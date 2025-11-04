Започва конференция на високо равнище "България на прага на еврозоната"

Започва конференция на високо равнище за влизането ни в еврозоната. Тя е озаглавена „България на прага на еврозоната“ и ще се проведе в резиденция „Бояна”, съобщават от Нова телевизия. Конференцията е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година и се организира от Министерството на финансите и Българската народна банка.
Участие в нея ще вземат министър-председателят Росен Желязков и Кристалина Георгиева, която е управляващ директор на Международния валутен фонд. Основното изказване ще бъде направено от председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард.
Диалогът на лидерите ще започне с видеоконферентна връзка с Паскал Донахю, който е председател на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия, следвана от кръгла маса с българския финансов министър Теменужка Петкова, управителя на Българската народна банка Димитър Радев, Валдис Домбровскис, който е комисар за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването, и Пиер Граменя - управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност. Модератор на събитието на високо равнище ще бъде Лиляна Павлова. Тя е вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019–2023 г.).
След конференцията се очакват съвместни пресконференции на председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард и управителя на БНБ Димитър Радев и съответно на еврокомисаря Валдис Домбровскис и българския министър на финансите Теменужка Петкова.
2 оФчара
07:29 04.11.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
"Как по бързо да се качим на ТИТАНИК " по заръка на френдовете с печатницата.
07:35 04.11.2025
7 ежко
07:37 04.11.2025
8 Реалност
Коментиран от #15, #18, #43
07:39 04.11.2025
9 Тая конференция
То и това че ще ни натикват в еврозоната беше държано в тайна. Управляващите бяха самите те като ударени с мокър чорап.
Коментиран от #21
07:39 04.11.2025
10 А бре,
До коментар #6 от "КремлинБот":трай бре, аланкоолу !
07:39 04.11.2025
11 БАЙ ГАНЬО
Коментиран от #22
07:40 04.11.2025
12 Хаха
07:41 04.11.2025
13 провинциалист
07:42 04.11.2025
14 Повече
07:42 04.11.2025
16 хаха
Коментиран от #40
07:45 04.11.2025
17 Двете рептилки
Казвам ти дъще сещай се снахо.
Кой средно интелигентен човек би повярвал на евро рептилки .
07:46 04.11.2025
18 хаха
До коментар #8 от "Реалност":Само една поправка. Лагард не е подсъдима. Прекратиха й делото заради имунитета на политик. Тъй де, кой е виждал да съдят политик за кражби? Иначе, да, съдът е казал, че доказателства за престъпление има, просто е с имунитет.
07:47 04.11.2025
21 Пирожката от отвъдното
До коментар #9 от "Тая конференция":Като бивш твой работодател КремлинБоте
Те питам
На Хартия сте много русоглашагаи
Но на практика може ли да вдигнете революция.
Коментиран от #26
07:50 04.11.2025
22 Възраждане забрави за еврозоната !
До коментар #11 от "БАЙ ГАНЬО":Вече да политкоректни. Нямам думи меко казано.
07:50 04.11.2025
23 ха ха
07:52 04.11.2025
24 в кратце
Коментиран от #41
07:52 04.11.2025
25 Сандо
Коментиран от #30
07:53 04.11.2025
26 Скоро ще видиш
До коментар #21 от "Пирожката от отвъдното":Къде изгрява слънцето. Там слънце не огрява в отвъдното.
Коментиран от #28
07:53 04.11.2025
27 Фен
07:54 04.11.2025
28 Адрес 4000
До коментар #26 от "Скоро ще видиш":Ще ще ще ще
Светлото рашистко бъдеще ли чакаме
Колко скоро бе гърчещ се глист
07:54 04.11.2025
29 Дано поне
07:55 04.11.2025
30 Рептилите
До коментар #25 от "Сандо":Тържествуват. Както винаги. Справка пандемията ковитдеветнайсе която се оказа фалшива какъвто е и нашия парламент и МС .
07:56 04.11.2025
31 очевидец
Умрял е намерен жив - Шродингер в системата.
Затворници бягат през входа на затвора, а полицай пада в шахта, докато ги гони.
Бивш член на съвета на директорите на Автомагистрали смачква 6 автомобила като консервени кутии с "50км/ч"
Новини като епизод на Комиците.
Коментиран от #35
07:56 04.11.2025
32 Алекс
07:58 04.11.2025
33 Това е
08:00 04.11.2025
34 Небето като от коприна
08:01 04.11.2025
35 БАБХ
До коментар #31 от "очевидец":Те пък умрели горките.
08:03 04.11.2025
36 Писмо от Америка
Болен е.
Утре ще го погребваме.
08:04 04.11.2025
38 Стефан
Беше наложил - някаква дисциплина - финансова , но без мисли за перспективи и развитие на държавата.
От книгата - беше прочел - че е добре да се строят стадиони и Арени.
Беше прочел - че е добре - да се вземат бизнеси и тормозят хората
08:06 04.11.2025
39 А трябва да-
08:06 04.11.2025
40 Оги
До коментар #16 от "хаха":Еврото ли е виновно, че депутатите са решили да вземат по 15 бона, съдиите по 25, МВР по 10 и всеки иска държавна службичка? От там идва фалита и заемите.
