Бизнесът призова президента за вето върху удължителния закон за бюджета

Бизнесът призова президента за вето върху удължителния закон за бюджета

22 Декември, 2025 17:03

Искането е държавният глава да върне частта от ЗСПИР, в която се индексират заплатите в бюджетния сектор с инфлацията към 31 декември

Бизнесът призова президента за вето върху удължителния закон за бюджета - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) да наложи частично вето върху удължителния закон за бюджета за 2025 г. По-конкретно: бизнесът настоява държавният глава да върне частта от ЗСПИР, в която се индексират заплатите в бюджетния сектор с инфлацията към 31 декември.

Предложението беше направено от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и подкрепено от останалите парламентарни групи.

Ще подкрепим предложението на Асен Василев, осъзнавайки всички рискове, до които то води на практика по отношение на публичните финанси на страната", заяви Деница Сачева от ГЕРБ преди приемането на предложението.

Тошко Йорданов от ИТН тогава също заяви, че парламентарната група ще го приеме, въпреки че е незаконно.

С ясно съзнание каква глупост предлага, ние ще го подкрепим, защото популизмът, който върви навън, е нечовешки и никой не мисли за майките и децата", каза той по време на брифинг.

Сега четирите бизнес организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП – посочват, че поправката е неконституционносъобразна и нарушава правата на българските граждани.

Разчитаме на експертите в двете институции (те изпращат позицията си и до Омбудсмана – бел. ред.) да задълбочат анализа на неконституционносъобразността, тъй като приемаме за възможно да се открият и допълнителни аргументи в тази посока. Институциите и социалните партньори не трябва да допускат популизма в предизборна обстановка да застрашат финансовата стабилност и конституционните устои на финансовото управление на държавата, тъй като веднъж създадени, тези опасни прецеденти доказано се преповтарят, но във все по-големи и по-опасни мащаби“, пише в позицията на бизнеса.

Там се обяснява, че Законът за публичните финанси урежда т.н. удължителен бюджет да не поема допълнителни разходи и съответно дългове за сметка на собствеността и доходите на българските граждани до възстановяването на доверието, отговорността и приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Процесната разпоредба (на чл. 3, ал.2) е в противоречие с редица норми на ЗПФ. Това се явява и пряко нарушение на разпоредбите на Закона за нормативните актове (ЗНА), който определя, че „законът е нормативен акт, който урежда… въз основа на Конституцията обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите на един или няколко института на правото или техни подразделения“ (чл. 3, ал. 1 от ЗНА). ЗПФ представлява устройствен закон, който урежда стриктно принципите, правилата и структурата на държавния бюджет и бюджетните отношения. В този смисъл годишните държавни бюджети, включително тези на ДОО и НЗОК, се съставят и изпълняват в съответствие с неговите разпоредби.

Приемайки законодателство в нарушение на чл. 87 от ЗПФ, което е безспорно, законодателят е действал не само в противоречие с основните правила на закона, но и в нарушение на конституционния принцип на върховенството на закона, правовата държава и дори принципа на народния суверенитет. Излизайки от обхвата на определената от чл. 87 рамка, въпросната норма излиза и от временния и извънреден режим на тази разпоредба. А това превръща изключението в правило, което е в състояние да суспендира останалото законодателство, свързано с тези обществени отношения.

Конституционният съд с Решение № 6 от 2001 г. по конституционно дело № 17/2000 г. приема, че изпълнението на държавния бюджет е управленска функция, възложена на Министерския съвет с основния закон, което означава, че правителството действа в съответствие със ЗДБ. Изпълнението на бюджета се изразява във финансирането на предвидените разходи, трансфери и субсидии. Ежегодните бюджетни закони „в разходната си част съдържат разпоредби, с които се овластяват държавните органи да извършват необходимите им разходи на държавни парични средства до определен размер (Решение № 17 от 3 октомври 1995 г. по к. д. № 13/1995 г.)

Тази практика на КС, съдържаща се и в други негови актове, подчертава временният, извънреден и строго рестриктивен характер на т. нар. „удължителни“ бюджетни закони, който в случая е грубо нарушен чрез приемането на процесната разпоредба.

Вероятно от предизборен популизъм и със ситуационно мнозинство, Народното събрание добави еднократна индексация на работещите в бюджетния сектор (чиито заплати вече бяха индексирани за тази година с най-висок темп в ЕС) с натрупаната годишна инфлация, която в зависимост от тълкуването и потенциално повторното удължаване може да натрупа между 0.5 и 1 млрд. лв. нов държавен дълг, за какъвто няма основание и служебното правителство няма да е оправомощено“, се посочва в позицията.

Работодателите са на мнение, че подобни решения не трябва да се вземат от отиващ си парламент при липса на парламентарно мнозинство, а от ясно мнозинство, което е излъчило стабилно правителство. „Отговорността за такива решения в предизборна ситуация остава неясна и размита, а всяко политическо лице иска да получи подкрепа от повече избиратели въз основа на допълнителни привилегии за тях в бюджета, без това да отчита финансова дисциплина и отговорност, а единствено политически популизъм.“

Приетата с внушителното мнозинство от 183 народни представители норма на чл. 3, ал. 2 от ЗСПИР създава опасен правен прецедент на волунтаристично и неконституционносъобразно приемане на законодателство от Народното събрание, което буди сериозна тревога за правовия ред и върховенството на правото в държавата, както и за стабилността на публичните финанси и управлението на дефицита и държавния дълг в средносрочен и дългосрочен план.

