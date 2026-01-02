Много семейства ще останат без детски надбавки

Част от семействата ще останат без детски в следващите месеци заради увеличената минимална заплата и липсата на бюджет.



Проблемът е, че прагът за достъп до помощи се определя с бюджета на държавата за всяка година, като винаги малко се завишава, за да не лиши увеличението на минималната заплата хора от помощи. Тази година обаче имаме нова минимална заплата - 620,20 евро, а стар праг.



Така до приемането на нов бюджет семейни помощи за деца ще се отпускат на семейства, за които средномесечният доход на човек за предходните 12 месеца е 388,58 евро, пише "Сега". Тъй като се вземат предвид доходите за 12 месеца назад, ефектът ще се прояви по-късно. МФ планираше да увеличи прага за достъп от Нова година на 415 евро.



Стари са и размерите на всички семейни помощи. Размерът на детските надбавки изглежда така в евро:



1. за семейство с едно дете – 25,57 евро;



2. за семейство с две деца – 56,25 евро;



3. за семейство с три деца – 84,37 евро;



4. за семейство с четири деца – 89,48 евро сега, като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 10,23 евро.



За близнаци сумата за поредна година остава 38,35 евро. Тези суми бяха закръглени нагоре до 26-90 евро в проекта на бюджет за 2026 г., но при липса на такъв сега би следвало да се приложи официалният курс от 1,95583 лв. за 1 евро при закръгляне на втория знак след десетичната запетая винаги нагоре в полза на получателя, както се прави при социалните плащания и пенсиите.



Правилото за изплащането на възнаграждения, обезщетения, пенсии, парични и социални помощи гласи, че ако при закръгляването третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.



Помощта за ученици в първи-четвърти клас и в осми клас е 153,39 евро, като вторият транш от нея ще се изплати в следващите месеци в евро.



Данъчните облекчения за деца също остават без промяна. Сумата, която ще се приспада от годишната данъчна основа е:



1. едно дете – 3067,75 евро;



2. две деца – 6135,50 евро;



3. три и повече деца – 9203,25 евро.



За деца с увреждания ще се приспадат 6135,50 евро.

