Асен Василев: Без 121 депутати, готови на решителни реформи, корупцията ще продължи да изяжда бъдещето на България

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, бившият министър-председател акад. Николай Денков и депутатът Айлин Пехливанова проведоха днес открита среща с граждани от Кърджали. Достъпът до срещата беше напълно свободен, а депутатите от ПП се движеха без охрана.

Пред гражданите на Кърджали Асен Василев даде конкретни примери за мащабната корупция в последните месеци на сегашното управление:

- Селски пътища: „Милион и половина лева за 150 метра селски път. Вие искате ли да плащате такива данъци?“

- „Златната ливада“ при Козлодуй: „68 декара ливада за 200 милиона лева от Енергийния холдинг – 3000 лв. на квадратен метър. Тук, в Кърджали, апартамент в центъра е 3000 лв. на квадратен метър. Но тук не говорим за апартамент в центъра, говорим за ливада. 200 милиона лева – толкова струват всички хеликоптери, които купихме, за да може сега да имаме въздушна помощ в държавата. Те ще откраднат през една ливада“, сравни Василев.

Посланието на лидера на ПП е ясно: без 121 депутати, готови на решителни реформи, корупцията ще продължи да изяжда бъдещето на България.

Асен Василев категорично осъди Възродителния процес от 80-те години, споделяйки лични спомени от детството си в Хасково: „Аз съм роден в Хасково, израснал съм в Хасково. Баба ми и дядо ми по майчина линия бяха в село Татарево. Спомням си много добре тези събития от 1984–1989 г. Това беше активно мероприятие на службите, на ДС.“ Василев сподели трагични спомени: „Аз много добре си спомням, когато тръгваха за Турция, една от отсрещните къщи плачеха, не искаха да ходят и въпреки това се натовариха и тръгнаха. Абсолютно недопустимо е една държава да изгони по такъв начин хората си. Това не е държава, в която ние трябва да живеем. Това не е държава, която ни трябва занапред“, категоричен беше Василев.

Акад. Николай Денков разобличи една от големите лъжи, с които Борисов и Пеевски се опитват да се задържат на власт, въпреки огромното гражданско недоволство, свалило тяхното правителство след по-малко от година на власт: „Протестите започнаха още 2020-а година, когато още нямаше „Продължаваме Промяната“. Кой събори първото ни правителство - на Кирил Петков, и отидохме на избори? А кой събори второто ни правителство? Пак те. Знаеха ли как да направят свое правителство, след като събориха двете наши? Не. Цялата нестабилност се дължи на Борисов и Пеевски. Те са нестабилността. И докато не се махнат, ще има избори, защото хората не искат да бъдат лъгани и крадени повече“, каза той.

Денков отбеляза още, че стабилността ще дойде, когато се появи мнозинство в парламента, което иска да управлява честно, без да краде, без да лъже, а депутатите ходят без охрана – не за друго, а защото не ги е страх, че някой техен „другар“ от бандитските им години може да ги застреля.

Айлин Пехливанова, депутат от „Продължаваме Промяната“, призова гражданите на Кърджали да не се поддават на манипулациите, с които преди всеки избор едни и същи хора плашат етническите турци в България с нов Възродителен процес. „Аз искам да говорим как ще си подобрим живота, какво ще става занапред. Мен като майка това ме обижда“, каза тя.

На срещата бяха дошли да слушат и да задават въпроси и общински представители на ДПС – Ново начало.

„Ние за пръв път от 30 години виждаме градът да има цъфтеж, а вие идвате…“, се провикна Мюмюн Мустафа, общински съветник от ДПС-НН. Прекъсна го порой от недоволни викове от страна на останалите присъстващи.

Друг глас се провикна:"20 години Хасан беше кмет, нищо не каза (Хасан Азис -бивш кмет на Кърджали)"

Асен Василев все думата и каза "Няма лошо, че от "Новото начало" са дошли да се образоват“, репликата предизвиква ръкопляскания на хората в залата.

След срещата с граждани Асен Василев, акад. Николай Денков и депутатът Айлин Пехливанова н поднесоха венец а Тюркян чешма в памет на жертвите Възродителният процес. Паметникът почита 17-месечната Тюркян – най-младата жертва на насилствената смяна на имената на българските турци в село Могиляне преди 41 години. Това е една от най-тежките и символни трагедии, белязали тоталитарния режим в България. Местното население се противопоставя на репресията, а напрежението прераства в сблъсъци. Цената е жестока – три човешки живота, сред които и Тюркян.

Трагедията предизвиква силен обществен и политически отзвук, а Тюркян се превръща в образ и символ на невинността, погубена от несправедливост и насилие от страна на властта. И ни напомня колко крехки могат да бъдат човешките права и свободата, когато не са защитени.

Днешният ден отново ни напомня, че свободата и демокрацията, извоювани с толкова усилия, не трябва да допускат подобни трагедии никога повече.