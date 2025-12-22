Доц. Милен Любенов: На следващите избори голямата изненада ще е сериозният електорален колапс на ГЕРБ

Случващото се на политическата карта не ни дава повод за оптимизъм. 2025 година започна с надежди. След дългата изборна спирала, успя да се конституира коалиционно управление. Тези надежди много бързо бяха изчерпани и гражданите излязоха масово на протести. Това заяви социологът Елена Дариева в "Денят ON AIR".
Картината при следващите избори
По думите на политолога доц. Милен Любенов са се появили старите червени линии между политическите партии.
"ГЕРБ сериозно губят електорално и с оставката се опитаха да минимизират щетите. Протестната енергия в страната може сериозно да се отрази на предизборната обстановка, ако се стигне до повишаване на избирателната активност", допълни той за Bulgaria ON AIR.
Най-голямата промяна, за която можем да сме сигурни, е повишената готовност да се гласува на следващ предсрочен парламентарен вот, убедена е Дариева.
"Ако президентът е новият политически играч, със сигурност политическият пъзел ще се промени значимо. Изследванията ни показват, че между 400 000 и 500 000 повече българи изразяват готовност да отидат да гласуват. Упражняването на власт има цена и управляващият я плаща, обикновено на избори", обясни гостът.
Търсят се нови политически проекти
Според доц. Любенов на следващите избори голямата изненада ще е сериозният електорален колапс на ГЕРБ.
"Има търсене на нови политически субекти. Проучването на "Алфа Рисърч" сочи, че 40% от българите биха гласували за изцяло нова политическа партия, като 20% от тях биха били за партия на Радев. Наблюдава се сближаване между ГЕРБ и ПП-ДБ. Очакванията ми са в следващите месеци то да продължи. При ГЕРБ има сериозна електорална ерозия. Ако този отлив продължи можем да видим резултат от под 400 000 вота за партията", посочи политологът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На бас 👍
Коментиран от #5
22:36 22.12.2025
2 Данко харсъзина
22:37 22.12.2025
3 Нехис
Според този социолог, 400-500 000 имат желание за мунчова корупция и нов заробващ договор? Така ли да го разбираме?
22:37 22.12.2025
4 Сатана Z
Коментиран от #8
22:38 22.12.2025
5 Нехис
До коментар #1 от "На бас 👍":Колко пъти ще го копираш това нещо днес? Нали ти казах, че ако гласуват 80%, тогава вотът на ГЕРБ също ще е х2 и ще е над 40%!
22:39 22.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Любенов каза
......
Под 400 хиляди не могат никога падна защото само държавната администрация плюс полицаи ,военни и даскали е над 620 хиляди
22:40 22.12.2025
8 Нехис
До коментар #4 от "Сатана Z":ГЕРБ оставиха след себе си бюджет през 2020 с милиарди излишък и още 500 млн за Хемус. Можеш да питаш Кирчо и Кокорчо къде са всички тези пари сега.
22:40 22.12.2025
9 ГРОБ
22:40 22.12.2025
10 бай Бай
То даже е закъсняло.
22:41 22.12.2025
11 генерация зеро
22:42 22.12.2025
12 партия на Радев
22:44 22.12.2025
13 Дупничанин
22:47 22.12.2025
14 43215
Партията на Тиквата.
Партията на Шиши.
Партията на Зулуса Чалгар.
Партията на Копейката.
Партията на Гела.
Партията на Фараона.
Партията на Командира.
Партията на Сава Аамед .
Партията на Гоце от Сирищник.
Партията на Магарешки.
Партията на Иван Шкембе войвода.
Партията на Неволен.
Партията на Барека.
Партията на Яне.
В очакване сме на
Партията на Мунчо!
22:50 22.12.2025
15 колю брейка
22:53 22.12.2025
16 Диана
22:58 22.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.