Любен Дилов: Философията на бюджета е на Асен Василев

Любен Дилов: Философията на бюджета е на Асен Василев

30 Ноември, 2025 11:10 683 30

Той следва политиката, заложена от него, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС

Любен Дилов: Философията на бюджета е на Асен Василев - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

„Философията на бюджета е на Асен Василев. Това е същият бюджет, който следва политиката, заложена от него". Това заяви в предаването „Събуди се” Любен Дилов, депутат от ГЕРБ-СДС.

Той каза още, че в бюджета за 2026 г. има някои „мерки, които се опитват бавно да „завъртят кораба”. „Василев беше човекът, който каза, че е напълно нормално да имаме 3%, даже повече от 3% бюджетен дефицит. Но, за жалост, Европейският съюз не ни дава”, коментира Дилов.

И допълни, че големите социални плащания не могат да спрат изведнъж, защото ще е шок. „Хората, които все пак се опитаха професионално да говорят за бюджета, имаха абсолютно противоположни искания. Едните - да не пипаме по никакъв начин данъчната тежест, осигуровките. А другите - да увеличим социалните разходи в тази сфера”, обясни Дилов.

Според него трябва спокойствие, но протестите не допринасят за това. Дилов каза, че трябва да се погледне на бюджета като на договор, който може да бъде променян. А правителството прави всичко възможно да постигне съгласие.

„Това дали бюджетът е замразен или изтеглен няма никакво значение. Всяко забавяне след следващата седмица ще принуди по закон правителството да приеме удължен бюджет. А за да може да работи след 1 януари 2026 г., той трябва да е в евро. Той не може да бъде в лева. Практически ще бъде пак нов бюджет”, обясни Дилов.

Дилов заяви, че никой депутат не го е било страх да излезе при протестиращите, но от службите са помолили няколко човека да не се появяват, за да не провокират напрежение.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    22 2 Отговор
    бюджета е на Нушка

    Коментиран от #4, #27

    11:12 30.11.2025

  • 2 Хаха

    33 0 Отговор
    Все някой друг ви е виновен некадърници, сега хората излязоха на протест и ви спряха кражбите та сте щели да давате държавата на концесия, като Костов.

    11:12 30.11.2025

  • 3 Брей,

    34 0 Отговор
    И фЪфлbo разбира от бюджети. Смех през сълзи?

    11:12 30.11.2025

  • 4 Фъфльото Дилов

    30 0 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Слушка двамата Мазни и Угоени и папка. Слушка и папка. Отврат!

    11:15 30.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ф.ф.ек

    19 0 Отговор
    Обичам да правя с... на двата ш.пара.

    11:16 30.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фъфлек

    27 0 Отговор
    Свършваме с вас!!!
    Народът срещу престъпното управление!!!

    11:18 30.11.2025

  • 9 123

    24 0 Отговор
    Алкохолния делириум и необходимостта от логопед правя Дилов трудноразбираем дори за гениите в тази област! :) Все пак е гербер и неговата духовна и интелектуална пустота са отличителните му белези!

    11:20 30.11.2025

  • 10 Безполезен

    24 0 Отговор
    паразит ! Оставка !

    11:20 30.11.2025

  • 11 Дориана

    20 0 Отговор
    Любен Дилов , който е от тези политици, които от години са прикачени към държавната хранилка като патерици на Борисов не е направил досега нищо добро за хората освен да седи на депутатския стол и да гласува без да мисли каквото му каже Борисов . Асен Василев е на светлинни години по- високо по интелект, морал и професионални качества от Любен Дилов. Така, че Дилов да престане да се излага и да се снижи още по- надолу под депутатския стол . И без това само това умее.

    11:21 30.11.2025

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 0 Отговор
    Две лъжи едновременно

    Щели да вдигнат осигуровките "само с един процент"- ами НЕ, не е вярно❗
    Когато влезете в магазин и стока която вчера е била 2 лева днес е 3 лв - колко е увеличението🤔❓

    Е те така и с осигуровките -
    Когато на 100 лв Ви взимат 2 лв си е 2%
    но когато Ви ги направят 3лв - това си е увеличение
    С ЕДИН ПРОЦЕНТЕН ПУНКТ
    / от 2 на 3/
    НО СИ Е УВЕЛИЧЕНИЕ С 50%
    / от 2 лв на 3 лв/‼️
    Нямало разлика дали проектобюджетът е изтеглен или замразен- ами НЕ ❗ Има разлика‼️
    В единия случай всичко трябва да започне отново, а я в другия -само да се ГРИМИРАТ неудобни детайли ❗

    11:21 30.11.2025

  • 13 Гост

    11 1 Отговор
    Как бързо прихващаш изме"кярските, гербераски лъжи, ти мръсна слугиньо. Равен нямаш

    11:25 30.11.2025

  • 14 мизерници долни

    14 0 Отговор
    Асен Василев е виновен за първата и втората световна война !! Целият народ видя , че окрадохте държавата и народа за 20 г. , и сега се правите на умрели лисици . Няма депутат от вас който да не е за затвора за 20 г. поне !!

    11:28 30.11.2025

  • 15 ЛЮБЧО ТЪПОТО

    10 0 Отговор
    Хем грозен,хем тъл

    11:29 30.11.2025

  • 16 Марис

    10 0 Отговор
    С нищо полезен паразит – заплатаджия !!

    11:33 30.11.2025

  • 17 хасан двата у..

    5 0 Отговор
    този....ДАВА оооо как ДАВА

    11:33 30.11.2025

  • 18 Аксел

    14 0 Отговор
    Като е бил толкова лош Асен Василев и го изтъквате непрестанно Защо аджеба и двата ви бюджета са бетер неговите. Нали го упреквате и плюете постоянно. Защо тогава теглете два пъти повече дългове и вдигате по два пъти заплатите на репресивните органи. Асен Василев такова нещо не е сторил. Ако е вдигал нещо, това е благоденствието на Хората и спирането на кражбите заради кетто Гепп газ пикаят. Затова и не сториха Ротацията, затова и не подписаха кордона срещу Делян-Делян. Защото Асен и ППДБ развалиха рахатлъка на ДПББ.

    11:33 30.11.2025

  • 19 Пак добре,

    9 0 Отговор
    че този много грозенорзен и противен политически номад, който досега обиколи повече от 10 партии и коалиции със смешната си партийка "Ивановден" ли беше, "Петровден" ли, все там, все същото нищоежство ще си остане, та пак добре, че пише, а не говори, понеже нищо не му се разбира и трябва до него да има преводач! Във всеки случай, накрая пак се уреди - пропълзя като черевй до трапезата в Банкя, настани се на нея и започна да плюска, понеже напоследък беше огладнял! Този политически номад, докаран в ГЕРБерастката пасмина от Околовръстното, няма право и дума да говори за бюджет, защото в тази област е напълно неграмотен! И да престане да защитава СИКаджийския си галватар, че омразата на цял народ към него вече ръсте в геометрична прогресия! Както и на останалите банкянски номади, а и на всички останали ГЕРБерастки слуги на Дебелян Пеевски!

    11:40 30.11.2025

  • 20 Любче

    8 0 Отговор
    Ходи си гледай шоута по бтв-то за друго не ставаш! А самото БТВ все едно е на Катето едни и същи във всички предавания!

    11:42 30.11.2025

  • 21 Аноним

    6 0 Отговор
    Какво става с Плейбой.Безполезен боклук.Кой му гласува?

    11:47 30.11.2025

  • 22 Стига!

    7 0 Отговор
    Стига бе, нищожество, дето нищо не ти се разбира като се опиташ нещо да кажеш, стига! Стига с Асен Василев бе, нищожожество банкянско! Вашата неграмотна счетоводителка Минзухарка, пардон - Теменушка, и срещу Асен Василев да тича, няма да го стигне, защоот е некадърна и си е купила диплома за счетоводители от някоя сергия, ясно ли ти е Дилово - Син нищожество? Добре, хем изливате кофи помия от клозета в Банкя по Асен Васиел, хем дръннкате, че бюджетът на Минзухарка е като този на Василев!! Че разберете се какво да лъжете бе, нищожество Дилов - син! А СИКаджийският ви главатар как все още има сурат да показва грозната си и небръсната бандитска мутра пред хората?! Да, той е опериран до корен от чувство за срам, ама някой по- образован от него, като теб например, или като Къдравата ви МВР - министърка, защо не го посъветват да си затваря банкянскаат уста? Че той вече 20 години е посмешището по света и у нас и излага с простащината и простотията си великата ин някога държава!

    11:59 30.11.2025

  • 23 Хе!

    5 0 Отговор
    Eй това нищо на фотоса, сега ако някой му хвърли един неокастрен прът, след 50 години тук някой демократ ще припомни, че на 30 ноемврий 2025 година фенове на Асен Василев са унищожили ,,цвета на нацията"! Тази слуз, умопомрачена от злоба, че не е човек като хората, едно фъфлещо нищожество, призова народната полиция да бие здраво тези, които я критикуват! Ми, стани полицай и бий, бе! Що си станал депутат и то от най крадливата сила?! Щото за нищо не ставаш, даже и за гледане! И за здрав секс не ставаш, да ти емпроста! Питат го защо Герб крадат и то отговаря гордо и умно - Защото могат, а ПП не крадат, защото са неможачи!

    12:00 30.11.2025

  • 24 Подлога си беше

    6 0 Отговор
    Фъфлек, Василев е завършил висше в Харвард, САЩ!
    Теменужка средно, шивашки техникум е Самоков, България!

    12:03 30.11.2025

  • 25 Лумпен Дилов

    3 0 Отговор
    Аз съм срам за баща си, ама не ми пука, за пари правя всичко, наздраве

    12:10 30.11.2025

  • 26 Фъфли

    3 0 Отговор
    Добре бе, след като твърдите, че Асен Василев е заложил такъв бюджет, къде бяхте вие, нали бяхте и сте мнозинство, защо гласувахте тези промени, които осигуряват тройни заплати на милиционерите, съда и прокуратурата? НяКОЙ заплаши ли ви, насили ли ви, би ли ви, за да гласувате такива промени, които взривиха България, разделиха народа, омразата срещу политиците стана огромна и избуя до небесата? Кажете го поименно КОЙ беше този умник или умници, които решиха, че като увеличат заплатите на силовите структури, народът ще е доволен, ще се примири, ще си мълчи, защото го е страх. КОЙ ? Само че, страхът падна в момента, в който станахте непоносимо арогантни и смятате хората за поданици, вас си за царе и ще правите това, което искат толупа и дебелото момче. Това няма как да се получи. И животните имат достойнство, а какво ли остава за цял един народ? Да се примирим с мафията означава, че сме народ без грам достойнство.

    12:10 30.11.2025

  • 27 Да, ама

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    тя изяде пътната карта

    12:11 30.11.2025

  • 28 Ха-ха-ха!

    1 0 Отговор
    Ами, като философията на бюджета на неграмотната счетоводителка и банкянска слугиня Минзухарка, е на Асен Василев, защо го плюете бе, грозно и нагло нищожестов, дето Боко Тиквата те прибра от политическото Околовръстно и ти, за благодарност се съдра да му лазиш в краката и да му се подмазваш! Ега ти Диловото нищожество, ега ти мерзавеца! Ега ти "Вечната Амбър" на политическата проституция! Я по-добре върви на логопед!

    12:14 30.11.2025

  • 29 Новак

    0 0 Отговор
    Василев е виновен и за two chicks for all night.

    12:14 30.11.2025

  • 30 хъхъ

    0 0 Отговор
    Ами сменете я философията бе НЕМОЖАЧИ ! Колко години все някой други ви е виновен на всички ВАС калинки ГЕРБ-ДПС ....

    12:20 30.11.2025

