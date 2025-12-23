Новини
България »
Всички градове »
Димитър Манолов: Ще влезем в еврото без приет редовен бюджет и с кабинет в оставка. Това не е развитие, а застой

Димитър Манолов: Ще влезем в еврото без приет редовен бюджет и с кабинет в оставка. Това не е развитие, а застой

23 Декември, 2025 10:04 461 19

  • димитър манолов-
  • евро-
  • влизане-
  • бюджет-
  • оставка-
  • развитие-
  • застой

"След вариант 1.0 на бюджета, който всички разкритикуваха, ние сътворихме бюджет 2.0, който от много гледни точки беше далеч по-добър", каза лидерът на КТ "Подкрепа" и добави, че и тази възможност е пропаднала

Димитър Манолов: Ще влезем в еврото без приет редовен бюджет и с кабинет в оставка. Това не е развитие, а застой - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България ще влезе в еврото без приет редовен бюджет и с правителство в оставка. Темата коментира в студиото на "Денят започва" президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

"Това не е развитие, застой. Оцеляване. Връщаме се там, където сме били миналата година по това време", каза той.

Според него е имало по-добри възможности за бюджетно решение:

"Със сигурност имаше по-добри възможности от това, което сега ни се случва", посочи Манолов, като припомни, че е съществувал и алтернативен вариант на бюджета.

"След вариант 1.0 на бюджета, който всички разкритикуваха, ние сътворихме бюджет 2.0, който от много гледни точки беше далеч по-добър", каза той и добави, че и тази възможност е пропаднала.

По думите му средствата, предвидени за някои обществени медии, са се сринали до предходни нива.

"Това, което бяхме успели да изкрънкаме за БНТ, БТА, БНР, не е под въпрос – всъщност се срути до нивата, на които беше определено допълнително", каза Манолов.

Той предупреди, че общините също ще бъдат сериозно засегнати.

"Те ще останат без възможности за инвестиции за дълъг период от време", заяви той, като уточни, че този период едва ли ще бъде по-кратък от средата на годината.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    11 0 Отговор
    Този не става и за сервитьор!
    Защото и там се изискват умения!
    Гнусно е ..

    Коментиран от #7

    10:06 23.12.2025

  • 2 икономист

    11 0 Отговор
    Тоест КТ Подкрепа иска държавата да взема заеми за да дава заплати ? Това е просто гениално ! Къде гинамират подобни индивиди , че и по телевизора ги показват

    10:10 23.12.2025

  • 3 Наивник на средна възраст

    10 0 Отговор
    Синдикатите от край време са собственост на мафията - справка САЩ.И кого защитават тези - държавната администрация и държавните слуужители,не тези,които им изкарват заплатите.За последните - минимална заплата, за кастата на хранените - все по-високи заплати при необосновано голям персонал.На тези,които създават принадената стойност синдикати не са нужни,нужно е справедливо заплащане на всеки един труд.... А този.... цял живот се храни от бълване на оксиморони....един вид като политиците и прочие...

    10:13 23.12.2025

  • 4 ФЕЙК - либераст

    6 0 Отговор
    Този се закахърил за бюджета! В нашето село Българиево - голяма нещастие! Цяла година всички в селото гледахме и хранихме шопара на бай Иван. Стигна 200 кила. И тази нощ да вземе да се отвърже и да избяга чак в Дубай! И сега ЗА ХОРАТА ни мръвка, ни сланинка, ни масчица, ни пръжки! МЪКА, МЪКА!

    10:14 23.12.2025

  • 5 бик томов от герб

    7 0 Отговор
    марионетке на пеевски и боко тиквата спри да джавкаш довчера хвалеше същия бюджет понеже го предлагаха пеефски корумпето и боко мутрата

    10:17 23.12.2025

  • 6 нещо за Гренландия

    0 0 Отговор
    е няма ли да напишете

    10:20 23.12.2025

  • 7 Какао стана?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Когато вдигнахте 15 жени от статистиката в Бургас да протестират срещу бюджета и увеличение на заплатите от 5%, не мислехте ли че, ще стане така?

    10:20 23.12.2025

  • 8 а ти като крадеш

    1 0 Отговор
    не е застой нали?

    10:21 23.12.2025

  • 9 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Да ни е честита поредната "АЛА - БАЛА" между мунчо и ПП-ерастите и ДБ-илите, с дейно участие на безкористните бобоци, черепи и т.н. "свестни" бизнесмени.
    ;)
    Е, няма такива идЕоти като нас.

    10:23 23.12.2025

  • 10 Питам:

    2 0 Отговор
    Ало синдикатите, тези Петков, Янка Такева и Манолов доживотно ли са избрани за коркорбашии?????

    Коментиран от #19

    10:23 23.12.2025

  • 11 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР4

    2 0 Отговор
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!

    10:25 23.12.2025

  • 12 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP

    2 0 Отговор
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!

    10:26 23.12.2025

  • 13 трън

    0 0 Отговор
    след 01.01.2026 много хора като теб ще останат без работа на проклетариати като теб са нужни разправи за да може да се правите на шефове и досвоявате само евро средства иначе ще обикновени ушанки

    10:27 23.12.2025

  • 14 Възраждане

    0 0 Отговор
    И ти си за смяна. Джен Зетата и еврожиендърчетата от ПП-ДБ ще построят сцена и с лазерчета ще искат и твоята оставка

    10:27 23.12.2025

  • 15 иван костов

    0 0 Отговор
    Това е ясен знак за гейсъюза, че България не желае еврозоната! Подчертавам ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ! Неслучайно отговорните другари от ППДБ застанаха начело на протестите против еврото!

    10:28 23.12.2025

  • 16 последните

    0 0 Отговор
    добре де . като скачахте на площада беше добре ? стоплихте се . но някой не стопли ли че лавината като тръгне няма спиране? сега ще скачате за нов бюджет. ....шизофрения някаква....

    10:29 23.12.2025

  • 17 И ти

    1 0 Отговор
    си в застой от десетилетия , на държавна хранилка и обслужващ тези , от които имаш далавера !

    10:29 23.12.2025

  • 18 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP

    1 0 Отговор
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!!

    10:30 23.12.2025

  • 19 Търтеи

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Питам:":

    с пеликански гуши !

    10:30 23.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол