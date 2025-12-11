Емилия Милчева: Борисов малко късно си даде сметка, че тези протести завличат и ГЕРБ

След масовите протести в страната и подадената оставка на кабинета „Желязков“ политически анализатори коментират в студиото на Нова телевизия последиците и възможните сценарии за следващите месеци.

„Борисов искаше да изчака, за да каже, че ГЕРБ ни вкара в еврозоната. Той можеше да се изправи с по-голяма сила и мощ отпреди, ако я нямаше фигурата на господин Пеевски и ако не бяха тези толкова големи протести. Той малко късно си даде сметка, че тези демонстрации завличат и ГЕРБ. Така, че беше време наистина да се заяви тази оставка на правителството, преди някои от коалиционните партньори да го е направил”, смята журналистът Емилия Милчева.

Политологът доц. Стойчо Стойчев от СУ „Св. Климент Охридски“ коментира, че след подадената оставка всички папки с мандати ще бъдат върнати на президента, когато започне процедурата.

„Втората политическа сила, която ще получи папката, каза, че иска избори на мига. Тоест няма какво да го мислим въобще този сценарий с евентуално тяхно отлагане. Те ще върнат също мандата. И третата партия по избор на президента, не знам на кого ще я даде. Винаги е давал на БСП. Не знам дали този път ще го направи, при положение, че те бяха в управляваща коалиция. Но каквото и да направи третата партия, най-много може пет до седем дни да забави процеса. След което ще се насрочат нови избори. Предполагам някъде през пролетта, март месец най-рано. Ние сме свикнали вече със служебните кабинети. Не е някаква новост. Напротив, по-скоро е новина, когато имаме редовно правителство“, заяви той.