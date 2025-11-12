Асен Василев: Дясната партия ГЕРБ прави най-голямото увеличаване на данъците от Жан Виденов насам

Днес ще се проведе извънредна комисия по бюджет и финанси, на която сме поканили синдикатите и работодателите, като и двете страни са потвърдили своето участие. Крайно време е да спре политизирането на въпроса за бюджета, както и хаотичните действия на управляващите. Трябва да се стигне до съгласие за бюджет, който не натоварва бизнеса и гражданите.
Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Асен Василев, който коментира свикването на извънредно заседание на комисията по бюджет и финанси, цитиран от novini.bg.
"Целта на тази комисия е да се чуе гласа на бизнеса и синдикатите - кои мерки биха подкрепили и кои не. Така нормално се случват нещата. Трябва да има ред в този процес. За последните 5 години такова чудо и такъв счупен диалог не е имало - правителството да не може да събере работодатели и синдикати на една маса, финансовият министър да не излезе да обясни бюджета си. Очевидно е, че е необходимо да влезе възрастен в стаята и да започне един нормален диалог, професионален, а не политически. ГЕРБ вчера излъгаха, че работодателите ще присъстват на техния Съвет за съвместно управление. Всички виждаме, че работодателите са против вдигането на осигуровките и данъците. Двата синдиката също имат разминавания. Сега на тази комисия трябва да седнем и чуем всички мнения и предложения. Надявам се да стигнем до нормална рамка, защото този бюджет предвижда най-голямото увеличение на данъците от 1996 година насам. Спомняте си колко атаки имаше, че последните години се води лява политика, а сега дясната партия ГЕРБ прави най-голямото увеличаване на данъците от Жан Виденов насам", добави Василев.
"Най-добре е особеният управител на "Лукойл" да е юридическо лице от голяма компания, оперираща на световните пазари. Ако това не може да се случи, второто най-добро нещо е това лице да е бивш служител на такава международна компания. За да се оперира една рафинерия, се изискват огромни познания, защото това е специфичен бизнес. Не знам какви са предложените имена. Крайно време е да се спрат политическите боричкания и да се подходи сериозно. Трябва да се внесе ред и да започне да се изпълнява изготвения още през 2020 година план. Има план, има ред, а не да се правят импровизации с ново законодателство, писано на коляно за 30 секунди, което после в пленарна зала се променя изцяло. Първото и най-важното е да се гарантира, че нашата икономика няма да спре да работи заради липса на горива", коментира темата за "Лукойл" Асен Василев.