Източник: economic.bg


  • 1 ококор

    7 4 Отговор
    в пп-дб cмe пo-гoлeми фaкиpи и oт дaнчo мeнтaтa + дeлян дoбpeв! 9 милиapдa пo oфшopнитe ни cмeтки зa 5 paбoтни дни - дoбpe бeшe! дaйтe ми дa нaпpaвя нoвия eвpo бюджeт!

    16:08 22.12.2025

  • 2 политик

    22 1 Отговор
    Кой президент молят за вето ? Този на който му отхвърлиха всички предложения и го докараха до чичо Румен със Шкодата !

    16:10 22.12.2025

  • 3 Дупничанин

    15 0 Отговор
    Президентът нема законодателна власт, нали така? Що дирите под опашката на коня?

    16:11 22.12.2025

  • 4 запознат

    21 0 Отговор
    Не му пуснаха референдума , сега го молят !!!

    16:11 22.12.2025

  • 5 Независим

    17 0 Отговор
    Лелееее ама тия са много прости особено Киро гела

    16:14 22.12.2025

  • 6 Шехерезада

    20 0 Отговор
    Али Баба и 40-те бизнесмена

    16:15 22.12.2025

  • 7 Директора👨‍✈️

    13 4 Отговор
    Бойкоооо, всичко ще ти се върне. Пак хвърли държавата в хаос. Зор, зор, зор да се влезе в това скапано Евро и сега... няма кой да контролира. 5 ангенции има със стотици и хиляди служители, безброй обещания дадохте как ще има контрол, а всички виждат какво се случва. Вие не ходите ли в магазини, в ресторанти... не виждате ли аккво се случва??? СРАМ.
    Но дано този път хората те накажат с гласовете за всеки друг, но не и пак ГРОБ!!!

    Коментиран от #13, #31

    16:16 22.12.2025

  • 8 Овцете на улицата

    9 9 Отговор
    които изкараха шарлатаните ПП и ДБ да плащат.

    16:16 22.12.2025

  • 9 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Ама нали цените в еврозоната няма да се дигат?Защо да дигат заплатите?

    Коментиран от #15

    16:17 22.12.2025

  • 10 колко прозрачно

    12 4 Отговор
    Защо го молят за вето , нали според НСИ инфлацията е 3 % , а според всички политици , няма проблем с еврото и цените не са св вдигнали ? Да си карат с 1/12 ! Скачаха срещу президетна , сега му се молят, той им каза ,че има проблем с еврото и предложи референдум , а те го бламираха . Сега да им изпрати по пощата фалшивите им доклади и да се оправят .

    16:17 22.12.2025

  • 11 Независим

    11 0 Отговор
    Ей Киро гел , хайде сега да видим колко човека можете да изкарате на протест.
    Да ви видим протеста.

    Коментиран от #34

    16:17 22.12.2025

  • 12 Ало, бизнеса Площадът е свободен

    9 0 Отговор
    Направете си протест.

    16:17 22.12.2025

  • 13 Не, да ти кажа

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Директора👨‍✈️":

    Веднъж годишно ходиме в ресторант. Там сте само директори, журналисти и актьори, а де не забравя и журналисти.

    16:19 22.12.2025

  • 14 нулево поколение

    5 0 Отговор
    Въпроса е с една 0 или две нули 00 са? Бюджетни капани и словесни популистки предложения с последващи скрити капанченца са способите за партийни дивиденти. Държавниците не са на мода.

    16:19 22.12.2025

  • 15 Евротоооо

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Какви ще са новите цени?
    Предложението засяга таксите за издаване и презаверка на риболовни билети за физически лица. Новите цени са следните:

    Седмичен билет: от 4 лв. → 12 лв.
    Месечен билет: от 8 лв. → 16 лв.
    Шестмесечен билет: от 15 лв. → 30 лв.
    Годишен билет: от 25 лв. → 50 лв.

    16:20 22.12.2025

  • 16 Мисля че няма две мнение и по въпроса за

    4 2 Отговор
    ...отлагане на това евро....хаосът в държавата и без еврото е застрашаващ живота , доходите и работните места и пенсиите и живота на хората , ако се орежат наполовина минимално тия мижави доходи 300-500-1000 евро...какво ще правят хората, да излезнат президент, консултативен съвет по сигурност, службите....това не е шега, ще блокира цялата държава, болниците...

    16:20 22.12.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    8 2 Отговор
    Кокор го нахендри на рипащите на мегданя.

    16:21 22.12.2025

  • 18 Частникът е лош собственик

    9 1 Отговор
    Меринджеите най-много крякаха за еврото и първи им вдигнаха данъците и лихвите. Частникът е лош собственик, всички фирми с повече от 50 души персонал са всъщност старите държавни.

