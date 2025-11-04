Новини
Започва конференция на високо равнище "България на прага на еврозоната"

Започва конференция на високо равнище "България на прага на еврозоната"

4 Ноември, 2025 07:14 709 56

Конференцията е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година и се организира от Министерството на финансите и Българската народна банка.

Започва конференция на високо равнище "България на прага на еврозоната" - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Започва конференция на високо равнище за влизането ни в еврозоната. Тя е озаглавена „България на прага на еврозоната“ и ще се проведе в резиденция „Бояна”, съобщават от Нова телевизия. Конференцията е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година и се организира от Министерството на финансите и Българската народна банка.

Участие в нея ще вземат министър-председателят Росен Желязков и Кристалина Георгиева, която е управляващ директор на Международния валутен фонд. Основното изказване ще бъде направено от председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард.

Диалогът на лидерите ще започне с видеоконферентна връзка с Паскал Донахю, който е председател на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия, следвана от кръгла маса с българския финансов министър Теменужка Петкова, управителя на Българската народна банка Димитър Радев, Валдис Домбровскис, който е комисар за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването, и Пиер Граменя - управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност. Модератор на събитието на високо равнище ще бъде Лиляна Павлова. Тя е вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019–2023 г.).

След конференцията се очакват съвместни пресконференции на председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард и управителя на БНБ Димитър Радев и съответно на еврокомисаря Валдис Домбровскис и българския министър на финансите Теменужка Петкова.


Подобни новини


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оФчара

    18 0 Отговор
    О, велика Шенгенска мечта — България най‑накрая готова да влезе в клуба, само след като всички сложат печати, подпишат декларации и обяснят защо чак толкова им е било интересно чакането. Чудя се дали вратата ще е автоматична или ще искат още едно чаено парти за протокола. Добре дошли в зоната без граници — пазете документите си, но не и иронията

    07:29 04.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    27 1 Отговор
    темата на конференцията е :

    "Как по бързо да се качим на ТИТАНИК " по заръка на френдовете с печатницата.

    07:35 04.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ежко

    9 0 Отговор
    Харчете,харчете...Пари има бол!

    07:37 04.11.2025

  • 8 Реалност

    23 0 Отговор
    Започва конференция „България на прага на фалита“ и ще се проведе в хотела с водопадите на Хаяско. Конференцията ще се води от подсъдимата за кражби баба Лагард. С конферентна връзка ще се включи капо ди тути капи Урсула фон Пфайзер.

    Коментиран от #15, #18, #43

    07:39 04.11.2025

  • 9 Тая конференция

    22 0 Отговор
    Защо беше държана в тайна до сега ?!?
    То и това че ще ни натикват в еврозоната беше държано в тайна. Управляващите бяха самите те като ударени с мокър чорап.

    Коментиран от #21

    07:39 04.11.2025

  • 10 А бре,

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "КремлинБот":

    трай бре, аланкоолу !

    07:39 04.11.2025

  • 11 БАЙ ГАНЬО

    12 1 Отговор
    Като гледам ОПОЗИЦИЯТА възраждане меч величие Пп как се плюят ..те обслужват мафията...за нас няма бъдеще и шанс...

    Коментиран от #22

    07:40 04.11.2025

  • 12 Хаха

    19 0 Отговор
    Прилича на партийно събрание от 70-те на миналия век, където всички са на едно мнение и хвалят "посоката" на партията.

    07:41 04.11.2025

  • 13 провинциалист

    8 2 Отговор
    На атлантутски български заглавието би звучало "България пред портите на еврозоната".

    07:42 04.11.2025

  • 14 Повече

    19 0 Отговор
    от половината участници са си директно за ареста и съответно за затвор за купищата си престъпления !

    07:42 04.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хаха

    14 0 Отговор
    Да не решат да актуализират бюджета с още повече данъци преди да е влязъл в пленарна зала тия експерти на конференцията? Вчера видяхме балтията от еврото. Ползи за хората 0, за политиците и бюджетниците- повече дране на ония луди 2 милиона овце, дето хранят държавата.

