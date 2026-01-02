Новини
Много семейства ще останат без детски надбавки

2 Януари, 2026 20:12 1 286 31

Причината е липсата на бюджет

Венцислав Михайлов

Част от семействата ще останат без детски в следващите месеци заради увеличената минимална заплата и липсата на бюджет.

Проблемът е, че прагът за достъп до помощи се определя с бюджета на държавата за всяка година, като винаги малко се завишава, за да не лиши увеличението на минималната заплата хора от помощи. Тази година обаче имаме нова минимална заплата - 620,20 евро, а стар праг.

Така до приемането на нов бюджет семейни помощи за деца ще се отпускат на семейства, за които средномесечният доход на човек за предходните 12 месеца е 388,58 евро, пише "Сега". Тъй като се вземат предвид доходите за 12 месеца назад, ефектът ще се прояви по-късно. МФ планираше да увеличи прага за достъп от Нова година на 415 евро.

Стари са и размерите на всички семейни помощи. Размерът на детските надбавки изглежда така в евро:

1. за семейство с едно дете – 25,57 евро;

2. за семейство с две деца – 56,25 евро;

3. за семейство с три деца – 84,37 евро;

4. за семейство с четири деца – 89,48 евро сега, като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 10,23 евро.

За близнаци сумата за поредна година остава 38,35 евро. Тези суми бяха закръглени нагоре до 26-90 евро в проекта на бюджет за 2026 г., но при липса на такъв сега би следвало да се приложи официалният курс от 1,95583 лв. за 1 евро при закръгляне на втория знак след десетичната запетая винаги нагоре в полза на получателя, както се прави при социалните плащания и пенсиите.

Правилото за изплащането на възнаграждения, обезщетения, пенсии, парични и социални помощи гласи, че ако при закръгляването третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Помощта за ученици в първи-четвърти клас и в осми клас е 153,39 евро, като вторият транш от нея ще се изплати в следващите месеци в евро.

Данъчните облекчения за деца също остават без промяна. Сумата, която ще се приспада от годишната данъчна основа е:

1. едно дете – 3067,75 евро;

2. две деца – 6135,50 евро;

3. три и повече деца – 9203,25 евро.

За деца с увреждания ще се приспадат 6135,50 евро.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добавки -

    21 1 Отговор
    подигравки ! А сега и хич.

    Коментиран от #21

    20:14 02.01.2026

  • 2 Европейски налъм

    17 1 Отговор
    Всичко е точно!

    20:15 02.01.2026

  • 3 Столипиновски ром

    18 0 Отговор
    За нас винаги ще има. Киро ще намери.

    20:16 02.01.2026

  • 4 Сатана Z

    17 3 Отговор
    Липсата на пари е заменена с безобидното липса на бюджет.
    ЕЦБ е дала на БГ определено количество евраци,които трябва да стигнат до всички.Под всички разбираме Боко,Шиши и Урсула

    20:16 02.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    Сгънете на четири 50 евро и поднасяте към огледалото и ще видите образа на Луцифер господарят на Хазарите.

    Коментиран от #20

    20:16 02.01.2026

  • 6 мда

    13 2 Отговор
    В клуба на богатите няма нужда от надбавки. Те бяха за команчите.

    20:17 02.01.2026

  • 7 Москвич Трабантов

    13 1 Отговор
    Нищо им няма. Те са в клуба на богатите. Ще се оправят. Хич не ги мисля.

    Коментиран от #18

    20:17 02.01.2026

  • 8 Ний от етноса не сме на минимална.

    16 1 Отговор
    На ТЕЛК сме. Хич не нъ касае!

    20:19 02.01.2026

  • 9 Кондомов

    10 1 Отговор
    След като си вменяем и можеш да правиш деца предварително трябва да си направиш сметката как ще ги отглеждаш

    20:19 02.01.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    18 4 Отговор
    Ония 70 000 дето скачаха по площада да вадят сега от джоба да платят на хората!

    20:20 02.01.2026

  • 11 Макс

    11 1 Отговор
    Всеки да си гледа децата .

    20:23 02.01.2026

  • 12 Ватенка

    10 2 Отговор
    Аве пеперуди евро-балкански, отгледахте си децата без стинка помощ
    Надбавките ги чакат само лилавите и едва 1% от вас

    20:26 02.01.2026

  • 13 Колю с двуцевката

    11 1 Отговор
    За разстрел сте

    20:32 02.01.2026

  • 14 бою циганина

    5 2 Отговор
    за моите роднини ще има

    20:36 02.01.2026

  • 15 Мишо

    6 2 Отговор
    ДВЕБММТ, знамето кога?

