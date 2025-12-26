Новини
България »
Асен Василев: Докато се управлява с телефонни обаждания няма да станем нормална държава

26 Декември, 2025 15:59 922 45

  • асен василев-
  • кърджали-
  • възродителен процес

Василев изрази задоволство, че Кърджали се е възползвал от приетата с бюджет 2024 г.

Асен Василев: Докато се управлява с телефонни обаждания няма да станем нормална държава - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира на среща със симпатизанти в Кърджали, че докато страната се управлява с телефонни обаждания, няма да станем нормална държава и отбеляза, че трябва да се управлява по закон.

Той коментира, че има още няколко месеца до края на второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, през които трябва да се сложи политически неутрално ръководство и ако това не се случи, догодина окончателно плащанията ще спрат. Той припомни, че страната ни е била единствената държава без медицински хеликоптери, но благодарение на плана за възстановяване вече са закупени.

Василев изрази задоволство, че Кърджали се е възползвал от приетата с бюджет 2024 г. програма за общините, като допълни, че впоследствие въпросната програма е била опорочена. „Защото в България има над 150 общини, които чакат плащане. Имат проекти, почнали са работа и не им се дават пари. Има едни други 30 общини, на които се плащат парите и това не е по закон, а защото са решили да се снимат в един кабинет под герба и ние точно за това се борим“, каза още Асен Василев.

Пред присъстващите той коментира и темата за т.нар. Възродителен процес, един от поводите, заради които заедно със свои съпартийци той бе в региона. Василев подчерта, че за радост тези събития са в миналото.

Въпреки че сега се опитаха да разделят християните от мюсюлманите, но не се получи и се постигна точно обратният ефект, извадиха едни хора насила, уж да протестират под надслов „НЕ на омразата“, обаче носеха едни плакати за омраза, добави Асен Василев. Той отбеляза, че излезлите двойно повече хора на протеста на 10 декември тази година говори как „хората искат да живеят, без да ги крадат и никой да не се опитва да ги плаши, че ще им вземат работата, че ще им вземат бизнеса, ако не се подчиняват на този или онзи“.

При посещението си в Кърджали той бе придружаван от народните представители Николай Денков и Айлин Пехливанова. На срещата кърджалийци поискаха да се говори за икономика, за развитие и за бъдещето на младото поколение. Сред присъстващите имаше представители и на други политически партии, които също зададоха въпроси.

След срещата в Кърджали Асен Василев, Николай Денков и съпартийци изразиха намерение да посетят Тюркян чешма в кирковското село Могиляне, за да почетат жертвите от Възродителния процес и 41 години от декемврийските събития.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 18 гласа.
Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    12 17 Отговор
    Дано президентът се включи и измете голяма част от боклука!

    16:02 26.12.2025

  • 2 Дребни правила

    21 1 Отговор
    На избори само грамотни .
    Депутати и министри без охрана и имунитет.
    Всекидневен тест за алкохол и наркотици.

    Коментиран от #17

    16:03 26.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ококор

    12 16 Отговор
    cлeд мaлкo aлaбaлa c кoдa нa мaшинитe и флaшкитe нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    16:04 26.12.2025

  • 5 АСНЧОВИЦЕЕЕ

    10 12 Отговор
    ДОКАТОНЕ ХОДИТЕ В БАТАК И НА ШИПКА НА ПОКЛОНЕНИЕ А НА УТРЕПАНИТЪРСКИ ТЕРОРИСТИ НЯМА ДА СА ОПРАВИМ...

    16:04 26.12.2025

  • 6 кокор

    5 8 Отговор
    Не е обявил, че си няма телефон. Кой лидер какъв смартфон ползва или само такъв с бутончета?

    16:04 26.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 кукоряк бейбе

    10 8 Отговор
    ходи ли на поклонение в родопите ?

    16:05 26.12.2025

  • 9 Българин

    13 11 Отговор
    Ма хората не искат “нормална държава”! Хората искат вас да ви няма! Това е основното желание на всички!

    16:06 26.12.2025

  • 10 А ти кво искаш бе? По телекса ли?

    13 12 Отговор
    През гугъл ли? Като Ленчето как в гугъл намерила какво е краднал Борисов, а?

    16:06 26.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Понеделник всички на площада.

    7 16 Отговор
    Да искаме Оставка на Оставката. Тия от ПП ни излъгаха и счупихме държавата.

    16:07 26.12.2025

  • 14 бою циганина

    13 13 Отговор
    тоя е шарлатанин като мен

    16:07 26.12.2025

  • 15 лелеее

    12 18 Отговор
    Този още не е в затвора. Честита Нова Година от пп и дайБ

    Коментиран от #45

    16:07 26.12.2025

  • 16 Асан Насилев

    7 11 Отговор
    Издигам Румян Клецов за президент.

    16:07 26.12.2025

  • 17 Дребни правила

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дребни правила":

    Да добавя.
    Който не е в зала ,няма надник.
    Три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.

    Коментиран от #23

    16:10 26.12.2025

  • 18 Никой

    5 2 Отговор
    Има логичност

    16:12 26.12.2025

  • 19 Възраждане

    8 8 Отговор
    Следващият Шиши изпълзя от дупката. Този евроциендър също трябва да е булка в централния софийски

    16:12 26.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Още по-дребни

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дребни правила":

    И аз да допълня: Заплата да е макс две средни за страната. Представителни - само за министрите и председателя на НС

    16:16 26.12.2025

  • 24 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Гласуване по телефона е изходът.В Естония го правят от 20 години без проблеми със сигурността.

    16:16 26.12.2025

  • 25 Бай Араб

    5 7 Отговор
    ,,Нормална държава ,, искаме пък сме с ненормална сексуална ориентация,ходим по пенюар пред Руди Гела.

    16:16 26.12.2025

  • 26 Продължаваме педтерастията..П.П.

    8 7 Отговор
    Командват се от юдейското посолство!

    16:18 26.12.2025

  • 27 Данко харсъзина

    7 4 Отговор
    Министъра на МВР Даниел Митов с публикация в профила си е разкрил - "За пореден път лъсна некомпетентноста на ПП-ДБ. Обвиняват ни че за година сме увеличили щата на МВР и че заплатите на служителите трябва да бъдат върнати до средната за страната. Разликата е че нашите служители не са обикновени такива а вършат отговорна работа и опазване на обществения ред". Ето какво е коментирал гражданин под публикацията на Митов-
    Г-н Митов
    Моите уважения
    Държавния апарат целият струва на държавата 20 млрд на годината 😅
    Бизнесът не може да изкара тези пари и...
    Ще дърпате кредити, които и децата на нашите деца не могат да върнат!
    Сещате ли се?
    От едната страна има изисквания за определяне заплата в държавния сектор, която вдигнахте и един редови полицаи взима над 6х лв!
    Това е прекрасно,но кой ще ги изкара тези пари?????
    Нали затова излъгаха за конвертгентният доклад!
    Сега и магьосник да дойде не може да нагласи нещата!
    Забихте държавата!
    Ходете си всички

    16:18 26.12.2025

  • 28 В.К.

    1 1 Отговор
    ГДБОП НЕУТРАЛИЗИРА ПРЕСТЪПНА ГРУПА ЗА ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ И ФАЛШИФИКАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИ ГРАДОВЕ
    - ГДБОП неутрализира дейността на престъпна група за набиране и използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти без съгласието на титуляра.
    - Осем мъже са арестувани в хода на операцията по Закона за МВР.
    - В качеството на обвиняеми са привлечени трима от задържаните. Повдигнати са им обвинения по чл. 321 ал. 6 от НК и са оставени в ареста за срок до 72 часа съгласно постановление на наблюдаващ прокурор. Окръжният съд във Варна уважи исканията на прокуратурата и определи мерки за неотклонение „задържане под стража“ на тримата.
    - Специализираната полицейска операция е проведена на 17 декември 2025 г. от служители на ГДБОП на територията на град Варна, под надзора на Окръжна прокуратура – Варна. Съдействие е оказано и от дирекция „Киберпрестъпност“.
    - В хода на разследването е установено, че участниците в групата са се сговорили да извършват престъплението с цел набавяне на имотна облага през януари 2025 г.
    - Информация за спецоперацията на антимафиотите съобщиха на брифинг комисар Деян Горанов, началникът на отдела на ГДБОП за Варна и Североизточна България и Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура – Варна.
    - Основната дейност на престъпната група от български граждани е свързана с измами и достъп до лични банкови сметки чрез така наречената технология „куишинг“ (производно от QR и „фишинг“).
    За целта, на паркинги и паркомати н

    Коментиран от #29, #31, #32

    16:19 26.12.2025

  • 29 Зная да

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "В.К.":

    Според АСОШЕЙТЕД ПРЕС бандитите са свързани с Орлин Алексиев брокера на ИТН

    Коментиран от #43

    16:21 26.12.2025

  • 30 Бай Араб

    4 4 Отговор
    От къде в България се намират толкова много като този ? Каква е причината ?

