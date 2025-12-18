WWF България: Падане на забрана за строителство застрашава природен парк „Витоша”

До 5 януари тече обществено обсъждане на предложения за промяна на плана за управление на Природен парк “Витоша”. Ако предложенията бъдат приети, планът ще разреши строителството на ски писти, пътища и водохващания на територията на парка, алармира коалицията от неправителствени организации и граждански групи “За да остане природа в България”, в която членува и WWF.

Природозащитниците настояват, че проектът за нов план е проблемен по много линии и че пътят към ремонт на лифтове не може да минава през отслабване на режимите на опазване на природата. Те призовават гражданите да участват активно в общественото обсъждане на актуализацията на план за управление на природния парк и да не позволят отслабване на природозащитните режими. Крайният срок за подаване на становища, обявен от Дирекцията на природен парк „Витоша“ е 5 януари.

Процедурни нарушения и хаос: Проектът дава рамка за бъдещо развитие в сферите туризъм, ползване на води и транспорт, за това законът изисква да бъде подложен на задължителна екологична оценка. Такава процедура не е стартирана. Наредбата за планове за управление на защитени територии изисква обществено обсъждане не само с писмени становища, а на живо, с представяне на проекта от възложителя, протокол и възможност граждани да изкажат становища. Такова няма насрочено. На линка за актуализацията са качени само документите, преработени през 2025 г., но не е даден линк за останалите приложения от плана, разработени през 2014 - 2015 г. Избран е крайно неподходящ момент за обществено обсъждане през коледните и новогодишни празници, в които хората да четат документи, само основният от които е над 500 страници.

Качество на документа: Почти всички данни за видове и местообитания в описателната част на плана са остарели, и са отпреди 10 години. Данните за водите са от преди 15 години, независимо че защитената територия, осигурява част от питейната вода за столицата и редица населени места около планината Витоша. Липсва връзка между експертните оценки и анализите от Част 1 с режимите и проектите. Няма никакви предвидени дейности за адресиране на проблеми от описателната част като например установените частни държавни и общински имоти: по закон държавните и общински имоти в защитените територии са публични, като това ги предпазва от продажба и други сделки.

Отслабване на природозащитните режими: Въвеждат се нови изключения за строителство като се позволяват нови пътища, нови ски писти и нови лифтове на нови места, вместо да остане възможността от сега действащите режими за ремонт на съществуващи съоръжения. Това е направено въпреки изискването на закона за защитените територии, че опазването на природата има предимство пред останалите дейности в тях.

Няма проблем да се ремонтират съществуващите съоръжения в парка: Сега действащият план за управление на природния парк, съчетан с разпоредбите на закона за горите позволяват ремонт на съществуващите въжени линии в парка. Причината те да не работят в момента, е единствено нежеланието на собственика, „Витоша – ски“. Към момента няма институция, която да е отказала да съгласува техен проект за ремонт на въжени линии. Поведението на фирмата е форма на изнудване, с цел институциите да приемат отслабване на режимите на парка и строеж на нови ски писти и лифтове на нови места. „Витоша-ски“ показаха този свой план още през 2009 г. с предложения от тях специализиран подробен устройствен план на ски-зона „Алеко“. Техните желания обаче означават нови сечи и ново строителство в природния парк, което е недопустимо, особено предвид факта че „Витоша“ е природният парк с най-гъсто разположените обекти за рекреация, туризъм и спорт в страната.

Ключово за опазването на „Витоша“ е този план да бъде преработен, като се отчетат актуални данни за състоянието на екосистемите и биологичното разнообразие и се изготвят и режими, гарантиращи опазването на защитената територия. Най-старият природен парк на Балканите заслужава повече.