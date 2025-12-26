Новини
България »
Кърджали »
Асен Василев: Без 121 депутати, готови на решителни реформи, корупцията ще продължи да изяжда бъдещето на България

Асен Василев: Без 121 депутати, готови на решителни реформи, корупцията ще продължи да изяжда бъдещето на България

26 Декември, 2025 19:10 837 54

  • асен василев-
  • депутати-
  • реформи-
  • корупция-
  • бъдеще-
  • българия

Акад. Николай Денков разобличи една от големите лъжи, с които Борисов и Пеевски се опитват да се задържат на власт, въпреки огромното гражданско недоволство, свалило тяхното правителство след по-малко от година на власт

Асен Василев: Без 121 депутати, готови на решителни реформи, корупцията ще продължи да изяжда бъдещето на България - 1
Снимка: ПП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, бившият министър-председател акад. Николай Денков и депутатът Айлин Пехливанова проведоха днес открита среща с граждани от Кърджали. Достъпът до срещата беше напълно свободен, а депутатите от ПП се движеха без охрана.

Пред гражданите на Кърджали Асен Василев даде конкретни примери за мащабната корупция в последните месеци на сегашното управление:

- Селски пътища: „Милион и половина лева за 150 метра селски път. Вие искате ли да плащате такива данъци?“

- „Златната ливада“ при Козлодуй: „68 декара ливада за 200 милиона лева от Енергийния холдинг – 3000 лв. на квадратен метър. Тук, в Кърджали, апартамент в центъра е 3000 лв. на квадратен метър. Но тук не говорим за апартамент в центъра, говорим за ливада. 200 милиона лева – толкова струват всички хеликоптери, които купихме, за да може сега да имаме въздушна помощ в държавата. Те ще откраднат през една ливада“, сравни Василев.

Посланието на лидера на ПП е ясно: без 121 депутати, готови на решителни реформи, корупцията ще продължи да изяжда бъдещето на България.

Асен Василев категорично осъди Възродителния процес от 80-те години, споделяйки лични спомени от детството си в Хасково: „Аз съм роден в Хасково, израснал съм в Хасково. Баба ми и дядо ми по майчина линия бяха в село Татарево. Спомням си много добре тези събития от 1984–1989 г. Това беше активно мероприятие на службите, на ДС.“ Василев сподели трагични спомени: „Аз много добре си спомням, когато тръгваха за Турция, една от отсрещните къщи плачеха, не искаха да ходят и въпреки това се натовариха и тръгнаха. Абсолютно недопустимо е една държава да изгони по такъв начин хората си. Това не е държава, в която ние трябва да живеем. Това не е държава, която ни трябва занапред“, категоричен беше Василев.

Акад. Николай Денков разобличи една от големите лъжи, с които Борисов и Пеевски се опитват да се задържат на власт, въпреки огромното гражданско недоволство, свалило тяхното правителство след по-малко от година на власт: „Протестите започнаха още 2020-а година, когато още нямаше „Продължаваме Промяната“. Кой събори първото ни правителство - на Кирил Петков, и отидохме на избори? А кой събори второто ни правителство? Пак те. Знаеха ли как да направят свое правителство, след като събориха двете наши? Не. Цялата нестабилност се дължи на Борисов и Пеевски. Те са нестабилността. И докато не се махнат, ще има избори, защото хората не искат да бъдат лъгани и крадени повече“, каза той.

Денков отбеляза още, че стабилността ще дойде, когато се появи мнозинство в парламента, което иска да управлява честно, без да краде, без да лъже, а депутатите ходят без охрана – не за друго, а защото не ги е страх, че някой техен „другар“ от бандитските им години може да ги застреля.

Айлин Пехливанова, депутат от „Продължаваме Промяната“, призова гражданите на Кърджали да не се поддават на манипулациите, с които преди всеки избор едни и същи хора плашат етническите турци в България с нов Възродителен процес. „Аз искам да говорим как ще си подобрим живота, какво ще става занапред. Мен като майка това ме обижда“, каза тя.

На срещата бяха дошли да слушат и да задават въпроси и общински представители на ДПС – Ново начало.

„Ние за пръв път от 30 години виждаме градът да има цъфтеж, а вие идвате…“, се провикна Мюмюн Мустафа, общински съветник от ДПС-НН. Прекъсна го порой от недоволни викове от страна на останалите присъстващи.

Друг глас се провикна:"20 години Хасан беше кмет, нищо не каза (Хасан Азис -бивш кмет на Кърджали)"

Асен Василев все думата и каза "Няма лошо, че от "Новото начало" са дошли да се образоват“, репликата предизвиква ръкопляскания на хората в залата.

След срещата с граждани Асен Василев, акад. Николай Денков и депутатът Айлин Пехливанова н поднесоха венец а Тюркян чешма в памет на жертвите Възродителният процес. Паметникът почита 17-месечната Тюркян – най-младата жертва на насилствената смяна на имената на българските турци в село Могиляне преди 41 години. Това е една от най-тежките и символни трагедии, белязали тоталитарния режим в България. Местното население се противопоставя на репресията, а напрежението прераства в сблъсъци. Цената е жестока – три човешки живота, сред които и Тюркян.

Трагедията предизвиква силен обществен и политически отзвук, а Тюркян се превръща в образ и символ на невинността, погубена от несправедливост и насилие от страна на властта. И ни напомня колко крехки могат да бъдат човешките права и свободата, когато не са защитени.

Днешният ден отново ни напомня, че свободата и демокрацията, извоювани с толкова усилия, не трябва да допускат подобни трагедии никога повече.


Кърджали / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мафията ИТН ограбила България

    16 17 Отговор
    Незабавно на съд и в затвора

    Коментиран от #2, #11, #23

    19:17 26.12.2025

  • 2 Факт

    15 16 Отговор

    До коментар #1 от "Мафията ИТН ограбила България":

    Да точно. Най огромната и страшна ГРАНД корупция се е извършвала в министерствата на ИТН - на транспорта на Гроздан Караджов ,в министерството на икономиката с министър сина на гардеробиерката на "шоуто на Слави" и в здравеопазването на Силви Кирилов най очевидната е за детската болница чийто цена е завишена от 100 млн.на 1 млрд.. ИТН грабители не са и предполагали огромния обществен взрив и че ще бъдат пометени и така да грабят цял мандат. Отклонени от тях са 1 млрд.и 700 млн. Асен Василев да не се занимава с някакви телефони а да сменят главния прокурор който да разпореди арестите на ГРАНД крадците чалгари от ИТН

    19:18 26.12.2025

  • 3 Данко харсъзина

    14 11 Отговор
    Министъра на МВР Даниел Митов с публикация в профила си е разкрил - "За пореден път лъсна некомпетентноста на ПП-ДБ. Обвиняват ни че за година сме увеличили щата на МВР и че заплатите на служителите трябва да бъдат върнати до средната за страната. Разликата е че нашите служители не са обикновени такива а вършат отговорна работа и опазване на обществения ред". Ето какво е коментирал гражданин под публикацията на Митов-
    Г-н Митов
    Моите уважения
    Държавния апарат целият струва на държавата 20 млрд на годината 😅
    Бизнесът не може да изкара тези пари и...
    Ще дърпате кредити, които и децата на нашите деца не могат да върнат!
    Сещате ли се?
    От едната страна има изисквания за определяне заплата в държавния сектор, която вдигнахте и един редови полицаи взима над 6х лв!
    Това е прекрасно,но кой ще ги изкара тези пари?????
    Нали затова излъгаха за конвертгентният доклад!
    Сега и магьосник да дойде не може да нагласи нещата!
    Забихте държавата!
    Ходете си всички

    Коментиран от #48

    19:19 26.12.2025

  • 4 Затова са прави

    10 20 Отговор
    Акад. Николай Денков разобличи една от големите лъжи, с които Борисов и Пеевски се опитват да се задържат на власт, въпреки огромното гражданско недоволство, свалило тяхното правителство след по-малко от година на власт

    Коментиран от #7

    19:20 26.12.2025

  • 5 Абе спрете го този нещастник

    27 9 Отговор
    Крадец, съден за кражби, проект на мафията ПП и ДБ, обвинява останалите в това което прави той. Толкова гнусни човечета, нагли и лъжливи като тези, България не е имала.

    19:21 26.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И затова са прави

    11 17 Отговор

    До коментар #4 от "Затова са прави":

    Министерството на транспорта с министър Гроздан Караджов е ограбило държавата ,тоест всички нас със стотици милиони потънали в джобовете на чалгарите и техните ментори и брокери -
    Пред гражданите на Кърджали Асен Василев даде конкретни примери за мащабната корупция в последните месеци на сегашното управление:

    - Селски пътища: „Милион и половина лева за 150 метра селски път. Вие искате ли да плащате такива данъци?“


    - „Златната ливада“ при Козлодуй: „68 декара ливада за 200 милиона лева от Енергийния холдинг – 3000 лв. на квадратен метър. Тук, в Кърджали, апартамент в центъра е 3000 лв. на квадратен метър. Но тук не говорим за апартамент в центъра, говорим за ливада. 200 милиона лева – толкова струват всички хеликоптери, които купихме, за да може сега да имаме въздушна помощ в държавата. Те ще откраднат през една ливада“, сравни Василев.

