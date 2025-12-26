Асен Василев: Без 121 депутати, готови на решителни реформи, корупцията ще продължи да изяжда бъдещето на България

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, бившият министър-председател акад. Николай Денков и депутатът Айлин Пехливанова проведоха днес открита среща с граждани от Кърджали. Достъпът до срещата беше напълно свободен, а депутатите от ПП се движеха без охрана.
Пред гражданите на Кърджали Асен Василев даде конкретни примери за мащабната корупция в последните месеци на сегашното управление:
- Селски пътища: „Милион и половина лева за 150 метра селски път. Вие искате ли да плащате такива данъци?“
- „Златната ливада“ при Козлодуй: „68 декара ливада за 200 милиона лева от Енергийния холдинг – 3000 лв. на квадратен метър. Тук, в Кърджали, апартамент в центъра е 3000 лв. на квадратен метър. Но тук не говорим за апартамент в центъра, говорим за ливада. 200 милиона лева – толкова струват всички хеликоптери, които купихме, за да може сега да имаме въздушна помощ в държавата. Те ще откраднат през една ливада“, сравни Василев.
Посланието на лидера на ПП е ясно: без 121 депутати, готови на решителни реформи, корупцията ще продължи да изяжда бъдещето на България.
Асен Василев категорично осъди Възродителния процес от 80-те години, споделяйки лични спомени от детството си в Хасково: „Аз съм роден в Хасково, израснал съм в Хасково. Баба ми и дядо ми по майчина линия бяха в село Татарево. Спомням си много добре тези събития от 1984–1989 г. Това беше активно мероприятие на службите, на ДС.“ Василев сподели трагични спомени: „Аз много добре си спомням, когато тръгваха за Турция, една от отсрещните къщи плачеха, не искаха да ходят и въпреки това се натовариха и тръгнаха. Абсолютно недопустимо е една държава да изгони по такъв начин хората си. Това не е държава, в която ние трябва да живеем. Това не е държава, която ни трябва занапред“, категоричен беше Василев.
Акад. Николай Денков разобличи една от големите лъжи, с които Борисов и Пеевски се опитват да се задържат на власт, въпреки огромното гражданско недоволство, свалило тяхното правителство след по-малко от година на власт: „Протестите започнаха още 2020-а година, когато още нямаше „Продължаваме Промяната“. Кой събори първото ни правителство - на Кирил Петков, и отидохме на избори? А кой събори второто ни правителство? Пак те. Знаеха ли как да направят свое правителство, след като събориха двете наши? Не. Цялата нестабилност се дължи на Борисов и Пеевски. Те са нестабилността. И докато не се махнат, ще има избори, защото хората не искат да бъдат лъгани и крадени повече“, каза той.
Денков отбеляза още, че стабилността ще дойде, когато се появи мнозинство в парламента, което иска да управлява честно, без да краде, без да лъже, а депутатите ходят без охрана – не за друго, а защото не ги е страх, че някой техен „другар“ от бандитските им години може да ги застреля.
Айлин Пехливанова, депутат от „Продължаваме Промяната“, призова гражданите на Кърджали да не се поддават на манипулациите, с които преди всеки избор едни и същи хора плашат етническите турци в България с нов Възродителен процес. „Аз искам да говорим как ще си подобрим живота, какво ще става занапред. Мен като майка това ме обижда“, каза тя.
На срещата бяха дошли да слушат и да задават въпроси и общински представители на ДПС – Ново начало.
„Ние за пръв път от 30 години виждаме градът да има цъфтеж, а вие идвате…“, се провикна Мюмюн Мустафа, общински съветник от ДПС-НН. Прекъсна го порой от недоволни викове от страна на останалите присъстващи.
Друг глас се провикна:"20 години Хасан беше кмет, нищо не каза (Хасан Азис -бивш кмет на Кърджали)"
Асен Василев все думата и каза "Няма лошо, че от "Новото начало" са дошли да се образоват“, репликата предизвиква ръкопляскания на хората в залата.
След срещата с граждани Асен Василев, акад. Николай Денков и депутатът Айлин Пехливанова н поднесоха венец а Тюркян чешма в памет на жертвите Възродителният процес. Паметникът почита 17-месечната Тюркян – най-младата жертва на насилствената смяна на имената на българските турци в село Могиляне преди 41 години. Това е една от най-тежките и символни трагедии, белязали тоталитарния режим в България. Местното население се противопоставя на репресията, а напрежението прераства в сблъсъци. Цената е жестока – три човешки живота, сред които и Тюркян.
Трагедията предизвиква силен обществен и политически отзвук, а Тюркян се превръща в образ и символ на невинността, погубена от несправедливост и насилие от страна на властта. И ни напомня колко крехки могат да бъдат човешките права и свободата, когато не са защитени.
Днешният ден отново ни напомня, че свободата и демокрацията, извоювани с толкова усилия, не трябва да допускат подобни трагедии никога повече.
1 Мафията ИТН ограбила България
19:17 26.12.2025
2 Факт
До коментар #1 от "Мафията ИТН ограбила България":Да точно. Най огромната и страшна ГРАНД корупция се е извършвала в министерствата на ИТН - на транспорта на Гроздан Караджов ,в министерството на икономиката с министър сина на гардеробиерката на "шоуто на Слави" и в здравеопазването на Силви Кирилов най очевидната е за детската болница чийто цена е завишена от 100 млн.на 1 млрд.. ИТН грабители не са и предполагали огромния обществен взрив и че ще бъдат пометени и така да грабят цял мандат. Отклонени от тях са 1 млрд.и 700 млн. Асен Василев да не се занимава с някакви телефони а да сменят главния прокурор който да разпореди арестите на ГРАНД крадците чалгари от ИТН
19:18 26.12.2025
3 Данко харсъзина
Г-н Митов
Моите уважения
Държавния апарат целият струва на държавата 20 млрд на годината 😅
Бизнесът не може да изкара тези пари и...
Ще дърпате кредити, които и децата на нашите деца не могат да върнат!
Сещате ли се?
От едната страна има изисквания за определяне заплата в държавния сектор, която вдигнахте и един редови полицаи взима над 6х лв!
Това е прекрасно,но кой ще ги изкара тези пари?????
Нали затова излъгаха за конвертгентният доклад!
Сега и магьосник да дойде не може да нагласи нещата!
Забихте държавата!
Ходете си всички
19:19 26.12.2025
4 Затова са прави
19:20 26.12.2025
5 Абе спрете го този нещастник
19:21 26.12.2025
7 И затова са прави
До коментар #4 от "Затова са прави":Министерството на транспорта с министър Гроздан Караджов е ограбило държавата ,тоест всички нас със стотици милиони потънали в джобовете на чалгарите и техните ментори и брокери -
- Селски пътища: „Милион и половина лева за 150 метра селски път. Вие искате ли да плащате такива данъци?"
- Селски пътища: „Милион и половина лева за 150 метра селски път. Вие искате ли да плащате такива данъци?"
- „Златната ливада“ при Козлодуй: „68 декара ливада за 200 милиона лева от Енергийния холдинг – 3000 лв. на квадратен метър. Тук, в Кърджали, апартамент в центъра е 3000 лв. на квадратен метър. Но тук не говорим за апартамент в центъра, говорим за ливада. 200 милиона лева – толкова струват всички хеликоптери, които купихме, за да може сега да имаме въздушна помощ в държавата. Те ще откраднат през една ливада“, сравни Василев.
19:22 26.12.2025
9 Накратко
121 депутати - приемане на лобистки закони, концесии и настаняване на ПП семейства на държавни постове.
19:24 26.12.2025
10 ЕДНИТЕ НА ПАМЕТНИКА
19:24 26.12.2025
11 Спокойно
До коментар #1 от "Мафията ИТН ограбила България":Най гнycния продажен и крадлив проект на мафията и олигархията ИТН (Имаше Такива Нещастници) ще си платят с лихвите за ограбването на страната
19:25 26.12.2025
12 оня с питон.я
19:25 26.12.2025
13 И Киев е Руски
19:26 26.12.2025
14 Капитан Крийч
19:26 26.12.2025
15 така е
19:27 26.12.2025
17 Зерко
19:28 26.12.2025
18 Красимир Петров
19:29 26.12.2025
19 404
19:29 26.12.2025
20 Държавни хрантутници
19:30 26.12.2025
22 иван костов
19:31 26.12.2025
23 оня с питон.я
До коментар #1 от "Мафията ИТН ограбила България":Продажния рубло-чалгар сакат е мъртвец! Но за смъртниците от чалга рубашката итн или добро или нищо. Но ще връщат откраднатото до последния евро цент.
19:32 26.12.2025
24 И Киев е Руски
19:33 26.12.2025
26 папазян
Василев има ли жена, деца?
19:35 26.12.2025
27 да попитам,
19:37 26.12.2025
28 Якакво
Честни и неподкупни като бащите си
19:37 26.12.2025
29 Само питам
19:37 26.12.2025
30 Деций
19:37 26.12.2025
31 хаха
До коментар #20 от "Държавни хрантутници":На прости гайбанчовци - държавното им е било виновно. ХАХАХА!
Типичните оправдания на боклуци! Те са против корупцията само когато не могат да се възползват от нея.
19:38 26.12.2025
32 хаха
Само БКП-тата са повече!
"Гласуйте за нашта партия, дрогаре! За който ви посочим - за него! Всичките са чистокръвни правоверни комундета!"
ХАХАХА! Колко сте жалки бе кухоглави.
19:38 26.12.2025
33 Попето
19:39 26.12.2025
34 Да,бе
19:39 26.12.2025
35 Думи нямам
19:39 26.12.2025
36 Селянина с Пежото
Там цената също е висока!
Коментиран от #45
19:39 26.12.2025
37 ИТН ограби България
19:40 26.12.2025
38 Хооораааа
19:40 26.12.2025
39 ежко
19:41 26.12.2025
40 Данко Харсъзина
19:42 26.12.2025
41 Асан Насилев
До коментар #27 от "да попитам,":Питай Клецов, за вазлин
19:42 26.12.2025
42 Манипулатори
А кога поднесохте цветя в Батак и Перущица ве родоотстъпници ниедни?
За да спечелите 10 гласа повече в Кърджали ви лъснаха лъжливите лица пред цяла България, никога не сте и няма и да милеете за родината си.
Предадохте каузата за Македония.
Предадохте националната си валута, която е част от държавността ни.
Тези мошеници никога не трябва да помиришат парламент повече.
19:42 26.12.2025
43 Парички
19:42 26.12.2025
44 09.03.1985г
19:43 26.12.2025
45 Тъй,тъй
До коментар #36 от "Селянина с Пежото":Българските деца са по-евтини от бъдещите майки на радикализирани брадати последователи на пророка.
19:44 26.12.2025
46 Виж сега,
До коментар #17 от "Зерко":Много са им,по-скоро 11
19:44 26.12.2025
47 Хохохо
Тия милярди дето ще ги давате за Украйна ги дайте за болните деца които имат нужда и хората санират пари за лечението им .
19:45 26.12.2025
48 Данко данко раздвоена
До коментар #3 от "Данко харсъзина":Личност си. Днес така утре онака същ ваш ТУУУЛУПКО с кръста и пироните. МВР са на хранилка(както и всички служби съд ПРОКУРИ администрация ""военни"" и дори осигуровките им плащаме. Заплати нагоре със 70% всяка година още и още. Там работят 7 000 старци и пенсия и ЗАПЛАТКА. ИИИИ ТАКИВА СА НЕЩАТА. А ТОЯ МИНИСТЪР И ЗА КАЦАТА СЪС ЗЕЛЕ НЕ СТАВА. ВСИЧКО Е НАТЪКМЕНО.
19:45 26.12.2025
49 Тоя тролски напън срещу ИТН
До коментар #37 от "ИТН ограби България":ще ме принуди накрая да гласувам за тях, колкото и да не ги харесвам.
19:46 26.12.2025
50 Да да да
До коментар #9 от "Накратко":Асен Василев ПП. Николай Василев кандидат премиер ИТН. Кой от двамата Василев има мисията всичко на концесия?
19:46 26.12.2025
51 ококор
19:47 26.12.2025
52 Стефанов
19:48 26.12.2025
53 поход
19:50 26.12.2025
54 Данко данко раздвоена
19:50 26.12.2025