Турист загина след падане в пропаст край връх Вихрен в Пирин

За инцидент с турист под връх Вихрен, потвърдиха за "Нова телевизия" от Планинската спасителна служба – отряд Банско.
Паднал е от Джамджиевите скали и е загинал, казаха от местната спасителна служба. Оттам допълниха, че тялото му вече се сваля надолу към хижа "Бъндерица".
По-рано днес от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст съобщиха, че условията за туризъм в планините са добри, но снежната покривка е заледена и хлъзгава и хората трябва да са много внимателни на такъв терен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #6
16:04 20.12.2025
2 Бендида
16:04 20.12.2025
3 Напомнящ
16:04 20.12.2025
4 Защо на Джамджиевия Ръб му казват
Мир на душата му, жалко но се случва в Планините и на най добрите, никой не е застрахован!
16:08 20.12.2025
5 Исторически парк
Коментиран от #14
16:09 20.12.2025
6 Тя и цацата вече стана само за Богати
До коментар #1 от "Сила":и за тези които карат Бугати в България!
Миналата година във Фантастико 9 лв., тази година 18 лв.!
16:10 20.12.2025
7 Анонимен
16:17 20.12.2025
8 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #12
16:21 20.12.2025
9 Планината е безопасна ,но за
16:29 20.12.2025
10 Поп
16:31 20.12.2025
11 Дядо Гъдю
16:35 20.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Феникс
16:36 20.12.2025
14 Феникс
До коментар #5 от "Исторически парк":Вее поленяците у Ветрино си имате само една грамада, фараоня! :)
16:39 20.12.2025
15 Факт
16:44 20.12.2025
16 мечо
16:47 20.12.2025