Верижна катастрофа с три коли и автобус във Враца

26 Декември, 2025 18:34 875 5

От полицията твърдят, че шофьорите на леките автомобили не са спазвали дистанция

Верижна катастрофа с три коли и автобус във Враца - 1
Снимка: btvnovinite.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Три коли и автобус на градския транспорт се сблъскаха в късния следобед на околовръстния път на Враца, съобщават от bTV. Автобусът по неясни все още причини е спрял рязко. Три автомобила, които са карали след него, са се ударили в рейса.

От полицията твърдят, че шофьорите на леките автомобили не са спазвали дистанция.

В автобуса е имало едни пътник, който не е пострадал. Щетите са материални и са сериозни.


  • 1 са се ударили в рейса един след друг

    9 0 Отговор
    Марчеее, това не е възможно нито физически, нито логически. Само първия удря автобуса, другите се удрят един в друг. Дано е фвоя мисъл, че ако си преписвала от сводката на КАТ, нещата не са добре.

    Коментиран от #4, #5

    18:56 26.12.2025

  • 2 Тея няма да станат софиянци

    7 0 Отговор
    Царството и инкубатора на олигофрени за София.

    19:02 26.12.2025

  • 3 Не изнадан

    2 0 Отговор
    У Враца дори гарга не каца...

    19:25 26.12.2025

  • 4 Мани бре

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "са се ударили в рейса един след друг":

    Само ако знаеш как Марчето се прави на смукачкс у кабинета на...Шефа

    19:28 26.12.2025

  • 5 Помни

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "са се ударили в рейса един след друг":

    Ханко Брат ...😃😄😀😁😆😅😂😅🤣😙🤣😅😄😃

    19:44 26.12.2025

