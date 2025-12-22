Новини
Доц. Милен Любенов: На следващите избори голямата изненада ще е сериозният електорален колапс на ГЕРБ

Доц. Милен Любенов: На следващите избори голямата изненада ще е сериозният електорален колапс на ГЕРБ

22 Декември, 2025 22:35

"Изследванията ни показват, че между 400 000 и 500 000 повече българи изразяват готовност да отидат да гласуват. Упражняването на власт има цена и управляващият я плаща, обикновено на избори", обясни социологът Елена Дариева

Доц. Милен Любенов: На следващите избори голямата изненада ще е сериозният електорален колапс на ГЕРБ - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Случващото се на политическата карта не ни дава повод за оптимизъм. 2025 година започна с надежди. След дългата изборна спирала, успя да се конституира коалиционно управление. Тези надежди много бързо бяха изчерпани и гражданите излязоха масово на протести. Това заяви социологът Елена Дариева в "Денят ON AIR".

Картината при следващите избори

По думите на политолога доц. Милен Любенов са се появили старите червени линии между политическите партии.

"ГЕРБ сериозно губят електорално и с оставката се опитаха да минимизират щетите. Протестната енергия в страната може сериозно да се отрази на предизборната обстановка, ако се стигне до повишаване на избирателната активност", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Най-голямата промяна, за която можем да сме сигурни, е повишената готовност да се гласува на следващ предсрочен парламентарен вот, убедена е Дариева.

"Ако президентът е новият политически играч, със сигурност политическият пъзел ще се промени значимо. Изследванията ни показват, че между 400 000 и 500 000 повече българи изразяват готовност да отидат да гласуват. Упражняването на власт има цена и управляващият я плаща, обикновено на избори", обясни гостът.

Търсят се нови политически проекти

Според доц. Любенов на следващите избори голямата изненада ще е сериозният електорален колапс на ГЕРБ.

"Има търсене на нови политически субекти. Проучването на "Алфа Рисърч" сочи, че 40% от българите биха гласували за изцяло нова политическа партия, като 20% от тях биха били за партия на Радев. Наблюдава се сближаване между ГЕРБ и ПП-ДБ. Очакванията ми са в следващите месеци то да продължи. При ГЕРБ има сериозна електорална ерозия. Ако този отлив продължи можем да видим резултат от под 400 000 вота за партията", посочи политологът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На бас 👍

    8 7 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. А файдата от протести и оставки както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #5

    22:36 22.12.2025

  • 2 Данко харсъзина

    10 2 Отговор
    Какъв колапс? 5 процента загуба на проценти ,,огромен колапс" ли е? ИТН е колапс с 1 процента и червените чугуни с 3

    22:37 22.12.2025

  • 3 Нехис

    6 6 Отговор
    Ако президентът е новият политически играч, със сигурност политическият пъзел ще се промени значимо. Изследванията ни показват, че между 400 000 и 500 000 повече българи изразяват готовност да отидат да гласуват

    Според този социолог, 400-500 000 имат желание за мунчова корупция и нов заробващ договор? Така ли да го разбираме?

    22:37 22.12.2025

  • 4 Сатана Z

    8 2 Отговор
    ГЕРБ управляват когато държавната хазна е пълна.За какво да се напъват ,след като кметовете са техни и от там ще цицат мазнини.

    Коментиран от #8

    22:38 22.12.2025

  • 5 Нехис

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    Колко пъти ще го копираш това нещо днес? Нали ти казах, че ако гласуват 80%, тогава вотът на ГЕРБ също ще е х2 и ще е над 40%!

    22:39 22.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Любенов каза

    7 1 Отговор
    Наблюдава се сближаване между ГЕРБ и ПП-ДБ. Очакванията ми са в следващите месеци то да продължи. При ГЕРБ има сериозна електорална ерозия. Ако този отлив продължи можем да видим резултат от под 400 000 вота за партията", посочи политологът.
    ......
    Под 400 хиляди не могат никога падна защото само държавната администрация плюс полицаи ,военни и даскали е над 620 хиляди

    22:40 22.12.2025

  • 8 Нехис

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    ГЕРБ оставиха след себе си бюджет през 2020 с милиарди излишък и още 500 млн за Хемус. Можеш да питаш Кирчо и Кокорчо къде са всички тези пари сега.

    22:40 22.12.2025

  • 9 ГРОБ

    7 2 Отговор
    Са пътници.. И слава богу!

    22:40 22.12.2025

  • 10 бай Бай

    8 3 Отговор
    Хич няма да е изненада, а съвсем закономерно следствие на наглостта и прекаляването в кражбите.
    То даже е закъсняло.

    22:41 22.12.2025

  • 11 генерация зеро

    3 1 Отговор
    След поредни няколко безполезни избори на разделеното общество, ще дойде и по-здрав разум .

    22:42 22.12.2025

  • 12 партия на Радев

    8 3 Отговор
    Може той да я обяви, но друг ще я направи и ще му дърпа конците. Радев никога в живота си не е правил нещо. Нито проект, нито организация, предприятие или фирма. Той не е предприемчив, а готованец служител и сламен човек. Изпълнител на чужда воля.

    22:44 22.12.2025

  • 13 Дупничанин

    1 1 Отговор
    И що да е изненада? Абсолютно закономерно си е.

    22:47 22.12.2025

  • 14 43215

    2 0 Отговор
    След
    Партията на Тиквата.
    Партията на Шиши.
    Партията на Зулуса Чалгар.
    Партията на Копейката.
    Партията на Гела.
    Партията на Фараона.
    Партията на Командира.
    Партията на Сава Аамед .
    Партията на Гоце от Сирищник.
    Партията на Магарешки.
    Партията на Иван Шкембе войвода.
    Партията на Неволен.
    Партията на Барека.
    Партията на Яне.
    В очакване сме на
    Партията на Мунчо!

    22:50 22.12.2025

  • 15 колю брейка

    2 1 Отговор
    докато не платят не отивам да гласувам хахахахахах не е важно кой как и колко ще гласува важно е кой брои стара руска поговорка да се кефят копейките

    22:53 22.12.2025

  • 16 Диана

    2 0 Отговор
    Каква надежда била изчезнала за 2025, значи?!... Гнусен манипулатор! След като в Парламента имаме партии, създадени не за политика, а за да свалят Бойко Борисов от управлението, не може да има никакви други надежди освен задълбочаване на политическата криза у нас... Ето такива като този БСП доцент, който пее по музиката на БСП, само задълбочават политическата криза у нас с дезинформацията и манипулациите, които бълват наляво и надясно... Целта им е разбира се победата на БСПтата на изборите, но нямат никакви легални средства да постигнат това с простотиите си, които бълват във всички посоки и реалните загуби на държавата ни от техните действия в политиката / ето сега ни свалих кредитния рейтинг заради бъркотията, която създадоха с тези "протести" /. Сега са се напънали с всичките си манипулации, лъжи и всякакви удари под кръста на Герб и Сие, всичко възможно, значи... То е е плюене, не са ругатни, заплахи... Трагедия!... Никога не съм предполагала, че БСП може да падне толкова ниско! Крайно време е тази партия да напусне политиката!.. Стига вече сме били техен материя! Стига сме живял и по копирани от други страни технологии, политики, живот... Крайно време е да имаме свои политики за своя живот!!! БСП и СИЕ вън от политиката...

    22:58 22.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

