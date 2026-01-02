Много семейства ще останат без детски надбавки

Част от семействата ще останат без детски в следващите месеци заради увеличената минимална заплата и липсата на бюджет.
Проблемът е, че прагът за достъп до помощи се определя с бюджета на държавата за всяка година, като винаги малко се завишава, за да не лиши увеличението на минималната заплата хора от помощи. Тази година обаче имаме нова минимална заплата - 620,20 евро, а стар праг.
Така до приемането на нов бюджет семейни помощи за деца ще се отпускат на семейства, за които средномесечният доход на човек за предходните 12 месеца е 388,58 евро, пише "Сега". Тъй като се вземат предвид доходите за 12 месеца назад, ефектът ще се прояви по-късно. МФ планираше да увеличи прага за достъп от Нова година на 415 евро.
Стари са и размерите на всички семейни помощи. Размерът на детските надбавки изглежда така в евро:
1. за семейство с едно дете – 25,57 евро;
2. за семейство с две деца – 56,25 евро;
3. за семейство с три деца – 84,37 евро;
4. за семейство с четири деца – 89,48 евро сега, като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 10,23 евро.
За близнаци сумата за поредна година остава 38,35 евро. Тези суми бяха закръглени нагоре до 26-90 евро в проекта на бюджет за 2026 г., но при липса на такъв сега би следвало да се приложи официалният курс от 1,95583 лв. за 1 евро при закръгляне на втория знак след десетичната запетая винаги нагоре в полза на получателя, както се прави при социалните плащания и пенсиите.
Правилото за изплащането на възнаграждения, обезщетения, пенсии, парични и социални помощи гласи, че ако при закръгляването третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.
Помощта за ученици в първи-четвърти клас и в осми клас е 153,39 евро, като вторият транш от нея ще се изплати в следващите месеци в евро.
Данъчните облекчения за деца също остават без промяна. Сумата, която ще се приспада от годишната данъчна основа е:
1. едно дете – 3067,75 евро;
2. две деца – 6135,50 евро;
3. три и повече деца – 9203,25 евро.
За деца с увреждания ще се приспадат 6135,50 евро.
Много семейства ще останат без детски надбавки
2 Януари, 2026 20:12 1 286 31
Причината е липсата на бюджет
Част от семействата ще останат без детски в следващите месеци заради увеличената минимална заплата и липсата на бюджет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добавки -
Коментиран от #21
20:14 02.01.2026
2 Европейски налъм
20:15 02.01.2026
3 Столипиновски ром
20:16 02.01.2026
4 Сатана Z
ЕЦБ е дала на БГ определено количество евраци,които трябва да стигнат до всички.Под всички разбираме Боко,Шиши и Урсула
20:16 02.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #20
20:16 02.01.2026
6 мда
20:17 02.01.2026
7 Москвич Трабантов
Коментиран от #18
20:17 02.01.2026
8 Ний от етноса не сме на минимална.
20:19 02.01.2026
9 Кондомов
20:19 02.01.2026
10 ДрайвингПлежър
20:20 02.01.2026
11 Макс
20:23 02.01.2026
12 Ватенка
Надбавките ги чакат само лилавите и едва 1% от вас
20:26 02.01.2026
13 Колю с двуцевката
20:32 02.01.2026
14 бою циганина
20:36 02.01.2026
15 Мишо
20:36 02.01.2026
16 дцкайие
Коментиран от #23
20:38 02.01.2026
17 Да бе
20:41 02.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
20:45 02.01.2026
20 а като
До коментар #5 от "Последния Софиянец":се наведеш с гръб към огледалото голимия А колайдер ли виждаш
20:46 02.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 А сега
20:54 02.01.2026
23 Евгени от Алфапласт
До коментар #16 от "дцкайие":Глупости, трябва да бъде ликидиран. След конфискация, естествено.
21:01 02.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Браво на власта
21:05 02.01.2026
26 ?????
"Материнский капитал в 2026 году будет проиндексирован с 1 февраля на 6,8%, составив около 737,2 тыс. руб. на первого и 974,1 тыс. руб. на второго ребенка (если на первого не оформляли), с доплатой за второго (если оформляли на первого) в размере примерно 237 тыс. руб.. Программа продлена до конца 2030 года, что дает право на выплату семьям с детьми, рожденными или усыновленными до 31 декабря 2026 года."
Курс на рублата към еврото днес - 92,09 рубли за 1 евро.
21:07 02.01.2026
27 Дрън ! Дрън ! Че Пляс !
Държавата !
Винаги !
Ще ви Лъже !
Както Си Иска !
Така например !
чл.75, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и кизцяло противоречи на Преамбюла и чл. 5 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания – „Равенство и забрана на дискриминация“ , както и на постановеното от чл. 4 и чл. 6 от Закона за защита от дискриминация, въз основата на признака Финансов статус !С Което се Налага Неравенство в Третирането на лицата от една и съща група УЕвреждания ! С Което се отнемат техните права да получат помощта която да ги направи равнопоставени на хората без уврлеждания !
И Това е Само Едно от Престъпленията на Този Престъпен Режим !
Така Че !„
Чакайте си Вие Справедливост !
Управляващите !
„
Не Се Свенят Да Погазват Човешките Права И Закона !
Добро Утро !
Добре Дошли !
При Нас !
21:08 02.01.2026
28 Какъв некадърник
Коментиран от #29
21:13 02.01.2026
29 Тези
До коментар #28 от "Какъв некадърник":Чакащите
Са неграмотните
Не говорещи български език
Раждащи на 12-13 години
Платени "избиратели"
На двата ,също неграмотни шопара.
Коментиран от #31
21:20 02.01.2026
30 е и к,во толкова
21:22 02.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.