Любен Дилов: Философията на бюджета е на Асен Василев

„Философията на бюджета е на Асен Василев. Това е същият бюджет, който следва политиката, заложена от него". Това заяви в предаването „Събуди се” Любен Дилов, депутат от ГЕРБ-СДС.
Той каза още, че в бюджета за 2026 г. има някои „мерки, които се опитват бавно да „завъртят кораба”. „Василев беше човекът, който каза, че е напълно нормално да имаме 3%, даже повече от 3% бюджетен дефицит. Но, за жалост, Европейският съюз не ни дава”, коментира Дилов.
И допълни, че големите социални плащания не могат да спрат изведнъж, защото ще е шок. „Хората, които все пак се опитаха професионално да говорят за бюджета, имаха абсолютно противоположни искания. Едните - да не пипаме по никакъв начин данъчната тежест, осигуровките. А другите - да увеличим социалните разходи в тази сфера”, обясни Дилов.
Според него трябва спокойствие, но протестите не допринасят за това. Дилов каза, че трябва да се погледне на бюджета като на договор, който може да бъде променян. А правителството прави всичко възможно да постигне съгласие.
„Това дали бюджетът е замразен или изтеглен няма никакво значение. Всяко забавяне след следващата седмица ще принуди по закон правителството да приеме удължен бюджет. А за да може да работи след 1 януари 2026 г., той трябва да е в евро. Той не може да бъде в лева. Практически ще бъде пак нов бюджет”, обясни Дилов.
Дилов заяви, че никой депутат не го е било страх да излезе при протестиращите, но от службите са помолили няколко човека да не се появяват, за да не провокират напрежение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промяна
Коментиран от #4, #27
11:12 30.11.2025
2 Хаха
11:12 30.11.2025
3 Брей,
11:12 30.11.2025
4 Фъфльото Дилов
До коментар #1 от "Промяна":Слушка двамата Мазни и Угоени и папка. Слушка и папка. Отврат!
11:15 30.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ф.ф.ек
11:16 30.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Фъфлек
Народът срещу престъпното управление!!!
11:18 30.11.2025
9 123
11:20 30.11.2025
10 Безполезен
11:20 30.11.2025
11 Дориана
11:21 30.11.2025
12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Щели да вдигнат осигуровките "само с един процент"- ами НЕ, не е вярно❗
Когато влезете в магазин и стока която вчера е била 2 лева днес е 3 лв - колко е увеличението🤔❓
Е те така и с осигуровките -
Когато на 100 лв Ви взимат 2 лв си е 2%
но когато Ви ги направят 3лв - това си е увеличение
С ЕДИН ПРОЦЕНТЕН ПУНКТ
/ от 2 на 3/
НО СИ Е УВЕЛИЧЕНИЕ С 50%
/ от 2 лв на 3 лв/‼️
Нямало разлика дали проектобюджетът е изтеглен или замразен- ами НЕ ❗ Има разлика‼️
В единия случай всичко трябва да започне отново, а я в другия -само да се ГРИМИРАТ неудобни детайли ❗
11:21 30.11.2025
13 Гост
11:25 30.11.2025
14 мизерници долни
11:28 30.11.2025
15 ЛЮБЧО ТЪПОТО
11:29 30.11.2025
16 Марис
11:33 30.11.2025
17 хасан двата у..
11:33 30.11.2025
18 Аксел
11:33 30.11.2025
19 Пак добре,
11:40 30.11.2025
20 Любче
11:42 30.11.2025
21 Аноним
11:47 30.11.2025
22 Стига!
11:59 30.11.2025
23 Хе!
12:00 30.11.2025
24 Подлога си беше
Теменужка средно, шивашки техникум е Самоков, България!
12:03 30.11.2025
25 Лумпен Дилов
12:10 30.11.2025
26 Фъфли
12:10 30.11.2025
27 Да, ама
До коментар #1 от "Промяна":тя изяде пътната карта
12:11 30.11.2025
28 Ха-ха-ха!
12:14 30.11.2025
29 Новак
12:14 30.11.2025
30 хъхъ
12:20 30.11.2025