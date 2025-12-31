Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341 милиона души

Буквално часове преди да станем 21-вият член на еврозоната - ето няколко интересни факти за валутата, която е на второ място сред най-използваните в света, и е в джобовете на 341 милиона души.

В момента се използват 29 милиарда евробанкноти с обща стойност над 1,5 трилиона евро. Най-често използваният купюр е 50 евро, а по данни на Европейската централна банка най-фалшифицираните са банкнотите от 20 и 50 евро, изброи БНТ.

Две са сериите евробанкноти, които са емитирани досега - първата е от годината, от която еврото се използва - 2002 година. 7 различни купюра са напечатани тогава - 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 €. Тези банкноти постепенно са заменени от втората серия, с името „Европа“, като само банкнотата от 500 евро вече не се емитира, макар да остава законно платежно средство.

Банкнотите от втората серия са много по-защитени срещу фалшифициране и по-трайни. На тях вече има изписано на кирилица "евро", и има портрет на принцеса Европа от гръцката митология. И още - прозорците, вратите и мостовете на тях в действителност не съществуват.



11 печатници в Европа са сертифицирани да произвеждат евробанкнотите. И нещо любопитно за тях - евро банкнотите шумят повече от левовете, например, защото хартията се произвежда основно от памучни влакна.

Що се отнася до евромонетите е по-различно - те се секат във всяка страна членка на еврозоната и имат национална страна.