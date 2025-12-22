Бизнесът призова президента за вето върху удължителния закон за бюджета

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) да наложи частично вето върху удължителния закон за бюджета за 2025 г. По-конкретно: бизнесът настоява държавният глава да върне частта от ЗСПИР, в която се индексират заплатите в бюджетния сектор с инфлацията към 31 декември.
Предложението беше направено от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и подкрепено от останалите парламентарни групи.
Ще подкрепим предложението на Асен Василев, осъзнавайки всички рискове, до които то води на практика по отношение на публичните финанси на страната", заяви Деница Сачева от ГЕРБ преди приемането на предложението.
Тошко Йорданов от ИТН тогава също заяви, че парламентарната група ще го приеме, въпреки че е незаконно.
С ясно съзнание каква глупост предлага, ние ще го подкрепим, защото популизмът, който върви навън, е нечовешки и никой не мисли за майките и децата", каза той по време на брифинг.
Сега четирите бизнес организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП – посочват, че поправката е неконституционносъобразна и нарушава правата на българските граждани.
Разчитаме на експертите в двете институции (те изпращат позицията си и до Омбудсмана – бел. ред.) да задълбочат анализа на неконституционносъобразността, тъй като приемаме за възможно да се открият и допълнителни аргументи в тази посока. Институциите и социалните партньори не трябва да допускат популизма в предизборна обстановка да застрашат финансовата стабилност и конституционните устои на финансовото управление на държавата, тъй като веднъж създадени, тези опасни прецеденти доказано се преповтарят, но във все по-големи и по-опасни мащаби“, пише в позицията на бизнеса.
Там се обяснява, че Законът за публичните финанси урежда т.н. удължителен бюджет да не поема допълнителни разходи и съответно дългове за сметка на собствеността и доходите на българските граждани до възстановяването на доверието, отговорността и приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г.
Процесната разпоредба (на чл. 3, ал.2) е в противоречие с редица норми на ЗПФ. Това се явява и пряко нарушение на разпоредбите на Закона за нормативните актове (ЗНА), който определя, че „законът е нормативен акт, който урежда… въз основа на Конституцията обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите на един или няколко института на правото или техни подразделения“ (чл. 3, ал. 1 от ЗНА). ЗПФ представлява устройствен закон, който урежда стриктно принципите, правилата и структурата на държавния бюджет и бюджетните отношения. В този смисъл годишните държавни бюджети, включително тези на ДОО и НЗОК, се съставят и изпълняват в съответствие с неговите разпоредби.
Приемайки законодателство в нарушение на чл. 87 от ЗПФ, което е безспорно, законодателят е действал не само в противоречие с основните правила на закона, но и в нарушение на конституционния принцип на върховенството на закона, правовата държава и дори принципа на народния суверенитет. Излизайки от обхвата на определената от чл. 87 рамка, въпросната норма излиза и от временния и извънреден режим на тази разпоредба. А това превръща изключението в правило, което е в състояние да суспендира останалото законодателство, свързано с тези обществени отношения.
Конституционният съд с Решение № 6 от 2001 г. по конституционно дело № 17/2000 г. приема, че изпълнението на държавния бюджет е управленска функция, възложена на Министерския съвет с основния закон, което означава, че правителството действа в съответствие със ЗДБ. Изпълнението на бюджета се изразява във финансирането на предвидените разходи, трансфери и субсидии. Ежегодните бюджетни закони „в разходната си част съдържат разпоредби, с които се овластяват държавните органи да извършват необходимите им разходи на държавни парични средства до определен размер (Решение № 17 от 3 октомври 1995 г. по к. д. № 13/1995 г.)
Тази практика на КС, съдържаща се и в други негови актове, подчертава временният, извънреден и строго рестриктивен характер на т. нар. „удължителни“ бюджетни закони, който в случая е грубо нарушен чрез приемането на процесната разпоредба.
Вероятно от предизборен популизъм и със ситуационно мнозинство, Народното събрание добави еднократна индексация на работещите в бюджетния сектор (чиито заплати вече бяха индексирани за тази година с най-висок темп в ЕС) с натрупаната годишна инфлация, която в зависимост от тълкуването и потенциално повторното удължаване може да натрупа между 0.5 и 1 млрд. лв. нов държавен дълг, за какъвто няма основание и служебното правителство няма да е оправомощено“, се посочва в позицията.
Работодателите са на мнение, че подобни решения не трябва да се вземат от отиващ си парламент при липса на парламентарно мнозинство, а от ясно мнозинство, което е излъчило стабилно правителство. „Отговорността за такива решения в предизборна ситуация остава неясна и размита, а всяко политическо лице иска да получи подкрепа от повече избиратели въз основа на допълнителни привилегии за тях в бюджета, без това да отчита финансова дисциплина и отговорност, а единствено политически популизъм.“
Приетата с внушителното мнозинство от 183 народни представители норма на чл. 3, ал. 2 от ЗСПИР създава опасен правен прецедент на волунтаристично и неконституционносъобразно приемане на законодателство от Народното събрание, което буди сериозна тревога за правовия ред и върховенството на правото в държавата, както и за стабилността на публичните финанси и управлението на дефицита и държавния дълг в средносрочен и дългосрочен план.
Източник: economic.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ококор
16:08 22.12.2025
2 политик
16:10 22.12.2025
3 Дупничанин
16:11 22.12.2025
4 запознат
16:11 22.12.2025
5 Независим
16:14 22.12.2025
6 Шехерезада
16:15 22.12.2025
7 Директора👨✈️
Но дано този път хората те накажат с гласовете за всеки друг, но не и пак ГРОБ!!!
Коментиран от #13, #31
16:16 22.12.2025
8 Овцете на улицата
16:16 22.12.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #15
16:17 22.12.2025
10 колко прозрачно
16:17 22.12.2025
11 Независим
Да ви видим протеста.
Коментиран от #34
16:17 22.12.2025
12 Ало, бизнеса Площадът е свободен
16:17 22.12.2025
13 Не, да ти кажа
До коментар #7 от "Директора👨✈️":Веднъж годишно ходиме в ресторант. Там сте само директори, журналисти и актьори, а де не забравя и журналисти.
16:19 22.12.2025
14 нулево поколение
16:19 22.12.2025
15 Евротоооо
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Какви ще са новите цени?
Предложението засяга таксите за издаване и презаверка на риболовни билети за физически лица. Новите цени са следните:
Седмичен билет: от 4 лв. → 12 лв.
Месечен билет: от 8 лв. → 16 лв.
Шестмесечен билет: от 15 лв. → 30 лв.
Годишен билет: от 25 лв. → 50 лв.
16:20 22.12.2025
16 Мисля че няма две мнение и по въпроса за
16:20 22.12.2025
17 Данко Харсъзина
16:21 22.12.2025
18 Частникът е лош собственик
16:21 22.12.2025
19 Чичо ви Румен
16:22 22.12.2025
20 Гориил
16:22 22.12.2025
21 НЕ ИСКАХТЕ СРЕЩИ СЪС СИНДИКАТИ
16:23 22.12.2025
22 бивш българин
16:28 22.12.2025
23 Някай
От 2001 г насам както и да гласуваме, все едно и също получаваме.
16:30 22.12.2025
24 ихааааа
16:30 22.12.2025
25 ОНЯ С КОНЯ
16:35 22.12.2025
26 народа
16:36 22.12.2025
27 бай Бончо
16:37 22.12.2025
28 живков
16:39 22.12.2025
29 Т.нар. "местен бизнес" е роден от
16:39 22.12.2025
30 Стършели
16:41 22.12.2025
31 Питане
До коментар #7 от "Директора👨✈️":А вие какво щяхте да правите ако той не беше хвърлил оставката?Защо когато се молеше за 20 дни мир вие се озлобихте още повече,и ходехте по гайдата на доказали се шарлатани?Защо не искате сметка на Асен Василев?Ходете пак да скачате на площада.Защо спряхте и хукнахте по чужбина.
16:42 22.12.2025
32 Ура,,Ура
16:43 22.12.2025
33 Данко Харсъзина
16:44 22.12.2025
34 Да бе да
До коментар #11 от "Независим":Аха,те скачачите на ларгото заминаха да си харчат еврото в Гърция.Да не са луди да си оставят парите тук.
Коментиран от #36
16:45 22.12.2025
35 Данко Харсъзина
Коментиран от #38
16:50 22.12.2025
36 Данко Харсъзина
До коментар #34 от "Да бе да":Те ако имаха евро, нямаше да са на мегданя.
16:50 22.12.2025
37 Въпрос
Коментиран от #39
16:53 22.12.2025
38 Ура,,Ура
До коментар #35 от "Данко Харсъзина":Аз се радвам, че спряха увеличенията на нашите хора от администрациите. Така трябва. Не може за полиция и правосъдие да има увеличение с над 50 процента, а примерно за библиотекарите с 2 процента. Не може така. Ето това разделя и дразни хората. И затова си замина тиквата.
16:56 22.12.2025
39 морски
До коментар #37 от "Въпрос":Корабостроителница Варна е призвела над 1500 кораба от създаването си до 1989 година ! Имахме си държава , а тези я развалиха за да се правят на бизнесмени , обаче пак закачени на бюджета .
16:57 22.12.2025