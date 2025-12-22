Доц. Милен Любенов: На следващите избори голямата изненада ще е сериозният електорален колапс на ГЕРБ

Случващото се на политическата карта не ни дава повод за оптимизъм. 2025 година започна с надежди. След дългата изборна спирала, успя да се конституира коалиционно управление. Тези надежди много бързо бяха изчерпани и гражданите излязоха масово на протести. Това заяви социологът Елена Дариева в "Денят ON AIR".

Картината при следващите избори

По думите на политолога доц. Милен Любенов са се появили старите червени линии между политическите партии.

"ГЕРБ сериозно губят електорално и с оставката се опитаха да минимизират щетите. Протестната енергия в страната може сериозно да се отрази на предизборната обстановка, ако се стигне до повишаване на избирателната активност", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Най-голямата промяна, за която можем да сме сигурни, е повишената готовност да се гласува на следващ предсрочен парламентарен вот, убедена е Дариева.

"Ако президентът е новият политически играч, със сигурност политическият пъзел ще се промени значимо. Изследванията ни показват, че между 400 000 и 500 000 повече българи изразяват готовност да отидат да гласуват. Упражняването на власт има цена и управляващият я плаща, обикновено на избори", обясни гостът.

Търсят се нови политически проекти

Според доц. Любенов на следващите избори голямата изненада ще е сериозният електорален колапс на ГЕРБ.

"Има търсене на нови политически субекти. Проучването на "Алфа Рисърч" сочи, че 40% от българите биха гласували за изцяло нова политическа партия, като 20% от тях биха били за партия на Радев. Наблюдава се сближаване между ГЕРБ и ПП-ДБ. Очакванията ми са в следващите месеци то да продължи. При ГЕРБ има сериозна електорална ерозия. Ако този отлив продължи можем да видим резултат от под 400 000 вота за партията", посочи политологът.