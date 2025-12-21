Новини
България »
Николай Василев: Властта прекали с „дядоколедовския бюджет“

Николай Василев: Властта прекали с „дядоколедовския бюджет“

21 Декември, 2025 13:27 620 22

  • николай василев-
  • икономика-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • правителство-
  • криза-
  • избори-
  • парламент

По-добре е за държавата да има редовно правителство, отколкото да ходим 100 пъти на избори. От всяка една трудна ситуация може да се намери изход

Николай Василев: Властта прекали с „дядоколедовския бюджет“ - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

През последните 5 години се занимаваме само с бюджети в елементи на скандали, прахосническо харчене, постоянна актуализация, закъснели бюджети и хаос. Този сезон има най-скандалните бюджети в демократичната история на България. По-добре е за държавата да има редовно правителство, отколкото да ходим 100 пъти на избори. От всяка една трудна ситуация може да се намери изход.

Това заяви икономистът и бивш вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев пред БНТ.

По думите му основната причина, че правителството си тръгна е, че прекали до невиждани размери с дядоколедовския бюджет. "Моята търпимост отдавна се е изпарила отпреди още пет години. За последните години бюджетите са все по-лоши и икономически за бъдещето на държавата. За мен е по-добра мярка удължителният закон за бюджета, защото първите два бюджета засилваха страната към още по-голяма катастрофа", коментира Василев, уточни news.bg.

Според него повечето наблюдатели и политици смятат за даденост, че като се завърти конституционната рулетка задължително трите партии, които получат мандата, отиваме на избори, но това не е единственият възможен състав.

"По-добре е за държавата да има редовно правителство, отколкото да ходим 100 пъти на избори. От всяка една трудна ситуация може да се намери изход. Може да се намерят партии в парламента, които да се замислят, че може теоретично да се случи нещо и с първия, и с втория, и с третия мандат", анализира Николай Василев.

Според него за повечето партии следващият парламент може да бъде по-лош от сегашния. Колко пъти ще ходим на избори през 2026 година, запита Николай Василев. Той посочи, че големият проблем е, че държавата няма стабилно управление.

Той настоя за концесия на всички магистрали, пристанища, летища, жп обекти, ВиК и др. "За мен концесията е начин без средства от държавния бюджет, да бъде построена държавна инфраструктура, отколкото от държавни ръце", каза още Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Така е

    10 2 Отговор
    То това не беше бюджет, а купуване на избиратели и ограбване на работниците. А огромните кредити изтеглени от двете Мазни парчета пълнят банковите им сметки, а нашите деца ше връщат тези заеми.

    13:31 21.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Аз още лятото ви казах че заплатите и пенсиите в еврозоната се индексират с фалшивата инфлация в еврозоната която се води 2 процента.

    13:31 21.12.2025

  • 4 Баце

    15 0 Отговор
    И ти си за затвора ники. Помним БТК, Външният дълг, "царските имоти" и др. По-добре изчезни като аверчето Миленчо, не се набутвай няма да те огрее.

    Коментиран от #14

    13:31 21.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    10 0 Отговор
    Всички бokлyци, докарани от ДС-КГБ заедно с агент "Царя" са зависими от делата си на трупчета. Още виждам единия пилон за 1,2 млн. лева (сегашни около 20 млн.), които хаяско похарчи в последните си дни. Помним и как хариза БТК.

    13:35 21.12.2025

  • 7 Бялджип

    6 2 Отговор
    Този е най-върлия враг на раздаването на пари и вземане на заеми. Това донякъде е правилно,поне според мен, защото не трябва да оставяме държава с непоносими дългове на деца, внуци и правнуци. Обаче всяка крайност е вредна. Ако го оставим, този ще направи като Чаушеску. Реши държавата му да не взема никакви заеми повече, да изплати всички дългове, с цената на съсипване на държавата. Румъния потъна в тъмнина, студ и глад, беше пред пълен колапс, след което разстреляха Чаушеску.

    13:36 21.12.2025

  • 8 Николайчо

    9 1 Отговор
    Защо ще взимаме 22 милиарда нови заеми при положение, че се освобождава 70 милиарда резерв на борда? Или вече е изнесен за Дубай и Украйна?

    Коментиран от #15

    13:39 21.12.2025

  • 9 Че е к а п У Т ясно

    2 0 Отговор
    Ама и пълен даже....

    13:39 21.12.2025

  • 10 Злото никога не идва само

    5 0 Отговор
    Изведнъж точно в пика на потребление и точно по празниците започна ремонт на Аеца. Остава и той да гръмне и тогава постиженията на правителството ще бъдат пълни заедно с натикването в еврозоната.

    13:40 21.12.2025

  • 11 На чужд гръб и 100 тояги са малко

    4 1 Отговор
    Тиквата и Прасето с чужда пита помен правят.

    13:40 21.12.2025

  • 12 Много и големи приказки

    3 2 Отговор
    под шипковия храст и най-накрая нищо.......
    Не нищо а тъпизми.
    И как ще се намери решение при положение че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила а Пеевски в най-лошия случай на трето място.
    А наивниците от ппдб си въобразяват че ще постигнат 121 депутати.
    Аз съм независим в политиката но реалист и ще влезем в една спирала от избори а този счетоводител ме убеждава че има изход от кризата. глупости.....
    Ето затова не ходя да гласувам защото ме управляват хитри прости и манипулативни индивиди и някой много наивни такива.

    Коментиран от #21

    13:40 21.12.2025

  • 13 Самоосигуряване

    2 1 Отговор
    На държавни и бюджетни...... А после Само задоволяване..

    13:41 21.12.2025

  • 14 Разкрития

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Баце":

    Изобщо не си е тръгнал !
    С брат ли Георги и неговия тъст Стоян Марков, бивш секретар на ЦК на БКП, дърпат конците и на бойко и на пеевски.
    Велчеви са представителите на рускта мафия в България. От години са в управата в банката на КГБ. Чрез тях се унищожи Булгартабак, КТБ, Виваком ... Комплекс Камчия се управлява от велчеви от поне 7-8 години. Спас Русев, собственика на Виваком е шофьора на Стоян Марков

    13:42 21.12.2025

  • 15 Риторичен въпрос

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Николайчо":

    Предполагам.

    13:44 21.12.2025

  • 16 Ура,,Ура

    4 1 Отговор
    Добре че се събудиха младите хора. Иначе прасетата щяха да ни вкарат в непрекъснати дългове. Нас и нашите деца. Не разбирам тези хора не се ли наядоха, не се ли напиха? Докога?

    Коментиран от #18

    13:44 21.12.2025

  • 17 Злото никога не идва само

    2 0 Отговор
    Изведнъж точно в пика на потребление и точно по празниците започна ремонт на Аеца. Остава и той да гръмне и тогава постиженията на правителството ще бъдат пълни заедно с натикването в еврозоната.

    Коментиран от #20

    13:50 21.12.2025

  • 18 Натикването в Еврозоната

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ура,,Ура":

    Против волята на средното поколение и без Референдум също не е редно и е част от дълговата спирала , защото това е стил и метод в Западна Европа и в еврозоната.

    13:53 21.12.2025

  • 19 царя

    1 1 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    13:55 21.12.2025

  • 20 Няма вятър няма слънце

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Злото никога не идва само":

    Няма Аец-Отварям хладилника, вътре какво ли няма-няма сирене, няма салам, няма месо, няма риба.. няма и хляб даже

    13:55 21.12.2025

  • 21 нормален

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Много и големи приказки":

    Заради такива като теб , които НЕ ХОДЯТ ДА ГЛАСУВАТ , тулупа и шиши си правят каквото си искат .Докато всички заедно не идем пред урните , нищо няма да се промени .

    Коментиран от #22

    13:57 21.12.2025

  • 22 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "нормален":

    Мислиш, че ние, негласуващите, ще гласуваме за твоят човек, а не за боко и шише ?! Дори при. Масово гласуване, процентното съотношение , между партиите няма да се различава!

    14:09 21.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове