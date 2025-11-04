Новини
България »
Пиер Граменя: България е готова за еврото

Пиер Граменя: България е готова за еврото

4 Ноември, 2025 12:49 628 22

  • пиер граменя-
  • евро-
  • еврозона-
  • българия-
  • бюджет

Европейският стабилизационен механизъм предоставя заеми при много изгодни условия на държави, изпаднали във временни финансови затруднения

Пиер Граменя: България е готова за еврото - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

По-малко от два месеца остават до 1 януари 2026 г., когато България е предвидено да замени лева с еврото.

Управляващият директор на Европейския стабилизационен механизъм (ЕСМ) Пиер Граменя коментира темата в интервю за предаването "Тази сутрин" по bTV.

"Много е важно България да подготви и приеме бюджет в навечерието на присъединяването си към еврозоната", заяви Граменя.

Според него българските показатели изглеждат "доста добре" – дефицит под 3%, забавяща се инфлация и дълг под 30% от БВП. "Много малко държави имат толкова добри цифри", подчерта той.

Правителството обаче планира за следващата година дефицит от 3% и увеличение на осигуровките с 2 процентни пункта. Според Граменя това е допустимо, стига да се запази бюджетната дисциплина и да се направят разумни разходи, особено в сферата на отбраната. Той припомни, че ЕС подготвя нова система за подкрепа на отбраната – програмата "SAVE", към която България също може да се присъедини.

Граменя категорично отхвърли твърденията, че страната ни ще трябва да покрива бюджетни дефицити на други държави, ако стане член на еврозоната.

"България ще участва с 1,2% от капитала на Европейския стабилизационен механизъм, който възлиза на 81 милиарда евро. Тези пари не се използват директно за подкрепа, те служат като гаранция", обясни той.

Европейският стабилизационен механизъм предоставя заеми при много изгодни условия на държави, изпаднали във временни финансови затруднения. "Помощта се дава под формата на заем, не на субсидия, и се връща. Това се е случило само с пет страни през последните 10 години", уточни Граменя.

Той подчерта, че решенията за отпускане на помощ се вземат с консенсус, което означава, че и България ще има право на глас.

"Европейският съюз не може да фалира", подчерта Граменя. Според него еврозоната е единствената част на света с ясни правила, които осигуряват фискална дисциплина.

"Средното съотношение дълг/БВП в Европа е 88%, докато в САЩ е 120%, а в Китай и Япония е дори по-високо. Това е нашето предимство – ние имаме рамка, която принуждава страните да бъдат дисциплинирани", каза той.

Граменя определи присъединяването на България към еврозоната като "голямо постижение".

"Вие вече сте свързали лева с еврото, направихте огромни усилия да намалите инфлацията. Сега ще станете част от един силен клуб, който ще направи страната по-привлекателна за инвеститори и ще увеличи печалбите", заяви той.

По думите на Граменя ключът към стабилните финанси е устойчивият икономически растеж и конкурентоспособността.

"Европа страда от бавен растеж – едва 1–1,5% годишно, два пъти по-нисък от този на САЩ. България трябва да се фокусира върху стимулиране на производителността и иновациите", посъветва той.

Граменя предупреди, че е възможно краткосрочно повишение на цените след въвеждането на еврото, но го определи като "временно явление".

"Примерът с Хърватия показва, че ефектът е кратък, особено когато има ясен контрол и двойно обозначение на цените. Правителството трябва да следи преходът да е плавен", уточни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 6 Отговор
    Ще теглят 21 000 000 000 заем.Готови са

    Коментиран от #3

    12:51 04.11.2025

  • 2 мнение

    2 20 Отговор
    Дано целият свят се изправи срещу съветския съюз и да изринем тази комунистическа ко.чи на. Щом украинците им дават такъв отпор, представи си финландците да се включат и те с дронове и после всяка отделна държава. Да видим дали няма да освободим всички държави на изток.

    Коментиран от #16

    12:52 04.11.2025

  • 3 Луд умора няма

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нова кафеджийница ли ще правиш?

    12:52 04.11.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    12 1 Отговор
    СЛЕДВАЩИЯ И! Д! И! О! Т....

    12:53 04.11.2025

  • 5 Краси

    14 2 Отговор
    а последните 100 години сме за трети път със берлин ,ПСВ , ВСВ и сега ТСВ и ще стане пак същото пак ще загубим и тази война заедно със германците и пак ще плащаме репарации на Русия , И след тази загуба идва и какво ,нов Нроден съд и за държавна ще бъдат съдени всички държавници от 1989 година насам .

    12:54 04.11.2025

  • 6 Сандо

    8 1 Отговор
    Всичко,построно върху лъжи,се срутва със страшна сила.Новата национална катастрофа е пред очите ни,но ние тъпо и упорито се правим,че не я виждаме и наивно се надяваме,че тя ще ни се размине.Уви,няма и това ще е краят на Държавата България,а вероятно и на българите като държавотворен народ.Май че този сценарий си го и заслужаваме.

    12:54 04.11.2025

  • 7 Показаха новите бг евробанкноти

    3 1 Отговор
    Това означава ли, че старите евра да невалидни?

    12:55 04.11.2025

  • 8 Алекххх

    13 4 Отговор
    България я очаква тотален фалит и заробващо дигитално евро! Това е истината ,която не ви казват!

    12:56 04.11.2025

  • 9 000

    6 0 Отговор
    Ще ви стабилизират ежегодно с много изгодни заеми!!!!! Идва рев и мъка.

    12:59 04.11.2025

  • 10 РСМ

    1 7 Отговор
    Бг е циганския клозет на света,мизерницииии всички сте цигани в жалката ви циганска клоака

    13:01 04.11.2025

  • 11 айде

    2 5 Отговор
    марш към комунистическите страни, пришълци, тук не е нрб!

    13:03 04.11.2025

  • 12 Дааа....

    8 0 Отговор
    Нови "изгодни "ЗАЕМИ......до кога??? За това ли влизаме в еврозоната ???

    13:05 04.11.2025

  • 13 чушки

    5 0 Отговор
    Петър Гаменя: България е готова за еврото,ще ни плаща дълговете!

    13:14 04.11.2025

  • 14 Червената шапчица 🥺

    8 0 Отговор
    Откакто се говори за еврото, нито един път не прочетох каква е ползата за обикновенните граждани. Чета само за ползите на бизнеса и олигарсите.

    13:16 04.11.2025

  • 15 Някой

    4 0 Отговор
    Доколко са готови ще се види след 1.1.2026г. Като нищо ще закъсат и по държавни органи, където всичко в бази е в левове.

    Коментиран от #19

    13:19 04.11.2025

  • 16 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "мнение":

    ми шо си оше тука бе жендерасченце лигаво айде бегай да те утрепат на передовая

    13:38 04.11.2025

  • 17 Шопо

    8 0 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    13:39 04.11.2025

  • 18 ЧичоИчо

    2 0 Отговор
    В клуба на богатите се очертаваме като тези които ще разливат на западняците шампанското.

    Коментиран от #22

    14:07 04.11.2025

  • 19 ЧичоИчо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Единствените които ще се окажат неподготвени за еврото ще се окажат държавните институции.

    14:10 04.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 граф Монте Кристо

    0 0 Отговор
    Машалла,аферим,пак го изтри,ще го напиша другаде и няма да го изтрият.

    14:19 04.11.2025

  • 22 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ЧичоИчо":

    По скоро ще я играем тоалетна хартия .

    14:23 04.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове