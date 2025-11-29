Борисов: Ако правителството падне, в държавата ще настане хаос. Цените ще отидат в небесата

Ако правителството падне, ще настане хаос. Това смята лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той говори пред младежката организация на партията в Разлог. Темата за бюджета беше основна, информират от Нова телевизия.
По думите на Борисов стана ясно, че за съдбата на бюджета и неговото евентуално изтегляне се чака срещата във вторник със синдикатите и работодателите. Борисов уточни, че от опозицията са му потърсили сметка за все още неслучилото се на практика изтегляне на бюджета, като са извадили думи и термини от контекста.
Борисов обясни как е протекла комуникацията вътре в партията за изтеглянето на бюджета: „Аз казах: „Изтеглете бюджета”. Желязков каза: „Не можем да го изтеглим вече ние в Министерския съвет, това трябва да стане с решение на Народното събрание”. Делян Добрев каза така: „Ако замразим действията на бюджетната комисия, ако във вторник правителството се разбере със синдикати и работодатели, ние се разберем с другите три партии, може да се внесе в бюджетна комисия с допълнителен доклад, приема се от бюджетна комисия, влиза в залата и между първо и второ четене, на второ четене се приема и се включваме до Нова година като тайминг. И Горанов тогава каза: „Но имай предвид, че ако до сряда не се разберем, трябва да подготвим удължителен бюджет, защото от 1 януари има системи, които ще спрат”, преразказа Борисов.
Лидерът на ГЕРБ заяви, че ако правителството падне, в държавата ще настане хаос: „Мигновен хаос, мигновен. Цените ще отидат в небесата, защото няма този контрол, който в момента се налага“, каза Борисов.
Той коментира и кризата с боклука в София. „Пак си е мръсна София, но вече не се говори, докарал си фирма, и като ги хванахме, няма мутри, няма нищо, но пак си мръсно“. Борисов коментира и вдигането на цените за зоните за паркиране в София: „Когато вдигаш цените и бъркаш в джобовете на софиянци и си от ПП, това се нарича реформа, ако вдигаш с 1% осигуровката, това е грабеж“, каза Борисов, цитиран от БГНЕС.
„Не ме е срам да съм до тези кметове от други партии, които са си свършили работата. Като гледат историята тези демократи на най-овластения си човек в момента дали това ще е основата за разговори, не с мен и ГЕРБ, а с т.нар. дясноцентристка общност, да видим дали това на тях им харесва и това, което десетилетия ни обясняваха, че ако някой е бил в ДС, не трябва да е на никакъв ръководен пост", заяви Борисов. „Ние махахме хора от постове, следователи, които са били в ДС, за да им се доказваме. Когато се каже ВКР трудно човек може да си представи за каква мракобесна служба с какви щети за маса българи става въпрос. Служба, която ако някой застреля някого на границата, се награждаваха с ордени. Историята трябва да се помни, защото техните внуци и деца действат с методите на провокациите на ДС", каза още Борисов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Реалист
Може:
- Без Борисов да е премиер.
- Без руски газ.
- Без руски петрол.
- Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂
13:37 29.11.2025
18 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.
Коментиран от #40
13:39 29.11.2025
23 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.
Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .
Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.
Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.
13:41 29.11.2025
29 Велики мислители
"Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате" - Буда Хелоина, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин
"Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше
"Когато комунистът говори, той лъже; когато мълчи, той крие; когато има власт, той краде; когато губи власт, той разрушава." Маргарет Тачър
Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
13:47 29.11.2025
