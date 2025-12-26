Асен Василев: Докато се управлява с телефонни обаждания няма да станем нормална държава

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира на среща със симпатизанти в Кърджали, че докато страната се управлява с телефонни обаждания, няма да станем нормална държава и отбеляза, че трябва да се управлява по закон.
Той коментира, че има още няколко месеца до края на второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, през които трябва да се сложи политически неутрално ръководство и ако това не се случи, догодина окончателно плащанията ще спрат. Той припомни, че страната ни е била единствената държава без медицински хеликоптери, но благодарение на плана за възстановяване вече са закупени.
Василев изрази задоволство, че Кърджали се е възползвал от приетата с бюджет 2024 г. програма за общините, като допълни, че впоследствие въпросната програма е била опорочена. „Защото в България има над 150 общини, които чакат плащане. Имат проекти, почнали са работа и не им се дават пари. Има едни други 30 общини, на които се плащат парите и това не е по закон, а защото са решили да се снимат в един кабинет под герба и ние точно за това се борим“, каза още Асен Василев.
Пред присъстващите той коментира и темата за т.нар. Възродителен процес, един от поводите, заради които заедно със свои съпартийци той бе в региона. Василев подчерта, че за радост тези събития са в миналото.
Въпреки че сега се опитаха да разделят християните от мюсюлманите, но не се получи и се постигна точно обратният ефект, извадиха едни хора насила, уж да протестират под надслов „НЕ на омразата“, обаче носеха едни плакати за омраза, добави Асен Василев. Той отбеляза, че излезлите двойно повече хора на протеста на 10 декември тази година говори как „хората искат да живеят, без да ги крадат и никой да не се опитва да ги плаши, че ще им вземат работата, че ще им вземат бизнеса, ако не се подчиняват на този или онзи“.
При посещението си в Кърджали той бе придружаван от народните представители Николай Денков и Айлин Пехливанова. На срещата кърджалийци поискаха да се говори за икономика, за развитие и за бъдещето на младото поколение. Сред присъстващите имаше представители и на други политически партии, които също зададоха въпроси.
След срещата в Кърджали Асен Василев, Николай Денков и съпартийци изразиха намерение да посетят Тюркян чешма в кирковското село Могиляне, за да почетат жертвите от Възродителния процес и 41 години от декемврийските събития.
16:02 26.12.2025
Депутати и министри без охрана и имунитет.
Всекидневен тест за алкохол и наркотици.
Коментиран от #17
16:03 26.12.2025
16:04 26.12.2025
16:04 26.12.2025
16:04 26.12.2025
16:05 26.12.2025
16:06 26.12.2025
10 А ти кво искаш бе? По телекса ли?
16:06 26.12.2025
13 Понеделник всички на площада.
16:07 26.12.2025
16:07 26.12.2025
Коментиран от #45
16:07 26.12.2025
16:07 26.12.2025
17 Дребни правила
До коментар #2 от "Дребни правила":Да добавя.
Който не е в зала ,няма надник.
Три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
Коментиран от #23
16:10 26.12.2025
16:12 26.12.2025
16:12 26.12.2025
23 Още по-дребни
До коментар #17 от "Дребни правила":И аз да допълня: Заплата да е макс две средни за страната. Представителни - само за министрите и председателя на НС
16:16 26.12.2025
16:16 26.12.2025
16:16 26.12.2025
16:18 26.12.2025
27 Данко харсъзина
Г-н Митов
Моите уважения
Държавния апарат целият струва на държавата 20 млрд на годината 😅
Бизнесът не може да изкара тези пари и...
Ще дърпате кредити, които и децата на нашите деца не могат да върнат!
Сещате ли се?
От едната страна има изисквания за определяне заплата в държавния сектор, която вдигнахте и един редови полицаи взима над 6х лв!
Това е прекрасно,но кой ще ги изкара тези пари?????
Нали затова излъгаха за конвертгентният доклад!
Сега и магьосник да дойде не може да нагласи нещата!
Забихте държавата!
Ходете си всички
16:18 26.12.2025
29 Зная да
До коментар #28 от "В.К.":Според АСОШЕЙТЕД ПРЕС бандитите са свързани с Орлин Алексиев брокера на ИТН
Коментиран от #43
16:21 26.12.2025
16:21 26.12.2025
До коментар #28 от "В.К.":Затова пуска дописки за Хампарцумян!
Коментиран от #35
16:22 26.12.2025
32 ъъъъ
До коментар #28 от "В.К.":И кво? Предполагам Борисов е виновен?
16:22 26.12.2025
16:22 26.12.2025
16:23 26.12.2025
35 Факт
До коментар #31 от "Име":Аферата "Бял Джип"?
16:24 26.12.2025
37 така е
16:28 26.12.2025
До коментар #36 от "Статукво се крепи НА":Поздрави от Варна 4!
16:28 26.12.2025
39 Как трият само
16:29 26.12.2025
16:30 26.12.2025
41 Статукво се крепи НА :
Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...
16:31 26.12.2025
16:33 26.12.2025
43 В.К.
До коментар #29 от "Зная да":Да точно. Най огромната и страшна ГРАНД корупция се е извършвала в министерствата на ИТН - на транспорта на Гроздан Караджов ,в министерството на икономиката с министър сина на гардеробиерката на "шоуто на Слави" и в здравеопазването на Силви Кирилов най очевидната е за детската болница чийто цена е завишена от 100 млн.на 1 млрд.. ИТН грабители не са и предполагали огромния обществен взрив и че ще бъдат пометени и така да грабят цял мандат. Отклонени от тях са 1 млрд.и 700 млн. Асен Василев да не се занимава с някакви телефони а да сменят главния прокурор който да разпореди арестите на ГРАНД крадците чалгари от ИТН
16:33 26.12.2025
16:35 26.12.2025
