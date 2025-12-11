Новини
Емилия Милчева: Борисов малко късно си даде сметка, че тези протести завличат и ГЕРБ

11 Декември, 2025 21:23

След подадената оставка всички папки с мандати ще бъдат върнати на президента, когато започне процедурата, коментира и политологът доц. Стойчо Стойчев

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След масовите протести в страната и подадената оставка на кабинета „Желязков“ политически анализатори коментират в студиото на Нова телевизия последиците и възможните сценарии за следващите месеци.

„Борисов искаше да изчака, за да каже, че ГЕРБ ни вкара в еврозоната. Той можеше да се изправи с по-голяма сила и мощ отпреди, ако я нямаше фигурата на господин Пеевски и ако не бяха тези толкова големи протести. Той малко късно си даде сметка, че тези демонстрации завличат и ГЕРБ. Така, че беше време наистина да се заяви тази оставка на правителството, преди някои от коалиционните партньори да го е направил”, смята журналистът Емилия Милчева.

Политологът доц. Стойчо Стойчев от СУ „Св. Климент Охридски“ коментира, че след подадената оставка всички папки с мандати ще бъдат върнати на президента, когато започне процедурата.

„Втората политическа сила, която ще получи папката, каза, че иска избори на мига. Тоест няма какво да го мислим въобще този сценарий с евентуално тяхно отлагане. Те ще върнат също мандата. И третата партия по избор на президента, не знам на кого ще я даде. Винаги е давал на БСП. Не знам дали този път ще го направи, при положение, че те бяха в управляваща коалиция. Но каквото и да направи третата партия, най-много може пет до седем дни да забави процеса. След което ще се насрочат нови избори. Предполагам някъде през пролетта, март месец най-рано. Ние сме свикнали вече със служебните кабинети. Не е някаква новост. Напротив, по-скоро е новина, когато имаме редовно правителство“, заяви той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Сатана Z

    3 12 Отговор
    Кви протести са това ,ма? Полицията се плези на метежниците вместо да ги бие.
    Друга е играта точно преди голямата €вро далавера.Кой ще гепи кинтите на българете

    21:37 11.12.2025

  • 3 Ъъъъ не!

    11 8 Отговор
    Не се заблуждавайте! Герб ще спечелят толкова гласове, колкото и на предните избори! ГЕРБ е тумор, и отърване няма! От смъртоносната срамна болест ппдб, също няма лечение!☹️

    Коментиран от #4, #5

    21:39 11.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    10 8 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъъ не!":

    Гербаджиите вече се редят на опашка при Радев

    Коментиран от #43

    21:42 11.12.2025

  • 5 Гост

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъъ не!":

    Гласувам за възраждане! Да им прави клизмас, и да докара руснаците! А аз обичам рускините, первезни са!

    Коментиран от #31

    21:45 11.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    6 4 Отговор
    Пенции, заплати и другите социални плащания улетели у воздух. Без бюджет, няма увеличение.

    Коментиран от #7, #9

    21:48 11.12.2025

  • 7 коментар

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    пенсии няма

    но имаме 800 000
    ТЕЛК аджии

    е срещу това протестирайте

    Всички лилави са с ТЕЛК„

    спомнете си 13 годишния от Видин където просна 12 г. дете с един удар.
    Без родители НО С ТЕЛК

    Във Видин Мирише на пари

    Коментиран от #11

    21:53 11.12.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    9 2 Отговор
    Бойко намаза ските на умните и се прибира в Банкя. Шишко отлита за Дубай. Ще посрещат Коледа и Нова година и ще гледат сеир.

    Коментиран от #41

    21:54 11.12.2025

  • 9 Ъъъъ не!

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Бюджета ще бъде гласуван, няма начин! Трябва да се заложат средства за изборите! Ще има и за крадене и за заплати на администрацията! Тиквата няма да ги остави магарето в калта!🤥

    21:54 11.12.2025

  • 10 Да,бе

    6 3 Отговор
    На тулупа работата стана,като в песента:И майка ми не ме обича,а аз съм егати пича...За трети път го гонят,ама той готин отвсякъде.

    21:54 11.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "коментар":

    Това го направиха жълтокопитните. Те промениха закона.

    Коментиран от #42

    21:55 11.12.2025

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 3 Отговор
    СТРИНО , С КОЙ ЩЕ ПРАВИТЕ СГЛОБКАТА ....................... С КОПЕЙКИН , ГЕЛА ИЛИ С КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА МУНЧО ? ? ? .......................

    Коментиран от #28

    21:57 11.12.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    9 6 Отговор
    С тази оставка Бойко ги удари с бухалката по главите. Само глейте кво стаа.

    Коментиран от #15, #32

    21:57 11.12.2025

  • 14 Стига лъгахте и мазахте

    10 0 Отговор
    Казали са му янките , да Фърля белото знаме. Кво ни правите на луди?

    21:57 11.12.2025

  • 15 Май теб

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Са те ударили по главата.

    21:59 11.12.2025

  • 16 Файърфлай

    4 0 Отговор
    И аз падам политолог,висша класа.Снощния митинг за Двамата Дембели беше лекарство с много странични ефекти по отделителната система,а за ПП тата и ДБ тата- солидна порция кристали.Батака се задълбочава,до пълна миазма! Това е много добре,вярвайте ми !

    21:59 11.12.2025

  • 17 Ако това прасе П

    7 1 Отговор
    не квичеше толкова шумно и високо от кочината нямаше да се стигне до тази смешна ситуация.
    Но тъпото животно реши че ще се превърне в лъв .
    Излъгаха и ни прости деца розовите понита се опитват да яхнат протест на българските граждани.
    След няколко месеца ситуацията ще бъде същата а колко компромати ще изплуват от розовата мъгла за тези понита просто си нямате на идея.
    Не съм фен на Борисов но съм участник в първите студентски протести и анализирах как ми лъгаха демократите.

    22:01 11.12.2025

  • 18 Агенция шПИК

    4 2 Отговор
    Метежниците прецакаха БОЕКО и шиши

    22:04 11.12.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    До Нова година няма да има Правителство, а после следват Ивановден и Йордановден.

    22:06 11.12.2025

  • 20 На тоя бор исов

    3 3 Отговор
    Хич не му пука важното е да бъде до правилният човек в точния момент. НАГАЖДАЧ МЕНТАК лъже мажи и винаги излиза сух от ситуацията. А дано тия младите да обърнат нещата. Съд и у бай Ставри на гости. И ще е добре там защото чувам "неговият авер" излиза от затвора.

    Коментиран от #24

    22:08 11.12.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    0 8 Отговор
    Най мъ кефят пенциите. Искаха увеличение от 1 януари. Сега ще гледат увеличението през крив макарон. Тази алчна сган е проклятието на България.

    Коментиран от #33

    22:10 11.12.2025

  • 22 Дзън-дзън

    4 0 Отговор
    Експертката по закъснелите подранявания пак радва очите с интелекта си😂😂😂
    Нека й пошепна на експертното ушенце - Буци вече получи ОК за еврозоната. Това, че ще влезем там на 1.01.2026 е техническа подробност, под окончателното споразумение е неговият подпис и подписите на министри от ГЕРБ. Никакви Милки и Ивчовци не могат да променят този факт с никакви кукуригания, уви...
    Сега очаквам Киро Тъпото да предяви своите куролационни претенции, че литмусът на приемането ни в еврозоната е на неговия парапет и по мустаците на Лена!

    22:10 11.12.2025

  • 23 ПП-ДБ ЗАЩО НЕ СЕ РАДВАТ А ГЛЕДАТ ТЪПО?

    5 1 Отговор
    КЪСНО СЕ СЕТИЛ, АМА ВСИЧКИ СА В СТРЕС И УПЛАХ ОТ БЪРЗАТА МУ РЕАКЦИЯ?

    Коментиран от #27, #34

    22:10 11.12.2025

  • 25 НЕ СЕ РАДВАХА?

    5 2 Отговор
    ПП-ДБ ЗАЩО ГЛЕДАХА ДНЕС КАТО НААКАНИ?

    Коментиран от #35

    22:14 11.12.2025

  • 26 склоики

    1 3 Отговор
    Бай Ставри чака ГЕРБ под строй да отиват по местата за настаняване. Много бели направиха на българите и много милиарди ограбиха. Време е лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, да си играе пиеските пред другите затворници, които го очакват.

    22:14 11.12.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "ПП-ДБ ЗАЩО НЕ СЕ РАДВАТ А ГЛЕДАТ ТЪПО?":

    Направо са в ступор. Не очакваха такъв директен удар по тиквите. И аз не го очаквах.

    22:14 11.12.2025

  • 28 55 от Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Кейси , има и друг вариант. 51% . Се

    22:19 11.12.2025

  • 29 наблюдател

    3 2 Отговор
    Баце пак наигра всички .Служебното правителство пак ще е негово, информационно обслужване също .На следващи избори Герб първи , ако Радев се яви , Герб втори , Възраждане трети, а НН , може и да се е разпаднало , но дори и да участва ,турците ще си изберат АПС за да си направят автентична партия , а не заради Доган .ИТН,МЕЧ,ВЕЛИЧИЕ не ги виждам да минат 4%

    22:21 11.12.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Всички неразбории покрай приемане на еврото ще паднат в градината на жълтокопитните. Само Мирча Кришан с вородената си глупост не го е разбрал. Олигархията губи милиони, пенциите увеличение, беднотията увеличение на заплатите.

    22:23 11.12.2025

  • 31 баба вюна

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Не знам дали ще стигнеш до рускините.Преди това можеш да се окажеш в някой окоп че на Вова му трябва пушечно месо.

    22:23 11.12.2025

  • 32 кака сврака

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Мдаааа,Баце си е пич.Ние затова си го обичаме и пак за него ще гласуваме.Няма алтернатива.

    22:26 11.12.2025

  • 33 Файърфлай

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    На протеста нямаше пенсионери-те тяхното житейско хоро са го изиграли.На протеста тропаше хорце младежта,но интересно защо хорото го поведе пенсионера бай Танас-генерала на ЕА ците.

    Коментиран от #36

    22:32 11.12.2025

  • 35 големдебил

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "НЕ СЕ РАДВАХА?":

    Щото осъзнаха къв ги чака.

    22:34 11.12.2025

  • 36 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Файърфлай":

    Имаше и пенции. Даваха интервюта по телевизиите на живо. А тези с жълтото около устата са по прости и от пенциите.

    Коментиран от #39

    22:40 11.12.2025

  • 37 А БАЦЕ Е ПОЖАРНИКАР.

    0 1 Отговор
    ЗАЩО ПП-ДБ СТОПЛЯТ КАТО БАВНОРАЗВИВАЩИ СЕ? НАЛИ СА УЧИЛИ В ХАРВАРД?

    22:43 11.12.2025

  • 38 Ха ха

    0 0 Отговор
    Доцент Стойчо Стойчев, как звучи! А реално е само Едно средно пръстче.

    22:44 11.12.2025

  • 39 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Данко Харсъзина":

    Е да де,ама бъдещето е тяхно ! Настоящето обаче-не.

    22:48 11.12.2025

  • 40 Ей тая

    0 0 Отговор
    Еврозона го изяде и партията му 👋

    22:49 11.12.2025

  • 41 коментар

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Пуканките са от мен.
    Хаирлия да е
    Защо няма всенародни и вселенски празненства че
    Банкянския то,лу,п е подал оставка


    Къде е Гуг Лена с некадърния си мъж

    22:50 11.12.2025

  • 42 Бойко

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Това което си го написал е лъжа.

    22:50 11.12.2025

  • 43 Само че

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Очертават се няколко години, в които нито ще има редовно правителство, нито ще има редовен бюджет. Почва големият хаос! Честито българи!

    22:51 11.12.2025

