Д-р Ива Христова: Очакваме по-тежка грипна вълна, нека да носим маски

Грипната вълна в България набира сила с навлизането в празничния период, като щамът от тип А (H3N2) се очертава като абсолютен доминант през този сезон. Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) проф. Ива Христова предупреди за очакван сериозен ръст на заболелите в началото на следващата година.

"Обикновено пикът е в края на януари, тоест имаме едни четири седмици за повишаване. Очакваме по-голям брой заболели и дори изместване на пика към февруари, тоест по-тежка вълна", заяви проф. Христова в предаването "Събуди се" по NOVA.

Ситуацията в област Перник вече е тревожна, като регионът бележи рекордна заболеваемост от 240 на 100 000 души. Това е двойно повече спрямо средните стойности за останалата част от страната.

Данните от анализираните проби в НЦЗПБ показват категорично превес на грипния вирус тип А (H3N2). От общо 240 изследвани проби, 60 са дали положителен резултат за грип.

"От тези 60 положителни проби, 54 са именно от типа H3N2, докато само 6 са H1N1", уточни проф. Христова.

Експертите следят внимателно ситуацията, тъй като след празниците предстои секвениране на пробите. Целта е да се установи дали у нас е навлязла специфичната мутация на H3N2, която предизвика 50% скок на хоспитализациите във Великобритания.

Пътуванията и големите семейни събирания по време на Коледа и Нова година създават идеални условия за разпространение на вируса. Грипът се характеризира с изключително бързо начало, силна умора и отпадналост, които рязко влошават състоянието на пациента.

"Нека да носим маски в градския транспорт, в междуградския, а дори и в самолетите, на всякакви по-големи събирания", призова директорът на НЦЗПБ. Тя подчерта, че хората със симптоми трябва да останат вкъщи, за да ограничат предаването на заразата и да избегнат усложнения.

Най-уязвими към настоящия грипен щам са децата до 5-годишна възраст и хората над 65 години, особено тези с хронични заболявания като диабет и сърдечна недостатъчност.

Проф. Христова препоръча прием на витамин D, цинк и селен за подсилване на имунната система, но само след консултация със специалист. Относно ваксинацията тя поясни: "Ваксината не значи, че няма да се разболееш, но значи, че намалява многократно шанса и при всички случаи ще го прекараме по-леко".

Към момента коронавирусът е изместен на заден план от грипните вируси. Доказаните случаи на COVID-19 са единични и се срещат около 10 пъти по-рядко в сравнение с грипа.

За точна диагностика проф. Христова препоръча използването на PCR тестове при наличие на типична симптоматика и отрицателен бърз антигенен тест, тъй като те са значително по-чувствителни.

Източник: www.dunavmost.com