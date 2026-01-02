Земетресение разлюля Благоевградско

Земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в 16:10 ч. днес на 13,8 км от Симитли, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.
Епицентърът на труса е на 15 км от Благоевград, на 40 км от Сандански и на 82 км от София.
Земетресението е станало на дълбочина от 15 км.
Усетено е в района на Благоевград и Разлог.
1 Добре дошли в клуба на клошарите
Коментиран от #3
18:13 02.01.2026
2 Ариф Арифов
18:15 02.01.2026
3 лапкай земя
До коментар #1 от "Добре дошли в клуба на клошарите":да тий сладко
18:16 02.01.2026
4 12340
18:21 02.01.2026