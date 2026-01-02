Новини
Кметът на "Люлин" предложи жителите на района да плащат по-ниска такса смет

2 Януари, 2026 16:14 459 8

Има райони, където боклукът не е изхвърлян с дни и седмици може би, така че по-скоро вървим към подобряване, но твърде бавно

Кметът на "Люлин" предложи жителите на района да плащат по-ниска такса смет - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Кметът на столичния район "Люлин" Георги Тодоров предложи жителите на района да плащат по-ниска такса смет през новата година, стана ясно от участието му в сутрешния блок на БНТ.

Предложението му е таксата да бъде намалена с една четвърт за люлинчани, тъй като за три месеца те не са получавали адекватна услуга и за идната година според него заслужават да има един реверанс към тях, изброи news.bg.

"Призовавам всички общински съветници да имат нужното достойнство да гласуват за този доклад, независимо от политическата си окраска", каза Тодоров.

Той коментира и настоящата ситуация в столичния район "Люлин", като посочи, че на моменти се подобрява, но има периоди, в които това не е така.

"Има какво още да се желае. Има райони, където боклукът не е изхвърлян с дни и седмици може би, така че по-скоро вървим към подобряване, но твърде бавно", смята Тодоров.

Той посочи, че машините са налични, но няма нужния персонал, който да използва целия капацитет.

"Доколкото ми е докладвано, вървим към наемане на персонал, на хора за камионите, които са налични, но това става поетапно", добави още той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Един от Люлин

    5 0 Отговор
    Съгласен съм, ако ти не си кмет

    15:55 02.01.2026

  • 2 надарена кака

    1 0 Отговор
    Как да плащаме по-ниска такса за сметта,като това не зависи от нас? Като ни изпратят документ,тогава ще видим,какви данъци и такси ще плащаме. Сега нищо не знаем.

    15:58 02.01.2026

  • 3 Гого

    2 0 Отговор
    Докога ще го търпим оня от ДС

    16:04 02.01.2026

  • 4 Хаха

    2 0 Отговор
    София затъва в бокл.к, метрото е до подкривата круша, безсмислени велоалеи, никаква визия за бъдещето, уволни назначения от самия него преди 6 месеца главен архитект.... Неможачество, та дрънка от ПП-лгДБ! Единствено ги бива прайдове да организират и провеждат!

    16:27 02.01.2026

  • 5 Миризлив пор

    1 0 Отговор
    В, то като не искаш да назначиш мъжлето на Лена ще те тормозят от партията няма как.

    16:28 02.01.2026

  • 6 Голем смех

    1 0 Отговор
    Ша плащат по малко и ша тънат в боклуци....ЕВАЛА КМЕТЕ....

    16:40 02.01.2026

  • 7 Кмете, кмете

    1 0 Отговор
    Хвърляй я оставката...заедно с оня от ДС.

    16:41 02.01.2026

  • 8 Таки

    1 0 Отговор
    Точно така, мойто момче, както съм те инструктирал.

    16:41 02.01.2026

Новини по градове:
