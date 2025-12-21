Новини
България »
Д-р Ива Христова: Очакваме по-тежка грипна вълна, нека да носим маски

Д-р Ива Христова: Очакваме по-тежка грипна вълна, нека да носим маски

21 Декември, 2025 12:11 383 9

  • ива христова-
  • грип-
  • българия-
  • перник

Ситуацията в област Перник вече е тревожна, като регионът бележи рекордна заболеваемост от 240 на 100 000 души

Д-р Ива Христова: Очакваме по-тежка грипна вълна, нека да носим маски - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Грипната вълна в България набира сила с навлизането в празничния период, като щамът от тип А (H3N2) се очертава като абсолютен доминант през този сезон. Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) проф. Ива Христова предупреди за очакван сериозен ръст на заболелите в началото на следващата година.

"Обикновено пикът е в края на януари, тоест имаме едни четири седмици за повишаване. Очакваме по-голям брой заболели и дори изместване на пика към февруари, тоест по-тежка вълна", заяви проф. Христова в предаването "Събуди се" по NOVA.

Ситуацията в област Перник вече е тревожна, като регионът бележи рекордна заболеваемост от 240 на 100 000 души. Това е двойно повече спрямо средните стойности за останалата част от страната.

Данните от анализираните проби в НЦЗПБ показват категорично превес на грипния вирус тип А (H3N2). От общо 240 изследвани проби, 60 са дали положителен резултат за грип.

"От тези 60 положителни проби, 54 са именно от типа H3N2, докато само 6 са H1N1", уточни проф. Христова.

Експертите следят внимателно ситуацията, тъй като след празниците предстои секвениране на пробите. Целта е да се установи дали у нас е навлязла специфичната мутация на H3N2, която предизвика 50% скок на хоспитализациите във Великобритания.

Пътуванията и големите семейни събирания по време на Коледа и Нова година създават идеални условия за разпространение на вируса. Грипът се характеризира с изключително бързо начало, силна умора и отпадналост, които рязко влошават състоянието на пациента.

"Нека да носим маски в градския транспорт, в междуградския, а дори и в самолетите, на всякакви по-големи събирания", призова директорът на НЦЗПБ. Тя подчерта, че хората със симптоми трябва да останат вкъщи, за да ограничат предаването на заразата и да избегнат усложнения.

Най-уязвими към настоящия грипен щам са децата до 5-годишна възраст и хората над 65 години, особено тези с хронични заболявания като диабет и сърдечна недостатъчност.

Проф. Христова препоръча прием на витамин D, цинк и селен за подсилване на имунната система, но само след консултация със специалист. Относно ваксинацията тя поясни: "Ваксината не значи, че няма да се разболееш, но значи, че намалява многократно шанса и при всички случаи ще го прекараме по-леко".

Към момента коронавирусът е изместен на заден план от грипните вируси. Доказаните случаи на COVID-19 са единични и се срещат около 10 пъти по-рядко в сравнение с грипа.

За точна диагностика проф. Христова препоръча използването на PCR тестове при наличие на типична симптоматика и отрицателен бърз антигенен тест, тъй като те са значително по-чувствителни.

Източник: www.dunavmost.com


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лапай го

    3 1 Отговор
    сополив!

    12:12 21.12.2025

  • 2 Ген Мутафчийски

    5 1 Отговор
    Яко ще се мре.Слагайте маски на открито,локдаун,бариери и махайте пейките.

    12:12 21.12.2025

  • 3 хаха

    2 0 Отговор
    Маски се носят с цел да не заразиш околните...
    Аз ако съм в онова ориенталско Блато бих се постарал да взема колкото се може повече със себе си.

    12:14 21.12.2025

  • 4 Варненец

    5 1 Отговор
    Може ли да спим с маски? Грип не сме виждали, чудо, измислената корона преживяхме, сега маски да слагаме.

    12:16 21.12.2025

  • 5 Съгласен

    0 0 Отговор
    Ши питам Кантара.

    12:17 21.12.2025

  • 6 Ковидарка

    2 1 Отговор
    Чувал си сложи на муцуната, никой няма да загуби от това, грипът също!

    12:19 21.12.2025

  • 7 Самолетите на терористите явно пак пръск

    0 0 Отговор
    Не се съмнявам, че ще заразят овце населението отново по план с всички опасни биологични оръжия

    12:19 21.12.2025

  • 8 💩 във водоемите,

    0 0 Отговор
    преработените храни и полуфабрикатите създават ли имунитет?

    12:21 21.12.2025

  • 9 Мое ми поносиш

    0 0 Отговор
    гоBH@та ти.

    12:24 21.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове