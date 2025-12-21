Новини
България »
Радан Кънев и Илия Лазаров: Колегите ни свикнаха, че в България се провеждат избори на шест месеца

Радан Кънев и Илия Лазаров: Колегите ни свикнаха, че в България се провеждат избори на шест месеца

21 Декември, 2025 08:48 714 11

  • радан кънев-
  • илия лазаров-
  • българия-
  • избори-
  • парламент

Сегашните протести са на младите хора, които искат да бъдат истински европейци

Радан Кънев и Илия Лазаров: Колегите ни свикнаха, че в България се провеждат избори на шест месеца - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ситуацията у нас няма да повлияе на влизането ни в Еврозоната

Политическата обстановка у нас не е във фокуса на вниманието на европейските институции. Около тази теза се обединиха евродепутатите от ЕНП Илия Лазаров (ГЕРБ-СДС) и Радан Кънев (ПП-ДБ) в студиото на "Брюксел 1" в Страсбург.

"Че в България избори се провеждат от шест месеца до една година е нещо, с което вече колегите свикнаха. Има дори малко междуведомствен хумор по коридорите на парламента. Фокусът без съмнение в момента е в Унгария, където има същите по мащаб протести, с разликата, че правителството на Орбан не подава оставка и където има избори напролет. Очаква се за първи път от 15 години Орбан да загуби", подчерта още Кънев.

Той бе категоричен, че ситуацията у нас няма да повлияе на влизането ни в Еврозоната.

Илия Лазаров коментира някои паралелите, които се правят на сегашните протести с тези през 1997 година. По думите му те са различни, защото тогавашните протести са били икономически - "протести на глада".

"Сегашните протести са на младите хора, които искат да бъдат истински европейци. А нашата политика е изключително ганьовска. Онзи ден в парламента се сбиха - много примитивна е нашата вътрешна политика и това е нещото, което изкара най-вече младите хора", допълни той пред Bulgaria ON AIR.

Илия Лазаров призна, че СДС, макар и част от управляващата коалиция, не е одобрявала проекта за "Бюджет 2026" и техни членове дори са участвали в протестите.

"Насилихме много от актива на партията да приеме тази коалиция в този си вид, защото знаехме, че залогът е Еврозоната", посочи още той.

"Голямата новина от последната година е, че Пеевски свали картите на модела със своята арогантност и ние вече знаем срещу какво се борим", обобщи Радан Кънев. Той изброи и необходимите мерки, които според него ще подобрят ситуацията у нас.

Двамата коментираха и други актуални теми от седмицата в ЕП - военен Шенген, забрана за руски газ от 2027 г. и какво означава споразумението МЕРКОСУР за България.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    9 0 Отговор
    Някои хора приемат властта за ведомствена!

    08:51 21.12.2025

  • 2 Верно

    8 4 Отговор
    €врозоната е един балон.

    08:51 21.12.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 4 Отговор
    Празноговорене на един празноглавец.

    08:52 21.12.2025

  • 4 Анонимен

    5 0 Отговор
    Истинското положение излиза когато някой реши да върне дълговете!

    08:53 21.12.2025

  • 5 мечо

    0 1 Отговор
    аи сега да ви питам кои щте изберете като исчегартахте герб и всиякакви вазможни конфигорации те нияма да има да има сас кои да се куалират дори да имат 40 процента на исборите

    08:53 21.12.2025

  • 6 Хаха

    11 4 Отговор
    Дълбоката Рада само кухи фрази и нищо! Да каже какво е направил за България? Освен доносите, друго???

    08:54 21.12.2025

  • 7 Ами то си е така

    4 0 Отговор
    И а -няма на 6 месеца и същите муцуни влизат 😂
    Ами имаме си пари и си правим каквото си искаме 😂
    Ще почнем всеки месец 😂

    08:58 21.12.2025

  • 8 Когато

    5 3 Отговор
    Имаш гейове в политиката е “ нормално” Рада дълбоката и Асен пеньоара са достатъчни за неграмотниците и да тичат по площадите по тяхна прищевка.

    09:07 21.12.2025

  • 9 питам се

    1 3 Отговор
    на изтърсака му ще се размине ли ?

    Ще се обади , където трябва и готово

    09:13 21.12.2025

  • 10 9ти септември

    2 2 Отговор
    Бай Радан с г..... разпран. Младите хора искат нормален живот. А не продажна измет като дб

    09:26 21.12.2025

  • 11 Ели Енчева

    0 1 Отговор
    По стандартен модел,аз се цънцаря в банята. И аз съм руса хубавица.

    09:48 21.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове