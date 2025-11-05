Новини
България »
Соломон Бали е избран за първия президент на новоучредения Б'най Б'рит Алианс

Соломон Бали е избран за първия президент на новоучредения Б'най Б'рит Алианс

5 Ноември, 2025 12:49 453

  • соломон бали-
  • б‘ней б‘рит-
  • б'най б'рит алианс-
  • b‘nai b’rith alliance-
  • нов дистрикт

Участници от 20 държави присъстваха на конвенцията, заедно с представител на борда на Б'най Б'рит Израел

Соломон Бали е избран за първия президент на новоучредения Б'най Б'рит Алианс - 1
Снимка: Б‘ней Б‘рит
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

С конвенция в Берлин на Б‘ней Б‘рит инициира нов дистрикт в Европа. Това съобщиха от организацията.

Първият конгрес на Б'най Б'рит Алианс (B‘nai B’rith Alliance) - нов дистрикт, който включва членове на Б'най Б'рит в Северна, Централна и Южна Европа - се състоя в Берлин на 26 и 27 октомври.

Това откриване на нов дистрикт на Б'най Б'рит в Европа е резултат от процес, отнел няколко години и включващ консултации с ръководството на Б'най Б'рит Интернешънъл, както и с представители на европейските ложи на място. Новият дистрикт ще функционира съвместно с Б'ней Б'рит Великобритания и Б'ней Б'рит Франция и включва ложи от около 25 държави, които са организирани в пет региона: Балкани, Скандинавия, Централна Европа, Средиземноморието и немско-фламандски регион.

Участници от 20 държави присъстваха на конвенцията, заедно с представител на борда на Б'най Б'рит Израел. В събитието взе участие и делегация на най-висше ниво на Б'най Б'рит Интернешънъл, водена от международния президент Робърт Шпицер и главния изпълнителен директор Даниел С. Мариашин.
За първи президент на Б'най Б'рит Алианс за следващите 3 години е избран ръководителят на Б‘ней Б‘рит Балкани - Соломон Бали.

Снимка (отдясно наляво): Соломон Бали, президент; Ариела Касуто, вицепрезидент, отговарящ за международните отношения; Михаел Наор, вицепрезидент, отговарящ за стратегията и организацията; Гунар Бьорк, генерален секретар; Робърт Шпицер, президент на Б'най Б'рит Интернешънъл; Дан Мариашин, главен изпълнителен директор на Б'най Б'рит Интернешънъл; Елиз Шазар, член на управителния съвет на Б'най Б'рит Израел; Ричард Щерн, президент на Берлинската ложа. (Не е на снимката: Томас Краус, ковчежник)


Германия
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове