Oт началото на годината от РИОСВ са съставили 17 акта на ТЕЦ "Бобов дол"

21 Ноември, 2025 14:37 683 6

  • риосв-
  • съставили 17 акта-
  • тец бобов дол-
  • българия-
  • замърсяване-
  • екология

През последните месеци съдът отмени две глоби, наложени на топлоцентралата – едната в размер на 150 хиляди лв. и друга, за 220 хил. лв. 

Oт началото на годината от РИОСВ са съставили 17 акта на ТЕЦ "Бобов дол" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От началото на годината до сега са съставени 17 акта са съставени на топлоелектрическата централа (ТЕЦ) "Бобов дол", се казва в отговор на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в София, изпратен до Даниела Тонева, от сдружението "За Разметаница". Това съобщи Тонева пред БТА.

В отговор на изпратено от нея запитване от инспекцията са казали, че от януари до настоящия момент на 2025 г. са осъществени 56 проверки на дружеството.

За установените нарушения на условията от комплексното разрешително, са съставени 17 акта за установени административни нарушения и са издадени седем наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции в размер на 1,28 млн. лв., пише още в отговора на инспекцията.

Питането на Тонева е било по повод поредно замърсяване на атмосферния въздух в района на топлоцентралата. При извършена няколко дни по-късно проверка експерти на инспекцията са констатирали неорганизирани емисии от котелен цех и от газоход към горивната инсталация, за което са дадени предписания за предприемане на технически мерки за предотвратяване на нерегламентираното изпускането на емисии.

Тонева припомни, че през последните месеци съдът отмени две глоби, наложени на топлоцентралата – едната в размер на 150 хиляди лв. и друга, за 220 хил. лв.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 0 Отговор
    И КАКВО КАТО СА ИЗГОТВЕНИ 17 АКТА????
    НЯКОЙ НЕЩО ДА Е ПЛАТИЛ????

    14:41 21.11.2025

  • 2 Никой

    5 0 Отговор
    " Мики Маус " нали е на страната на голямото " Д ". Как съда няма да отмени глобите .

    14:43 21.11.2025

  • 3 Цвете

    4 0 Отговор
    ТУК " ИГРАЕ "ЛИ ,ЧИЧКО ТРЕВИЧКО? МОЖЕ И ДА СЕ ЗАБЛУЖДАВАМ.🙉🙊🤔😏😉🇧🇬

    14:59 21.11.2025

  • 4 надарена кака

    0 1 Отговор
    Дреме ми на сатененитепрашки!

    15:24 21.11.2025

  • 5 българка

    3 0 Отговор
    Е?И? Колко от тях плати Ковачки? Нито един .... "Справедливият" бг съд ги отменя, защото по- добре съдиите да взимат парите, а не да отиват глобите в държавния бюджет. Но ще дойде Видовден!

    16:01 21.11.2025

  • 6 Айде

    2 0 Отговор
    Да се закрие, а Ковачки в затвора!

    16:15 21.11.2025

