Асен Василев: Дясната партия ГЕРБ прави най-голямото увеличаване на данъците от Жан Виденов насам

За последните 5 години такова чудо и такъв счупен диалог не е имало - правителството да не може да събере работодатели и синдикати на една маса, финансовият министър да не излезе да обясни бюджета си. Очевидно е, че е необходимо да влезе възрастен в стаята и да започне един нормален диалог, професионален, а не политически, коментира лидерът на ПП

Днес ще се проведе извънредна комисия по бюджет и финанси, на която сме поканили синдикатите и работодателите, като и двете страни са потвърдили своето участие. Крайно време е да спре политизирането на въпроса за бюджета, както и хаотичните действия на управляващите. Трябва да се стигне до съгласие за бюджет, който не натоварва бизнеса и гражданите.

Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Асен Василев, който коментира свикването на извънредно заседание на комисията по бюджет и финанси, цитиран от novini.bg.

"Целта на тази комисия е да се чуе гласа на бизнеса и синдикатите - кои мерки биха подкрепили и кои не. Така нормално се случват нещата. Трябва да има ред в този процес. За последните 5 години такова чудо и такъв счупен диалог не е имало - правителството да не може да събере работодатели и синдикати на една маса, финансовият министър да не излезе да обясни бюджета си. Очевидно е, че е необходимо да влезе възрастен в стаята и да започне един нормален диалог, професионален, а не политически. ГЕРБ вчера излъгаха, че работодателите ще присъстват на техния Съвет за съвместно управление. Всички виждаме, че работодателите са против вдигането на осигуровките и данъците. Двата синдиката също имат разминавания. Сега на тази комисия трябва да седнем и чуем всички мнения и предложения. Надявам се да стигнем до нормална рамка, защото този бюджет предвижда най-голямото увеличение на данъците от 1996 година насам. Спомняте си колко атаки имаше, че последните години се води лява политика, а сега дясната партия ГЕРБ прави най-голямото увеличаване на данъците от Жан Виденов насам", добави Василев.

"Най-добре е особеният управител на "Лукойл" да е юридическо лице от голяма компания, оперираща на световните пазари. Ако това не може да се случи, второто най-добро нещо е това лице да е бивш служител на такава международна компания. За да се оперира една рафинерия, се изискват огромни познания, защото това е специфичен бизнес. Не знам какви са предложените имена. Крайно време е да се спрат политическите боричкания и да се подходи сериозно. Трябва да се внесе ред и да започне да се изпълнява изготвения още през 2020 година план. Има план, има ред, а не да се правят импровизации с ново законодателство, писано на коляно за 30 секунди, което после в пленарна зала се променя изцяло. Първото и най-важното е да се гарантира, че нашата икономика няма да спре да работи заради липса на горива", коментира темата за "Лукойл" Асен Василев.


  • 1 честен ционист

    7 13 Отговор
    В България никога не е имало десни партии.

    16:13 12.11.2025

  • 2 Шементи-Капели

    9 3 Отговор
    Каква дясна партия са ГЕРБ !?!?! ГЕРБ са мутри с елементи на неокомунисти и неофашисти, за всекиго по нещо 😁 !

    Коментиран от #6

    16:13 12.11.2025

  • 3 Караджата

    5 3 Отговор
    Буци просто продължи политиката на Пеньоара да раздава пари.

    Коментиран от #13

    16:15 12.11.2025

  • 4 честен ционист

    2 8 Отговор
    Само Румен Овч би спасил България от милиардите на Арбитража.

    16:15 12.11.2025

  • 5 Симеон

    4 2 Отговор
    Тръгнаха срещу малките и средните предприятия, което е голяма грешка. Дано се осъзнаят.

    16:16 12.11.2025

  • 6 честен ционист

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Шементи-Капели":

    ГЕРБ са като либийската джамахирия, само че без петрола.

    16:16 12.11.2025

  • 7 Куп

    4 1 Отговор
    мизерии със съдействие на Магнитския вуйчо , Ананиев , включен в скалъпването на резила !

    16:17 12.11.2025

  • 8 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    И ГЕРБ и ПП са леви популисти

    16:18 12.11.2025

  • 9 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    У територията десни партии няма

    16:19 12.11.2025

  • 10 Горски

    3 5 Отговор
    9 млрд. лв за 9 дни11 млрд. лв. дефицит и 15 млрд. лв. дълг за 2023г.А, КЪДЕ СА 9 МИЛИАРДА ИЗЧЕЗНАЛИ ЗА 9 ДЕНА. След изтеклият "Онзи запис" и аз не мога да повярвам,че тези се правят на загрижени за българския народ. Тоя е като развален касетофон, само едно и също говори,като беше на власт нищо само за Митници и Нап пари и бонуси.Налага се защото раздават пари на калпак на държавните служители - като дадеш на едните и следващите веднага обявяват стачна готовност да искат и те. А началото на това увеличение го даде този "експерт" на снимката, който критикува защо били увеличавали данъците. Това беше ясно че ще стане още като започна да ги прави тези глупости. И инфацията ни е заради същото - като се раздават пари без да има нищо произвдено насреща, "цената" на парите намалява. Ганьо пак ши гу шляпат селските калинки. Вече му взимат по 25 млд. за заплатки и 15 млд. фонд чекмедже. Той милият бъхти и лочи пластмасов бирок пред панелата.

    16:20 12.11.2025

  • 11 Асен Василев:

    2 3 Отговор
    Пулясе
    Кой ми сложи лют пипер във вазелина

    16:21 12.11.2025

  • 12 А казаха, че няма да ги пипат

    6 2 Отговор
    Когато Борисов каже "Добър ден", погледнете къде е слънцето!

    16:22 12.11.2025

  • 13 мда

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Караджата":

    Ама тоя път ги раздаде на МВР, за да го пазят от недоволните!
    Коалиция на пълните памперси!

    16:24 12.11.2025

  • 14 Кой ЛИ

    2 1 Отговор
    Дърпа конците на таз опулена марионетка
    Да бяха избрали някоя по-лицеприятна парцалена кукла

    16:28 12.11.2025

  • 15 оня с коня

    1 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    16:29 12.11.2025

  • 16 оня с коня

    1 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    16:29 12.11.2025

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    ВСИЧКИ ТАМ СТЕ
    ЛЕВИ П .ДАЛИ.
    ОСТАВКА!9492

    16:42 12.11.2025

  • 20 ИТН ПОБЕДА

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "ИТН -Слави -Президент":

    Слави ПРЕЗИДЕНТ

    16:46 12.11.2025

  • 21 ганю

    0 0 Отговор
    няма да се плащат в плик пари под масата
    ала бала чантички и лапане няма да има
    и разпределение на бюджета неусвоени пари за 13-14 заплата
    дори и на министри.
    Дянков ги метна.3-4 г кардохте и ядохте та надухте инфлацията
    брашното за 3г е от 70,ст -1,80лв
    3г ни път,ни магистрала ,ни мантинела ,ни знак всичко е дроб
    дрън дрън свърши който не бачка в Сибир
    идиоти

    16:59 12.11.2025

