Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341 милиона души

Буквално часове преди да станем 21-вият член на еврозоната - ето няколко интересни факти за валутата, която е на второ място сред най-използваните в света, и е в джобовете на 341 милиона души.
В момента се използват 29 милиарда евробанкноти с обща стойност над 1,5 трилиона евро. Най-често използваният купюр е 50 евро, а по данни на Европейската централна банка най-фалшифицираните са банкнотите от 20 и 50 евро, изброи БНТ.
Две са сериите евробанкноти, които са емитирани досега - първата е от годината, от която еврото се използва - 2002 година. 7 различни купюра са напечатани тогава - 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 €. Тези банкноти постепенно са заменени от втората серия, с името „Европа“, като само банкнотата от 500 евро вече не се емитира, макар да остава законно платежно средство.
Банкнотите от втората серия са много по-защитени срещу фалшифициране и по-трайни. На тях вече има изписано на кирилица "евро", и има портрет на принцеса Европа от гръцката митология. И още - прозорците, вратите и мостовете на тях в действителност не съществуват.
11 печатници в Европа са сертифицирани да произвеждат евробанкнотите. И нещо любопитно за тях - евро банкнотите шумят повече от левовете, например, защото хартията се произвежда основно от памучни влакна.
Що се отнася до евромонетите е по-различно - те се секат във всяка страна членка на еврозоната и имат национална страна.
1 Опааа
20:13 31.12.2025
2 ококор
20:17 31.12.2025
3 ДрайвингПлежър
Любопитен факт е, че тя не се подкрепя от реални фискални политики ЕЦБ не работи като централна банка въпреки името си
Любопитен факт е, че държавите извън еврозоната системно поддържат по-висок ръст на БВП
Любопитен факт е, че държавите вътре в еврозоната са безобразно задлъжнели
Любопитан факт е, че извън еврозоната никой не ползва еврото (за разлика от долара)
Любопитен факт е, че НИКОЙ НЕ СПАЗВА ПРАВИЛАТА, КОИТО ЕВЕНТУАЛНО БИХА СПАСИЛИ ЕВРОТО
Любопитно е защо се набутахте в тая проказа, за да ви откраднат парите!
От тук насетне ще плащате високи данъци и ще крадат директно от джобовете ви!
20:18 31.12.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
1.еврео към то една туба вазелин.
20:19 31.12.2025