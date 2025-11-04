Пиер Граменя: България е готова за еврото

По-малко от два месеца остават до 1 януари 2026 г., когато България е предвидено да замени лева с еврото.

Управляващият директор на Европейския стабилизационен механизъм (ЕСМ) Пиер Граменя коментира темата в интервю за предаването "Тази сутрин" по bTV.

"Много е важно България да подготви и приеме бюджет в навечерието на присъединяването си към еврозоната", заяви Граменя.

Според него българските показатели изглеждат "доста добре" – дефицит под 3%, забавяща се инфлация и дълг под 30% от БВП. "Много малко държави имат толкова добри цифри", подчерта той.

Правителството обаче планира за следващата година дефицит от 3% и увеличение на осигуровките с 2 процентни пункта. Според Граменя това е допустимо, стига да се запази бюджетната дисциплина и да се направят разумни разходи, особено в сферата на отбраната. Той припомни, че ЕС подготвя нова система за подкрепа на отбраната – програмата "SAVE", към която България също може да се присъедини.

Граменя категорично отхвърли твърденията, че страната ни ще трябва да покрива бюджетни дефицити на други държави, ако стане член на еврозоната.

"България ще участва с 1,2% от капитала на Европейския стабилизационен механизъм, който възлиза на 81 милиарда евро. Тези пари не се използват директно за подкрепа, те служат като гаранция", обясни той.

Европейският стабилизационен механизъм предоставя заеми при много изгодни условия на държави, изпаднали във временни финансови затруднения. "Помощта се дава под формата на заем, не на субсидия, и се връща. Това се е случило само с пет страни през последните 10 години", уточни Граменя.

Той подчерта, че решенията за отпускане на помощ се вземат с консенсус, което означава, че и България ще има право на глас.

"Европейският съюз не може да фалира", подчерта Граменя. Според него еврозоната е единствената част на света с ясни правила, които осигуряват фискална дисциплина.

"Средното съотношение дълг/БВП в Европа е 88%, докато в САЩ е 120%, а в Китай и Япония е дори по-високо. Това е нашето предимство – ние имаме рамка, която принуждава страните да бъдат дисциплинирани", каза той.

Граменя определи присъединяването на България към еврозоната като "голямо постижение".

"Вие вече сте свързали лева с еврото, направихте огромни усилия да намалите инфлацията. Сега ще станете част от един силен клуб, който ще направи страната по-привлекателна за инвеститори и ще увеличи печалбите", заяви той.

По думите на Граменя ключът към стабилните финанси е устойчивият икономически растеж и конкурентоспособността.

"Европа страда от бавен растеж – едва 1–1,5% годишно, два пъти по-нисък от този на САЩ. България трябва да се фокусира върху стимулиране на производителността и иновациите", посъветва той.

Граменя предупреди, че е възможно краткосрочно повишение на цените след въвеждането на еврото, но го определи като "временно явление".

"Примерът с Хърватия показва, че ефектът е кратък, особено когато има ясен контрол и двойно обозначение на цените. Правителството трябва да следи преходът да е плавен", уточни той.