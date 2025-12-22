Новини
Борисов: Представителите на ГЕРБ в ОИК- Варна да не участват в опити за прекратяване мандата на Благомир Коцев

22 Декември, 2025 20:36 720 29

  • бойко борисов-
  • герб-
  • оик варна-
  • участие-
  • прекратяване-
  • мандат-
  • благомир коцев

Лидерът на ГЕРБ е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град

Борисов: Представителите на ГЕРБ в ОИК- Варна да не участват в опити за прекратяване мандата на Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Във връзка с предстоящото заседание на ОИК - Варна: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоява и призовава отново представителите на ГЕРБ в Общинска избирателна комисия (ОИК) да не участват във всякакви евентуални опити за прекратяването на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.

Това стана ясно от публикация на ГЕРБ във Фейсбук, цитирана от novini.bg.

Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град.

"Напомняме, че на свое заседание на 22.11.2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна.

С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", се посочва още в публикацията.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Натурален гербесък

    24 1 Отговор
    Баце, това сега съвет ли е или заповед? Щот съм п.р.о.с.т, брат ми, и хич не ми е лесно...

    Коментиран от #6

    20:50 22.12.2025

  • 2 Всичките сте за затвора.

    27 4 Отговор
    Тоя пръв.

    Коментиран от #8

    20:50 22.12.2025

  • 3 Хмм

    18 4 Отговор
    и за какво беше всичко, 5 месеца в ареста и накрая кметът се връща на работа, пеевското ДПС няма да спечели изборите

    20:53 22.12.2025

  • 4 Хипотетично

    6 11 Отговор
    Отстраняване чак след присъда на трета инстанция. до тогава в неплатен отпуск. После, ако няма присъда ще го компенсират за нанесените вреди. От глад няма да умре щом има гаранция от четвърт милион.

    Коментиран от #5

    20:54 22.12.2025

  • 5 Ами

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хипотетично":

    събраха ги за два часа, а за Пенев 50 хиляди

    20:55 22.12.2025

  • 6 Лелеееееее

    24 5 Отговор

    До коментар #1 от "Натурален гербесък":

    Борисов ти защо не си в затвора?! Окраде бъдещето на децата ни.

    Коментиран от #12

    20:59 22.12.2025

  • 7 Всичките мръсотии във Варна

    22 4 Отговор
    а и в цяла България са само с участието на ОПГ Герб.

    Коментиран от #10

    20:59 22.12.2025

  • 8 Прав си!

    23 4 Отговор

    До коментар #2 от "Всичките сте за затвора.":

    Тази проста и крадлива герберска Тиква разруши държавността, прокуди над два милиона българи в чужбина и направи България опашкарката на Европа. Затвор за Борисов. Веднага!

    21:01 22.12.2025

  • 9 Тече подготовка

    9 7 Отговор
    За нова изродска сглобка с шарлатаните украинци дсти

    21:02 22.12.2025

  • 10 Така е

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Всичките мръсотии във Варна":

    Герберо-пееевските крадци начело с Борисов и Пеевски окрадоха и опустошиха България.

    21:04 22.12.2025

  • 11 Име

    8 4 Отговор
    Бою го страхуват.

    21:04 22.12.2025

  • 12 Промяна

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "Лелеееееее":

    ТЕ ТВОИТЕ ДЕЦА КАТО СА НЕКАДЪРНИЦИ БОРИСОВ И ВИНОВЕН ХАХАХАХАХАХА СТИГА СТЕ ДРАСКАЛИ ПРОСТОТИИ ВСЕКИ САМ ОТГОВАРЯ ЗА СВОЯТ ЖИВОТ

    Коментиран от #17, #25

    21:08 22.12.2025

  • 13 Горски

    13 0 Отговор
    Чудно ми е ако лидерът на Герб призове представителите на ГЕРБ в ОИК да скочат от Аспаруховия мост дали няма да скочат наистина без да се замислят. Щото лидерът така иска, нали? Браво! Хайде сега Бойко Борисов да се откаже и от НСО, защото не желая моите пари да се харчат за охрана на депутати. Предпочитам за детски градини. Едно не мога да разбера.ДПС-НН и ГЕРБ уж са обичани от народа,а забраняват коментарите под постовете си.Ама недейте така,дайте възможност на хората да покажат подкрепата си.

    21:10 22.12.2025

  • 14 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    10 2 Отговор
    ТИ,АМА НАИСТИНА СИ МНОО ПРОзд БЕ.
    НИЕ ИСКАМЕ ДА ТЕ ВИДИМ В ЗАТВОРА,А ТИ СИ ТРЪГНАЛ ДА ДАВАШ ИЗЯВЛЕНИЯ????

    21:13 22.12.2025

  • 15 ФЕЙК

    9 0 Отговор
    Банкянския "тигър" с мише сърце от както пуснаха сретен на свобода е потънал в дълбока нелегалност и само от време на време се явява на запис! От всички кожи на света собствената е най-скъпа!

    21:15 22.12.2025

  • 16 Топут ко

    6 0 Отговор
    Не трябва ли да се гласува по съвест и по убеждение, а не под команда?

    21:15 22.12.2025

  • 17 Със сигурност

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Няма по голям крадец в България отТиквоча Борисов. Дори другото Дебело парче Пеевски му е трудно да достигне кражбите му.

    Коментиран от #18

    21:16 22.12.2025

  • 18 Евгени от Алфапласт

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Със сигурност":

    Абсолютно. Доказан ОСЪЖДАН лъжец и крадец.

    21:20 22.12.2025

  • 19 Да,бе

    8 0 Отговор
    Менте пожарникаря си е спомнил,че когато вятърът се обърне откъм пожара и почвам да бегам,бате....

    21:20 22.12.2025

  • 20 ХЪ ХЪ ЪЪ

    6 0 Отговор
    Уйдурми и мошенгии може да прави само банкянския ТУЛУП СЛЪНЦЕ, най големият бандит и престъпник последните 30 години.

    21:20 22.12.2025

  • 21 Хмм

    6 0 Отговор
    и какво, след София загубиха и Варна

    21:21 22.12.2025

  • 22 Нагъл Нагльо

    1 0 Отговор
    Пак царски изпълнения, раята да слуша!

    21:28 22.12.2025

  • 23 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Самарянин

    21:28 22.12.2025

  • 24 ХЕВИ МЕТАЛ

    0 1 Отговор
    Бойко е голям политик.Не може да го манипулират защото не слугува и не взима под масата.Чист е.

    21:30 22.12.2025

  • 25 А бе ве момче..

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Как може да защитаваш един крадец мутра бивша престъпник съден и в затвора лежал. Как да прогресираш да имаш когато всичко е под контрола на двама идиоооо и не допускат никой да върви нагоре освен своите подчинени хора. И това вече 16 години. Как да живее добре пенсионера с пенсия от 650 лева. Болните със 400 лева. Те окрадаха всичко и НАЙ ГАДНОТО ПОЗВОЛИХА НА МНОГО ДРУГИ ДА ПРИСВОЯТ ВСИЧКО ПОСТРОЕНО ОТ НАС ПРЕДИШНИТЕ РАБОТЕЩИ. ЩЕ ДОЙДЕ И ВАШЕТО ВЪЗМЕЗДИЕ НАКАЗАНИЕ ОТ ВСЕВИШЕ.

    21:30 22.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Заека

    0 0 Отговор
    Нещо ново за семейство Бекъм?

    21:30 22.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Врътки

    0 0 Отговор
    за бъдеща коалиция...евентуално.

    21:33 22.12.2025

