Рая Назарян отпадна като вариант за служебен премиер

Многократно сме обсъждали този въпрос, а и самата Рая Назарян е отговаряла на него – тя няма да приеме позиция на служебен премиер. Това каза заместник -председателят на парламентарната група на ГЕРБ -СДС Деница Сачева в предаването "Защо, господин министър?" по bTV.
По думите на Сачева ГЕРБ има и политическо решение за това, че председателят на Народното събрание Рая Назарян няма да приеме поста на служебен премиер. Организацията на изборите трябва да бъде максимално безпристрастна, обективна, тя трябва да се изпълни от човек, върху когото не може да има каквато да била сянка за свързаност с определена политическа партия. Тя, като ярко политическо лице, няма как да поеме този пост, заяви Деница Сачева.
БТА припомня, че според чл. 99 от Конституцията, ако не се постигне съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. Служебен министър-председател се избира измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник. Това е т.нар. домова книга.
Аз смятам "домовата книга" за неудачна, а в рамките на тази неудачна домова книга задачата трябва да остане в приоритетите на президента Румен Радев, каза Деница Сачева в отговор на въпрос за подходящия според нея служебен премиер. Попитана защо тогава от ГЕРБ са гласували за книгата, Сачева каза, че това е било компромис, благодарение на който България е имала правителство, а и защото всички са убеждавали, че Конституцията е панацея, за да тръгнат нещата.
В отговор на въпрос какво събори правителството Сачева каза, че това е свръхамбицията на правителството, която се сблъскала със свръхпопулизма на опозицията. "Ние се създадохме, за да спрем спиралата от избори, защото това беше изключително важно. Обърнато в числа това бяха пет години със седем избора, в които ние като общество дадохме един милиард за тях, същият този милиард, който днес търсим за доходи", каза Сачева. По думите ѝ междувременно не е имало съществено развитие в нито една система, напротив – всички системи буксуват, защото са работили в условия на непрекъсната нестабилност. Ние имаме 11 общо служебни кабинета, седем от тях бяха през изминалите пет години, допълни Сачева.
В нашата свръхамбиция да постигнем много резултати, в рамките на тези 11 месеца, и донякъде да наваксаме изгубено време, със сигурност е имало и самонадеяност, и арогантност и от нас самите като управляващи за това, че сме искали да постигнем резултати - в по-кратки срокове повече законодателство, отбеляза Сачева.
По думите ѝ коалицията е била много трудна – в нея всички са имали различни визии как трябва да изглежда България. Партията, която аз представлявам, в най- голяма степен беше спойка между всички субекти в управляващата коалиция и понесе най големите негативи, въпреки че се стремеше да бъде гласът на разума, заяви Деница Сачева.
Във всички свои действия в последните пет години сме се стремили дори и в малкото време, което имаме в Народното събрание или като участници в управлението, да правим решителни стъпки, с които страната да се придвижва напред по основните стратегически приоритети - ако моделът "Борисов" означава Шенген, еврозона, възстановен НПВУ, борба с контрабандата и увеличаване на приходите, събрани от данъци, 50 000 деца да тръгнат обратно на училище, то това е моделът, за който ние сме работили, заяви Сачева.
Делян Пеевски участва в българската политика не защото ГЕРБ го избира, а защото има хора, които гласуват за партията му, каза Сачева . По думите ѝ има теми, по които са работили заедно – като еврозоната, но и такива, по които са конкуренти – като изборите в смесените райони.
По повод това, че отиде сама на консултациите при президента Деница Сачева каза, че това е било решение на изпълнителната комисия. Искахме да заявим, че когато една жена отива сама, това е предизвикателство за смелост към опонента, допълни тя.
По думите ѝ от ГЕРБ не се страхуват от политически проект на президента – вече са имали възможност да видят различни негови екипи и проявления в лицето на ПП и "Български възход". Румен Радев никога не се е чувствал комфортно като президент- никога не призова хората към единство и никога не не направи нещо, с което да ги обедини, да им даде нова перспектива, заяви Деница Сачева.
Според нея хората с всички избори до момента казват, че на нито една политическа партия няма да дадат пълно мнозинство. Те казват – ние сме много и различни хора в България, живеем различно, искаме да работите в коалиция, допълни Сачева. Ако всички в момента говорят това, че трябва да имат пълно мнозинство, това означава, че няма да има дълго време правителство, допълни тя. Сачева смята, че президентът с евентуална партия не може да има пълно мнозинство, защото до момента не е излязъл нито с екип, нито с програма. Той печели от протестен вот, но е илюзия, че като политически лидер би имал всички протестни гласове, допълни тя.
Ние не се страхуваме не само от Радев, но и от това да се явяваме непрекъснато на избори, защото сме с опит и знаем защо сме в политиката - доказали сме, че чуваме гласа на хората и можем да се променяме и развиваме, отбеляза тя.
За Изборния кодекс Сачева каза, че вече е приет на първо четене след дълги месеци работа на работна група и текстовете, за които от партията ясно са казали, че подкрепят, са тези, свързани с преброителни машини и да се запази част от гласуването на хартия, но преброяването да бъде изцяло с машини. Има гласове, които не подкрепят изцяло машинен вот, в политиката стана ясно последните пет години, че няма как да има доминация на една над друга група, каза още Сачева.
За бюджета Сачева коментира, че математически възможното се е сблъскало с политически невъзможното. Тя отбеляза, че първият бюджет, предложен от управляващите, е съобразен с исканията на всички партии, които са дали подкрепа за него. Той вече е в историята, въпросът в случая е по-скоро защо не беше приет вторият бюджет, той беше вече одобрен от синдикати и работодатели, попита Деница Сачева.
Според нея това че няма редовен бюджет, е в ущърб както на българските граждани, които няма да получат увеличение на заплатите от 1 януари, така и на работодателите, на общините и ще се усети съвсем скоро. Тя смята, че редовен бюджет ще има най-рано юли, а е възможно и септември.
Според нея приетото решение да се актуализират заплатите с инфлацията е незаконно, а освен това не е трябвало да се залага инфлацията за 2025 година, а за 2026 година, за да се подпомогнат наистина хората. Подкрепихме го, защото понякога и ние сме популисти, не се гордеем с това решение, но имайки предвид, че държавата няма да има редовен бюджет дълго време – минимум до юли, вероятно и до 1 септември, хората трябва да получат увеличение, каза Деница Сачева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пипи
Коментиран от #37
20:35 21.12.2025
2 Даниел
20:36 21.12.2025
3 Гост
Коментиран от #13
20:37 21.12.2025
4 Сатана Z
20:41 21.12.2025
5 Горски
Коментиран от #29
20:42 21.12.2025
6 Ке си го преместим.
20:44 21.12.2025
7 Бикът Тома
20:45 21.12.2025
8 Марче
20:49 21.12.2025
9 Гост
20:51 21.12.2025
10 Директора👨✈️
20:54 21.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гебаджиите почнаха да бягат.
Коментиран от #40
20:55 21.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Коментиращ
Това обаче не им е достатъчно, та решиха да си присвоят и служебните правителства (да не би някой служебен министър да се разрови в отвратителните им дела), чрез промяната на конституцията (С ПОМОЩТА НА ППДБ, КОИТО УДОБНО СЕДЯХА В СКУТА НА ШИШИ И ПИХА КАФЕ), а сега искат да си сложат Рая на Делян, Киселата доцентка, или некой др отпдк, но Назарянката явно усети, че на премиерското кресло ще пари като във фурна!
И след като овладяха всичко що е институция в България, вече съвсем легално си управляват абсолютно същите дето уж бяха свалени с протести?????????
Народе колко още ще ги търпиш??????
Какво трябва да ти се случи за да станеш и да ги ......???!!!
Коментиран от #18, #23
21:03 21.12.2025
16 Марис
21:08 21.12.2025
17 Тъй,тъй
21:11 21.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тома Биков каза и друго... :
Той е И Карикатура на Диктатор...!"
🤣😂😝
Коментиран от #31
21:14 21.12.2025
20 Лерин
„За съжаление, България се превърна в един от най-големите плацдарми на източния фланг на НАТО в подготовка за сблъсък с Русия. Естествено, това носи със себе си свързани рискове за онези, които предлагат територията си за военни приготовления.“ — каза той.
Въпреки че Русия е способна да отговори на всякакви заплахи с военно-технически мерки, руското ръководство предпочита политически и дипломатически методи за разрешаване на проблемите, отбеляза Пилипсон.
▼ прочетете останалите новини ▼
„Поддържаме конструктивно отношение и държим каналите за диалог отворени — уви, засега без желаната реципрочност.“ — заяви дипломатът.
Отношенията между руската и българската страна се регулират от действащия Договор за приятелски отношения и сътрудничество от 1992 г., който установява „общо разбиране за необходимостта от изключване на войната от международните отношения, както и на заплахата или употребата на сила като средство за разрешаване на спорове между държави“.
„Заявява се също, че трябва да се положат усилия за намаляване на въоръженията и въоръжените сили в Европа до възможно най-ниското ниво“, добави директорът на Втори европейски департамент на руското външно министерство. „Страните се задължават да предотвратят използването на своята територия за въоръжено н
21:18 21.12.2025
21 Бизонов
21:19 21.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ха, ха, ха...
До коментар #15 от "Коментиращ":Е как няа да купуват гласове и да манипулират крайните резултати след като гласуват само 30% гласоподаватели, а 28% от тях са партийни функционери, зависими, или симпатизанти? Колко му е да купиш или манипулираш някакви си 1% или 2% и на всичко отгоре пак повече от половината нарушения са изобличени публично? Това обаче не води до нищо защото на негласувалите, които са мнозинство, не им пука и удобно за купувачите или манипулаторите на гласове си траят вместо да реагират остро. Същото ли ще е ако трябва да купиш и манипулираш 40% или 50% от всички подадени гласове за да успееш изобщо да се класираш, а не да "печелиш" избори?
21:20 21.12.2025
24 Тома
21:23 21.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Панчо
21:31 21.12.2025
27 Бац€
21:40 21.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 БРАВО!
До коментар #5 от "Горски":ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! Коментарът Ви е право в десятката!!! Дай БОЖЕ,повече мислещи БЪЛГАРИ да не ходят за гъби,или да се правят на сърдити на предстоящите избори и да гласуват срещу мутро-олигархичното управление,което унищожава НАРОДА и РОДИНАТА ни!!!
Коментиран от #49
21:47 21.12.2025
30 Какво става след това, знаят, ли?
Коментиран от #33, #34
21:51 21.12.2025
31 Онзи който мами съдружниците си
До коментар #19 от "Тома Биков каза и друго... :":Ноуп! Пропускаш най-голямата розова карикатура в държавата, при това, ококорена - Кокорчо, така нареченият.
21:54 21.12.2025
32 гърбав тиквун
22:00 21.12.2025
33 Свърши тая.
До коментар #30 от "Какво става след това, знаят, ли?":Z поколението свали много правителства в много държави и промени политиката на съответните държави.
Нашето Z поколение е чудесно.
22:04 21.12.2025
34 да, ама не
До коментар #30 от "Какво става след това, знаят, ли?":Ако още не си забелязал, 35 години вече политиците го карат само на купон. Смучат от хазната която само ние пълним и си правят гаргара с всички нас. Ние пък понеже не сме от поколения X, Z или dump си траем и даже нямаме претенции. Ами то всичко си има край, а новите поколения по добре да не се ослушват и да не ходят на избори като нас, а самите те да избират и да търсят отговорности от назначените от тях на изборите политици. Ние не търсим отговорност от никого защото оставяме други да ги назначават и нямаме какво да искаме от тях, а когато котката спи мишките хоро играят.
22:10 21.12.2025
35 След ...
22:13 21.12.2025
36 голям праз
22:17 21.12.2025
37 Патриот
До коментар #1 от "Пипи":Да изметем крадците Борисов и Пеевски! Те ограбиха България!
22:26 21.12.2025
38 Никой
22:29 21.12.2025
39 Хаха
22:34 21.12.2025
40 Нека бягат
До коментар #12 от "Гебаджиите почнаха да бягат.":Има мнозинство за нов председател.
22:42 21.12.2025
41 Хммм,
Не само политици, но и медии вече напълно се оляха. Ако да публикуваш нечии прогнози за някакво предвидимо бъдеще по някакъв начин може да бъде оправдано, то да публикуваш мнения на гадатели способни да четат чужди мисли и да говорят от името на други личности вече е пробем.
23:15 21.12.2025
42 я пак!
Факти 21 Декември, 2025 10:12
"Рая Назарян няма да иска да стане служебен премиер, каза Тома Биков
Факти 21 Декември, 2025 20:33
Коментиран от #44
23:20 21.12.2025
43 Емигрант
23:26 21.12.2025
44 голем смех
До коментар #42 от "я пак!":И двете статии са с един и същ текст, от един и същ автор, но с различни заглавия и публикувани по различно време в един и същ ден.
23:35 21.12.2025
45 Име
Коментиран от #46, #55
23:47 21.12.2025
46 Патриот
До коментар #45 от "Име":Да изметем Борисов и Пеевски! Те ограбиха България!
00:16 22.12.2025
47 Ха-ха
00:26 22.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Горски
До коментар #29 от "БРАВО!":Благодаря колега, желая ти светли празници, бъди здрав! То с избори се видя, е нищо не става. От 1990 до сега се смениха поне 20 правителства и файда йок. Само калашника ще оправи положението.
Коментиран от #51
01:18 22.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 И за този
До коментар #49 от "Горски":Период имаме професия “Народен представител” , от Едни и същи личности! Същите и при новите избори ще да са!
06:26 22.12.2025
52 Данко Харсъзина
06:44 22.12.2025
53 ООрана държава
06:45 22.12.2025
54 Факт
07:22 22.12.2025
55 Име
До коментар #45 от "Име":На Пешо му се иска, май!
07:28 22.12.2025