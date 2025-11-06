Мъж е в тежко състояние след падане от покрив на стопанска постройка

Мъж на 65 години падна от покрив на стопанска постройка в местността „Пчелина“.

Около 15.55 часа на 5 ноември в РУ-Ихтиман е постъпил сигнал от столична болница за приет мъж, пострадал след падане.

От полицейските служители е установено, че при подмяна на брезент на стопанска постройка 65-годишният мъж се е подхлъзнал и е паднал от около три метра височина. Настанен е в неврохирургия, в общо тежко състояние.

След оглед на местопроизшествието по случая се води разследване. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.