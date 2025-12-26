Верижна катастрофа с три коли и автобус във Враца

Три коли и автобус на градския транспорт се сблъскаха в късния следобед на околовръстния път на Враца, съобщават от bTV. Автобусът по неясни все още причини е спрял рязко. Три автомобила, които са карали след него, са се ударили в рейса.
От полицията твърдят, че шофьорите на леките автомобили не са спазвали дистанция.
В автобуса е имало едни пътник, който не е пострадал. Щетите са материални и са сериозни.
1 са се ударили в рейса един след друг
Коментиран от #4, #5
18:56 26.12.2025
2 Тея няма да станат софиянци
19:02 26.12.2025
3 Не изнадан
19:25 26.12.2025
4 Мани бре
До коментар #1 от "са се ударили в рейса един след друг":Само ако знаеш как Марчето се прави на смукачкс у кабинета на...Шефа
19:28 26.12.2025
5 Помни
До коментар #1 от "са се ударили в рейса един след друг":Ханко Брат ...😃😄😀😁😆😅😂😅🤣😙🤣😅😄😃
19:44 26.12.2025