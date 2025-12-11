Виденов, Борисов, Орешарски, а сега и Желязков: Кои правителства паднаха след протести?

Правителството на Росен Желязков подаде оставка след многохилядните протести в цялата страна. Това е първият кабинет от повече от десетилетие, който пада след гражданско недоволство.

24 правителства са управлявали България след 1991 година. Почти половината от тях са били служебни, припомнят от bTV.

Стачките през 1992 г.

Преди повече от 30 години кабинетът на Филип Димитров, който разчита на подкрепата на ДПС, е изправен пред недоволство и стачки. Дори синдикат „Подкрепа“ се обявява срещу правителството. През лятото на 1992 година към нападките срещу правителството се присъединява и президентът Жельо Желев.

Държавният глава свиква пресконференция в Бояна, на която остро критикува правителството, че е обявило война на медиите, синдикатите, църквата, президентството и извънпарламентарните политически формации – епизод, наречен по-късно „Боянски ливади“. Два месеца по-късно кабинетът на Филип Димитров внася вот на доверие, но губи гласуването.

В рамките на същия парламент се избира нов състав на Министерския съвет. Зад него застава мнозинството на БСП и ДПС. Кабинетът на Любен Беров оцелява след шест вота на недоверие, искани от СДС, но подава оставка през 1994 г.

"Виденовата зима“

Кабинетът на Жан Виденов е вторият, който пада след масови протести. Хиперинфлацията, недостигът на хранителни продукти и икономическият колапс на държавата водят до оставката на правителството през декември 1996 г.

Докато кабинетът „Виденов“ продължава да изпълнява функциите си до избирането на ново редовно или служебно правителство, има нови протести, бунт и щурм на парламента, което ускорява процедурата по съставяне на служебен кабинет и назначаването на парламентарни избори.

След падането на Виденов, на 4 февруари 1997 година Георги Първанов, лидер на БСП, и Николай Добрев, кандидат за премиер, връчват на Петър Стоянов папка за съставяне на правителство в рамките на оставащия мандат на 37-ото Народно събрание.

Стоянов отказва да вземе папката, а след Консултативен съвет за национална сигурност, а в рамките на същия ден БСП връща мандата. Втори и трети мандат не е връчван публично, а изявление на Петър Стоянов, отпечатано в бр. 34 на в-к „Демокрация“ от 5 февруари 1997 г., хвърля светлина върху казаното на „Дондуков“ 2.

„Антимонополните протести“

Правителствата на Иван Костов, Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев са първите, изкарали пълен мандат, макар и да губят избори след това.

Първото правителство на Бойко Борисов подава оставка през 2013 г. след „Антимонополните протести“. Недоволството започва от зимата на 2013 г. са политически протести, започнали в края на януари 2013 г. и обхванали над тридесет града в България. Първоначално породени от високи сметки за електричество и насочени срещу електроразпределителните дружества (монополисти на държавно регулирания пазар за електроенергия), протестите се насочват срещу политическата система въобще.

#ДАНСwithme

ГЕРБ печели последвалите парламентарни избори, но не успява да състави мнозинство в Народното събрание. Правителството е оглавено от кандидата на БСП за премиер – финансистът Пламен Орешарски, който сформира експертен кабинет от представители на БСП, ДПС и независими експерти.

Изборът на Делян Пеевски за председател на ДАНС доведе до протести под надслов #ДАНСwithme, продължили повече от година. След 405 дни на протести кабинетът „Орешарски“ подава оставка.

Второто правителство на Бойко Борисов подава оставка след загубата на президентските избори през 2016 година, а кабинетът „Борисов 3“ управлява пълен мандат до 2021 година, въпреки големите протести и блокади през 2020 година.

Изборна въртележка и „домовата книга“

След два служебни кабинета беше избрано редовно правителство – това на Кирил Петков, подкрепено от ПП, ИТН, БСП и ДБ. То падна след вот на недоверие.

Правителството на Денков-Габриел подава оставка, за да се осъществи уговорената „ротация“ на премиери, но ПП-ДБ и ГЕРБ така и не стигнаха до съгласие как да изглежда следващия кабинет, чийто премиер трябваше да бъде Мария Габриел.

Турбулентната политическа обстановка и сега извежда на преден план въпросът за това как ще се формира редовно правителство. А преди него на „Дондуков 2“ отново ще отворят „домовата книга“, за да се назначи служебен кабинет и проведат нови предсрочни избори.