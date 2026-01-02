Вятър събори дърво върху заведение във Враца

Силен вятър повали дърво във врачанския квартал „Бистрец“ този следобед. На записи от охранителна камера се вижда как дървото чупи прозорците на заведение, което в този момент е било затворено и вътре не е имало клиенти.
Няма пострадали, само материални щети.
Общо 9 са сигналите за инциденти в областта, но само 3 от тях са заради силния вятър, съобщиха за bTV от регионалната служба за пожарна и аварийна безопасност.
