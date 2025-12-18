Новини
България »
WWF България: Падане на забрана за строителство застрашава природен парк „Витоша”

WWF България: Падане на забрана за строителство застрашава природен парк „Витоша”

18 Декември, 2025 10:16 533 7

  • wwf българия-
  • забрана-
  • падане-
  • строителство-
  • природен парк витоша-
  • витоша-
  • планина

Няма проблем да се ремонтират съществуващите съоръжения в парка. Най-старият природен парк на Балканите заслужава повече

WWF България: Падане на забрана за строителство застрашава природен парк „Витоша” - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

До 5 януари тече обществено обсъждане на предложения за промяна на плана за управление на Природен парк “Витоша”. Ако предложенията бъдат приети, планът ще разреши строителството на ски писти, пътища и водохващания на територията на парка, алармира коалицията от неправителствени организации и граждански групи “За да остане природа в България”, в която членува и WWF.

Природозащитниците настояват, че проектът за нов план е проблемен по много линии и че пътят към ремонт на лифтове не може да минава през отслабване на режимите на опазване на природата. Те призовават гражданите да участват активно в общественото обсъждане на актуализацията на план за управление на природния парк и да не позволят отслабване на природозащитните режими. Крайният срок за подаване на становища, обявен от Дирекцията на природен парк „Витоша“ е 5 януари.

Процедурни нарушения и хаос: Проектът дава рамка за бъдещо развитие в сферите туризъм, ползване на води и транспорт, за това законът изисква да бъде подложен на задължителна екологична оценка. Такава процедура не е стартирана. Наредбата за планове за управление на защитени територии изисква обществено обсъждане не само с писмени становища, а на живо, с представяне на проекта от възложителя, протокол и възможност граждани да изкажат становища. Такова няма насрочено. На линка за актуализацията са качени само документите, преработени през 2025 г., но не е даден линк за останалите приложения от плана, разработени през 2014 - 2015 г. Избран е крайно неподходящ момент за обществено обсъждане през коледните и новогодишни празници, в които хората да четат документи, само основният от които е над 500 страници.

Качество на документа: Почти всички данни за видове и местообитания в описателната част на плана са остарели, и са отпреди 10 години. Данните за водите са от преди 15 години, независимо че защитената територия, осигурява част от питейната вода за столицата и редица населени места около планината Витоша. Липсва връзка между експертните оценки и анализите от Част 1 с режимите и проектите. Няма никакви предвидени дейности за адресиране на проблеми от описателната част като например установените частни държавни и общински имоти: по закон държавните и общински имоти в защитените територии са публични, като това ги предпазва от продажба и други сделки.

Отслабване на природозащитните режими: Въвеждат се нови изключения за строителство като се позволяват нови пътища, нови ски писти и нови лифтове на нови места, вместо да остане възможността от сега действащите режими за ремонт на съществуващи съоръжения. Това е направено въпреки изискването на закона за защитените територии, че опазването на природата има предимство пред останалите дейности в тях.

Няма проблем да се ремонтират съществуващите съоръжения в парка: Сега действащият план за управление на природния парк, съчетан с разпоредбите на закона за горите позволяват ремонт на съществуващите въжени линии в парка. Причината те да не работят в момента, е единствено нежеланието на собственика, „Витоша – ски“. Към момента няма институция, която да е отказала да съгласува техен проект за ремонт на въжени линии. Поведението на фирмата е форма на изнудване, с цел институциите да приемат отслабване на режимите на парка и строеж на нови ски писти и лифтове на нови места. „Витоша-ски“ показаха този свой план още през 2009 г. с предложения от тях специализиран подробен устройствен план на ски-зона „Алеко“. Техните желания обаче означават нови сечи и ново строителство в природния парк, което е недопустимо, особено предвид факта че „Витоша“ е природният парк с най-гъсто разположените обекти за рекреация, туризъм и спорт в страната.

Ключово за опазването на „Витоша“ е този план да бъде преработен, като се отчетат актуални данни за състоянието на екосистемите и биологичното разнообразие и се изготвят и режими, гарантиращи опазването на защитената територия. Най-старият природен парк на Балканите заслужава повече.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На Мусала

    4 2 Отговор
    ако искат да строят. Аз напускам тази обречена страна с народ който иска само пари, къщи и коли

    Коментиран от #4

    10:20 18.12.2025

  • 2 Наричат ви зелена мафия

    5 2 Отговор
    Тази организация е вредна за България, трябва да бъде забранена.

    10:22 18.12.2025

  • 3 Сила

    4 3 Отговор
    Недейте така бе , дайте шанс на касиерчето Цеко Минев и герберопитеците му да застроят между хижа Алеко и Черни връх .....само там остана голо петно на Витоша !!! Всеки ден го гледам през прозореца си и е много грозно , на фона на хилядите светлини от мутробароците в подножието му !!!

    10:24 18.12.2025

  • 4 Сила

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "На Мусала":

    Чакай ме , и аз идвам ...един ден на Територията ще останат само циганите и милиционерите !!!

    10:25 18.12.2025

  • 5 Айде

    5 0 Отговор
    Аман от неграмотници! Витоша отдавна трябваше да се облагороди и обвърже умно с двумилионна София! Без жилищно строителство, разбира се! Но непрекъснато разни идиоти пречат!

    10:32 18.12.2025

  • 6 Нови лифтове и модерна инфраструктура

    1 1 Отговор
    Как да се ремонтират и експлоатират лифтове с възраст между 50-70години.
    Трябва да се построят нови лифтове и да се подобри достъпа до планината.
    От 15 години Столична община отказва да съгласува и саботира по всякакъв начин Витоша ски.

    10:33 18.12.2025

  • 7 Гост

    2 0 Отговор
    Коя гнусна мутра спазва тая забрана?! Никоя! Строи се все по-нагоре и по-нагоре. Никой не споменава огромното имение над Бистрица, в полите на Витоша.

    10:41 18.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове