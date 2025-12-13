Ценен артефакт, откраднат преди близо 30 г., бе върнат в страната ни

Ценен археологически обект, откраднат преди близо 30 години, бе върнат в страната ни, съобщиха от Министерство на културата. Оброчната плочка „Тракийски конник“ е откраднат през 1996 г. от Регионалния исторически музей в Разград.
Това става след успешна координация и съвместни действия на служители от българската дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ и полицейските служби на Кралство Испания.
През 2024 г. чрез канала на Интерпол в ДМОС е постъпила информация, че предмет, който е обявен за издирване, е идентифициран на територията на Испания. Там той бил предлаган на онлайн търг. След потвърждение от българска страна, че предметът е обявен за откраднат, аукционната къща прекратила продажбата му.
Връщането на артефакта било координирано между компетентните органи в двете страни - МВР, Министерството на културата и Прокуратурата на Република България, проведени били и няколко междуведомствени срещи. В резултат на активното съдействие на испанските компетентни органи през януари 2025 г. артефактът бива доброволно предаден на Националната полиция на Испания от неговия притежател.
