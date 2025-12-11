Новини
Виденов, Борисов, Орешарски, а сега и Желязков: Кои правителства паднаха след протести?

11 Декември, 2025 21:14 847 32

  • правителства-
  • падане-
  • оставки-
  • жан виденов-
  • бойко борисов-
  • пламен орешарски

24 правителства са управлявали България след 1991 година. Почти половината от тях са били служебни

Виденов, Борисов, Орешарски, а сега и Желязков: Кои правителства паднаха след протести? - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството на Росен Желязков подаде оставка след многохилядните протести в цялата страна. Това е първият кабинет от повече от десетилетие, който пада след гражданско недоволство.

24 правителства са управлявали България след 1991 година. Почти половината от тях са били служебни, припомнят от bTV.

Стачките през 1992 г.

Преди повече от 30 години кабинетът на Филип Димитров, който разчита на подкрепата на ДПС, е изправен пред недоволство и стачки. Дори синдикат „Подкрепа“ се обявява срещу правителството. През лятото на 1992 година към нападките срещу правителството се присъединява и президентът Жельо Желев.

Държавният глава свиква пресконференция в Бояна, на която остро критикува правителството, че е обявило война на медиите, синдикатите, църквата, президентството и извънпарламентарните политически формации – епизод, наречен по-късно „Боянски ливади“. Два месеца по-късно кабинетът на Филип Димитров внася вот на доверие, но губи гласуването.

В рамките на същия парламент се избира нов състав на Министерския съвет. Зад него застава мнозинството на БСП и ДПС. Кабинетът на Любен Беров оцелява след шест вота на недоверие, искани от СДС, но подава оставка през 1994 г.

"Виденовата зима“

Кабинетът на Жан Виденов е вторият, който пада след масови протести. Хиперинфлацията, недостигът на хранителни продукти и икономическият колапс на държавата водят до оставката на правителството през декември 1996 г.

Докато кабинетът „Виденов“ продължава да изпълнява функциите си до избирането на ново редовно или служебно правителство, има нови протести, бунт и щурм на парламента, което ускорява процедурата по съставяне на служебен кабинет и назначаването на парламентарни избори.

След падането на Виденов, на 4 февруари 1997 година Георги Първанов, лидер на БСП, и Николай Добрев, кандидат за премиер, връчват на Петър Стоянов папка за съставяне на правителство в рамките на оставащия мандат на 37-ото Народно събрание.

Стоянов отказва да вземе папката, а след Консултативен съвет за национална сигурност, а в рамките на същия ден БСП връща мандата. Втори и трети мандат не е връчван публично, а изявление на Петър Стоянов, отпечатано в бр. 34 на в-к „Демокрация“ от 5 февруари 1997 г., хвърля светлина върху казаното на „Дондуков“ 2.

„Антимонополните протести“

Правителствата на Иван Костов, Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев са първите, изкарали пълен мандат, макар и да губят избори след това.

Първото правителство на Бойко Борисов подава оставка през 2013 г. след „Антимонополните протести“. Недоволството започва от зимата на 2013 г. са политически протести, започнали в края на януари 2013 г. и обхванали над тридесет града в България. Първоначално породени от високи сметки за електричество и насочени срещу електроразпределителните дружества (монополисти на държавно регулирания пазар за електроенергия), протестите се насочват срещу политическата система въобще.

#ДАНСwithme

ГЕРБ печели последвалите парламентарни избори, но не успява да състави мнозинство в Народното събрание. Правителството е оглавено от кандидата на БСП за премиер – финансистът Пламен Орешарски, който сформира експертен кабинет от представители на БСП, ДПС и независими експерти.

Изборът на Делян Пеевски за председател на ДАНС доведе до протести под надслов #ДАНСwithme, продължили повече от година. След 405 дни на протести кабинетът „Орешарски“ подава оставка.

Второто правителство на Бойко Борисов подава оставка след загубата на президентските избори през 2016 година, а кабинетът „Борисов 3“ управлява пълен мандат до 2021 година, въпреки големите протести и блокади през 2020 година.

Изборна въртележка и „домовата книга“

След два служебни кабинета беше избрано редовно правителство – това на Кирил Петков, подкрепено от ПП, ИТН, БСП и ДБ. То падна след вот на недоверие.

Правителството на Денков-Габриел подава оставка, за да се осъществи уговорената „ротация“ на премиери, но ПП-ДБ и ГЕРБ така и не стигнаха до съгласие как да изглежда следващия кабинет, чийто премиер трябваше да бъде Мария Габриел.

Турбулентната политическа обстановка и сега извежда на преден план въпросът за това как ще се формира редовно правителство. А преди него на „Дондуков 2“ отново ще отворят „домовата книга“, за да се назначи служебен кабинет и проведат нови предсрочни избори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    Има предложение да се обяви 11 ти декември за Национален празник на България.Тази дата ще обедини всички.

    Коментиран от #3, #4, #17, #32

    21:15 11.12.2025

  • 2 Сатана Z

    2 6 Отговор
    Къв смешен Софийски.МайданБаце и Шиши знаят кога да се снишат ,точно преди големия грабеж на Банго Васи.Баже ако беше насъскал жандармерията,жълтооаветниците още щяха да се търкалят по паветата с разбити ченета.

    Коментиран от #9

    21:18 11.12.2025

  • 3 Леко изчакай!

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нека минат 3 месеца, да видим, дали ще има България, а после е лесно.

    21:19 11.12.2025

  • 4 Сатана Z

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И кои сте Вие.......всички?Определете се да не ви сбъркат после при филтрацията!

    21:19 11.12.2025

  • 5 ХиХи

    2 4 Отговор
    Виденов беше паднал като почнаха протестите заради едни цени, ся иде юро ша фърчат ли цени? Кики и кококи също са в кюпа с юрозонаре

    21:20 11.12.2025

  • 6 хихик

    4 4 Отговор
    Празник на глупостта е по-точно

    21:21 11.12.2025

  • 7 Докога ще им гледаме ?

    8 0 Отговор
    Бандитските муцуни на малките тикви / тулупчетата.

    21:22 11.12.2025

  • 8 МНОГО УМНО.

    8 6 Отговор
    БРАВО БЕЗМОЗЪЧНИ! СЕГА КАКВО ЩЕ ПРАВИМ? ПАК ЛИ ЩЕ СЪБИРАМЕ МИНИСТРИ ОТ УЛИЦАТА, КАТО РАДЕВ ШАРЛАТАНИТЕ?

    Коментиран от #10

    21:22 11.12.2025

  • 9 боко и шиши

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    са на бунището за комунета!

    21:23 11.12.2025

  • 10 Бойко Разбойко

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "МНОГО УМНО.":

    Рая Назарян я прибрах в джипката от околовръстното.

    Коментиран от #12

    21:24 11.12.2025

  • 11 сенки от миналото

    6 0 Отговор
    Срещу вота за доверие внесен от тогавашния министър председател Филип Димитров, гласува ДПС начело със Доган, обслужвайки интересите на наследника на БКП и "възродителния процес"- преименуван на БСП на партиен конгрес, за да бъде назначено беровото правителство на мутренските времена.

    21:25 11.12.2025

  • 12 рая

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бойко Разбойко":

    не е вярно имам вишо!!!!

    Коментиран от #14

    21:26 11.12.2025

  • 13 ПРОТЕСТА СРЕЩУ БЮДЖЕТА?

    4 3 Отговор
    ДА ТИ ДАВАТ ПАРИ А ТИ ДА СИ РИТАШ КАНЧЕТО? ЩО БЕ, ОБРАЗОВАНИ? СТАНАХТЕ ЗА СМЯХ И НА ЦИГАНИТЕ.

    21:26 11.12.2025

  • 14 Бойко Разбойко

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "рая":

    Френска филология

    21:26 11.12.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    6 4 Отговор
    След виденова зима следва жълтокопитна зима.

    21:27 11.12.2025

  • 16 име

    3 2 Отговор
    За домовата книга, пълна с ДПСари и ГРОБаджии, ще благодарите на ПpocтитеПарчета и ДайБългария, и лично на христо шехерезадата. Вместо обещанията зо реформи в правосъдието, прокуратурата, да се попълват квоти, да се избират нови членове на ВСС, хубостниците това свършиха. Плюс теглене на кредити за да има за увеличение на калпак на държавни хрантутници, вместо заканите за реформи и съкращения.

    21:28 11.12.2025

  • 17 ококорен

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Погрешка или пък не но прочетох в коментара ти: празника 11 декември ще ОБЕДНИ всички, та чак се ококорих като...

    21:30 11.12.2025

  • 18 НЯКЪДЕ ОКТОМВРИ ДОГОДИНА!!!

    4 3 Отговор
    МАРТ ИЗБОРИ, ТРИ МЕСЕЦА СЪСТАВЯНЕ НА КАБИНЕТ, ДВА МЕСЕЦА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС И КОГА ЩЕ ПРАВЯТ БЮДЖЕТ 2026? БОЙКО ГИ ПУСНА ПО ПАРАПЕТА.

    Коментиран от #23

    21:30 11.12.2025

  • 19 Фактолог

    7 1 Отговор
    Орешарски умните и красивите го свалиха заради 1 милиард изтеглен кредит, сега умнокрасивите теглят по 20 милиарда на година и не им стигат , защото са вече са само красиви.

    21:30 11.12.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Бедните ще поемат всичко което им сервираха олигофрените от протестите. Богатите ще карат ски и ще се въргалят в спа хотелите.

    21:32 11.12.2025

  • 21 Хахахаха

    1 3 Отговор
    Значи в България може да се сваля правителство с протести и то много пъти, а когато свалиха Янукович, това вече било платено? А вие безплатно ли сваляте? Ако вие сваляте безплатно, то те защо според вас не свалят безплатно?

    21:33 11.12.2025

  • 22 Дядо Ванг

    3 1 Отговор
    Следващото правителство , което ще падне по същият начин ще бъде бъдещото правителство на ГЕРБ и ппдб/ЛГБТ подкрепени от Пеевски!

    21:33 11.12.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "НЯКЪДЕ ОКТОМВРИ ДОГОДИНА!!!":

    Бойко им намаза ските и ги пусна от баира. Фри стайл.

    21:34 11.12.2025

  • 24 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Държавата е пред фалит. Без бюджет.Без правителство.Точно преди празниците и смяната на парите.
    Ще видите кон боб яде ли след 2 седмици ако до тогава не се случи и по-лошо то.Йората да зпочнат да си теглят спестяванията от банките

    Коментиран от #27, #28

    21:40 11.12.2025

  • 25 ТИЯ ЗА НИЩО НЕ СТАВАТ.

    5 4 Отговор
    КОЙ СЕГА ЩЕ МИ ВДИГНЕ ПЕНСИЯТА ДОГОДИНА? РАДЕВ, КИРО, КОСТЯ ИЛИ ИВИЛИН?

    Коментиран от #31

    21:42 11.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Червената шапчица

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    Да благодарим на Бойко и Шиши. Те са царе в създаването на проблеми. 🤗

    21:46 11.12.2025

  • 28 Данко

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    Ти явно си бил кандидат за директор на ТКЗС.
    Ама и за там трябва поне четвърти клас завършен,
    така че не те е огряло.

    21:51 11.12.2025

  • 29 Аееее

    0 0 Отговор
    Победиха Бойко с пистолет играчка

    22:24 11.12.2025

  • 30 Емигрант

    0 0 Отговор
    Защо в България не се организира един протест с искане РАЗСЛЕДВАНЕ, СЪД, ЗАТВОР И ОТНЕМАНЕ НА ЦЯЛОТО ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЦИ УЧАСТВАЛИ В УПРАВЛЕНИЕТО СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ СОЦИАЛИЗМА ! Лесно се доказват кражбите им, много лесно, НАП ги разследва с целите им фамилии, колко и каксо са притежавали преди и след 10.11.1989 г., как е придобито и за колко кратко време при какви месечни доходи и какво платени данъци ? ЛЕСНО И БЪРЗО САМО ДА ИМА ЖЕЛАНИЕ !

    22:34 11.12.2025

  • 31 А променке, ти

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ТИЯ ЗА НИЩО НЕ СТАВАТ.":

    се появи бе, пак със скрит ник ? Как ме разбра, че простотията ти е такава плоскост която винаги теб пързаля ?

    22:38 11.12.2025

  • 32 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Очертават се няколко години, в които нито ще има редовно правителство, нито ще има редовен бюджет. Почва големият хаос! Честито българи!

    22:49 11.12.2025

