета са цигани
    Костя, Бойко, Карбовски, малоумника Устата
    Казвам публични защото зад тях има още по големи национални предатели

    15:16 03.11.2025

  • 29 митрофанова

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    где моча и лева?

    15:17 03.11.2025

  • 30 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Коце,НЕ Лагард иска да ги заграби,а престъпника ББ и ги подарява все едно са му бащиния,и вместо този нац.предател да виси на някоя лампа на жълтите павета той стои в Парламента.

    15:18 03.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ма верно си":

    Вместо да раздаваш Квалификации кой колко е про.ст,погледни реалността в Очите: Ограбват тебе- Умния,на мен - "Гл.упавия" нищо не ми е изчезнало.Всъщност какво още такива като тебе търсите в БГ - "най-бедната в ЕС","Най- корумпираната" и "Найа-Неправосъдната"?Аре изчезвайте накъдето ви видят очите,че вече не се траете!И не се притеснявайте Кой ще посрещне дядо Иван който "вече" бил на Дунава- НИЕ ОСТАНАЛИТЕ ще свършим тая работа вместо Нас но не с Погачи,а с Патрони Родно производство.

    15:21 03.11.2025

  • 34 🤣🤣🤣🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "икономист":

    През 1989г сме били развита страна ли? 🙈, ти луд ли си бре? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙈

    15:21 03.11.2025

  • 35 Майна

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Джони Инглиш":

    Аз съм българин и името ми е българско. Такива ми ти работи, Джони ..инглиш, ха ха

    15:22 03.11.2025

  • 36 Майна

    1 0 Отговор
    Костадинов ще бъде Президент на българите.
    Винаги познавам, това е

    15:24 03.11.2025

  • 37 Дик диветсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Така това е само опресняване на сиренцето в ловилките за дебили.

    15:25 03.11.2025