    Коментиран от #40

    07:45 04.11.2025

  • 17 Двете рептилки

    17 0 Отговор
    Ще оправят България и източния фронт.
    Казвам ти дъще сещай се снахо.
    Кой средно интелигентен човек би повярвал на евро рептилки .

    07:46 04.11.2025

  • 18 хаха

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "Реалност":

    Само една поправка. Лагард не е подсъдима. Прекратиха й делото заради имунитета на политик. Тъй де, кой е виждал да съдят политик за кражби? Иначе, да, съдът е казал, че доказателства за престъпление има, просто е с имунитет.

    07:47 04.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пирожката от отвъдното

    2 9 Отговор

    До коментар #9 от "Тая конференция":

    Като бивш твой работодател КремлинБоте
    Те питам
    На Хартия сте много русоглашагаи
    Но на практика може ли да вдигнете революция.

    Коментиран от #26

    07:50 04.11.2025

  • 22 Възраждане забрави за еврозоната !

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "БАЙ ГАНЬО":

    Вече да политкоректни. Нямам думи меко казано.

    07:50 04.11.2025

  • 23 ха ха

    8 0 Отговор
    урсулетките ще обсъждат въвеждането на кафяви униформи за българите

    07:52 04.11.2025

  • 24 в кратце

    7 0 Отговор
    Бългерията бедна и зависима трябва да е натикана в еврозоната,за да плаща дълговете на западняците.

    Коментиран от #41

    07:52 04.11.2025

  • 25 Сандо

    5 0 Отговор
    Това е среща на гробарите!

    Коментиран от #30

    07:53 04.11.2025

  • 26 Скоро ще видиш

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Пирожката от отвъдното":

    Къде изгрява слънцето. Там слънце не огрява в отвъдното.

    Коментиран от #28

    07:53 04.11.2025

  • 27 Фен

    7 0 Отговор
    Пред нас е бездна. Но ние крачим уверено напред! Или ни тикат?🤔

    07:54 04.11.2025

  • 28 Адрес 4000

    3 6 Отговор

    До коментар #26 от "Скоро ще видиш":

    Ще ще ще ще
    Светлото рашистко бъдеще ли чакаме
    Колко скоро бе гърчещ се глист

    07:54 04.11.2025

  • 29 Дано поне

    7 0 Отговор
    не ни набутат във война един ден по същата политическа матрица на изфабрикуван консенсус. Но не е изключено. Безотговорни хора.

    07:55 04.11.2025

  • 30 Рептилите

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сандо":

    Тържествуват. Както винаги. Справка пандемията ковитдеветнайсе която се оказа фалшива какъвто е и нашия парламент и МС .

    07:56 04.11.2025

  • 31 очевидец

    9 0 Отговор
    Новините вчера:
    Умрял е намерен жив - Шродингер в системата.
    Затворници бягат през входа на затвора, а полицай пада в шахта, докато ги гони.
    Бивш член на съвета на директорите на Автомагистрали смачква 6 автомобила като консервени кутии с "50км/ч"
    Новини като епизод на Комиците.

    Коментиран от #35

    07:56 04.11.2025

  • 32 Алекс

    4 0 Отговор
    Бедняци щастлив живот !

    07:58 04.11.2025

  • 33 Това е

    5 0 Отговор
    Поредната никому ненужна изява, скубела пари от Бюджета.

    08:00 04.11.2025

  • 34 Небето като от коприна

    4 0 Отговор
    Това е нашата родина хамбар цум мяу.

    08:01 04.11.2025

  • 35 БАБХ

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "очевидец":

    Те пък умрели горките.

    08:03 04.11.2025

  • 36 Писмо от Америка

    3 0 Отговор
    Митре живо здраво.
    Болен е.
    Утре ще го погребваме.

    08:04 04.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Стефан

    4 0 Отговор
    Вече почти 20 год. с малки прекъсвания ни управлява Винету - прочел 1 книга през живота си - за себе си...
    Беше наложил - някаква дисциплина - финансова , но без мисли за перспективи и развитие на държавата.
    От книгата - беше прочел - че е добре да се строят стадиони и Арени.
    Беше прочел - че е добре - да се вземат бизнеси и тормозят хората

    08:06 04.11.2025

  • 39 А трябва да-

    4 0 Отговор
    Започне конференция на високо равнище "България на прага на оцеляването,след въвеждане на еврозоната"

    08:06 04.11.2025

  • 40 Оги

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "хаха":

    Еврото ли е виновно, че депутатите са решили да вземат по 15 бона, съдиите по 25, МВР по 10 и всеки иска държавна службичка? От там идва фалита и заемите.

    Коментиран от #45

    08:06 04.11.2025

  • 41 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "в кратце":

    За дълговете няма как да плащаме много. Трябваме им по две причини:
    1. Най-важната- Урсула и Рюте си казват много пъти открито, че искат тук да воюваме първи с Русия като сега Украйна. Трябва да сме зависими да не се отметнем да умираме на фронта. С намордник от ЕЦБ, дето може като в Гърция да ни спре парите за хляб, няма мърдане. Или ще откажеш да ходиш да те убият, ако жената и децата реват, че са гладни заради теб?
    2. ЕС има огромни проблеми с бягащи фирми и хора заради високите данъци. Не им трябват данъчни убежища с 10% плосък данък като нас. Затова и натискат да вдигаме данъци и скоро ще изравнят с тамошните. Направо по 40% ДОД за над 4-5000лв заплати ще е, към 40% сумарно корпоративен и дивидент. За ниските доходи ще почва направо от 20%.
    И към т.2 само пример. Вече Германия и Холандия имат данък ИЗХОД- ако тръгнеш да се изнасяш, ти взимат Х% от парите и имуществото еднократен данък. Великобритания от вчера пусна и тя мухата, че в новия бюджет залагат такъв данък 20%. Т.е. искаш да емигрираш, първо ти прибират 20% от парите, данък 20% от стойността на имотите в страната, 20% от оценката на акции и т.н. Франсетата пак вчера са пуснали да се върти, че има идея за данък 1% от всякакви активи- БИТКОЙН, спестявания, жилища освен основното, ЧАСОВНИЦИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, коли и т.н. Трябвало, ако не ги въртиш, а стоят, да се плаща данък с цел да ги въртиш, т.е. продадеш. Между другото, още откъм 2014 ли беше с първите обсъждания на дигиталното

    08:07 04.11.2025

  • 42 оня с коня

    1 2 Отговор
    Несъмнено Еврото ще бъде въведено в БГ,но така и няма да чуем мнението на Русофилите по въпроса щото не се проведе Референдум.

    08:07 04.11.2025

  • 43 Майкопродавците от ШАЙКАТА ГЕРБ

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Реалност":

    БЪЛГАРИЯ НА ПРАГА НА ПРОПАСТТА! БЪЛГАРИЯ НА РЪБА НА БЕЗДНАТА!

    08:09 04.11.2025

  • 44 мен ми е по интересна дискусията

    1 0 Отговор
    Какво ще прави рашия с всички тия копейки дето си взеха хонорара, ама не направиха нищо съществено по темата с еврото 🤭🤭🤭

    08:09 04.11.2025

  • 45 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Оги":

    Да. Еврото е виновно. С него отпада бордът и той беше единствената спирачка за теглене на нови кредити и залагане на огромни разходи в бюджета. Също така погледни ВСИЧКИ в еврозоната. След влизането отвън ВИНАГИ ги натискат да харчат и теглят кредити и набързо да изравнят с останалите данъчните ставки, щото "пари нема". Последен пример- Хърватска. Вече са с общите за еврозоната данъци, а са от 2г някъде там.

    08:09 04.11.2025

  • 46 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 1 Отговор
    НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПАК ЛИ ФАЛШИВИ ДАННИ ЩЕ ПРЕДСТАВИТЕ!!????
    КАК НЯМА ИНФЛАЦИЯ , КАК ДОХОДИТЕ НИ СА ВИСОКИ, КАК ЦЕНИТЕ СА НИ НИСКИ....
    КАК СИ ЖИВЕЕМ СПОКОЙНИ И ЩАСТЛИВИ И ТРЪПНЕМ В ОЧАКВАНЕ ДА ВЛИЗАМЕ В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ "....
    ЩО ЗА ИЗМЕТ СТЕ БЕ!!???
    ЗАТВОР ЗА ВАС!

    08:09 04.11.2025

  • 47 Попов

    2 0 Отговор
    Като влезе еврото пак ще има за Бога, братя, не купувайте.

    08:11 04.11.2025

  • 48 Абе

    2 0 Отговор
    Какви зони, какви евра? Той съюза върви към разпад с окрадени милиарди и още толкова дадени на един посредствен актьор. Българинът пак чака някой друг да дойде да ,,оправи", ,,спаси". Е, оправиха ми от всякъде. Докато не се измете онази с.г.а.н от парламента нищо няма да се промени. Къде е опозицията? Само се карат за кокала, вместо да вършат нещо. Организирайте протести, организирайте референдум, къде сте?

    08:12 04.11.2025

  • 49 Дедовия

    1 0 Отговор
    Колкото и да отричат копейкаджиите през последнит е35 години постигнахме голям напредък, сега ще имаме еднаква валута със повечето държави в Европа, на чиито банкното ще бъдат изобразени български велики исторически личности, а през соца имаше банкноти със лика на един пияница и предател.

    Коментиран от #56

    08:13 04.11.2025

  • 50 Лиляна Павлова и Темнужка

    0 0 Отговор
    Това звучи като някаква комедия с елементи на ужаси

    08:15 04.11.2025

  • 51 Георгиева

    0 0 Отговор
    Лиляна Павлова кога ще модерира, само тези трима-четирима, поне така се разбира от текста??? Много демократично!

    08:15 04.11.2025

  • 52 Мартенските иди

    1 0 Отговор
    13 март 1920 година. Ковитдеветнайсе. Иди.

    08:16 04.11.2025

  • 53 Дано никога не се

    0 0 Отговор
    въведе това евро и да си запазим идентичността с българския лев, който от 1878г.до ден днешен не е заменя с никаква друга парична единица. Сега продажниците в правителството бързат да унищожат и малкото, което ни правеше идентични, че сме българи. С въвеждането на този буклук еврото буквално изтривам и малкото, което ни остана от държавата и се превръщаме в една безлична територия не държава.

    08:18 04.11.2025

  • 54 По-интересна е Крълата маса УНСС

    0 0 Отговор
    маса на УНССС, на тема "България в Еврозоната, очаквания и реалност".
    Пет части, около 5 часа.
    Медиите изобщо не отразиха срещата.
    "Сит търбух, за наука глух".

    08:18 04.11.2025

  • 55 Бедняшката русофилска иззмет

    0 0 Отговор
    От нова година и тя ще полуава заплата в Евро.

    08:19 04.11.2025

  • 56 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Дедовия":

    Последните години имахме наистина голям напредък заради борд и от там да не харчим много и теглим кредити и 10те% плосък данък, който привлече инвеститори, а работниците ни на ниска цена за западняците можеха да имат повече чисти пари, цените да са ниски за услуги, наеми и т.н. 2-3 пъти спрямо в останалите в ЕС.
    Сега вече почваме да изравняваме данъци и от там и цени, трудът няма как да не поскъпне, тези данъци ще с в цените и ще станат като в Германия и Гърция 2-3 пъти нашите от 2024(което и виждаме тази година, че става). Инвеститорите при немски данък няма да стоят тук- те са избягали от там, че им е висок. Ишлеме/аутсорс ще се спихнат- защо да плащаш като в Германия тук, ако може там да плащаш на немци? Хората ще са с по-ниски или равни на днешните доходи ЧИСТО- новите данъци ще ядат парите.
    Като цяло ни връщат към началото на 2000г или 1999 като стандарт ударно.

    08:20 04.11.2025

