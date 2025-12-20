Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Всъщност истинската битка е между демокрацията и популизма. Това каза в предаването “Офанзива с Любо Огнянов” психологът Росен Йорданов.

“Популизмът е да казваш на хората онова, което искат и да им казваш, че е възможно. Популизмът е нещо, което никога не съгражда нещо по-добро”, обясни психологът.

По думите му градусът на маниакалност, който беше зададен от Асен Василев, когато влезе в Комисията по бюджета, нараства. “Очевидно това поведение е заразно. Нараства сексуалният апетит, нараства агресията, нараства маниакалното величание на собствената ти личност, нараства куражът ти. И в крайна сметка виждаме, че това е заразно. И Мирчев видях, че се прави на батка пред един кабинет, сега виждам Радостин Василев, който се изяви като боксьор”, коментира той сблъсъкът между лидерът на МЕЧ Радостин Василев и депутатът от "ДПС-Ново начало" Гюнай Далоолу.

“Ще стигне до там, че ще проличи, че тези, които крещят: “Мутрите вън!”, всъщност носят мутрите в себе си. Бяхме свидетели на това нажежаване на обстановката през цялата година. Изненадата не е в това, че тези хора ескалираха толкова. Изненадата е в самопрострелването, което направи правителството, като даде повод на иначе беззъбите вълнения през годината”, смята Йорданов.

По думите му през тази една година всяка случка беше преекспонирана, хиперболизирана, агравирана. “Но никога нямаше да се стигне до падането на правителството и развихрянето на тези асоциални прояви, ако не се беше случил този бюджет, който събра несъбираемото”.

“Идеята е това да се поддържа още известно време, за да може да се даде време на този, за когото работят, или на хората, които стоят зад него. Има предвид човека, който обитава “Дондуков 2”, за да се стигне до една дилема - Пеевски или онзи човек”, коментира психологът, визирайки президента Румен Радев.

Според него това е адресирано към хората, които по принцип не гласуват. “Насочено е към тези, които трайно са се дезангажирали, тези, които трайно са се откъснали от политиката. Защото това трябва да отврати всички. И трябва да покаже, че в нашия политически живот няма институции - всичко се е разпаднало, няма здравомислещи хора, всичко е падение и трябва да се появи здрава ръка”.