Новини
България »
Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

20 Декември, 2025 18:33 1 026 40

  • росен йорданов-
  • демокрация-
  • популизъм-
  • избори-
  • бюджет-
  • протести

Изненадата е в самопрострелването, което направи правителството, като даде повод на иначе беззъбите вълнения през годината

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Всъщност истинската битка е между демокрацията и популизма. Това каза в предаването “Офанзива с Любо Огнянов” психологът Росен Йорданов.

Популизмът е да казваш на хората онова, което искат и да им казваш, че е възможно. Популизмът е нещо, което никога не съгражда нещо по-добро”, обясни психологът.

По думите му градусът на маниакалност, който беше зададен от Асен Василев, когато влезе в Комисията по бюджета, нараства. “Очевидно това поведение е заразно. Нараства сексуалният апетит, нараства агресията, нараства маниакалното величание на собствената ти личност, нараства куражът ти. И в крайна сметка виждаме, че това е заразно. И Мирчев видях, че се прави на батка пред един кабинет, сега виждам Радостин Василев, който се изяви като боксьор”, коментира той сблъсъкът между лидерът на МЕЧ Радостин Василев и депутатът от "ДПС-Ново начало" Гюнай Далоолу.

“Ще стигне до там, че ще проличи, че тези, които крещят: “Мутрите вън!”, всъщност носят мутрите в себе си. Бяхме свидетели на това нажежаване на обстановката през цялата година. Изненадата не е в това, че тези хора ескалираха толкова. Изненадата е в самопрострелването, което направи правителството, като даде повод на иначе беззъбите вълнения през годината”, смята Йорданов.

По думите му през тази една година всяка случка беше преекспонирана, хиперболизирана, агравирана. “Но никога нямаше да се стигне до падането на правителството и развихрянето на тези асоциални прояви, ако не се беше случил този бюджет, който събра несъбираемото”.

“Идеята е това да се поддържа още известно време, за да може да се даде време на този, за когото работят, или на хората, които стоят зад него. Има предвид човека, който обитава “Дондуков 2”, за да се стигне до една дилема - Пеевски или онзи човек”, коментира психологът, визирайки президента Румен Радев.

Според него това е адресирано към хората, които по принцип не гласуват. “Насочено е към тези, които трайно са се дезангажирали, тези, които трайно са се откъснали от политиката. Защото това трябва да отврати всички. И трябва да покаже, че в нашия политически живот няма институции - всичко се е разпаднало, няма здравомислещи хора, всичко е падение и трябва да се появи здрава ръка”.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зимен сън

    7 8 Отговор
    Европейската демокрация се оказва беззащитна и уязвима пред популизма и европейците ще си платят за своята летаргия на силната ръка.

    Коментиран от #7, #21

    18:41 20.12.2025

  • 2 И той

    34 3 Отговор
    да се появи , милиционерския пишман психолог .

    Коментиран от #27

    18:44 20.12.2025

  • 3 По-голям "пополизъм" от демокрацията

    19 3 Отговор
    на буржоата (капиталистите) има ли?

    Кой не знае, че демокрацията е родена като РОБОВЛАДЕЛСКА форма на управление в древна Гърция и в древния Рим?

    Буржоазната ново-робовладелска демокрация не е нищо друго, освен форма на диктатура на господстващата буржоазна класа.

    18:44 20.12.2025

  • 4 Факт

    12 1 Отговор
    Пропуска се нещо важно. Обществото е разстроена система. Малки дразнения пораждат непропорционално силна реакция и обратно - опасни въздействия остават незабелязани. Не е по вина на Дондуков това. И може да разруши държавата.

    18:45 20.12.2025

  • 5 Само рибари и гьбари!

    7 1 Отговор
    Негласуващите с безхаберието си са част от статуквото. Хорста по 150 млн. , по350 млн. с по дву- и трипартийни системи и намират за кого а ние с 280 партии а 50 човека и пак няма за кого.

    Коментиран от #16

    18:45 20.12.2025

  • 6 Да,бе

    25 3 Отговор
    Беззъби са само мислите в главата на набеденият криминален психолог...Добре,че няма капацитет да осъзнае колко е зле ментално.

    18:47 20.12.2025

  • 7 Така е, но

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "зимен сън":

    Росен Йорданов не е работил нищо истинско в живота си и нищо полезно не е дал на обществото. Доволно бездействащ, цял живот е на държавната софра, слушка и папка, слушка и папка, минава през тоалетната и отново папка от някоя властваща ръка.

    18:48 20.12.2025

  • 8 Тото 1 и Тото 2

    26 2 Отговор
    Росен е от кохортата глашатаи на Простака ББ и от тези , които виждат сламката в окото на Бойковите противници , но никога не вижда ГРЕДАТА в окото на Тиквата !

    18:51 20.12.2025

  • 9 Ричард Естес

    25 1 Отговор
    Поредния целувач на зад-ника на Тулупа !

    18:52 20.12.2025

  • 10 Йордан Росенов

    23 1 Отговор
    Този отдавна се има за капацитет,но е много далече от истината

    Коментиран от #35

    18:52 20.12.2025

  • 11 Зайо Байо

    19 1 Отговор
    Някой знае ли какво и къде работи тоя мъжага ? Че все разбирач го раздава. Явно специално и висше ще да е било училището му.

    18:54 20.12.2025

  • 12 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    17 1 Отговор
    Рисене , не се хаби да говориш. Няма смисъл. Пък и си прекалено бойковизиран , за да те слуша някой , пак камо ли - да ти повЕрва !

    18:56 20.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Азззззззз

    14 1 Отговор
    Ако това в момента е демокрация, предпочитам популизма....
    Тоя къде точно видя демокрация в ес?!

    18:57 20.12.2025

  • 15 Децимация

    19 2 Отговор
    Росен добре знае вкуса на за.дни.ка , че и на предника на ББ от Банкя ! Защо ли ? Доброволно или по заплащане ? Кой знае ?

    18:59 20.12.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Само рибари и гьбари!":

    Нито рибарите, нито гъбарите са проблема на изборите❗
    Ти като видиш една сергия с изгнили ябълки или домати спираш ли се да си избереш и купиш нещо или просто отминаваш❓
    А като бодро гласуваш за тези които "никога с ПеЕФски!" , а те като влязат в Парлам-ата и тичат да се гушнат в скута му - не се чувстваш , като рибар който е тръгнал за марлин и разбере, че е уловил копърка🤔❗

    Коментиран от #19

    18:59 20.12.2025

  • 17 С ТЕЗИ РАЗСЪЖДЕНИЯ ТИ И ЗА

    15 2 Отговор
    ГОВЕДАР НЕ СТАВАШ. ЗАЩИТАВАШ ЕДНИ КРАДЦИ И МУШИКИ. МНОГО СИ ЗАВИСИМ И МИСЛИШ САМО В ЕДНАТА ПОСОКА. ВЗЕМИ АКО СИ ДОБЪР ПСИХИАТЪР ТЕЗИ НА КОИТО ТОЛКОВА ДЪРЖИШ ГИ ВКАРАЙ В ДИСПАНСЕР. И ТИ ДО ТЯХ БЪДИ.

    19:00 20.12.2025

  • 18 Това е ефекта на Пеперудата или там

    12 1 Отговор
    цял Черен Лебед, изтъкан от Ценообразуване и Наглост.

    Аве откъде ги взимат тия аматьори, влизали са в магазин на пазар скоро или не?

    19:01 20.12.2025

  • 19 Ще дойдат и други

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Само почакай малко. А за до сега си прав. Сглобяват се и си крадат на воля.

    Коментиран от #25

    19:03 20.12.2025

  • 20 Хохохо

    8 2 Отговор
    В демокрацията има референдуми по важните въпроси и се пита суверена на който депутатите служат но при нас това го няма

    19:03 20.12.2025

  • 21 Да да да

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "зимен сън":

    Трябва ни някой като Путин да измисли СВО и да изчисти огромна част от паразитите в държавата.

    Коментиран от #26

    19:04 20.12.2025

  • 22 Жаба Кикерица

    14 2 Отговор
    Тоз юнак май отдавна пее песента ---
    Гордо знаме ми е Бойко
    прав учител - Борисов !

    19:04 20.12.2025

  • 23 Бай Араб

    9 2 Отговор
    Ето ,точно този нищо правец цял живот, точно този дето му оправят жената му свеки ден,. го показват по телевизията .

    19:10 20.12.2025

  • 24 Аман

    9 2 Отговор
    от росковци

    19:11 20.12.2025

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ще дойдат и други":

    Смирненски имаше един разказ "Приказка за стълбата" . Писан е преди 100 години, но сякаш е писана днес❗
    Не е трудно да се сети човек, който го е чел, защо авторът и произведението са ПРЕМАХНАТИ от образ.У.вателната програма❗

    19:12 20.12.2025

  • 26 Бай Араб

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "Да да да":

    да,точно такъв трябва,да изчисти Територията и да пребъде БЪЛГАРИЯ, на теб ще ти бъде скъсено високомерието

    19:14 20.12.2025

  • 27 Ъхъ

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "И той":

    Да не го забравим, че и той е за обесване! В името на демокрацията!

    19:19 20.12.2025

  • 28 Гост

    10 0 Отговор
    НЯМА ТАКЪВ ПАЛЯЧО КАТО ТОЯ...

    19:20 20.12.2025

  • 29 Износен Йорданов

    8 0 Отговор
    е много неприятна личност.Хлъгав, приспособленец, обслужва статуквото, т. е. олигархията, прави се на "учен", но няма качества за такъв.Залъгва населението, като му дават трибуна по нареждане на неговите двама господари-дебелаците, заради които държавата е на такова дередже.

    19:25 20.12.2025

  • 30 Венета дъщеря на бойко от народа

    9 0 Отговор
    Сега този е ясно, че е на заплата при греб, нали им изнасял семинари на партийните партита. Така, че не ми пука за глупостите му.

    19:27 20.12.2025

  • 31 Коиловци брадърс

    11 0 Отговор
    Гербаджийска подлога в гербаджийско предаване. Класика в гъзолузането.

    19:27 20.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Левски

    8 0 Отговор
    Роско, демокрация е имало малко в древна Гърция, когато демоса е имал право да участва във форумите на управляващите пряко. След като забраняват това участие, демокрацията изчезва. Сега тази система е див капитализъм.

    19:30 20.12.2025

  • 34 Точен

    7 1 Отговор
    Този Росен не познава смисъла на думите: Демокрацията е Популизъм, "пополо" е народ на латински, демос е народ на старогръцки. Борбата е срещу Поробителя ЕС, то в соца държавата беше по-свободна от СССР, отколкото сега - защо забраниха Референдума на ВЪЗРАЖДАНЕ?

    19:33 20.12.2025

  • 35 празно тенеке

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Йордан Росенов":

    Какъв капацитет може да е този? Той не е чел основните трудове на психологията.Работил е в милицията, а говори за "демокрация"?!

    19:33 20.12.2025

  • 36 Доц. В. Шашкънлиева социален проктолог

    4 0 Отговор
    Популизъм е да си тъп като г.
    а да раздаваш оценки през медиите като "експерт"!

    19:33 20.12.2025

  • 37 Мнение

    1 0 Отговор
    На този от километри му личи, че яко захлебва при Шиши и тиквата. Толкова пристрастен и явен е и Харизан.

    19:45 20.12.2025

  • 38 БОРБАТА ВИНАГИ Е

    1 0 Отговор
    За ДЕБЕЛИТЕ ПАЧКИ.

    19:46 20.12.2025

  • 39 симптоматично

    1 0 Отговор
    Организациите с вождове нямат нищо общо с демокрацията.

    19:49 20.12.2025

  • 40 Луд

    0 0 Отговор
    “Популизмът е да казваш на хората онова, което искат и да им казваш, че е възможно ми това сие основната задача на всички политици . Вие познавате ли такъв който не говори така .

    19:59 20.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове