Турист загина след падане в пропаст край връх Вихрен в Пирин

20 Декември, 2025 15:58 896 16

Тялото му вече се сваля надолу към хижа "Бъндерица"

Турист загина след падане в пропаст край връх Вихрен в Пирин - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

За инцидент с турист под връх Вихрен, потвърдиха за "Нова телевизия" от Планинската спасителна служба – отряд Банско.

Паднал е от Джамджиевите скали и е загинал, казаха от местната спасителна служба. Оттам допълниха, че тялото му вече се сваля надолу към хижа "Бъндерица".

По-рано днес от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст съобщиха, че условията за туризъм в планините са добри, но снежната покривка е заледена и хлъзгава и хората трябва да са много внимателни на такъв терен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    13 0 Отговор
    Само за инфо ....Пирин , Рила и даже Витоша не са кафенета и квартални капанчета в софийските паркове и градинки !!! Не може да припалиш колата и да отскочиш за две бири с картофки и цаца !!! А и трябва да си подходящо облечен , обут и физически в добра форма !!!

    Коментиран от #6

    16:04 20.12.2025

  • 2 Бендида

    16 0 Отговор
    Съжалявам за човека, понякога подценяваме природата и терена. Всъщност Джамджиевият ръб носи името на алпиниста Джамджиев, загинал при тези скали.

    16:04 20.12.2025

  • 3 Напомнящ

    6 1 Отговор
    Да беше си седял на топличко в дома си, а не да драпа за нищо по заледените Джамджиеви скали това нямаше да се случи! Бог да го прости човека,поне е загинал на обичано от него място!!!

    16:04 20.12.2025

  • 4 Защо на Джамджиевия Ръб му казват

    2 0 Отговор
    Джамджиевия Ръб?

    Мир на душата му, жалко но се случва в Планините и на най добрите, никой не е застрахован!

    16:08 20.12.2025

  • 5 Исторически парк

    2 1 Отговор
    Затова народът е измислил терминът баир будала

    Коментиран от #14

    16:09 20.12.2025

  • 6 Тя и цацата вече стана само за Богати

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    и за тези които карат Бугати в България!
    Миналата година във Фантастико 9 лв., тази година 18 лв.!

    16:10 20.12.2025

  • 7 Анонимен

    2 0 Отговор
    Чудесни условия за туризъм.Подканят се всички на планина.

    16:17 20.12.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Бог да го прости!Може и да се е самоубил,защото не иска да влиза в Клуба на богатите.🦧😪🦧

    Коментиран от #12

    16:21 20.12.2025

  • 9 Планината е безопасна ,но за

    0 0 Отговор
    Своите си планински хора , родени и израснали в планината , знаят къде могат и къде не могат да стъпят ,планината не е безопасна за градските хора колкото и да са натрупали опит те си търсят белята

    16:29 20.12.2025

  • 10 Поп

    1 0 Отговор
    Живи и здрави

    16:31 20.12.2025

  • 11 Дядо Гъдю

    0 2 Отговор
    Джамджиев ръб е много сериозен маршрут.Лятото е допустим за туристи , но зимата е само за истински планинари и алпинисти.С пълна зимна екипировка.Няма място за шеги и подигравки.Бог да прости момчето .Бог да е на помощ на родителите му.Нека всеки , тръгващ по маршрута, си спомнят защо е кръстен така и на първо място собствената осигуровка , после фотки ,снимки, еделвайси и прочие.

    16:35 20.12.2025

  • 13 Феникс

    0 0 Отговор
    Пак някой занблуден жълтопаветник със меки китки, абе то там по джамджиев ръб си е като разходка в парка!

    16:36 20.12.2025

  • 14 Феникс

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Исторически парк":

    Вее поленяците у Ветрино си имате само една грамада, фараоня! :)

    16:39 20.12.2025

  • 15 Факт

    0 0 Отговор
    Това не е ли пътеката, слизаща край Казаните!

    16:44 20.12.2025

  • 16 мечо

    0 0 Отговор
    сажалиявам за човека това е нелепа смарт бок да го прости

    16:47 20.12.2025