    20:36 02.01.2026

  • 16 дцкайие

    13 1 Отговор
    На лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и мажоретките му да не забравите да споменете майка му. Мръсния национален предател набута в батака цяла държава. Сега е добре да го набутат в Централния Софийски за много и много години. Слава Богу поне го изритаха българите.

    Коментиран от #23

    20:38 02.01.2026

  • 17 Да бе

    13 2 Отговор
    Липса на бюджет ,а нали казваха че сме добре със незнам колко си процента за да ни вкарат във Еврото.Как държава която няма пари я приемат да въведе Евро.Тука има заложен голям Капан и скоро много ще изревът на умряло.

    20:41 02.01.2026

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 1 Отговор
    ХАЙДЕ СЕГА ДЕБЕЛИТЕ ОЛИГОФРЕНИ,ДЕТО СЕ ПОКРИХА,ДА ИЗПЪЛЗЯВАТ ОТ ДУПКИТЕ СИ И ДА РАЗДАВАТ ДЕТСКИТЕ ДОБАВКИ ОТ ПАРИТЕ КОИТО ОТКРАДНАХА ОТ НАС.

    20:45 02.01.2026

  • 20 а като

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    се наведеш с гръб към огледалото голимия А колайдер ли виждаш

    20:46 02.01.2026

  • 22 А сега

    5 0 Отговор
    като започнат да връщат де що се е повлякло и разплодило по Западна Европа обратно , щом не работи и е на социални помощи и детски за една цяла група в детска градина - всичко ще си дойде на мястото !

    20:54 02.01.2026

  • 23 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "дцкайие":

    Глупости, трябва да бъде ликидиран. След конфискация, естествено.

    21:01 02.01.2026

  • 25 Браво на власта

    5 0 Отговор
    Решават проблема с българчетата! По малко , по добре!

    21:05 02.01.2026

  • 26 ?????

    2 1 Отговор
    Надявам се да не ме изтриете щото ще цитирам на чужд език.
    "Материнский капитал в 2026 году будет проиндексирован с 1 февраля на 6,8%, составив около 737,2 тыс. руб. на первого и 974,1 тыс. руб. на второго ребенка (если на первого не оформляли), с доплатой за второго (если оформляли на первого) в размере примерно 237 тыс. руб.. Программа продлена до конца 2030 года, что дает право на выплату семьям с детьми, рожденными или усыновленными до 31 декабря 2026 года."
    Курс на рублата към еврото днес - 92,09 рубли за 1 евро.

    21:07 02.01.2026

  • 27 Дрън ! Дрън ! Че Пляс !

    2 0 Отговор
    Дрън ! Дрън ! Че Пляс !

    Държавата !

    Винаги !

    Ще ви Лъже !

    Както Си Иска !

    Така например !

    чл.75, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и кизцяло противоречи на Преамбюла и чл. 5 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания – „Равенство и забрана на дискриминация“ , както и на постановеното от чл. 4 и чл. 6 от Закона за защита от дискриминация, въз основата на признака Финансов статус !С Което се Налага Неравенство в Третирането на лицата от една и съща група УЕвреждания ! С Което се отнемат техните права да получат помощта която да ги направи равнопоставени на хората без уврлеждания !
    И Това е Само Едно от Престъпленията на Този Престъпен Режим !
    Така Че !„

    Чакайте си Вие Справедливост !

    Управляващите !

    Не Се Свенят Да Погазват Човешките Права И Закона !

    Добро Утро !

    Добре Дошли !

    При Нас !

    21:08 02.01.2026

  • 28 Какъв некадърник

    2 0 Отговор
    Трябва да си да чакаш на държавата да ти спонсорира чарадата, като не можеш да си позволиш деца - НЕ ГИ ПРАВИШ

    Коментиран от #29

    21:13 02.01.2026

  • 29 Тези

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Какъв некадърник":

    Чакащите
    Са неграмотните
    Не говорещи български език
    Раждащи на 12-13 години
    Платени "избиратели"
    На двата ,също неграмотни шопара.

    Коментиран от #31

    21:20 02.01.2026

  • 30 е и к,во толкова

    0 2 Отговор
    Това не значи, че ги губят, а ще ги получат с мало закъснение и накуп. Повод ли е това за паника каквато се опитват да създават някои медии и подобни проблеми не са ли се слували никога по други поводи?

    21:22 02.01.2026

