Костадин Костадинов: Лагард иска да заграби резервите ни, не искаме еврото

Привърженици на партия "Възраждане" се събраха днес на протест пред сградата на Българската народна банка в София. Причината е планираната визита на председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард в България.
Лагард пристига в страната за конференция на БНБ "На прага на Еврозоната", в която ще произнесе основната реч. По план тя трябваше да бъде в БНБ в 10:30 часа, но към момента все още не е пристигнала, каза пред журналисти лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
"Може би заради този протест днес нейната програма ще претърпи изменение," допусна Костадинов. "Ние знаем какъв е нейният маршрут, знаем какви са ѝ ангажиментите днес и утре, знаем по същия начин каква е програмата на Домбровскис и ще се постараем тези хора да разберат две неща: първо, че не са добре дошли в нашата страна, и второто нещо, че България не иска еврото," заяви той, цитиран от БТА.
Според лидера на "Възраждане", дори България да бъде въведена в еврозоната, това ще доведе до последици, които "те не са и предполагали". "Еврозоната ще бъде срутена, България ще възвърне своята финансова независимост, а хората, които в момента ни вкарват незаконно с манипулирани и фалшифицирани данни в еврозоната, ще понесат своята наказателна отговорност," смята Костадинов.
Протестиращите внесоха писмо със своите искания до управителя на БНБ Димитър Радев, който трябва да го предаде на Кристин Лагард. Демонстрантите скандираха "Не на еврото" и носеха български знамена.
По време на протеста двама мъже се опитаха да запалят флаг, наподобяващ този на Европейския съюз, върху който бяха изрисувани свастики. Полицията, охраняваща сградата на БНБ и протеста, веднага реагира. След като не успяха да го запалят, по-късно протестиращите го нарязаха, съобщава БТА.
Кристин Лагард пристига в България във връзка с предстоящото влизане на страната в еврозоната от 1 януари 2026 година. Конференцията на БНБ "На прага на Еврозоната" се провежда в хотел "Бояна Резиденс" в София.
Източник: www.dunavmost.com
1 хаха
14:48 03.11.2025
2 Един
14:49 03.11.2025
3 провинциалист
14:50 03.11.2025
4 си дзън
Коментиран от #37
14:51 03.11.2025
5 мьрсулана + разбойко = ❤️
Изправиш се, небе.
Обърнеш се, циганин.
Що е то ?
Варна.
14:51 03.11.2025
6 Един
ЕЦБ е поредна година на милиарди загуби - от нас ще покрият 2 години загуби поне.
Да не говорим, че ще ни натиснат да купуваме отпадъка на Италия и Франция, вместо качествени държавни облигации.
Никой не купува ценните книжа на Италия - само ЕЦБ ги изкупува и принуждава останалите членки да купуват иначе ерото рухва! Само че вече и Франция е на същото дередже и спасения няма!
Коментиран от #29
14:53 03.11.2025
7 ясно
14:54 03.11.2025
8 Копейка
14:57 03.11.2025
9 Емигрант
14:57 03.11.2025
10 оня с коня
Коментиран от #17
14:57 03.11.2025
11 Никога Възраждане
Коментиран от #16
14:58 03.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 негроз
15:02 03.11.2025
14 Ник 3900евр.
15:02 03.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Е все пак Копейкин
До коментар #11 от "Никога Възраждане":е "под прикритие" в полза на ГЕРБ и НН, това ако още не е разбрано е жалко ?
15:03 03.11.2025
17 Ма верно си
До коментар #10 от "оня с коня":мноо пр@ст!Как пък всички българофоби пишете едни и същи про дто тии!Ограбват ни като пладнешки разбойници,с вие им се радвате,к ре тен и без мозъчни!
Коментиран от #31, #32, #33
15:04 03.11.2025
18 Майна
Ти ще бъдеш Президент на българите!
Коментиран от #20
15:04 03.11.2025
19 12340
15:06 03.11.2025
20 Джони Инглиш
До коментар #18 от "Майна":Щом Желю е бол--всеки може да е!
Коментиран от #22
15:07 03.11.2025
21 Проблемът е, че "резервите" ви са
15:08 03.11.2025
22 Майна
До коментар #20 от "Джони Инглиш":Ще ти се , явно си много" инглиш" ,а.., ха ха
Коментиран от #26
15:09 03.11.2025
23 икономист
Коментиран от #34
15:09 03.11.2025
24 алхимик
15:11 03.11.2025
25 123456
15:12 03.11.2025
26 Джони Инглиш
До коментар #22 от "Майна":Колкото ти си "дойч" :))
Не е важно дали се казва парата лев, рубла, марка или грош--важно е какво можеш да си купиш с нея
Коментиран от #35
15:12 03.11.2025
27 Луд умора няма!
15:15 03.11.2025
28 Екзекуторът
Руснаците винаги играят в патриотичното поле за прокарване на собствената си пропаганда
България на първо място итн итн
Защо тогава главните им публични мекерета са цигани
Костя, Бойко, Карбовски, малоумника Устата
Казвам публични защото зад тях има още по големи национални предатели
15:16 03.11.2025
29 митрофанова
До коментар #6 от "Един":где моча и лева?
15:17 03.11.2025
30 ШЕФА
15:18 03.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 оня с коня
До коментар #17 от "Ма верно си":Вместо да раздаваш Квалификации кой колко е про.ст,погледни реалността в Очите: Ограбват тебе- Умния,на мен - "Гл.упавия" нищо не ми е изчезнало.Всъщност какво още такива като тебе търсите в БГ - "най-бедната в ЕС","Най- корумпираната" и "Найа-Неправосъдната"?Аре изчезвайте накъдето ви видят очите,че вече не се траете!И не се притеснявайте Кой ще посрещне дядо Иван който "вече" бил на Дунава- НИЕ ОСТАНАЛИТЕ ще свършим тая работа вместо Нас но не с Погачи,а с Патрони Родно производство.
15:21 03.11.2025
34 🤣🤣🤣🤣
До коментар #23 от "икономист":През 1989г сме били развита страна ли? 🙈, ти луд ли си бре? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙈
15:21 03.11.2025
35 Майна
До коментар #26 от "Джони Инглиш":Аз съм българин и името ми е българско. Такива ми ти работи, Джони ..инглиш, ха ха
15:22 03.11.2025
36 Майна
Винаги познавам, това е
15:24 03.11.2025
37 Дик диветсанта
До коментар #4 от "си дзън":Така това е само опресняване на сиренцето в ловилките за дебили.
15:25 03.11.2025