Коментиран от #45
08:06 04.11.2025
41 хаха
До коментар #24 от "в кратце":За дълговете няма как да плащаме много. Трябваме им по две причини:
1. Най-важната- Урсула и Рюте си казват много пъти открито, че искат тук да воюваме първи с Русия като сега Украйна. Трябва да сме зависими да не се отметнем да умираме на фронта. С намордник от ЕЦБ, дето може като в Гърция да ни спре парите за хляб, няма мърдане. Или ще откажеш да ходиш да те убият, ако жената и децата реват, че са гладни заради теб?
2. ЕС има огромни проблеми с бягащи фирми и хора заради високите данъци. Не им трябват данъчни убежища с 10% плосък данък като нас. Затова и натискат да вдигаме данъци и скоро ще изравнят с тамошните. Направо по 40% ДОД за над 4-5000лв заплати ще е, към 40% сумарно корпоративен и дивидент. За ниските доходи ще почва направо от 20%.
И към т.2 само пример. Вече Германия и Холандия имат данък ИЗХОД- ако тръгнеш да се изнасяш, ти взимат Х% от парите и имуществото еднократен данък. Великобритания от вчера пусна и тя мухата, че в новия бюджет залагат такъв данък 20%. Т.е. искаш да емигрираш, първо ти прибират 20% от парите, данък 20% от стойността на имотите в страната, 20% от оценката на акции и т.н. Франсетата пак вчера са пуснали да се върти, че има идея за данък 1% от всякакви активи- БИТКОЙН, спестявания, жилища освен основното, ЧАСОВНИЦИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, коли и т.н. Трябвало, ако не ги въртиш, а стоят, да се плаща данък с цел да ги въртиш, т.е. продадеш. Между другото, още откъм 2014 ли беше с първите обсъждания на дигиталното
08:07 04.11.2025
42 оня с коня
08:07 04.11.2025
43 Майкопродавците от ШАЙКАТА ГЕРБ
До коментар #8 от "Реалност":БЪЛГАРИЯ НА ПРАГА НА ПРОПАСТТА! БЪЛГАРИЯ НА РЪБА НА БЕЗДНАТА!
08:09 04.11.2025
44 мен ми е по интересна дискусията
08:09 04.11.2025
45 хаха
До коментар #40 от "Оги":Да. Еврото е виновно. С него отпада бордът и той беше единствената спирачка за теглене на нови кредити и залагане на огромни разходи в бюджета. Също така погледни ВСИЧКИ в еврозоната. След влизането отвън ВИНАГИ ги натискат да харчат и теглят кредити и набързо да изравнят с останалите данъчните ставки, щото "пари нема". Последен пример- Хърватска. Вече са с общите за еврозоната данъци, а са от 2г някъде там.
08:09 04.11.2025
46 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
КАК НЯМА ИНФЛАЦИЯ , КАК ДОХОДИТЕ НИ СА ВИСОКИ, КАК ЦЕНИТЕ СА НИ НИСКИ....
КАК СИ ЖИВЕЕМ СПОКОЙНИ И ЩАСТЛИВИ И ТРЪПНЕМ В ОЧАКВАНЕ ДА ВЛИЗАМЕ В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ "....
ЩО ЗА ИЗМЕТ СТЕ БЕ!!???
ЗАТВОР ЗА ВАС!
08:09 04.11.2025
47 Попов
08:11 04.11.2025
48 Абе
08:12 04.11.2025
49 Дедовия
Коментиран от #56
08:13 04.11.2025
50 Лиляна Павлова и Темнужка
08:15 04.11.2025
51 Георгиева
08:15 04.11.2025
52 Мартенските иди
08:16 04.11.2025
53 Дано никога не се
08:18 04.11.2025
54 По-интересна е Крълата маса УНСС
Пет части, около 5 часа.
Медиите изобщо не отразиха срещата.
"Сит търбух, за наука глух".
08:18 04.11.2025
55 Бедняшката русофилска иззмет
08:19 04.11.2025
56 хаха
До коментар #49 от "Дедовия":Последните години имахме наистина голям напредък заради борд и от там да не харчим много и теглим кредити и 10те% плосък данък, който привлече инвеститори, а работниците ни на ниска цена за западняците можеха да имат повече чисти пари, цените да са ниски за услуги, наеми и т.н. 2-3 пъти спрямо в останалите в ЕС.
Сега вече почваме да изравняваме данъци и от там и цени, трудът няма как да не поскъпне, тези данъци ще с в цените и ще станат като в Германия и Гърция 2-3 пъти нашите от 2024(което и виждаме тази година, че става). Инвеститорите при немски данък няма да стоят тук- те са избягали от там, че им е висок. Ишлеме/аутсорс ще се спихнат- защо да плащаш като в Германия тук, ако може там да плащаш на немци? Хората ще са с по-ниски или равни на днешните доходи ЧИСТО- новите данъци ще ядат парите.
Като цяло ни връщат към началото на 2000г или 1999 като стандарт ударно.
08:20 04.11.2025