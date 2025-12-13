Новини
Ценен артефакт, откраднат преди близо 30 г., бе върнат в страната ни

13 Декември, 2025

  • оброчна плочка-
  • аргефакт-
  • тракийски конник

Оброчната плочка „Тракийски конник“ е откраднат през 1996 г. от Регионалния исторически музей в Разград

Ценен артефакт, откраднат преди близо 30 г., бе върнат в страната ни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ценен археологически обект, откраднат преди близо 30 години, бе върнат в страната ни, съобщиха от Министерство на културата. Оброчната плочка „Тракийски конник“ е откраднат през 1996 г. от Регионалния исторически музей в Разград.

Това става след успешна координация и съвместни действия на служители от българската дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ и полицейските служби на Кралство Испания.

През 2024 г. чрез канала на Интерпол в ДМОС е постъпила информация, че предмет, който е обявен за издирване, е идентифициран на територията на Испания. Там той бил предлаган на онлайн търг. След потвърждение от българска страна, че предметът е обявен за откраднат, аукционната къща прекратила продажбата му.

Връщането на артефакта било координирано между компетентните органи в двете страни - МВР, Министерството на културата и Прокуратурата на Република България, проведени били и няколко междуведомствени срещи. В резултат на активното съдействие на испанските компетентни органи през януари 2025 г. артефактът бива доброволно предаден на Националната полиция на Испания от неговия притежател.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 0 Отговор
    питах за 1 колекция на един...Божков-къде е?

    09:00 13.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 дядото

    6 0 Отговор
    ако бе попаднал в англия,щяха да го върнат на куково лято

    09:41 13.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Факти

    0 4 Отговор
    Добре, че сме в ЕС.

    09:49 13.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 пеевсфински

    0 0 Отговор
    само моите хора могат да ми искат оставката.
    българите сте б0клуци и ми завиждате на сланинките щото сте хем бедни, хем нагли.
    кофти матрял, както вика слугата ми

    09:56 13.12.2025

  • 49 пеевсфински

    0 1 Отговор
    оставете хората ми да си крадат на мира, даНеГиИзк арамНАпло щадаДАнабиятбъл гарите

    само моите хора могат да ми искат оставката.
    българите сте б0клуци и ми завиждате на сланинките щото сте хем бедни, хем нагли.
    кофти матрял, както вика слугата ми

    09:56 13.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 пеевсфински

    0 0 Отговор
    оставете хората ми да си крадат на мира, даНеГиИзка рамНАплощ адаДАнабиятбълг арите

    09:57 13.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 пеевсфински

    0 0 Отговор
    оставете хората ми да си крадат на мира, даНеГиИзка рамНАплощ адаДАнабиятбълга рите

    09:57 13.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 пеевсфински

    0 0 Отговор
    оставете хората ми да си крадат на мира, даНеГиИзка рамНАплощ адаДАнабиятбълга рите

    09:59 13.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 До следващия път

    0 0 Отговор
    Най-важното кой го е откраднал криете?

    10:22 13.12.2025

