Новини
България »
Всички градове »
Борисов: Ако правителството падне, в държавата ще настане хаос. Цените ще отидат в небесата

Борисов: Ако правителството падне, в държавата ще настане хаос. Цените ще отидат в небесата

29 Ноември, 2025 13:20 594 40

  • бойко борисов-
  • правителство-
  • падане-
  • цени-
  • хаос

Истинската цел е еврозоната. Следващата стъпка е изваждането на България от сивия списък, коментира лидерът на ГЕРБ

Борисов: Ако правителството падне, в държавата ще настане хаос. Цените ще отидат в небесата - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ако правителството падне, ще настане хаос. Това смята лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той говори пред младежката организация на партията в Разлог. Темата за бюджета беше основна, информират от Нова телевизия.

По думите на Борисов стана ясно, че за съдбата на бюджета и неговото евентуално изтегляне се чака срещата във вторник със синдикатите и работодателите. Борисов уточни, че от опозицията са му потърсили сметка за все още неслучилото се на практика изтегляне на бюджета, като са извадили думи и термини от контекста.

Борисов обясни как е протекла комуникацията вътре в партията за изтеглянето на бюджета: „Аз казах: „Изтеглете бюджета”. Желязков каза: „Не можем да го изтеглим вече ние в Министерския съвет, това трябва да стане с решение на Народното събрание”. Делян Добрев каза така: „Ако замразим действията на бюджетната комисия, ако във вторник правителството се разбере със синдикати и работодатели, ние се разберем с другите три партии, може да се внесе в бюджетна комисия с допълнителен доклад, приема се от бюджетна комисия, влиза в залата и между първо и второ четене, на второ четене се приема и се включваме до Нова година като тайминг. И Горанов тогава каза: „Но имай предвид, че ако до сряда не се разберем, трябва да подготвим удължителен бюджет, защото от 1 януари има системи, които ще спрат”, преразказа Борисов.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че ако правителството падне, в държавата ще настане хаос: „Мигновен хаос, мигновен. Цените ще отидат в небесата, защото няма този контрол, който в момента се налага“, каза Борисов.

Той коментира и кризата с боклука в София. „Пак си е мръсна София, но вече не се говори, докарал си фирма, и като ги хванахме, няма мутри, няма нищо, но пак си мръсно“. Борисов коментира и вдигането на цените за зоните за паркиране в София: „Когато вдигаш цените и бъркаш в джобовете на софиянци и си от ПП, това се нарича реформа, ако вдигаш с 1% осигуровката, това е грабеж“, каза Борисов, цитиран от БГНЕС.

„Не ме е срам да съм до тези кметове от други партии, които са си свършили работата. Като гледат историята тези демократи на най-овластения си човек в момента дали това ще е основата за разговори, не с мен и ГЕРБ, а с т.нар. дясноцентристка общност, да видим дали това на тях им харесва и това, което десетилетия ни обясняваха, че ако някой е бил в ДС, не трябва да е на никакъв ръководен пост", заяви Борисов. „Ние махахме хора от постове, следователи, които са били в ДС, за да им се доказваме. Когато се каже ВКР трудно човек може да си представи за каква мракобесна служба с какви щети за маса българи става въпрос. Служба, която ако някой застреля някого на границата, се награждаваха с ордени. Историята трябва да се помни, защото техните внуци и деца действат с методите на провокациите на ДС", каза още Борисов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 1 Отговор
    Лъжеха че без бюджет в Евро няма да влезем в еврозоната а се оказа че може.

    13:30 29.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    26 1 Отговор
    В бюджета на Бойко е заложена 100 процента инфлация.Факт!

    13:30 29.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    22 1 Отговор
    От ТИКВА -ТИКВЕНИК става❗

    13:31 29.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Цените ги дигат борсите на Шиши и Бойко.Като им ги вземем ще паднат.

    13:32 29.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    19 0 Отговор
    🤠Сякаш това ще е първото правителство което ще падне, та ще настане хаос 🤠

    13:32 29.11.2025

  • 8 Цените вече са в Небесата благодарение

    23 0 Отговор
    на Вас!
    Правителството трябва да падне и това ще се случи във Вторник 02.12.2025

    13:33 29.11.2025

  • 9 побърканяк

    21 0 Отговор
    Ако не е тиквата слънцето няма да изгрее колкото до цените те и сега са в небесата. Явно не му останало нищо друго освен да плаши хората, че ако не е той ще стане още по-зле.

    Коментиран от #22

    13:33 29.11.2025

  • 10 на вниманието на козяк и цру

    21 0 Отговор
    моля приберете си вересиите в лицето на този и оня дебелия и ги избичете в алкатраз

    13:33 29.11.2025

  • 11 ехааа

    12 0 Отговор
    Спри да заплашваш, защото казваше ,че ще има чивали с трупове от измисленапандемия на КОВИД 19!Ако персонално се страхуваш, не заплашвай хора който няма какво да губят и не забравяй, че търпението им не безгранично. С Пеевски сте свършени колкото и пари да сте откраднали.

    13:34 29.11.2025

  • 12 Точно

    17 0 Отговор
    обратното ! Оставка !!!

    13:36 29.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Реалист

    9 4 Отговор
    България може!
    Може:
    - Без Борисов да е премиер.
    - Без руски газ.
    - Без руски петрол.
    - Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
    А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
    Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
    Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
    А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
    Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂

    13:37 29.11.2025

  • 16 Аз Ли ?

    13 1 Отговор
    Аз Ли ?