    16:21 26.12.2025

  • 31 Име

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "В.К.":

    Затова пуска дописки за Хампарцумян!

    Коментиран от #35

    16:22 26.12.2025

  • 32 ъъъъ

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "В.К.":

    И кво? Предполагам Борисов е виновен?

    16:22 26.12.2025

  • 33 фен

    2 5 Отговор
    тоя горния ке управи БЪЛГАРИЯ или маи маи ще я доразсипе абе какно стана с пудела с пачките и и оня дека беше у сърбия защо се замълча или сенсея управи нешата

    16:22 26.12.2025

  • 34 Тракиец 🇺🇦

    4 1 Отговор
    Ок , държавата няма да се оправи с телефонни обаждания..ок супер,до тук добре....Я КАЖИ ТИ АСЕН ВАСИЛЕВ КАК ЩЕ СЕ ОПРАВИ.ДАЙ СИ ПРОГРАМАТА,ПЛАНА...ДАЙ СИ ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ... ВЪНШНА ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА,ОБРАЗОВАНИЕ СОЦИАЛНАТА, СЪДЕБНАТА,,КАКВО МИСЛИШ ЗА ЕМИГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕСССР ЕК И ЕП,,КАКВО ТИ Е МНЕНИЕТО ЗА ОЛИГАРХИЧНАТА ПРЕСТЪПНОСТ НА ДОМУСЧИЕВ И КРИБ АИКБ И БСК ДС И БКП ,КАКВО ЩЕ НАПРАВИШ ЗА СПИРАНЕТО НА ГЕНОЦИДА ЗА ВКАРВАНЕТО НА ЕМИГРАНТИ ОТ ПАКИСТАН АФРИКА И ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ ДЕСЕТИЯ СВЯТ.... КАЖИ БЕ КАЖИ....ДАЙ ПРОГРАМА ПЛАН РЕШЕНИЕ...ЧАКАМЕ ..ИЗЛЕЗ И КАЖИ БЕ....КАЖИ ЩЕ ИМА ЛИ РЕФЕРЕНДУМИ ДЕМЕК ДЕМОКРАЦИЯ,ЩЕ СПАЗВАШ ЛИ СВОБОДАТА НА СЛОВОТО ЩЕ ИМА ЛИ ДЕМОКРАЦИЯ ПРИ ТЕБ....КАЖИ БЕ КАЖИ ...ИЗЛЕЗ И КАЖИ БЕ ..кажи що да гласувам за теб

    16:23 26.12.2025

  • 35 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Име":

    Аферата "Бял Джип"?

    16:24 26.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 така е

    1 0 Отговор
    Шефа каза, че след празниците ставаме зле като германците, французите, италианците и гърците.

    16:28 26.12.2025

  • 38 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Статукво се крепи НА":

    Поздрави от Варна 4!

    16:28 26.12.2025

  • 39 Как трият само

    0 0 Отговор
    Подлите атлантици а? А? Истината много боли нали?

    16:29 26.12.2025

  • 40 Уса

    3 2 Отговор
    Дай на пдрс а власт и ще те залее с крвнски номера

    16:30 26.12.2025

  • 41 Статукво се крепи НА :

    1 0 Отговор
    Партии продажници срещу народа. Не им вярвайте, не бъдете наивни хора ...
    Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    16:31 26.12.2025

  • 42 Уса

    1 1 Отговор
    В миналото пдрс ията е била за развлечение а днес за управление.Те са се запазили същите ама народите са заспали смъртоносно

    16:33 26.12.2025

  • 43 В.К.

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Зная да":

    Да точно. Най огромната и страшна ГРАНД корупция се е извършвала в министерствата на ИТН - на транспорта на Гроздан Караджов ,в министерството на икономиката с министър сина на гардеробиерката на "шоуто на Слави" и в здравеопазването на Силви Кирилов най очевидната е за детската болница чийто цена е завишена от 100 млн.на 1 млрд.. ИТН грабители не са и предполагали огромния обществен взрив и че ще бъдат пометени и така да грабят цял мандат. Отклонени от тях са 1 млрд.и 700 млн. Асен Василев да не се занимава с някакви телефони а да сменят главния прокурор който да разпореди арестите на ГРАНД крадците чалгари от ИТН

    16:33 26.12.2025

  • 44 Фен

    0 1 Отговор
    От къде ви намери Радев.... Махайте се! И него си го вземете, да ви се радва!

    16:35 26.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

