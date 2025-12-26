Верижна катастрофа с три коли и автобус във Враца

Три коли и автобус на градския транспорт се сблъскаха в късния следобед на околовръстния път на Враца, съобщават от bTV. Автобусът по неясни все още причини е спрял рязко. Три автомобила, които са карали след него, са се ударили в рейса.

От полицията твърдят, че шофьорите на леките автомобили не са спазвали дистанция.

В автобуса е имало едни пътник, който не е пострадал. Щетите са материални и са сериозни.