Николай Василев: Властта прекали с „дядоколедовския бюджет“

През последните 5 години се занимаваме само с бюджети в елементи на скандали, прахосническо харчене, постоянна актуализация, закъснели бюджети и хаос. Този сезон има най-скандалните бюджети в демократичната история на България. По-добре е за държавата да има редовно правителство, отколкото да ходим 100 пъти на избори. От всяка една трудна ситуация може да се намери изход.
Това заяви икономистът и бивш вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев пред БНТ.
По думите му основната причина, че правителството си тръгна е, че прекали до невиждани размери с дядоколедовския бюджет. "Моята търпимост отдавна се е изпарила отпреди още пет години. За последните години бюджетите са все по-лоши и икономически за бъдещето на държавата. За мен е по-добра мярка удължителният закон за бюджета, защото първите два бюджета засилваха страната към още по-голяма катастрофа", коментира Василев, уточни news.bg.
Според него повечето наблюдатели и политици смятат за даденост, че като се завърти конституционната рулетка задължително трите партии, които получат мандата, отиваме на избори, но това не е единственият възможен състав.
"По-добре е за държавата да има редовно правителство, отколкото да ходим 100 пъти на избори. От всяка една трудна ситуация може да се намери изход. Може да се намерят партии в парламента, които да се замислят, че може теоретично да се случи нещо и с първия, и с втория, и с третия мандат", анализира Николай Василев.
Според него за повечето партии следващият парламент може да бъде по-лош от сегашния. Колко пъти ще ходим на избори през 2026 година, запита Николай Василев. Той посочи, че големият проблем е, че държавата няма стабилно управление.
Той настоя за концесия на всички магистрали, пристанища, летища, жп обекти, ВиК и др. "За мен концесията е начин без средства от държавния бюджет, да бъде построена държавна инфраструктура, отколкото от държавни ръце", каза още Василев.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Така е
13:31 21.12.2025
3 Последния Софиянец
13:31 21.12.2025
4 Баце
Коментиран от #14
13:31 21.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
13:35 21.12.2025
7 Бялджип
13:36 21.12.2025
8 Николайчо
Коментиран от #15
13:39 21.12.2025
9 Че е к а п У Т ясно
13:39 21.12.2025
10 Злото никога не идва само
13:40 21.12.2025
11 На чужд гръб и 100 тояги са малко
13:40 21.12.2025
12 Много и големи приказки
Не нищо а тъпизми.
И как ще се намери решение при положение че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила а Пеевски в най-лошия случай на трето място.
А наивниците от ппдб си въобразяват че ще постигнат 121 депутати.
Аз съм независим в политиката но реалист и ще влезем в една спирала от избори а този счетоводител ме убеждава че има изход от кризата. глупости.....
Ето затова не ходя да гласувам защото ме управляват хитри прости и манипулативни индивиди и някой много наивни такива.
Коментиран от #21
13:40 21.12.2025
13 Самоосигуряване
13:41 21.12.2025
14 Разкрития
До коментар #4 от "Баце":Изобщо не си е тръгнал !
С брат ли Георги и неговия тъст Стоян Марков, бивш секретар на ЦК на БКП, дърпат конците и на бойко и на пеевски.
Велчеви са представителите на рускта мафия в България. От години са в управата в банката на КГБ. Чрез тях се унищожи Булгартабак, КТБ, Виваком ... Комплекс Камчия се управлява от велчеви от поне 7-8 години. Спас Русев, собственика на Виваком е шофьора на Стоян Марков
13:42 21.12.2025
15 Риторичен въпрос
До коментар #8 от "Николайчо":Предполагам.
13:44 21.12.2025
16 Ура,,Ура
Коментиран от #18
13:44 21.12.2025
17 Злото никога не идва само
Коментиран от #20
13:50 21.12.2025
18 Натикването в Еврозоната
До коментар #16 от "Ура,,Ура":Против волята на средното поколение и без Референдум също не е редно и е част от дълговата спирала , защото това е стил и метод в Западна Европа и в еврозоната.
13:53 21.12.2025
19 царя
13:55 21.12.2025
20 Няма вятър няма слънце
До коментар #17 от "Злото никога не идва само":Няма Аец-Отварям хладилника, вътре какво ли няма-няма сирене, няма салам, няма месо, няма риба.. няма и хляб даже
13:55 21.12.2025
21 нормален
До коментар #12 от "Много и големи приказки":Заради такива като теб , които НЕ ХОДЯТ ДА ГЛАСУВАТ , тулупа и шиши си правят каквото си искат .Докато всички заедно не идем пред урните , нищо няма да се промени .
Коментиран от #22
13:57 21.12.2025
22 Защо
До коментар #21 от "нормален":Мислиш, че ние, негласуващите, ще гласуваме за твоят човек, а не за боко и шише ?! Дори при. Масово гласуване, процентното съотношение , между партиите няма да се различава!
14:09 21.12.2025