    Трябва да Плащам !

    За това Мизерно Правителство !

    Да Изчезва !

    И да Заминава В Ада !

    Заедно със Тези !

    Които Го Подкрепят ! -

    В Затвора !

    Им Е Мястото !

    13:38 29.11.2025

  • 17 кроманьонеца

    11 0 Отговор
    Сега като има кабинет , колко скочиха цените?

    13:39 29.11.2025

  • 18 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    7 1 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.

    Коментиран от #40

    13:39 29.11.2025

  • 19 Време е

    9 1 Отговор
    Радев да идва с танковете

    Коментиран от #27

    13:39 29.11.2025

  • 20 Ако правителството

    11 0 Отговор
    Не падне и тия не са по затворите.спукана ни е работата

    13:39 29.11.2025

  • 21 Град Симитли

    3 0 Отговор
    "... Отец Дионисий ми е казвал как идват парите..."
    .. Нъл тъй?!

    13:40 29.11.2025

  • 22 Последния Софиянец

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "побърканяк":

    Борсите ги държат Шиши и Бойко.Лятото те направиха инфлация за да запълнят дупката в бюджета.Теменужка се хвалеше че от инфлацията събра 6 млрд отгоре.

    13:41 29.11.2025

  • 23 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    4 0 Отговор
    Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
    Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.

    Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.

    13:41 29.11.2025

  • 24 ФЕЙК - либераст

    7 0 Отговор
    Велико Нещастие за българския народ е, че има за вожд и наставник такъв божи помазаник - най- честния сред лъжците и най-некрадливия сред крадците като бойко борисов! В очакване сме сега да измоли от Господа манна небесна и като Христос да нахрани целия народ с 2 риби и 5 хляба! Веднага да го канонизират за светец !

    13:41 29.11.2025

  • 25 европиец

    10 0 Отговор
    Сега е по скъпо от Германия . Спираме еврото , цените падат .

    13:42 29.11.2025

  • 26 Ида падне и да не падне

    5 0 Отговор
    За нищо не става това правителство. А и ти си виновен , нали си подбиращ кадрите за министри , сложил си най некадърните.

    13:44 29.11.2025

  • 27 Има ли още шарани?

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Време е":

    Радев е с тях, правят само циркове за пред хората.

    13:45 29.11.2025

  • 28 Ура,,Ура

    5 0 Отговор
    Тоя пак се заиграва със страховете на хората. И после пак ще играе "доброто ченге". Докога бе тулуп? Изтри се тая плоча отдавна. Не вървиш изобщо с твоите номерца. Младите хора виждат колко си жалък. И твоя ортак също. Времето ви свършва. И го знаете. Личи си по това, че ставате все по нервни.

    13:45 29.11.2025

  • 29 Велики мислители

    4 0 Отговор
    "Един мъж, който не си държи на думата, струва толкова, колкото въздуха над главата му" - зулус слаФчо.

    "Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате" - Буда Хелоина, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин

    "Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше

    "Когато комунистът говори, той лъже; когато мълчи, той крие; когато има власт, той краде; когато губи власт, той разрушава." Маргарет Тачър

    Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.

    13:47 29.11.2025

  • 30 Усмихнат

    4 0 Отговор
    Не чакайте да падне тавана. В понеделник всички заедно на протеста. Иначе двамата дебелаци ще ни щавят колкото им се иска.

    13:48 29.11.2025

  • 31 Опааа

    2 0 Отговор
    Ако падне…всенародно веселие! Но за да падне трябва да се събудим и да ги принудим да паднат и никога повече да не се изправят!

    13:49 29.11.2025

  • 32 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор
    Тия вече не могат да намерят с какво да ни плашат и пак подкараха цените. Ами няма да купуваме бе, и по лоши години сме преживели, когато един хляб струваше колкото 3 надника, че и на всичко отгоре чакахме на опашка още преди да са го донесли или опекли.

    13:49 29.11.2025

  • 33 Тоя създава и разпостранява слухове

    3 0 Отговор
    Трябва да бъде прибран на топло.

    13:50 29.11.2025

  • 34 Висока цена

    2 0 Отговор
    бих платил само всички като теб Баце да върнат заграбеното и да ви пратят в Белене да ловите риба и да строите АЕЦ !
    Кеф цена няма !

    13:50 29.11.2025

  • 35 Понеделник 01.12.2025та

    2 0 Отговор
    300 000 Софиянци в триъгълника на Властта.
    Чао Мутри.

    13:50 29.11.2025

  • 36 пеев свинефски 🐷

    2 0 Отговор
    ще спукам българите от бой с моите хора
    аз не само съм гарант за демокрацията
    АЗ СЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА
    вие сте никой

    13:50 29.11.2025

  • 37 икономист

    1 0 Отговор
    Глупости .Бюджета на голямото Д ще направи цените още по високи .Стопираме Еврото и цените падат с 50 % гарантирам .

    13:50 29.11.2025

  • 38 ГЕРБмафи

    0 0 Отговор
    Без Тиквата слънцето няма да изгрее!

    13:50 29.11.2025

  • 39 Азззззззз

    0 0 Отговор
    Каква сделка е направил тоя, че смисъла на това правителство да е еврозоната?! Ше ни загроби и януари правителството ще падне та служебно правителство на Радев да отнесе негативите от този безроден акт.

    13:51 29.11.2025

  • 40 Анекс

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":

    Редовият гербер не е неосъзната копейка.Редовият гербер е комунист.

    13:52 29.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол