Димитър Манолов: Ще влезем в еврото без приет редовен бюджет и с кабинет в оставка. Това не е развитие, а застой

България ще влезе в еврото без приет редовен бюджет и с правителство в оставка. Темата коментира в студиото на "Денят започва" президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

"Това не е развитие, застой. Оцеляване. Връщаме се там, където сме били миналата година по това време", каза той.

Според него е имало по-добри възможности за бюджетно решение:

"Със сигурност имаше по-добри възможности от това, което сега ни се случва", посочи Манолов, като припомни, че е съществувал и алтернативен вариант на бюджета.

"След вариант 1.0 на бюджета, който всички разкритикуваха, ние сътворихме бюджет 2.0, който от много гледни точки беше далеч по-добър", каза той и добави, че и тази възможност е пропаднала.

По думите му средствата, предвидени за някои обществени медии, са се сринали до предходни нива.

"Това, което бяхме успели да изкрънкаме за БНТ, БТА, БНР, не е под въпрос – всъщност се срути до нивата, на които беше определено допълнително", каза Манолов.

Той предупреди, че общините също ще бъдат сериозно засегнати.

"Те ще останат без възможности за инвестиции за дълъг период от време", заяви той, като уточни, че този период едва ли ще бъде по-кратък от средата на годината.