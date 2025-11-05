С конвенция в Берлин на Б‘ней Б‘рит инициира нов дистрикт в Европа. Това съобщиха от организацията.

Първият конгрес на Б'най Б'рит Алианс (B‘nai B’rith Alliance) - нов дистрикт, който включва членове на Б'най Б'рит в Северна, Централна и Южна Европа - се състоя в Берлин на 26 и 27 октомври.

Това откриване на нов дистрикт на Б'най Б'рит в Европа е резултат от процес, отнел няколко години и включващ консултации с ръководството на Б'най Б'рит Интернешънъл, както и с представители на европейските ложи на място. Новият дистрикт ще функционира съвместно с Б'ней Б'рит Великобритания и Б'ней Б'рит Франция и включва ложи от около 25 държави, които са организирани в пет региона: Балкани, Скандинавия, Централна Европа, Средиземноморието и немско-фламандски регион.

Участници от 20 държави присъстваха на конвенцията, заедно с представител на борда на Б'най Б'рит Израел. В събитието взе участие и делегация на най-висше ниво на Б'най Б'рит Интернешънъл, водена от международния президент Робърт Шпицер и главния изпълнителен директор Даниел С. Мариашин.

За първи президент на Б'най Б'рит Алианс за следващите 3 години е избран ръководителят на Б‘ней Б‘рит Балкани - Соломон Бали.

Снимка (отдясно наляво): Соломон Бали, президент; Ариела Касуто, вицепрезидент, отговарящ за международните отношения; Михаел Наор, вицепрезидент, отговарящ за стратегията и организацията; Гунар Бьорк, генерален секретар; Робърт Шпицер, президент на Б'най Б'рит Интернешънъл; Дан Мариашин, главен изпълнителен директор на Б'най Б'рит Интернешънъл; Елиз Шазар, член на управителния съвет на Б'най Б'рит Израел; Ричард Щерн, президент на Берлинската ложа. (Не е на снимката: Томас Краус, ковчежник)