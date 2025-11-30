Любен Дилов: Философията на бюджета е на Асен Василев

„Философията на бюджета е на Асен Василев. Това е същият бюджет, който следва политиката, заложена от него". Това заяви в предаването „Събуди се” Любен Дилов, депутат от ГЕРБ-СДС.

Той каза още, че в бюджета за 2026 г. има някои „мерки, които се опитват бавно да „завъртят кораба”. „Василев беше човекът, който каза, че е напълно нормално да имаме 3%, даже повече от 3% бюджетен дефицит. Но, за жалост, Европейският съюз не ни дава”, коментира Дилов.

И допълни, че големите социални плащания не могат да спрат изведнъж, защото ще е шок. „Хората, които все пак се опитаха професионално да говорят за бюджета, имаха абсолютно противоположни искания. Едните - да не пипаме по никакъв начин данъчната тежест, осигуровките. А другите - да увеличим социалните разходи в тази сфера”, обясни Дилов.

Според него трябва спокойствие, но протестите не допринасят за това. Дилов каза, че трябва да се погледне на бюджета като на договор, който може да бъде променян. А правителството прави всичко възможно да постигне съгласие.

„Това дали бюджетът е замразен или изтеглен няма никакво значение. Всяко забавяне след следващата седмица ще принуди по закон правителството да приеме удължен бюджет. А за да може да работи след 1 януари 2026 г., той трябва да е в евро. Той не може да бъде в лева. Практически ще бъде пак нов бюджет”, обясни Дилов.

Дилов заяви, че никой депутат не го е било страх да излезе при протестиращите, но от службите са помолили няколко човека да не се появяват, за да не провокират напрежение.