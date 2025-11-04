Новини
България »
Шофьорът, помел 6 коли в София, карал с 1,52 промила алкохол

Шофьорът, помел 6 коли в София, карал с 1,52 промила алкохол

4 Ноември, 2025 10:44 501 7

Автомобилът, с който е причинено произшествието, не е негов

Шофьорът, помел 6 коли в София, карал с 1,52 промила алкохол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По информация на старши инспектор Георги Митев от отдел „Пътна полиция“ към СДВР, произшествието е станало след като водачът изгубил контрол над автомобила си.

„Водачът реализира пътнотранспортно произшествие с шест паркирани автомобила, вследствие на което са нанесени значителни материални щети. На място незабавно е изпратен екип на „Пътна полиция“, който е извършил проби за алкохол и наркотици“, заяви инспектор Митев.

По думите му пробата за наркотици е отрицателна, а дрегерът е отчел 1,61 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал и кръвна проба, която е потвърдила резултата – 1,52 промила алкохол в кръвта.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а впоследствие по разпореждане на прокуратурата – за 72 часа. Той е на 42 години и има предишни нарушения, основно за превишена скорост.

„През 2018 г. свидетелството му за управление е било временно отнето за шофиране след употреба на алкохол. Тогава е бил глобен с 500 лева и лишен от право да управлява МПС за шест месеца. При сегашното задържане той не е оказал съпротива“, допълни Митев.

Говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев съобщи, че на водача вече са повдигнати обвинения за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и за причиняване на значителни имуществени щети.

„Софийската районна прокуратура задържа извършителя за срок до 72 часа и внесе искане в съда за постоянно задържане под стража“, уточни Николаев.

Той допълни, че точната скорост на движение при инцидента ще бъде установена чрез автотехническа експертиза, но по първоначални данни шофьорът се е движел със скорост, по-висока от разрешената за булеварда.

Николаев посочи, че автомобилът, с който е причинено произшествието, не е собственост на водача, а при него е пътувал и спътник, който не е пострадал. Разследващите ще разчитат на неговите свидетелски показания.

► Отделен случай на пътно хулиганство

Прокуратурата съобщи и за друг инцидент, при който е пострадала жена след спор на пътя и физическа саморазправа.

„Пострадалата е с фрактура на черепа и временно опасно разстройство на здравето. Извършителят е установен, задържан и обвинен за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди. С постановление на Софийския районен съд той е оставен за постоянно в ареста“, подчерта Николаев.

По негови думи в хода на разследването обвиняемият е изразил съжаление за случилото се, а делото продължава под надзора на прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Толкова !

    2 1 Отговор
    Толкова !

    Да Не Може !

    Да Носи !

    На Пиене !

    Явно Е !

    Повреден !

    10:50 04.11.2025

  • 2 Защо

    4 0 Отговор
    Се качват да карат пияни след като немогат да карат даже трезви

    10:53 04.11.2025

  • 3 причината е загуба на контрол

    2 1 Отговор
    а какво е довело до това . зачестиха загубилите контрол . няма мантинели , няма празни улици . препълнени улици и тротоари . малкия дявол . никой не е умрял . щом е паралия ще плати . някой лобист в съда ще го измъкне с малка присъда . важно е че купиха тролеи и строят метрото . затова и сградите се цепят .

    11:02 04.11.2025

  • 4 Червената шапчица

    4 0 Отговор
    В други статии чета, че шофиорчето играло си на блъскащи колички е заемал ръководни длъжности в АПИ. Неизживяно детството или професионално изкривяване. 🤗

    Коментиран от #5

    11:07 04.11.2025

  • 5 Коня Солтуклиева

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Червената шапчица":

    На "Автомагистрали"
    Объркал е бул. Витоша с магистрала Тракия, професионална деформация:))

    11:10 04.11.2025

  • 6 МП4

    1 0 Отговор
    150 km/h Спасил го е автомобила и че е ново бмв :) Да се радва че е нямало , да ги е размазал! Сега ще влезе за 1 год при мн мн добър адвокат , ще плати по 10К на ударен автомовил и ще изплати останалата част , с тази на каската(дано да има) към 50К защото бумера е тоталка..Само фара е 8К единия пиша защото знам. Хубав ден :)

    11:17 04.11.2025

  • 7 Ужас

    1 0 Отговор
    при нас до бл.Българка поне сам е влязал в канавката на колко е бил не се знае

    11:24 04.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове