След възходи и падения: Мел Гибсън става на 70 г. днес

Мел Гибсън е роден на 3 януари 1956 година в Пийкскил, щата Ню Йорк, САЩ. Актьорът е шестото от 11 деца. Талантът му го превърна в една от най-големите звезди на Холивуд, пише dariknews.bg.
В дългата кариера на носителя на Оскар има десетки филмови продукции, в които се изявява като актьор, режисьор и продуцент. Сред най-големите хитове с негово участие са „Лудият Макс“, „Смело сърце“, поредицата „Смъртоносно оръжие“, „Теория на конспирацията“, „Маверик“, „Откуп“, „Какво искат жените“, „Следите“ и много други.
Но извън шеметната кариера Мел Гибсън живее живот, изпълнен със скандали, алкохолна зависимост, жени и девет деца.
Най-малкото дете на актьора е синът му Ларс от 30 години по-младата му приятелка Розалинд Рос. Той се роди през 2017 година. Гибсън има още осем деца – дъщеря му Лусия от Оксана Григориева, Робин от гримьорката Хана, близнаците Едуард и Крисчън, Уилям, Луис, и Томас.
Днес Мел Гибсън със съжаление си спомня за лошите дни, през които е преминал и как всички негови деградиращи постъпки са ставали достояние на медиите.
Актьорът споделя, че дори и след като станал трезвеник, той непрекъснато бил обвиняван, че злоупотребява с пиенето, което считал за крайно несправедливо. Особено след трудния път, през който бил преминал, за да си възвърне човешкото достойнство.
В края на 2025 г. Гибсън и дългогодишната му партньорка Розалинд Рос сложиха край на връзката си след близо девет години заедно.
Раздялата е настъпила още преди около година, но досега двойката е запазвала пълно мълчание, като новината става публична едва тези дни, по информация на няколко американски медии, близки до обкръжението им.
1 123
Коментиран от #5, #10
09:00 03.01.2025
2 розодендрон
Коментиран от #8
09:03 03.01.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Чорбара
09:09 03.01.2025
5 Последния Шоп
До коментар #1 от "123":Ми то друго има ли ???Пари и Слава е най- доброто съчетание....
09:16 03.01.2025
6 Факт
10:15 03.01.2025
7 Човек
10:19 03.01.2025
8 Валерия 🐕
До коментар #2 от "розодендрон":Аз искам само пари 💸💰 Новото ми гадже е олигарх
10:33 03.01.2025
9 ДРТ ПРЧ
Коментиран от #11
10:52 03.01.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Aлфа Bълкът
До коментар #9 от "ДРТ ПРЧ":Колега, здравей от бъдещето, а днес става на 70г, въпреки, че америнско време си е още на 69г в следващите 3 часа и 40мин.
Живот и здраве догодина пак да се видим тука.
03:20 03.01.2026