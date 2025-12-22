Борисов: Представителите на ГЕРБ в ОИК- Варна да не участват в опити за прекратяване мандата на Благомир Коцев

Във връзка с предстоящото заседание на ОИК - Варна: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоява и призовава отново представителите на ГЕРБ в Общинска избирателна комисия (ОИК) да не участват във всякакви евентуални опити за прекратяването на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.
Това стана ясно от публикация на ГЕРБ във Фейсбук, цитирана от novini.bg.
Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град.
"Напомняме, че на свое заседание на 22.11.2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна.
С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", се посочва още в публикацията.