    19:22 26.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Накратко

    32 8 Отговор
    Баба казваше, не гледай колко сладко дума, а гледай какво върши.
    121 депутати - приемане на лобистки закони, концесии и настаняване на ПП семейства на държавни постове.

    Коментиран от #50

    19:24 26.12.2025

  • 10 ЕДНИТЕ НА ПАМЕТНИКА

    26 2 Отговор
    На покръстените другите у Кърджали. Не им стигат гласовете сами да крадат. И хоп при мюсюлманите. После тръгват по мААЛИте. И накрая при затворниците отидете. Много на големи се вземахте ама сте ЯКО ОПОРОЧЕНИ И ВИ ЗНАЕМ ОТ ПРЕДИ ЩО СТЕ. МУШИКИ.

    19:24 26.12.2025

  • 11 Спокойно

    10 16 Отговор

    До коментар #1 от "Мафията ИТН ограбила България":

    Най гнycния продажен и крадлив проект на мафията и олигархията ИТН (Имаше Такива Нещастници) ще си платят с лихвите за ограбването на страната

    19:25 26.12.2025

  • 12 оня с питон.я

    21 7 Отговор
    Коки, фашизмът, който проповядвате от Прости Путлерасти и Дай България не е отговорът за бъдещето на България.

    19:25 26.12.2025

  • 13 И Киев е Руски

    22 4 Отговор
    Ей тия обратните яко са ни налазили

    19:26 26.12.2025

  • 14 Капитан Крийч

    21 4 Отговор
    Коки, ще купувате ли пак гласове в циганските махали?

    19:26 26.12.2025

  • 15 така е

    23 6 Отговор
    Кокорчо е новатор в световната политика. Изобрети как да окрадеш окрадена държава. Теглиш държавни заеми и ги крадеш, оставяйки да ги връща народа с лихвите. Гениално!

    19:27 26.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Зерко

    3 3 Отговор
    41 депутати

    Коментиран от #46

    19:28 26.12.2025

  • 18 Красимир Петров

    17 5 Отговор
    Точно тези продажници да говорят за реформи.Видяхме как променихте конституцията,само да направите сечено на Радев.

    19:29 26.12.2025

  • 19 404

    17 4 Отговор
    Не мога да разбера защо раята си мисли че тоя долен ляв п...л се различава от сФинете

    19:29 26.12.2025

  • 20 Държавни хрантутници

    13 2 Отговор
    Има ли държавно има корупция .Много е гот да бориш нещо,що не се бори.Защо не бориш корупция в частния сектор,в мойта фирма примерно,смешко.Ти си корупцията.

    Коментиран от #25, #31

    19:30 26.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 иван костов

    18 6 Отговор
    Ето чумата за България - ппдб/ЛГБТ!

    19:31 26.12.2025

  • 23 оня с питон.я

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мафията ИТН ограбила България":

    Продажния рубло-чалгар сакат е мъртвец! Но за смъртниците от чалга рубашката итн или добро или нищо. Но ще връщат откраднатото до последния евро цент.

    19:32 26.12.2025

  • 24 И Киев е Руски

    7 3 Отговор
    Краставиците в магазина са 8.40.Само Сачева си ги позволява другите жени шА идат при мъже

    19:33 26.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 папазян

    6 1 Отговор
    Много народ са се събрали.
    Василев има ли жена, деца?

    19:35 26.12.2025

  • 27 да попитам,

    8 2 Отговор
    кокорчо, за какво похарчи 9 млрд за 9 дни като финансов министър?!?

    Коментиран от #41

    19:37 26.12.2025

  • 28 Якакво

    5 0 Отговор
    Са се изтъпанили милиционерските синковци
    Честни и неподкупни като бащите си

    19:37 26.12.2025

  • 29 Само питам

    6 1 Отговор
    " поднесоха венец а Тюркян чешма в памет на жертвите Възродителният процес." В пронатовска Украйна също има Възродителен процес ! В момента ! В момента ! Забранено е на новородени да се дават български и руски имена . Има списък с разрешени "украински" (изкривени руски) имена Натовските ни евроатлантици защо не протестират срещу това ?

    19:37 26.12.2025

  • 30 Деций

    2 2 Отговор
    121 е добре,но за истинска промяна е нужно квалифицирано мнозинство.Как ще смените ВСС с 121 гласа,НИКАК,кой може да махне този съсел Сарафов,приятеля на Пепи еврото ВСС,и става омагьосан кръг.А ако целта е стани да седна с всички превилегии и задкулисни лостове и действия , така може и да успеете.

    19:37 26.12.2025

  • 31 хаха

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Държавни хрантутници":

    На прости гайбанчовци - държавното им е било виновно. ХАХАХА!

    Типичните оправдания на боклуци! Те са против корупцията само когато не могат да се възползват от нея.

    19:38 26.12.2025

  • 32 хаха

    5 1 Отговор
    Нищо комунистическо не напуснало Блатото! Всичко е по старому!
    Само БКП-тата са повече!

    "Гласуйте за нашта партия, дрогаре! За който ви посочим - за него! Всичките са чистокръвни правоверни комундета!"

    ХАХАХА! Колко сте жалки бе кухоглави.

    19:38 26.12.2025

  • 33 Попето

    4 1 Отговор
    Как си спомня събитията от 84-89 година, като е бил на между 7-10 години.Че пък знаел, че било активно мероприятие на ДС. Айде малко по-кротко по теми и събития от миналото. Като видях, че и Ивайло Мирчев, дето баща му бил върл комунист, е на това възпоменание, съвсем са ясни какви дрмагози са. Искат да се харесат на Пеевски.... Възродителмият процес беше справедливо мероприятие. Щом искаш да живееш в България, ще си с българско име.

    19:39 26.12.2025

  • 34 Да,бе

    4 2 Отговор
    Тия рИформи къде ще се пишат,у скута на Прасчо,на тиквоний българоубиец или и на двата,като предният път...А бе я ...Сите сте пепел от слама.

    19:39 26.12.2025

  • 35 Думи нямам

    3 0 Отговор
    Пак тъпата Ана де учила за детска учителка накиприла се с една пандифлюшка на кухата си кратуна тръгнала акъл да дава...тъпата...Ана

    19:39 26.12.2025

  • 36 Селянина с Пежото

    6 1 Отговор
    Асен Василев и академик Денков няма ли да почетат паметта на жертвите от атентата на централна гара в Пловдив през месец август 1984 година, извършен от турски сепаратисти?
    Там цената също е висока!

    Коментиран от #45

    19:39 26.12.2025

  • 37 ИТН ограби България

    4 5 Отговор
    За 11 месеца изтеглиха 26 милиарда заеми и имаха намерение тази година още 10,5 милиарда евро ( 21 милиарда лева) ...Такива крадци е нямало в историята на България

    Коментиран от #49

    19:40 26.12.2025

  • 38 Хооораааа

    4 1 Отговор
    Толкова ли ви е къса паметта, че припознавате машите на Пеевски за свои спасители? Затова ли мръзнахте по протестите, да правят нова сглобка на ваш гръб? Никога повече пп-лгбт в парламента!!!

    19:40 26.12.2025

  • 39 ежко

    5 1 Отговор
    121 викаш а,Асанчо!Може,ама няма да са вашите!Веднъж вече излъгахте избирателите си със сглобката.Дали ще ви се вържат пак,а?

    19:41 26.12.2025

  • 40 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    121 депутати... Тези съвсем са загубили разсъдък. Освен ако не направят ала бала с мадуровките.

    19:42 26.12.2025

  • 41 Асан Насилев

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "да попитам,":

    Питай Клецов, за вазлин

    19:42 26.12.2025

  • 42 Манипулатори

    5 1 Отговор
    Манипулатори долни. И сапунения академик и Пеньоара тръгнали и те, като Божанов и Мирчев да поднасят цветя.
    А кога поднесохте цветя в Батак и Перущица ве родоотстъпници ниедни?
    За да спечелите 10 гласа повече в Кърджали ви лъснаха лъжливите лица пред цяла България, никога не сте и няма и да милеете за родината си.
    Предадохте каузата за Македония.
    Предадохте националната си валута, която е част от държавността ни.
    Тези мошеници никога не трябва да помиришат парламент повече.

    19:42 26.12.2025

  • 43 Парички

    2 1 Отговор
    Едно време водата течеше по чешмите, безплатна. След 1944г. ни унищожиха селата, Иззеха ни земите, направиха си ТКЗСета. Иззех ни гераните. Палехме си свещички, В джамалите горяхме безплатна слама за отопление през зимата. Произвеждахме си всичко. И биволици, и овце, и кози, и кокошки, и патици, и пуйки, и жито, и пшеница, и ечемик, и коноп, и вълна, и памук. Плетяхме си дрехи. Магарета и коне за транспорт. Построихме железници и влакове. Строихме си къщи сами. Водата ни беше за без пари. Храната за без пари. Въздухът чист. След 1944г. всичко бе унищожено. Работехме по бригади да издържаме комунистите. Започнахме да плащаме за всичко.... и така до ден днешен.

    19:42 26.12.2025

  • 44 09.03.1985г

    8 0 Отговор
    Гара Буново - поклон пред жертвите на турския тероризъм в България! Поклон пред специалните части влезли в бой с турски десант на българска територия!

    19:43 26.12.2025

  • 45 Тъй,тъй

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Селянина с Пежото":

    Българските деца са по-евтини от бъдещите майки на радикализирани брадати последователи на пророка.

    19:44 26.12.2025

  • 46 Виж сега,

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Зерко":

    Много са им,по-скоро 11

    19:44 26.12.2025

  • 47 Хохохо

    4 0 Отговор
    Асене видяхме ви и пак ще направите същото.Плаващо мнозинство с герб и ДПС по евроатлантическа поклоннически линия и това е.
    Тия милярди дето ще ги давате за Украйна ги дайте за болните деца които имат нужда и хората санират пари за лечението им .

    19:45 26.12.2025

  • 48 Данко данко раздвоена

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко харсъзина":

    Личност си. Днес така утре онака същ ваш ТУУУЛУПКО с кръста и пироните. МВР са на хранилка(както и всички служби съд ПРОКУРИ администрация ""военни"" и дори осигуровките им плащаме. Заплати нагоре със 70% всяка година още и още. Там работят 7 000 старци и пенсия и ЗАПЛАТКА. ИИИИ ТАКИВА СА НЕЩАТА. А ТОЯ МИНИСТЪР И ЗА КАЦАТА СЪС ЗЕЛЕ НЕ СТАВА. ВСИЧКО Е НАТЪКМЕНО.

    19:45 26.12.2025

  • 49 Тоя тролски напън срещу ИТН

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "ИТН ограби България":

    ще ме принуди накрая да гласувам за тях, колкото и да не ги харесвам.

    19:46 26.12.2025

  • 50 Да да да

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Накратко":

    Асен Василев ПП. Николай Василев кандидат премиер ИТН. Кой от двамата Василев има мисията всичко на концесия?

    19:46 26.12.2025

  • 51 ококор

    2 0 Отговор
    в пп-дб cмe пo-гoлeми фaкиpи и oт дaнчo мeнтaтa + дeлян дoбpeв! 9 милиapдa пo oфшopнитe ни cмeтки зa 5 paбoтни дни - дoбpe бeшe! дaйтe ми дa нaпpaвя нoвия eвpo бюджeт!

    19:47 26.12.2025

  • 52 Стефанов

    0 3 Отговор
    Добра инициатива да ходят по турските краища, и другите партии трябва да ходят там.

    19:48 26.12.2025

  • 53 поход

    0 0 Отговор
    Целта им е да отцепят помашки гласове.Затова ги приспиват сладко с обещания.Мирчев може и фес да сложи на главата си.Само и само да дръпнат малко заблудени гласове.

    19:50 26.12.2025

  • 54 Данко данко раздвоена

    0 0 Отговор
    Личност си. Днес така утре онака същ ваш ТУУУЛУПКО с кръста и пироните. МВР са на хранилка(както и всички служби съд ПРОКУРИ администрация ""военни"" и дори осигуровките им плащаме. Заплати нагоре със 70% всяка година още и още. Там работят 7 000 старци и пенсия и ЗАПЛАТКА. ИИИИ ТАКИВА СА НЕЩАТА. А ТОЯ МИНИСТЪР И ЗА КАЦАТА СЪС ЗЕЛЕ НЕ СТАВА. ВСИЧКО Е НАТЪКМЕНО. И Данко от 1990 г. До сега всички в тоя ПРЕХОД СА МАСКАРИ. ОГРАБИХА ВСИЧКО ПОСТРОЕНО ОТ ПРЕДИ.

    19:50 26.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове