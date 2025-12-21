Новини
България »
Рая Назарян отпадна като вариант за служебен премиер

Рая Назарян отпадна като вариант за служебен премиер

21 Декември, 2025 20:33, обновена 22 Декември, 2025 06:40 2 477 55

  • герб-
  • рая назарян-
  • румен радев-
  • деница сачева

Тя няма да приеме тази позиция, заяви заместник -председателят на парламентарната група на ГЕРБ -СДС Деница Сачева

Рая Назарян отпадна като вариант за служебен премиер - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Многократно сме обсъждали този въпрос, а и самата Рая Назарян е отговаряла на него – тя няма да приеме позиция на служебен премиер. Това каза заместник -председателят на парламентарната група на ГЕРБ -СДС Деница Сачева в предаването "Защо, господин министър?" по bTV.

По думите на Сачева ГЕРБ има и политическо решение за това, че председателят на Народното събрание Рая Назарян няма да приеме поста на служебен премиер. Организацията на изборите трябва да бъде максимално безпристрастна, обективна, тя трябва да се изпълни от човек, върху когото не може да има каквато да била сянка за свързаност с определена политическа партия. Тя, като ярко политическо лице, няма как да поеме този пост, заяви Деница Сачева.

БТА припомня, че според чл. 99 от Конституцията, ако не се постигне съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. Служебен министър-председател се избира измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник. Това е т.нар. домова книга.

Аз смятам "домовата книга" за неудачна, а в рамките на тази неудачна домова книга задачата трябва да остане в приоритетите на президента Румен Радев, каза Деница Сачева в отговор на въпрос за подходящия според нея служебен премиер. Попитана защо тогава от ГЕРБ са гласували за книгата, Сачева каза, че това е било компромис, благодарение на който България е имала правителство, а и защото всички са убеждавали, че Конституцията е панацея, за да тръгнат нещата.

В отговор на въпрос какво събори правителството Сачева каза, че това е свръхамбицията на правителството, която се сблъскала със свръхпопулизма на опозицията. "Ние се създадохме, за да спрем спиралата от избори, защото това беше изключително важно. Обърнато в числа това бяха пет години със седем избора, в които ние като общество дадохме един милиард за тях, същият този милиард, който днес търсим за доходи", каза Сачева. По думите ѝ междувременно не е имало съществено развитие в нито една система, напротив – всички системи буксуват, защото са работили в условия на непрекъсната нестабилност. Ние имаме 11 общо служебни кабинета, седем от тях бяха през изминалите пет години, допълни Сачева.

В нашата свръхамбиция да постигнем много резултати, в рамките на тези 11 месеца, и донякъде да наваксаме изгубено време, със сигурност е имало и самонадеяност, и арогантност и от нас самите като управляващи за това, че сме искали да постигнем резултати - в по-кратки срокове повече законодателство, отбеляза Сачева.

По думите ѝ коалицията е била много трудна – в нея всички са имали различни визии как трябва да изглежда България. Партията, която аз представлявам, в най- голяма степен беше спойка между всички субекти в управляващата коалиция и понесе най големите негативи, въпреки че се стремеше да бъде гласът на разума, заяви Деница Сачева.

Във всички свои действия в последните пет години сме се стремили дори и в малкото време, което имаме в Народното събрание или като участници в управлението, да правим решителни стъпки, с които страната да се придвижва напред по основните стратегически приоритети - ако моделът "Борисов" означава Шенген, еврозона, възстановен НПВУ, борба с контрабандата и увеличаване на приходите, събрани от данъци, 50 000 деца да тръгнат обратно на училище, то това е моделът, за който ние сме работили, заяви Сачева.

Делян Пеевски участва в българската политика не защото ГЕРБ го избира, а защото има хора, които гласуват за партията му, каза Сачева . По думите ѝ има теми, по които са работили заедно – като еврозоната, но и такива, по които са конкуренти – като изборите в смесените райони.

По повод това, че отиде сама на консултациите при президента Деница Сачева каза, че това е било решение на изпълнителната комисия. Искахме да заявим, че когато една жена отива сама, това е предизвикателство за смелост към опонента, допълни тя.

По думите ѝ от ГЕРБ не се страхуват от политически проект на президента – вече са имали възможност да видят различни негови екипи и проявления в лицето на ПП и "Български възход". Румен Радев никога не се е чувствал комфортно като президент- никога не призова хората към единство и никога не не направи нещо, с което да ги обедини, да им даде нова перспектива, заяви Деница Сачева.

Според нея хората с всички избори до момента казват, че на нито една политическа партия няма да дадат пълно мнозинство. Те казват – ние сме много и различни хора в България, живеем различно, искаме да работите в коалиция, допълни Сачева. Ако всички в момента говорят това, че трябва да имат пълно мнозинство, това означава, че няма да има дълго време правителство, допълни тя. Сачева смята, че президентът с евентуална партия не може да има пълно мнозинство, защото до момента не е излязъл нито с екип, нито с програма. Той печели от протестен вот, но е илюзия, че като политически лидер би имал всички протестни гласове, допълни тя.

Ние не се страхуваме не само от Радев, но и от това да се явяваме непрекъснато на избори, защото сме с опит и знаем защо сме в политиката - доказали сме, че чуваме гласа на хората и можем да се променяме и развиваме, отбеляза тя.

За Изборния кодекс Сачева каза, че вече е приет на първо четене след дълги месеци работа на работна група и текстовете, за които от партията ясно са казали, че подкрепят, са тези, свързани с преброителни машини и да се запази част от гласуването на хартия, но преброяването да бъде изцяло с машини. Има гласове, които не подкрепят изцяло машинен вот, в политиката стана ясно последните пет години, че няма как да има доминация на една над друга група, каза още Сачева.

За бюджета Сачева коментира, че математически възможното се е сблъскало с политически невъзможното. Тя отбеляза, че първият бюджет, предложен от управляващите, е съобразен с исканията на всички партии, които са дали подкрепа за него. Той вече е в историята, въпросът в случая е по-скоро защо не беше приет вторият бюджет, той беше вече одобрен от синдикати и работодатели, попита Деница Сачева.

Според нея това че няма редовен бюджет, е в ущърб както на българските граждани, които няма да получат увеличение на заплатите от 1 януари, така и на работодателите, на общините и ще се усети съвсем скоро. Тя смята, че редовен бюджет ще има най-рано юли, а е възможно и септември.

Според нея приетото решение да се актуализират заплатите с инфлацията е незаконно, а освен това не е трябвало да се залага инфлацията за 2025 година, а за 2026 година, за да се подпомогнат наистина хората. Подкрепихме го, защото понякога и ние сме популисти, не се гордеем с това решение, но имайки предвид, че държавата няма да има редовен бюджет дълго време – минимум до юли, вероятно и до 1 септември, хората трябва да получат увеличение, каза Деница Сачева.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пипи

    34 1 Отговор
    Може би за премиер някой ольо с цайси? Ти искаш ли?

    Коментиран от #37

    20:35 21.12.2025

  • 2 Даниел

    37 2 Отговор
    Но както се знае от всички,никой от вас не взима самостоятелни решения,така,че иска не иска ще прави каквото и наредят!

    20:36 21.12.2025

  • 3 Гост

    55 1 Отговор
    Много гнусно човече е този. Защо изобщо пишете за този мазник и нагаждач?

    Коментиран от #13

    20:37 21.12.2025

  • 4 Сатана Z

    33 4 Отговор
    ГЕРБави номерца.Кака Рая на Зарян е руса,което е достатъчно условие да бъде Мин—пред

    20:41 21.12.2025

  • 5 Горски

    33 7 Отговор
    Какво означава "няма да иска"? Още като е подписала назначението си за председател на парламента е била напълно наясно, че има отговорност да поеме поста служебен министър председател, ако се наложи? Или като взимаше тлъстата заплата беше съгласна, а сега вече не е? Страх ли ви е мишки? Летим ли към фалит и национална катастрофа? За пореден път. Истината е, че ПП-ДБ , ГЕРБ И Партията на прасето трябва да бъдат изритани от властта в България завинаги! Точно тези мръсници промениха конституцията така, че други да не могат да взимат правилните решения. Никога не забравяйте, че ПП-ДБ до оня ден бяха първи партньори на убийците на България Бойко и Делян! За едно Биков е абсолютно прав! Че Радев ще им свири дузпата, и ще им е бие едновременно. Биков, познат като "Вечната Амбър" на политическата проституция! Точно тази персона с потресаващо двуличие наричаше Борисов карикатура на диктатор, но сега му е държанка, дресирана да бъде послушна, а това винаги е работеща формула в България. Страна, в която зрителите са забавлявани от предавания как 10 кадъни си търсят пръч или от готвач с просташко певедение, е подходящ хабитат за бикове като Тома и други еволюционни недоразумения.

    Коментиран от #29

    20:42 21.12.2025

  • 6 Ке си го преместим.

    27 2 Отговор
    За Рая Нерезян.

    20:44 21.12.2025

  • 7 Бикът Тома

    18 1 Отговор
    Хайде бе! И кой ще стане Главчев или Делчева?

    20:45 21.12.2025

  • 8 Марче

    12 1 Отговор
    С другото Марче ще не ходите да се е….. е някъде! Но не ставате!

    20:49 21.12.2025

  • 9 Гост

    26 3 Отговор
    рая на делян едва ли ще слуша тома бикоф. Ако я посочи дебелата свиня става и гък няма да каже

    20:51 21.12.2025

  • 10 Директора👨‍✈️

    15 2 Отговор
    Вечната втора цигулка се изказа :)

    20:54 21.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гебаджиите почнаха да бягат.

    26 2 Отговор
    От служебен премиер.

    Коментиран от #40

    20:55 21.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Коментиращ

    16 5 Отговор
    Управляващите престъпници в България сами се избират, като купуват гласове и манипулират крайните резултати (дори според техния личен конституционен съд), притежават прокуратурата, голяма част от съда, данс и др!
    Това обаче не им е достатъчно, та решиха да си присвоят и служебните правителства (да не би някой служебен министър да се разрови в отвратителните им дела), чрез промяната на конституцията (С ПОМОЩТА НА ППДБ, КОИТО УДОБНО СЕДЯХА В СКУТА НА ШИШИ И ПИХА КАФЕ), а сега искат да си сложат Рая на Делян, Киселата доцентка, или некой др отпдк, но Назарянката явно усети, че на премиерското кресло ще пари като във фурна!

    И след като овладяха всичко що е институция в България, вече съвсем легално си управляват абсолютно същите дето уж бяха свалени с протести?????????

    Народе колко още ще ги търпиш??????
    Какво трябва да ти се случи за да станеш и да ги ......???!!!

    Коментиран от #18, #23

    21:03 21.12.2025

  • 16 Марис

    17 1 Отговор
    Не сме бавноразвиващи се, този ренегат цял ден повтаря едно и също като папагал!

    21:08 21.12.2025

  • 17 Тъй,тъй

    13 1 Отговор
    Бикуффф,кога ще го вкараш тулупа в затвора,бе момче полуумно?!!Той,че е пародия на мъж е галактическа тайна,ама и ти си два пръста надолу.От тия тънките жабешки пръсти.

    21:11 21.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тома Биков каза и друго... :

    22 2 Отговор
    ,,Борисов,не само е Диктатор!
    Той е И Карикатура на Диктатор...!"
    🤣😂😝

    Коментиран от #31

    21:14 21.12.2025

  • 20 Лерин

    7 5 Отговор
    България се превърна в един от най-големите източни плацдарми на НАТО за война с Русия, заяви пред ТАСС Юрий Пилипсон, директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство .

    „За съжаление, България се превърна в един от най-големите плацдарми на източния фланг на НАТО в подготовка за сблъсък с Русия. Естествено, това носи със себе си свързани рискове за онези, които предлагат територията си за военни приготовления.“ — каза той.
    Въпреки че Русия е способна да отговори на всякакви заплахи с военно-технически мерки, руското ръководство предпочита политически и дипломатически методи за разрешаване на проблемите, отбеляза Пилипсон.

    ▼ прочетете останалите новини ▼
    „Поддържаме конструктивно отношение и държим каналите за диалог отворени — уви, засега без желаната реципрочност.“ — заяви дипломатът.
    Отношенията между руската и българската страна се регулират от действащия Договор за приятелски отношения и сътрудничество от 1992 г., който установява „общо разбиране за необходимостта от изключване на войната от международните отношения, както и на заплахата или употребата на сила като средство за разрешаване на спорове между държави“.

    „Заявява се също, че трябва да се положат усилия за намаляване на въоръженията и въоръжените сили в Европа до възможно най-ниското ниво“, добави директорът на Втори европейски департамент на руското външно министерство. „Страните се задължават да предотвратят използването на своята територия за въоръжено н

    21:18 21.12.2025

  • 21 Бизонов

    19 1 Отговор
    По хлъзгав от гол охлюв и по коварен от змия . Неприятно лигав ,но много полезен за ГЕРБ. Такива си ги събира Шефа им ,за да има кого да псуват хората и кого да гони от ОПГ-то ,но номера вече не минава. Всички дебеличкия старец попържат имено защото той ги назначава от най-малкия селски кмет феодал до оня с водопадите в хотела. С неговото име на уста едни за десет години станаха милионери с кметските селски заплати и прогониха народа . Казваха си " Ония горе крападат с милиарди " и май са били прави ,но това не променя факта ,че всички тези унищожиха България и продължават за да я довършат с иностранци евтини работници , неуки гласоподаватели на които всичко е разрешено и няма нужда да спазват никакви закони и задължения само да ги избират ,с некадърници но за това пък многа в номенклатурно развивана администрация .

    21:19 21.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ха, ха, ха...

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Коментиращ":

    Е как няа да купуват гласове и да манипулират крайните резултати след като гласуват само 30% гласоподаватели, а 28% от тях са партийни функционери, зависими, или симпатизанти? Колко му е да купиш или манипулираш някакви си 1% или 2% и на всичко отгоре пак повече от половината нарушения са изобличени публично? Това обаче не води до нищо защото на негласувалите, които са мнозинство, не им пука и удобно за купувачите или манипулаторите на гласове си траят вместо да реагират остро. Същото ли ще е ако трябва да купиш и манипулираш 40% или 50% от всички подадени гласове за да успееш изобщо да се класираш, а не да "печелиш" избори?

    21:20 21.12.2025

  • 24 Тома

    11 1 Отговор
    Ние от бар синята стрида подкрепяме бичето от зад

    21:23 21.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Панчо

    6 2 Отговор
    Е тоя забрави ли, че ни го каза вече. Колко мъка има за избор на управляващ в родината. Никой не иска, а щом изберат насила някой, не пуска кокала никога. Гешев, Сарафов и мн.др.

    21:31 21.12.2025

  • 27 Бац€

    11 2 Отговор
    Естествено че няма да стане, тя е по неграмотна и от мен

    21:40 21.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 БРАВО!

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! Коментарът Ви е право в десятката!!! Дай БОЖЕ,повече мислещи БЪЛГАРИ да не ходят за гъби,или да се правят на сърдити на предстоящите избори и да гласуват срещу мутро-олигархичното управление,което унищожава НАРОДА и РОДИНАТА ни!!!

    Коментиран от #49

    21:47 21.12.2025

  • 30 Какво става след това, знаят, ли?

    6 7 Отговор
    Медиите които разлайват кучетата също носят отговорност за хаоса в държавата. Жоро Любенов, който претендира че е специалист по всичко и гостите в студиото му Дони, и Момчил, да обясвят за кого казват пак "Не, на страха!" И какво става когато излязат генТикТок Зет и свалят правителството? Кой ще управлява и как? Променкаджиите не умеят, провалиха се. То хубаво е да се вика на протести, пеят песни, но политиката не е само купон.

    Коментиран от #33, #34

    21:51 21.12.2025

  • 31 Онзи който мами съдружниците си

    4 5 Отговор

    До коментар #19 от "Тома Биков каза и друго... :":

    Ноуп! Пропускаш най-голямата розова карикатура в държавата, при това, ококорена - Кокорчо, така нареченият.

    21:54 21.12.2025

  • 32 гърбав тиквун

    7 1 Отговор
    Ай стига с тия любовници уиеи,купете им коли,къщи но не ги слагайте на отговорни държавни постове,конекрадци гербави

    22:00 21.12.2025

  • 33 Свърши тая.

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Какво става след това, знаят, ли?":

    Z поколението свали много правителства в много държави и промени политиката на съответните държави.
    Нашето Z поколение е чудесно.

    22:04 21.12.2025

  • 34 да, ама не

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Какво става след това, знаят, ли?":

    Ако още не си забелязал, 35 години вече политиците го карат само на купон. Смучат от хазната която само ние пълним и си правят гаргара с всички нас. Ние пък понеже не сме от поколения X, Z или dump си траем и даже нямаме претенции. Ами то всичко си има край, а новите поколения по добре да не се ослушват и да не ходят на избори като нас, а самите те да избират и да търсят отговорности от назначените от тях на изборите политици. Ние не търсим отговорност от никого защото оставяме други да ги назначават и нямаме какво да искаме от тях, а когато котката спи мишките хоро играят.

    22:10 21.12.2025

  • 35 След ...

    6 1 Отговор
    ...като така направихте, президента да назначава от вас сложините в домовата книга и няма собствен избор....който посочи трябва да е длъжен да заеме позицията...Затова Радев да посочи тая фуста Назарян, ако откаже....това вече не е негова работа.

    22:13 21.12.2025

  • 36 голям праз

    6 1 Отговор
    Тя и не става за премиер.

    22:17 21.12.2025

  • 37 Патриот

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пипи":

    Да изметем крадците Борисов и Пеевски! Те ограбиха България!

    22:26 21.12.2025

  • 38 Никой

    0 2 Отговор
    Тоест - всичко е наред.

    22:29 21.12.2025

  • 39 Хаха

    3 1 Отговор
    Да не е луда. То за там все пак и акъл се иска.

    22:34 21.12.2025

  • 40 Нека бягат

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гебаджиите почнаха да бягат.":

    Има мнозинство за нов председател.

    22:42 21.12.2025

  • 41 Хммм,

    3 0 Отговор
    "Рая Назарян няма да иска да стане служебен премиер, каза Тома Биков"
    Не само политици, но и медии вече напълно се оляха. Ако да публикуваш нечии прогнози за някакво предвидимо бъдеще по някакъв начин може да бъде оправдано, то да публикуваш мнения на гадатели способни да четат чужди мисли и да говорят от името на други личности вече е пробем.

    23:15 21.12.2025

  • 42 я пак!

    3 0 Отговор
    "Тома Биков: Рая Назарян няма да иска да бъде служебен премиер"
    Факти 21 Декември, 2025 10:12

    "Рая Назарян няма да иска да стане служебен премиер, каза Тома Биков
    Факти 21 Декември, 2025 20:33

    Коментиран от #44

    23:20 21.12.2025

  • 43 Емигрант

    3 0 Отговор
    Защо в тази шайка на крадци и измамници винаги някой друг отговаря на въпроси отправени към друг, защо в тази банда от крадци и измамници главатарят "АЗ КАЗАХ" винаги остава ОТЗАД скрит и покрит за важни държавни въпроси, докога ще дават отговори такива политически туристи като Биков и Сачева които щяха да "окаушват" вождът на "сиуксите" - "Голямата Тиква" от Банкя ?

    23:26 21.12.2025

  • 44 голем смех

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "я пак!":

    И двете статии са с един и същ текст, от един и същ автор, но с различни заглавия и публикувани по различно време в един и същ ден.

    23:35 21.12.2025

  • 45 Име

    5 1 Отговор
    Мазник! На нея ѝ се иска, ама не ѝ дават!

    Коментиран от #46, #55

    23:47 21.12.2025

  • 46 Патриот

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Име":

    Да изметем Борисов и Пеевски! Те ограбиха България!

    00:16 22.12.2025

  • 47 Ха-ха

    2 0 Отговор
    У нас всичко е наобратно.Вместо управниците да следят да няма шашми,то точно те ги правят и управляваните се опитват да ги хванат.Ама не могат защото първите са много хитри.

    00:26 22.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Горски

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "БРАВО!":

    Благодаря колега, желая ти светли празници, бъди здрав! То с избори се видя, е нищо не става. От 1990 до сега се смениха поне 20 правителства и файда йок. Само калашника ще оправи положението.

    Коментиран от #51

    01:18 22.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 И за този

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Горски":

    Период имаме професия “Народен представител” , от Едни и същи личности! Същите и при новите избори ще да са!

    06:26 22.12.2025

  • 52 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Това го писахте 500 пъти.

    06:44 22.12.2025

  • 53 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Гербарите скоро ще отпаднете като цяло от българската политика

    06:45 22.12.2025

  • 54 Факт

    0 0 Отговор
    Когато махнат военната разходи и политическите хранилки!

    07:22 22.12.2025

  • 55 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Име":

    На Пешо му се иска, май!

    07:28 22.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове