Емилия Милчева: Борисов малко късно си даде сметка, че тези протести завличат и ГЕРБ

След масовите протести в страната и подадената оставка на кабинета „Желязков“ политически анализатори коментират в студиото на Нова телевизия последиците и възможните сценарии за следващите месеци.
„Борисов искаше да изчака, за да каже, че ГЕРБ ни вкара в еврозоната. Той можеше да се изправи с по-голяма сила и мощ отпреди, ако я нямаше фигурата на господин Пеевски и ако не бяха тези толкова големи протести. Той малко късно си даде сметка, че тези демонстрации завличат и ГЕРБ. Така, че беше време наистина да се заяви тази оставка на правителството, преди някои от коалиционните партньори да го е направил”, смята журналистът Емилия Милчева.
Политологът доц. Стойчо Стойчев от СУ „Св. Климент Охридски“ коментира, че след подадената оставка всички папки с мандати ще бъдат върнати на президента, когато започне процедурата.
„Втората политическа сила, която ще получи папката, каза, че иска избори на мига. Тоест няма какво да го мислим въобще този сценарий с евентуално тяхно отлагане. Те ще върнат също мандата. И третата партия по избор на президента, не знам на кого ще я даде. Винаги е давал на БСП. Не знам дали този път ще го направи, при положение, че те бяха в управляваща коалиция. Но каквото и да направи третата партия, най-много може пет до седем дни да забави процеса. След което ще се насрочат нови избори. Предполагам някъде през пролетта, март месец най-рано. Ние сме свикнали вече със служебните кабинети. Не е някаква новост. Напротив, по-скоро е новина, когато имаме редовно правителство“, заяви той.
2 Сатана Z
Друга е играта точно преди голямата €вро далавера.Кой ще гепи кинтите на българете
21:37 11.12.2025
3 Ъъъъ не!
Коментиран от #4, #5
21:39 11.12.2025
4 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Ъъъъ не!":Гербаджиите вече се редят на опашка при Радев
Коментиран от #43
21:42 11.12.2025
5 Гост
До коментар #3 от "Ъъъъ не!":Гласувам за възраждане! Да им прави клизмас, и да докара руснаците! А аз обичам рускините, первезни са!
Коментиран от #31
21:45 11.12.2025
6 Данко Харсъзина
Коментиран от #7, #9
21:48 11.12.2025
7 коментар
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":пенсии няма
но имаме 800 000
ТЕЛК аджии
е срещу това протестирайте
Всички лилави са с ТЕЛК„
спомнете си 13 годишния от Видин където просна 12 г. дете с един удар.
Без родители НО С ТЕЛК
Във Видин Мирише на пари
Коментиран от #11
21:53 11.12.2025
8 Данко Харсъзина
Коментиран от #41
21:54 11.12.2025
9 Ъъъъ не!
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Бюджета ще бъде гласуван, няма начин! Трябва да се заложат средства за изборите! Ще има и за крадене и за заплати на администрацията! Тиквата няма да ги остави магарето в калта!🤥
21:54 11.12.2025
10 Да,бе
21:54 11.12.2025
11 Данко Харсъзина
До коментар #7 от "коментар":Това го направиха жълтокопитните. Те промениха закона.
Коментиран от #42
21:55 11.12.2025
12 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #28
21:57 11.12.2025
13 Данко Харсъзина
Коментиран от #15, #32
21:57 11.12.2025
14 Стига лъгахте и мазахте
21:57 11.12.2025
15 Май теб
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Са те ударили по главата.
21:59 11.12.2025
16 Файърфлай
21:59 11.12.2025
17 Ако това прасе П
Но тъпото животно реши че ще се превърне в лъв .
Излъгаха и ни прости деца розовите понита се опитват да яхнат протест на българските граждани.
След няколко месеца ситуацията ще бъде същата а колко компромати ще изплуват от розовата мъгла за тези понита просто си нямате на идея.
Не съм фен на Борисов но съм участник в първите студентски протести и анализирах как ми лъгаха демократите.
22:01 11.12.2025
18 Агенция шПИК
22:04 11.12.2025
19 Данко Харсъзина
22:06 11.12.2025
20 На тоя бор исов
Коментиран от #24
22:08 11.12.2025
21 Данко Харсъзина
Коментиран от #33
22:10 11.12.2025
22 Дзън-дзън
Нека й пошепна на експертното ушенце - Буци вече получи ОК за еврозоната. Това, че ще влезем там на 1.01.2026 е техническа подробност, под окончателното споразумение е неговият подпис и подписите на министри от ГЕРБ. Никакви Милки и Ивчовци не могат да променят този факт с никакви кукуригания, уви...
Сега очаквам Киро Тъпото да предяви своите куролационни претенции, че литмусът на приемането ни в еврозоната е на неговия парапет и по мустаците на Лена!
22:10 11.12.2025
23 ПП-ДБ ЗАЩО НЕ СЕ РАДВАТ А ГЛЕДАТ ТЪПО?
Коментиран от #27, #34
22:10 11.12.2025
25 НЕ СЕ РАДВАХА?
Коментиран от #35
22:14 11.12.2025
26 склоики
22:14 11.12.2025
27 Данко Харсъзина
До коментар #23 от "ПП-ДБ ЗАЩО НЕ СЕ РАДВАТ А ГЛЕДАТ ТЪПО?":Направо са в ступор. Не очакваха такъв директен удар по тиквите. И аз не го очаквах.
22:14 11.12.2025
28 55 от Козлодуй
До коментар #12 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Кейси , има и друг вариант. 51% . Се
22:19 11.12.2025
29 наблюдател
22:21 11.12.2025
30 Данко Харсъзина
22:23 11.12.2025
31 баба вюна
До коментар #5 от "Гост":Не знам дали ще стигнеш до рускините.Преди това можеш да се окажеш в някой окоп че на Вова му трябва пушечно месо.
22:23 11.12.2025
32 кака сврака
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Мдаааа,Баце си е пич.Ние затова си го обичаме и пак за него ще гласуваме.Няма алтернатива.
22:26 11.12.2025
33 Файърфлай
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":На протеста нямаше пенсионери-те тяхното житейско хоро са го изиграли.На протеста тропаше хорце младежта,но интересно защо хорото го поведе пенсионера бай Танас-генерала на ЕА ците.
Коментиран от #36
22:32 11.12.2025
35 големдебил
До коментар #25 от "НЕ СЕ РАДВАХА?":Щото осъзнаха къв ги чака.
22:34 11.12.2025
36 Данко Харсъзина
До коментар #33 от "Файърфлай":Имаше и пенции. Даваха интервюта по телевизиите на живо. А тези с жълтото около устата са по прости и от пенциите.
Коментиран от #39
22:40 11.12.2025
37 А БАЦЕ Е ПОЖАРНИКАР.
22:43 11.12.2025
38 Ха ха
22:44 11.12.2025
39 Файърфлай
До коментар #36 от "Данко Харсъзина":Е да де,ама бъдещето е тяхно ! Настоящето обаче-не.
22:48 11.12.2025
40 Ей тая
22:49 11.12.2025
41 коментар
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Пуканките са от мен.
Хаирлия да е
Защо няма всенародни и вселенски празненства че
Банкянския то,лу,п е подал оставка
Къде е Гуг Лена с некадърния си мъж
22:50 11.12.2025
42 Бойко
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Това което си го написал е лъжа.
22:50 11.12.2025
43 Само че
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Очертават се няколко години, в които нито ще има редовно правителство, нито ще има редовен бюджет. Почва големият хаос! Честито българи!
22:51 11.12.2025