    16:21 22.12.2025

  • 19 Чичо ви Румен

    9 0 Отговор
    Вече е във ваканция.

    16:22 22.12.2025

  • 20 Гориил

    10 4 Отговор
    Правителството насърчава безотговорното харчене на публични средства, възползвайки се от хаоса, довел до прехода към еврото. Но това в крайна сметка ще създаде дългово бреме, което Брюксел няма да е склонен да прости.Единствените хора с трезви глави са българските бизнесмени.

    16:22 22.12.2025

  • 21 НЕ ИСКАХТЕ СРЕЩИ СЪС СИНДИКАТИ

    13 1 Отговор
    А КАКВО ПРАВЕХТЕ НА ПРОТЕСТИТЕ? САМО ПЛАЩАХТЕ НА ПРОВОКАТОРИТЕ ЛИ?

    16:23 22.12.2025

  • 22 бивш българин

    6 2 Отговор
    Държава без бюджет , без правителство и след една седмица с чужда валута е просто територия .

    16:28 22.12.2025

  • 23 Някай

    3 2 Отговор
    Румен Радев е популист, нито ще върне 5% увеличение на заплатите, нито ще намали бройката на "калинките".

    От 2001 г насам както и да гласуваме, все едно и също получаваме.

    16:30 22.12.2025

  • 24 ихааааа

    9 0 Отговор
    Ей тия крупни бизнесмени , ще могат да източват само 1/12 от държавния бюджет .Каква драма,ще се наложи да извадят пари от собствения си джоб !

    16:30 22.12.2025

  • 25 ОНЯ С КОНЯ

    4 3 Отговор
    ЗАПЛАТИТЕ В МВР ,ОТИДОХА В КОСМОСА.СПРЕТЕ СЕ МАЛКО.

    16:35 22.12.2025

  • 26 народа

    5 1 Отговор
    Хахаха , как странно се обръщат нещата .Спряха му референдума за еврото , сега като видяха , че ядат дървото с това евро и го молят за вето . Президетна е пич , вече сигурно се е качил на Шкодичката и е заминал някъде . За какво му е да се занимава с хора с ментални дефицити .

    16:36 22.12.2025

  • 27 бай Бончо

    2 1 Отговор
    Няма проблем , важното е ,че има банани .

    16:37 22.12.2025

  • 28 живков

    3 2 Отговор
    Да ходят да се молят на политиците които ни набутаха еврото !

    16:39 22.12.2025

  • 29 Т.нар. "местен бизнес" е роден от

    2 1 Отговор
    същото котило както и румбата. Факт!

    16:39 22.12.2025

  • 30 Стършели

    5 0 Отговор
    Какво общо имат тези от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) с бюджетните занлати?

    16:41 22.12.2025

  • 31 Питане

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Директора👨‍✈️":

    А вие какво щяхте да правите ако той не беше хвърлил оставката?Защо когато се молеше за 20 дни мир вие се озлобихте още повече,и ходехте по гайдата на доказали се шарлатани?Защо не искате сметка на Асен Василев?Ходете пак да скачате на площада.Защо спряхте и хукнахте по чужбина.

    16:42 22.12.2025

  • 32 Ура,,Ура

    4 1 Отговор
    Ако некадърниците на тиквата бяха предложили нормален бюджет, нямаше да се стигне до тия циркове. Теменужка е гола вода. Защо не я уволняват, а още е министър?

    16:43 22.12.2025

  • 33 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Тези на снимката не са млади меринджеи, а дърти комунистически меринджей. Никаква разлика с младия ром-меринджей, дето го даваха по телевизиите.

    16:44 22.12.2025

  • 34 Да бе да

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Независим":

    Аха,те скачачите на ларгото заминаха да си харчат еврото в Гърция.Да не са луди да си оставят парите тук.

    Коментиран от #36

    16:45 22.12.2025

  • 35 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Скачащите безделници на мегдана, оставиха стотици хиляди без увеличение. Сетете се за кого ще гласуват прецаканите.

    Коментиран от #38

    16:50 22.12.2025

  • 36 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Да бе да":

    Те ако имаха евро, нямаше да са на мегданя.

    16:50 22.12.2025

  • 37 Въпрос

    3 0 Отговор
    Как по времето на прехода един от индивидите на снимката придоби флотилия и фабрики ? Те ли ще мислят за работягите ? Мислете и гласувайте българи !

    Коментиран от #39

    16:53 22.12.2025

  • 38 Ура,,Ура

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Данко Харсъзина":

    Аз се радвам, че спряха увеличенията на нашите хора от администрациите. Така трябва. Не може за полиция и правосъдие да има увеличение с над 50 процента, а примерно за библиотекарите с 2 процента. Не може така. Ето това разделя и дразни хората. И затова си замина тиквата.

    16:56 22.12.2025

  • 39 морски

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Въпрос":

    Корабостроителница Варна е призвела над 1500 кораба от създаването си до 1989 година ! Имахме си държава , а тези я развалиха за да се правят на бизнесмени , обаче пак закачени на бюджета .

    16:57 22.12.2025

