Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Всъщност истинската битка е между демокрацията и популизма. Това каза в предаването “Офанзива с Любо Огнянов” психологът Росен Йорданов.
“Популизмът е да казваш на хората онова, което искат и да им казваш, че е възможно. Популизмът е нещо, което никога не съгражда нещо по-добро”, обясни психологът.
По думите му градусът на маниакалност, който беше зададен от Асен Василев, когато влезе в Комисията по бюджета, нараства. “Очевидно това поведение е заразно. Нараства сексуалният апетит, нараства агресията, нараства маниакалното величание на собствената ти личност, нараства куражът ти. И в крайна сметка виждаме, че това е заразно. И Мирчев видях, че се прави на батка пред един кабинет, сега виждам Радостин Василев, който се изяви като боксьор”, коментира той сблъсъкът между лидерът на МЕЧ Радостин Василев и депутатът от "ДПС-Ново начало" Гюнай Далоолу.
“Ще стигне до там, че ще проличи, че тези, които крещят: “Мутрите вън!”, всъщност носят мутрите в себе си. Бяхме свидетели на това нажежаване на обстановката през цялата година. Изненадата не е в това, че тези хора ескалираха толкова. Изненадата е в самопрострелването, което направи правителството, като даде повод на иначе беззъбите вълнения през годината”, смята Йорданов.
По думите му през тази една година всяка случка беше преекспонирана, хиперболизирана, агравирана. “Но никога нямаше да се стигне до падането на правителството и развихрянето на тези асоциални прояви, ако не се беше случил този бюджет, който събра несъбираемото”.
“Идеята е това да се поддържа още известно време, за да може да се даде време на този, за когото работят, или на хората, които стоят зад него. Има предвид човека, който обитава “Дондуков 2”, за да се стигне до една дилема - Пеевски или онзи човек”, коментира психологът, визирайки президента Румен Радев.
Според него това е адресирано към хората, които по принцип не гласуват. “Насочено е към тези, които трайно са се дезангажирали, тези, които трайно са се откъснали от политиката. Защото това трябва да отврати всички. И трябва да покаже, че в нашия политически живот няма институции - всичко се е разпаднало, няма здравомислещи хора, всичко е падение и трябва да се появи здрава ръка”.
Коментиран от #7, #21
Коментиран от #27
3 По-голям "пополизъм" от демокрацията
Кой не знае, че демокрацията е родена като РОБОВЛАДЕЛСКА форма на управление в древна Гърция и в древния Рим?
Буржоазната ново-робовладелска демокрация не е нищо друго, освен форма на диктатура на господстващата буржоазна класа.
5 Само рибари и гьбари!
Коментиран от #16
7 Така е, но
До коментар #1 от "зимен сън":Росен Йорданов не е работил нищо истинско в живота си и нищо полезно не е дал на обществото. Доволно бездействащ, цял живот е на държавната софра, слушка и папка, слушка и папка, минава през тоалетната и отново папка от някоя властваща ръка.
Йордан Росенов
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Само рибари и гьбари!":Нито рибарите, нито гъбарите са проблема на изборите❗
Ти като видиш една сергия с изгнили ябълки или домати спираш ли се да си избереш и купиш нещо или просто отминаваш❓
А като бодро гласуваш за тези които "никога с ПеЕФски!" , а те като влязат в Парлам-ата и тичат да се гушнат в скута му - не се чувстваш , като рибар който е тръгнал за марлин и разбере, че е уловил копърка🤔❗
19 Ще дойдат и други
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Само почакай малко. А за до сега си прав. Сглобяват се и си крадат на воля.
21 Да да да
До коментар #1 от "зимен сън":Трябва ни някой като Путин да измисли СВО и да изчисти огромна част от паразитите в държавата.
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Ще дойдат и други":Смирненски имаше един разказ "Приказка за стълбата" . Писан е преди 100 години, но сякаш е писана днес❗
Не е трудно да се сети човек, който го е чел, защо авторът и произведението са ПРЕМАХНАТИ от образ.У.вателната програма❗
26 Бай Араб
До коментар #21 от "Да да да":да,точно такъв трябва,да изчисти Територията и да пребъде БЪЛГАРИЯ, на теб ще ти бъде скъсено високомерието
27 Ъхъ
До коментар #2 от "И той":Да не го забравим, че и той е за обесване! В името на демокрацията!
35 празно тенеке
До коментар #10 от "Йордан Росенов":Какъв капацитет може да е този? Той не е чел основните трудове на психологията.Работил е в милицията, а говори за "демокрация"?!
36 Доц. В. Шашкънлиева социален проктолог
