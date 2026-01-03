Новини
След възходи и падения: Мел Гибсън става на 70 г. днес

3 Януари, 2026 02:30 4 859 11

  • мел гибсън-
  • рожден ден

Извън шеметната кариера актьорът живее живот, изпълнен със скандали, алкохолна зависимост, жени и девет деца

След възходи и падения: Мел Гибсън става на 70 г. днес - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мел Гибсън е роден на 3 януари 1956 година в Пийкскил, щата Ню Йорк, САЩ. Актьорът е шестото от 11 деца. Талантът му го превърна в една от най-големите звезди на Холивуд, пише dariknews.bg.

В дългата кариера на носителя на Оскар има десетки филмови продукции, в които се изявява като актьор, режисьор и продуцент. Сред най-големите хитове с негово участие са „Лудият Макс“, „Смело сърце“, поредицата „Смъртоносно оръжие“, „Теория на конспирацията“, „Маверик“, „Откуп“, „Какво искат жените“, „Следите“ и много други.

Но извън шеметната кариера Мел Гибсън живее живот, изпълнен със скандали, алкохолна зависимост, жени и девет деца.

Най-малкото дете на актьора е синът му Ларс от 30 години по-младата му приятелка Розалинд Рос. Той се роди през 2017 година. Гибсън има още осем деца – дъщеря му Лусия от Оксана Григориева, Робин от гримьорката Хана, близнаците Едуард и Крисчън, Уилям, Луис, и Томас.

Днес Мел Гибсън със съжаление си спомня за лошите дни, през които е преминал и как всички негови деградиращи постъпки са ставали достояние на медиите.

Актьорът споделя, че дори и след като станал трезвеник, той непрекъснато бил обвиняван, че злоупотребява с пиенето, което считал за крайно несправедливо. Особено след трудния път, през който бил преминал, за да си възвърне човешкото достойнство.

В края на 2025 г. Гибсън и дългогодишната му партньорка Розалинд Рос сложиха край на връзката си след близо девет години заедно.

Раздялата е настъпила още преди около година, но досега двойката е запазвала пълно мълчание, като новината става публична едва тези дни, по информация на няколко американски медии, близки до обкръжението им.


